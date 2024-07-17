Хорошее начало путешествия — залог успеха! У нас вы можете заказать трансфер в аэропорт или из него по всей Сербии.
К вашим услугам самые разные автомобили: легковые, минивэны на 6-8 мест, минибусы до 22 чел., а также туристические автобусы (на 30 мест и более). Есть машины премиум-класса.
К вашим услугам самые разные автомобили: легковые, минивэны на 6-8 мест, минибусы до 22 чел., а также туристические автобусы (на 30 мест и более). Есть машины премиум-класса.
Описание трансфер
Обратите внимание: это не экскурсия, а индивидуальная услуга по перевозке путешественников.
Что вас ожидает
Комфортно и безопасно
Наш водитель встретит вас в аэропорту с табличкой, где будут указаны ваши имя и фамилия. На комфортном автомобиле вас отвезут в отель или любое другое место назначения в Сербии. Мы с вами будем постоянно на связи, чтобы отслеживать ваш рейс (на случай его задержки или отмены).
При желании вы можете заказать обратный маршрут из отеля в аэропорт.
Организационные детали
- Трансфер из аэропорта до центра Белграда займет от 30 минут и будет стоить от 60 евро, в Нови-Сад — 1,5 часа и от 100 евро
- При бронировании, пожалуйста, укажите информацию о рейсе, название отеля, имя и фамилию — необходимо для именной таблички
- Если среди пассажиров есть дети, укажите возраст — необходимо для выбора детского кресла или бустера
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В а/п «Никола Тесла»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 50 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктор — ваш гид в Белграде
Провёл экскурсии для 101 туриста
Здравствуйте! Меня зовут Виктор, я живу в Сербии. Готов показать вам Балканы со стороны местного жителя и рассказать о самых интересных местах этой замечательной страны. Я актер, похож на главного
Отзывы и рейтинг
0
Основано на 0 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Л
Людмила
17 июл 2024
Мы мучали Виктора 7 дней и 7 ночей, чтобы были нужные нам машины, детское кресло и еще кучу нюансов.
И он справился на 11/10. На все мои тревожные сообщения всегда давались разъяснения. Все было сделано по высшему классу. Теперь будем работать только с ним.
И он справился на 11/10. На все мои тревожные сообщения всегда давались разъяснения. Все было сделано по высшему классу. Теперь будем работать только с ним.
П
Павел
11 фев 2024
Всё отлично!
Виктор отличный организатор и с отличной командой!
Добри и Лилиана - отдельный респект!
Сербия прекрасна и Виктор с коллегами и помощниками открывает дверь в этот прекрасный мир!
Виктор отличный организатор и с отличной командой!
Добри и Лилиана - отдельный респект!
Сербия прекрасна и Виктор с коллегами и помощниками открывает дверь в этот прекрасный мир!
M
Maria
15 фев 2022
Отличный трансфер! Вежливый и аккуратный водитель. По дороге узнали от него много интересного о жизни в Белграде. Рекомендую)
Входит в следующие категории Белграда
Похожие экскурсии из Белграда
Мини-группа
до 6 чел.
Братья навеки: о Сербии и России в центре Белграда
Прогуляться по историческому центру и найти следы многовековой дружбы сербов и русских
Начало: У отеля «Москва»
Расписание: в понедельник, субботу и воскресенье в 14:00
13 дек в 14:00
14 дек в 14:00
€37 за человека
Индивидуальная
до 7 чел.
Большая обзорная прогулка по историческому Белграду
Погрузитесь в атмосферу Белграда, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю. Откройте для себя город, где переплетаются эпохи и культуры
Начало: На улице князя Михаила
Сегодня в 15:00
Завтра в 15:00
€120 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Пешеходная прогулка по Белграду
Погрузитесь в атмосферу Белграда с индивидуальной экскурсией. Откройте город через его историю, уникальные места и вкуснейшие блюда
Начало: В аэропорту Никола Тесла
Сегодня в 11:00
Завтра в 08:00
€295 за всё до 4 чел.