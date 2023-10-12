Индивидуальная экскурсия из Белграда: Знакомство с историей и культурой Сербии
Вы познакомитесь с совсем другой Сербией — неожиданной, таинственной, сказочной.
А самое главное, по количеству впечатлений и целительному воздействию день этот сравним с хорошим двухнедельным отпуском. Мы побываем в средневековых крепостях, встретим закат на Дунаем, попробуем настоящую сербскую кухню. Приезжайте!
А самое главное, по количеству впечатлений и целительному воздействию день этот сравним с хорошим двухнедельным отпуском. Мы побываем в средневековых крепостях, встретим закат на Дунаем, попробуем настоящую сербскую кухню. Приезжайте!
Ближайшие даты:
12
окт
окт
13
окт
окт
14
окт
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Что вас ожидает:
- Крепость Голубац
- Джердапское ущелье
- Смедеревская крепость
- Музей «Лепенски-Вир»
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Фэнтези-приключениеВся эта экскурсия — про невозможную красоту. И про приключения. Не так много ведь осталось в Европе нетронутых мест, где растут могучие вековые деревья, реликтовые и эндемичные растения, живут рыси и гнездятся пеликаны. Впрочем, с ними нам вряд ли удастся встретиться. Но фантастической красоты Джердапское ущелье мы определенно увидим. И почувствуем себя героями «Властелина колец» в средневековой крепости Голубац и у гигантской, возвышающейся над Дунаем головы дакийского царя Децибала.
Закат над Дунаем, средневековая крепость и сербская кухняДаже дорога из Белграда в Джердап полна приключений. Мы побываем в огромной средневековой Смедеревской крепости и на древней неолитической стоянке Лепенски-Вир. Встретим закат над Дунаем. Возможно, по пути нам с вами придет в голову научиться доить корову или устроить пикник у живописного каскада водопадов, продегустировать вина из особенного местного сорта винограда или пособирать в лесу ягоды.
Мы покормим дунайских лебедей, сделаем роскошные фотографии и познакомимся с настоящей сербской кухней. И конечно, нам встретится множество историй — от археологических трагедий до современных забавных казусов. А уж то, что вы будете каждые пять минут просить остановить машину, чтобы оглядеться и насладиться окружающей красотой, это мы вам обещаем.
Организационные детали:• Экскурсия в Джердап начинается в Белграде. Мы можем заехать за вами в ваш отель или встретиться в любом удобном для вас месте Белграда.
- Вы можете поехать на своей или арендованной машине или на автомобиле гида (Ford Mondeo).
- Если вы хотите автомобиль более высокого класса или вас больше 4 человек, просто заранее сообщите нам об этом.
- Предупредите нас, пожалуйста, если с вами поедет ребенок. Мы установим для него детское кресло.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Транспорт (при выборе соответствующего билета)
- Посещение крепостей Голубац и Смедерево
- Что не входит
- Билеты в музей «Лепенски-Вир» — €6 с человека
- Напитки, еда и прочие расходы
- Место начала и завершения?
- По договоренности
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 11 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Важная информация
- Экскурсия в Джердап начинается в Белграде. Мы можем заехать за вами в ваш отель или встретиться в любом удобном для вас месте Белграда.
- Вы можете поехать на своей или арендованной машине или на автомобиле гида (Ford Mondeo).
- Если вы хотите автомобиль более высокого класса или вас больше 4 человек, просто заранее сообщите нам об этом.
- Предупредите нас, пожалуйста, если с вами поедет ребенок. Мы установим для него детское кресло
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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Дата и количество участников выбирается при бронировании