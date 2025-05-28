Ольга проводит ещё 5 экскурсий

Лучшее время для посещения термального комплекса в Сербии - это летние месяцы июнь, июль и август. В это время погода тёплая, что позволяет в полной мере насладиться термальными бассейнами и окружающей природой. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, температура более мягкая, что также делает посещение комфортным, хотя может быть немного прохладнее. Зимой, с ноября по март, комплекс всё равно открыт, и вы сможете насладиться термальными водами в помещении, но стоит учитывать более холодную погоду на улице.

На этой индивидуальной экскурсии вы посетите Сремскую Миторвицу, одну из столиц Римского царства, где увидите древние мозаики и узнаете о местных верованиях.Затем отправитесь в природный заповедник и побываете на единственной

ослиной ферме Сербии, где сможете попробовать ослиное молоко и сыр. В завершение дня вас ждет термальный комплекс с целебными бассейнами, саунами и оздоровительными процедурами. Путешествие включает дорогу по автобану и возможность заказа дополнительных услуг в термальном комплексе

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Секреты Сремской Миторвицы

В одной из четырёх столиц Римского царства, бывшем городе Сирмиум, вы услышите о древнейших периодах Античности и узнаете, что скрывают современные постройки Сремской Миторвицы. Посетите царскую палату и осмотрите ценную сохранившуюся мозаику. Неподалеку я покажу необычный памятник самым популярным в этих краях животным. А также расскажу о верованиях местных жителей и традиционных ритуалах — многие здесь любят пошутить на эту тему, но при этом обряды соблюдают очень серьезно.

К границам Римской империи

Дальше путь приведёт нас к бывшему укреплению, которое охраняло подступы к императорскому городу Сирмиуму. На месте когда-то мощной крепости сохранились остатки её стен и главной башни Донжон. С неё открывается захватывающая дух панорама на окрестности Фрушка-Горы.

Термальный комплекс

После небольшой прогулки по лесной тропе и посещения старой крепости спускаемся к подножью, где раскинулся элитный комплекс с термальными бассейнами, велнес центром, кафе и ресторанами. Местные воды с богатым минеральным составом благоприятно воздействуют на суставы и кожу, способствуют снятию стресса и напряжения. Тут вы в полной мере сможете получить удовольствие и наслаждение, как это когда-то делали римские императоры.

Организационные детали