Трансфер из аэропорта Белграда по всей Сербии

Поездка на комфортном авто из а/п «Никола Тесла» в любые точки Сербии
Хорошее начало путешествия — залог успеха! У нас вы можете заказать трансфер в аэропорт или из него по всей Сербии.

К вашим услугам самые разные автомобили: легковые, минивэны на 6-8 мест, минибусы до 22 чел., а также туристические автобусы (на 30 мест и более). Есть машины премиум-класса.
Описание трансфер

Обратите внимание: это не экскурсия, а индивидуальная услуга по перевозке путешественников.

Что вас ожидает

Комфортно и безопасно

Наш водитель встретит вас в аэропорту с табличкой, где будут указаны ваши имя и фамилия. На комфортном автомобиле вас отвезут в отель или любое другое место назначения в Сербии. Мы с вами будем постоянно на связи, чтобы отслеживать ваш рейс (на случай его задержки или отмены).

При желании вы можете заказать обратный маршрут из отеля в аэропорт.

Организационные детали

  • Трансфер из аэропорта до центра Белграда займет от 30 минут и будет стоить от 60 евро, в Нови-Сад — 1,5 часа и от 100 евро
  • При бронировании, пожалуйста, укажите информацию о рейсе, название отеля, имя и фамилию — необходимо для именной таблички
  • Если среди пассажиров есть дети, укажите возраст — необходимо для выбора детского кресла или бустера

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В а/п «Никола Тесла»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 50 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктор
Виктор — ваш гид в Белграде
Провёл экскурсии для 101 туриста
Здравствуйте! Меня зовут Виктор, я живу в Сербии. Готов показать вам Балканы со стороны местного жителя и рассказать о самых интересных местах этой замечательной страны. Я актер, похож на главного
читать дальше

героя из сериала «Игра Престолов» Эддарда Старка. Поэтому на моих экскурсиях по крепостям у вас есть возможность погрузиться в эпоху Средневековья и сделать необычные фотографии с персонажем из фильма. Встречу вас на комфортабельном микроавтобусе VIP-класса. Заберу вас из Белграда или Нови-Сада.

Отзывы и рейтинг

0
Основано на 0 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
3
2
1
Л
Людмила
17 июл 2024
Мы мучали Виктора 7 дней и 7 ночей, чтобы были нужные нам машины, детское кресло и еще кучу нюансов.
И он справился на 11/10. На все мои тревожные сообщения всегда давались разъяснения. Все было сделано по высшему классу. Теперь будем работать только с ним.
П
Павел
11 фев 2024
Всё отлично!
Виктор отличный организатор и с отличной командой!
Добри и Лилиана - отдельный респект!
Сербия прекрасна и Виктор с коллегами и помощниками открывает дверь в этот прекрасный мир!
M
Maria
15 фев 2022
Отличный трансфер! Вежливый и аккуратный водитель. По дороге узнали от него много интересного о жизни в Белграде. Рекомендую)

Входит в следующие категории Белграда

