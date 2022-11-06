Вас ждет уникальный отдых для души и тела! По дороге к термальным источникам Богатич мы посетим небольшой, но очень красивый городок Сремска-Митровица, где родились пять римских императоров.
После отправимся на СПА-отдых, где вы сможете насладиться купанием в термально-минеральных источниках, поступающих с глубины 450 метров. В вашем распоряжении будут открытый и закрытый бассейны.
После отправимся на СПА-отдых, где вы сможете насладиться купанием в термально-минеральных источниках, поступающих с глубины 450 метров. В вашем распоряжении будут открытый и закрытый бассейны.
Описание экскурсииПуть от Срема до Мачвы лежит через равнины Паннонии, в области благородной Воеводины. Чуть менее чем через час мы попадем в наш первый пункт назначения – город – Сремска-Митровица. За время пути вы услышите интересные рассказы гида о местной природе, истории, культуре, обычаях и людях этого прекрасного района. Сремска-Митровица – Царская Палата Приехав в город, посетим его исторический центр и Царскую Палату – археологический комплекс античного города Сирмия, который являлся столицей Римской Империи и был одним из крупнейших мегаполисов того времени. Многие римские императоры посетили этот город, он являлся резиденцией восьми правителей Рима, также в нем родились пять римских императоров. Помимо Императорского дворца с цирком, рядом были обнаружены термы и зернохранилище, торговые и ремесленные кварталы, роскошные городские виллы и многоэтажные жилые дома. Термоминеральные источники Богатич Спа Гео Мачва, как и вся Воеводина, является частью Паннонского бассейна. Его термальные минеральные источники использовались еще в Древнем Риме. Такой оздоровительный вид отдыха очень популярен и сегодня. Непосредственно область Богатич, куда мы с вами направимся, является уникальным местом в Мачванской равнине. Здесь, на глубине около 450 метров находится термальная минеральная вода, температура которой достигает 75 °C. Вода в бассейне для отдыха и релакса охлаждается до 40 °C. В холодные зимние дни здесь особенно приятно плавать. Термальные минеральные воды обладают лечебными свойствами из-за своего уникального химического состава. СПА-комплекс включает в себя: термальные минеральные бассейны, сауны, массажный кабинет, ресторан и бар. Вас ждет незабываемый отдых продолжительностью в несколько часов. За это время вы сможете по-настоящему расслабиться и перезагрузиться.
индивидуальная экскурсия в любой удобный день
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Сремска-Митровица
- Термальная ривьера Богатич
Что включено
- Услуги русскоговорящего гида
- Трансфер.
Что не входит в цену
- Входные билеты в Царскую палату
- Входные билеты в термальные источники (около 5-6 евро/чел.)
- Обед.
Место начала и завершения?
У главного входа в ваш отель/апартаменты
Когда и сколько длится?
Когда: индивидуальная экскурсия в любой удобный день
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Побывали в уютном спа-центре, где отлично отдохнули и расслабились после наших активных туристических дней. Не забудьте взять купальники, плавки и сланцы, полотенце можно взять на месте. Если хотите быть в центре одни, приезжайте к открытию, в это время людей практически нет.
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Н
Прекрасный день в компании настоящего серба! По дороге в комплекс горячих источников мы получили емкое представление о Сербии, местных, их обычаях и быте. А осенние пейзажи в пути дополнительно скрасили нашу чудесную поездку. Остались только положительные впечатления
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М
Вышла отличная поездка по окрестностям Белграда! Прекрасная компания и интересные рассказы о Сербии и ее истории. Узнали массу интересного о местных жителях и их традициях, и хорошо отдохнули в термальных источниках. Рекомендую
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