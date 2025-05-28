Ольга проводит ещё 5 экскурсий

Лучшее время для посещения термального комплекса в Сербии - это летние месяцы июнь, июль и август. В это время погода тёплая, что позволяет в полной мере насладиться термальными бассейнами и окружающей природой. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, температура более мягкая, что также делает посещение комфортным, хотя может быть немного прохладнее. Зимой, с ноября по март, комплекс всё равно открыт, и вы сможете насладиться термальными водами в помещении, но стоит учитывать более холодную погоду на улице.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Сремская Миторвица
Царская палата
Ослиная ферма
Термальный комплекс
Описание экскурсии
Секреты Сремской Миторвицы
В одной из четырёх столиц Римского царства, бывшем городе Сирмиум, вы услышите о древнейших периодах Античности и узнаете, что скрывают современные постройки Сремской Миторвицы. Посетите царскую палату и осмотрите ценную сохранившуюся мозаику. Неподалеку я покажу необычный памятник самым популярным в этих краях животным. А также расскажу о верованиях местных жителей и традиционных ритуалах — многие здесь любят пошутить на эту тему, но при этом обряды соблюдают очень серьезно.
К границам Римской империи
Дальше путь приведёт нас к бывшему укреплению, которое охраняло подступы к императорскому городу Сирмиуму. На месте когда-то мощной крепости сохранились остатки её стен и главной башни Донжон. С неё открывается захватывающая дух панорама на окрестности Фрушка-Горы.
Термальный комплекс
После небольшой прогулки по лесной тропе и посещения старой крепости спускаемся к подножью, где раскинулся элитный комплекс с термальными бассейнами, велнес центром, кафе и ресторанами. Местные воды с богатым минеральным составом благоприятно воздействуют на суставы и кожу, способствуют снятию стресса и напряжения. Тут вы в полной мере сможете получить удовольствие и наслаждение, как это когда-то делали римские императоры.
Организационные детали
Ориентировочное время приезда в термы около 13:00
В цену включены услуги опытного русскоговорящего лицензированного гида и легковой автомобиль (гид за рулём)
Дополнительно оплачиваются: входные билеты в Царскую палату €4 за чел. и в бассейны (время посещения в течение дня не ограничено) — €25 за чел. в рабочие дни или €40 за чел. в выходные и праздничные дни. Для детей до 5 лет бесплатно, 5-12 лет скидка 50%
По желанию доплата за велнес 10 евро/чел., остальные процедуры — по прейскуранту
Возьмите с собой купальные принадлежности
Я могу провести экскурсию для большего количества человек или предоставить более вместительный транспорт — подробности уточняйте, пожалуйста, при бронировании
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В вашем отеле в Белграде
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваша команда гидов в Белграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провели экскурсии для 3389 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Ольга. Я родилась в стране СССР (Украина). В Сербию переехала в 1990 году, с тех пор живу и работаю здесь. Не забыла свою родину, но и Сербию читать дальшеуменьшить
полюбила так же сильно. Любовь к этой стране и привела меня к профессии гида. Благодаря большой поддержке и участию моего мужа Велько это стало не просто работой, а нашим большим жизненным увлечением. Теперь и наши дети подключились к нам с новыми идеями и положительными эмоциями. Наверное, поэтому наша команда так успешна. Мы разработали несколько маршрутов, которые помогут вам за короткое время узнать эту удивительную страну.
Здесь и богатая история, и прекрасная природа, и вкусная еда, и занимательное времяпровождение, и отличная компания — ощущение, что вы здесь долгожданные гости. А мы просто хотим помочь вам найти и прочувствовать всё это.
До встречи!:)
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 9 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Максим
Сопровождающим у меня был Марко, сын Ольги. Великолепный рассказчик, ненавязчивый и тактичный в общении, настоящий серб 😜. Расскажет о культурных особенностях, традициях и современном сербском мире. Руины римского города и средневековая башню великолепны, а СПА комплекс просто шикарен. Все было 👍
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П
Полина
Для начала хотелось бы отдельно отметить отзывчивость Ольги и её команды! Поскольку центр, в который изначально должна была быть экскурсия, оказался закрыт, нам сразу же предложили другой вариант, понравившийся нам читать дальшеуменьшить
даже больше. Нашем гидом была замечательная и позитивная девушка по имени Мариана. Этот человек обладает потрясающе огромным багажом знаний о своей стране и её истории. На любой наш вопрос Мариана давала не просто развёрнутый ответ, а целый отрывок энциклопедии, но при этом все, что она говорила, было очень интересно и легко слушать. Сам маршрут экскурсии был изумительным. Я бы хотела написать об этом чуть больше, но считаю, что лучше узнать всё на личном опыте, а не прочитав комментарий в интернете)
Если подвести итог, могу сказать точно, что я советую всем гостям Сербии эту экскурсию, а также я уверена, что Ольга и её помощники наполнят любую туристическую поездку новыми знаниями, эмоциями и, конечно же, прекрасным отдыхом.
Еще раз спасибо!
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А
Андрей
Мы путешествовали с Марианой и остались довольны. Посетили интересные места, а также Мариана рассказывала нам о жизни в Сербии и истории страны во время всего пути. Было не только познавательно, но и интересно! Спасибо.
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Маргарита
Экскурсию вел, Марко. Вспоминаем этот день вместе до сих пор. Интересно, весело, надежно, легко и приятно. Как будто знаешь человека уже годы:)
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А
Александр
Всë прошло в лучшкм виде. Ольга - интересный рассказчик и прекрасный организатор. Однозначно рекомендую.
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Н
Николай
Все прошло как ожидали-на лучшем уровне. без спешки и суеты. Довольна вся группа.
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