Сербия для своих. Таинственный Джердап

Индивидуальная экскурсия из Белграда: Знакомство с историей и культурой Сербии

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Вы познакомитесь с совсем другой Сербией — неожиданной, таинственной, сказочной.

А самое главное, по количеству впечатлений и целительному воздействию день этот сравним с хорошим двухнедельным отпуском. Мы побываем в средневековых крепостях, встретим закат на Дунаем, попробуем настоящую сербскую кухню. Приезжайте!
Сербия для своих. Таинственный Джердап
Сербия для своих. Таинственный Джердап
Сербия для своих. Таинственный Джердап
Сербия для своих. Таинственный Джердап
Сербия для своих. Таинственный Джердап
Сербия для своих. Таинственный Джердап
Ближайшие даты:
12
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Что вас ожидает:

  • Крепость Голубац
  • Джердапское ущелье
  • Смедеревская крепость
  • Музей «Лепенски-Вир»
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Фэнтези-приключениеВся эта экскурсия — про невозможную красоту. И про приключения. Не так много ведь осталось в Европе нетронутых мест, где растут могучие вековые деревья, реликтовые и эндемичные растения, живут рыси и гнездятся пеликаны. Впрочем, с ними нам вряд ли удастся встретиться. Но фантастической красоты Джердапское ущелье мы определенно увидим. И почувствуем себя героями «Властелина колец» в средневековой крепости Голубац и у гигантской, возвышающейся над Дунаем головы дакийского царя Децибала.
Закат над Дунаем, средневековая крепость и сербская кухняДаже дорога из Белграда в Джердап полна приключений. Мы побываем в огромной средневековой Смедеревской крепости и на древней неолитической стоянке Лепенски-Вир. Встретим закат над Дунаем. Возможно, по пути нам с вами придет в голову научиться доить корову или устроить пикник у живописного каскада водопадов, продегустировать вина из особенного местного сорта винограда или пособирать в лесу ягоды.
Мы покормим дунайских лебедей, сделаем роскошные фотографии и познакомимся с настоящей сербской кухней. И конечно, нам встретится множество историй — от археологических трагедий до современных забавных казусов. А уж то, что вы будете каждые пять минут просить остановить машину, чтобы оглядеться и насладиться окружающей красотой, это мы вам обещаем.
Организационные детали:• Экскурсия в Джердап начинается в Белграде. Мы можем заехать за вами в ваш отель или встретиться в любом удобном для вас месте Белграда.
  • Вы можете поехать на своей или арендованной машине или на автомобиле гида (Ford Mondeo).
  • Если вы хотите автомобиль более высокого класса или вас больше 4 человек, просто заранее сообщите нам об этом.
  • Предупредите нас, пожалуйста, если с вами поедет ребенок. Мы установим для него детское кресло.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт (при выборе соответствующего билета)
  • Посещение крепостей Голубац и Смедерево
Что не входит
  • Билеты в музей «Лепенски-Вир» — €6 с человека
  • Напитки, еда и прочие расходы
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Важная информация
  • Экскурсия в Джердап начинается в Белграде. Мы можем заехать за вами в ваш отель или встретиться в любом удобном для вас месте Белграда.
  • Вы можете поехать на своей или арендованной машине или на автомобиле гида (Ford Mondeo).
  • Если вы хотите автомобиль более высокого класса или вас больше 4 человек, просто заранее сообщите нам об этом.
  • Предупредите нас, пожалуйста, если с вами поедет ребенок. Мы установим для него детское кресло
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Выездные
На весь день
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История и культура

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