Ольга проводит ещё 5 экскурсий

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SPA-день в лучших традициях Сербии

Отдохнуть в минеральных водах королевских купален и открыть неизведанные уголки Сербии

Ольга
Ольга – Гид из Белграда
Вы побываете в одной из столиц Римского царства, осмотрите древнюю мозаику в царских палатах и узнаете об особых верованиях местных жителей.

Посетите природный заповедник и единственную ослиную ферму Сербии.

А в термальном комплексе искупаетесь в целебных бассейнах и пройдете приятные оздоровительные процедуры.
Задать вопросОбычно отвечает за 33 мин.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 10 часов
  • 👫 Для 1-4 человек

  • €263 за экскурсию

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SPA-день в лучших традициях Сербии
SPA-день в лучших традициях Сербии

Что вас ожидает

Секреты Сремской Миторвицы
В одной из четырех столиц Римского царства, бывшем городе Сирмиум, вы услышите о древнейших периодах Античности и узнаете, что скрывают современные постройки Сремской Миторвицы. Посетите царскую палату и осмотрите ценную сохранившуюся мозаику. Неподалеку я покажу необычный памятник самым популярным в этих краях животным, которых вы позже увидите вживую. А также расскажу о верованиях местных жителей и традиционных ритуалах — многие здесь любят пошутить на эту тему, но при этом обряды соблюдают очень серьезно.

В гости к сербским осликам
Дальше путь приведет вас в природный заповедник, где вы посетите единственную ослиную ферму в Сербии. Гурманы смогут попробовать молоко или редкий и очень ценный сыр. А если будет желание, вы сможете последовать примеру Клеопатры и заказать на другой день омолаживающую ванну, заполненную питательным ослиным молоком.

Термальный комплекс
Здесь вы проведете 3-3, 5 прекрасных часа. Искупаетесь в целебных бассейнах с гидромассажерами — местные воды с богатым минеральным составом благоприятно воздействуют на суставы и кожу, способствуют снятию стресса и напряжения. Посетите сауны, отдохнете в приятной обстановке и сможете заказать напитки и еду, которые вам принесут прямо к бассейну. А также, по вашему желанию, для вас организуют королевскую ванну, грязевые процедуры или массаж. После такого дня вы почувствуете себя по-королевски!

Организационные детали

  • Дорога туда и обратно — 300 км, большая часть проходит по автобану
  • Дополнительно оплачивается питание и процедуры в термальном комплексе — от 10 евро/человека
  • Я могу провести экскурсию ⛳ для большего количества человек — подробности уточняйте, пожалуйста, при бронировании
Начало и место завершения
🚩 в вашем отеле в Белграде
SPA-день в лучших традициях Сербии
SPA-день в лучших традициях Сербии
SPA-день в лучших традициях Сербии
SPA-день в лучших традициях Сербии
SPA-день в лучших традициях Сербии
SPA-день в лучших традициях Сербии
SPA-день в лучших традициях Сербии
SPA-день в лучших традициях Сербии
SPA-день в лучших традициях Сербии

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Ольга
Ольга
Здравствуйте! Меня зовут Ольга. Я родилась в стране СССР (Украина). В Сербию переехала в 1990 году, с тех пор живу и работаю здесь. Не забыла свою родину, но и Сербию полюбила так же сильно. Любовь к этой стране и привела меня к профессии гида. Благодаря большой поддержке и участию моего мужа Велько это стало не просто работой, а нашим большим жизненным увлечением. Теперь и наши дети подключились к нам с новыми идеями и положительными эмоциями. Наверное, поэтому наша команда так успешна. Мы разработали несколько маршрутов, которые помогут вам за короткое время узнать эту удивительную страну. Здесь и богатая история, и прекрасная природа, вкусная еда, занимательное времяпровождение, отличная компания — ощущение, что вы здесь долгожданные гости. А мы просто хотим помочь вам найти и прочувствовать все это. До встречи! :)
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Ольга проводит ещё 5 экскурсий

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