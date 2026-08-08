Фэнтези-приключение

Вся эта экскурсия — про невозможную красоту. И про приключения. Не так много ведь осталось в Европе нетронутых мест, где растут могучие вековые деревья, реликтовые и эндемичные растения, живут рыси и гнездятся пеликаны. Впрочем, с ними нам вряд ли удастся встретиться. Но фантастической красоты Джердапское ущелье мы определенно увидим. И почувствуем себя героями «Властелина колец» в средневековой крепости Голубац и у гигантской, возвышающейся над Дунаем головы дакийского царя Децибала.

Закат над Дунаем, средневековая крепость и сербская кухня

Даже дорога из Белграда в Джердап полна приключений. Мы побываем в огромной средневековой Смедеревской крепости и на древней неолитической стоянке Лепенски-Вир. Встретим закат над Дунаем. Возможно, по пути нам с вами придет в голову научиться доить корову или устроить пикник у живописного каскада водопадов, продегустировать вина из особенного местного сорта винограда или пособирать в лесу ягоды. Мы покормим дунайских лебедей, сделаем роскошные фотографии и познакомимся с настоящей сербской кухней. И конечно, нам встретится множество историй — от археологических трагедий до современных забавных казусов. А уж то, что вы будете каждые пять минут просить остановить машину, чтобы оглядеться и насладиться окружающей красотой, это мы вам обещаем. Организационные детали:• Экскурсия в Джердап начинается в Белграде. Мы можем заехать за вами в ваш отель или встретиться в любом удобном для вас месте Белграда.