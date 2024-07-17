Хорошее начало путешествия — залог успеха! У нас вы можете заказать трансфер в аэропорт или из него по всей Сербии. К вашим услугам самые разные автомобили: легковые, минивэны на 6-8 мест, минибусы до 22 чел., а также туристические автобусы (на 30 мест и более). Есть машины премиум-класса.

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Описание трансфер

Обратите внимание: это не экскурсия, а индивидуальная услуга по перевозке путешественников.

Что вас ожидает

Комфортно и безопасно

Наш водитель встретит вас в аэропорту с табличкой, где будут указаны ваши имя и фамилия. На комфортном автомобиле вас отвезут в отель или любое другое место назначения в Сербии. Мы с вами будем постоянно на связи, чтобы отслеживать ваш рейс (на случай его задержки или отмены).

При желании вы можете заказать обратный маршрут из отеля в аэропорт.

Организационные детали