Вы познакомитесь с совсем другой Сербией — неожиданной, таинственной, сказочной.
А самое главное, по количеству впечатлений и целительному воздействию день этот сравним с хорошим двухнедельным отпуском. Мы побываем в средневековых крепостях, встретим закат на Дунаем, попробуем настоящую сербскую кухню. Приезжайте!
А самое главное, по количеству впечатлений и целительному воздействию день этот сравним с хорошим двухнедельным отпуском. Мы побываем в средневековых крепостях, встретим закат на Дунаем, попробуем настоящую сербскую кухню. Приезжайте!
Описание экскурсии
Фэнтези-приключение
Вся эта экскурсия — про невозможную красоту. И про приключения. Не так много ведь осталось в Европе нетронутых мест, где растут могучие вековые деревья, реликтовые и эндемичные растения, живут рыси и гнездятся пеликаны. Впрочем, с ними нам вряд ли удастся встретиться. Но фантастической красоты Джердапское ущелье мы определенно увидим. И почувствуем себя героями «Властелина колец» в средневековой крепости Голубац и у гигантской, возвышающейся над Дунаем головы дакийского царя Децибала.
Закат над Дунаем, средневековая крепость и сербская кухня
Даже дорога из Белграда в Джердап полна приключений. Мы побываем в огромной средневековой Смедеревской крепости и на древней неолитической стоянке Лепенски-Вир. Встретим закат над Дунаем. Возможно, по пути нам с вами придет в голову научиться доить корову или устроить пикник у живописного каскада водопадов, продегустировать вина из особенного местного сорта винограда или пособирать в лесу ягоды. Мы покормим дунайских лебедей, сделаем роскошные фотографии и познакомимся с настоящей сербской кухней. И конечно, нам встретится множество историй — от археологических трагедий до современных забавных казусов. А уж то, что вы будете каждые пять минут просить остановить машину, чтобы оглядеться и насладиться окружающей красотой, это мы вам обещаем. Организационные детали:• Экскурсия в Джердап начинается в Белграде. Мы можем заехать за вами в ваш отель или встретиться в любом удобном для вас месте Белграда.
- Вы можете поехать на своей или арендованной машине или на автомобиле гида (Ford Mondeo).
- Если вы хотите автомобиль более высокого класса или вас больше 4 человек, просто заранее сообщите нам об этом.
- Предупредите нас, пожалуйста, если с вами поедет ребенок. Мы установим для него детское кресло.
- Экскурсия проводится по запросу, поэтому просьба вносить предоплату после письма гида о подтверждении запрашиваемой даты и времени.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Крепость Голубац
- Джердапское ущелье
- Смедеревская крепость
- Музей «Лепенски-Вир»
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт (при выборе соответствующего билета)
- Посещение крепостей Голубац и Смедерево
Что не входит в цену
- Билеты в музей «Лепенски-Вир» - €6 с человека
- Напитки, еда и прочие расходы
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Белграда
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