Ольга проводит ещё 5 экскурсий

Что вас ожидает

Секреты Сремской Миторвицы

В одной из четырех столиц Римского царства, бывшем городе Сирмиум, вы услышите о древнейших периодах Античности и узнаете, что скрывают современные постройки Сремской Миторвицы. Посетите царскую палату и осмотрите ценную сохранившуюся мозаику. Неподалеку я покажу необычный памятник самым популярным в этих краях животным, которых вы позже увидите вживую. А также расскажу о верованиях местных жителей и традиционных ритуалах — многие здесь любят пошутить на эту тему, но при этом обряды соблюдают очень серьезно.

В гости к сербским осликам

Дальше путь приведет вас в природный заповедник, где вы посетите единственную ослиную ферму в Сербии. Гурманы смогут попробовать молоко или редкий и очень ценный сыр. А если будет желание, вы сможете последовать примеру Клеопатры и заказать на другой день омолаживающую ванну, заполненную питательным ослиным молоком.

Термальный комплекс

Здесь вы проведете 3-3, 5 прекрасных часа. Искупаетесь в целебных бассейнах с гидромассажерами — местные воды с богатым минеральным составом благоприятно воздействуют на суставы и кожу, способствуют снятию стресса и напряжения. Посетите сауны, отдохнете в приятной обстановке и сможете заказать напитки и еду, которые вам принесут прямо к бассейну. А также, по вашему желанию, для вас организуют королевскую ванну, грязевые процедуры или массаж. После такого дня вы почувствуете себя по-королевски!

Организационные детали