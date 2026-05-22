Почему Сремские Карловицы называют сербской Тосканой? Какие тайны скрывает колодец Петроварадинской крепости? Ответы вы получите на барочных улицах двух городов, в аромате автохтонного Бермета и в подземных туннелях. Я расскажу, как австро-венгерская архитектура сформировала облик Нови-Сада и почему Сремски-Карловцы стал духовным и винным сердцем Сербии.

Описание экскурсии

9:00 — выезд из Белграда

10:00 — Сремски-Карловцы. Духовный центр сербов 18–19 веков. Мы прогуляемся по барочной площади и увидим фонтан «Четыре льва». Посетим кафедральный собор святого Николая, дворец Патриарха, ратушу, старую аптеку и Карловацкую гимназию

10:30 — дегустация автохтонных сортов вина (не входит в стоимость). Вы заглянете в местную винодельню, чтобы попробовать знаменитый Бермет. Я расскажу, как местные традиции превращают Сремски-Карловцы в сербскую Тоскану

11:45 — Петроварадинская крепость. Символ военной мощи на Дунае. Вы узнаете об истории сооружения, а при желании посетите музей и увидите знаменитый колодец 18 века. Вы узнаете, как жили солдаты и почему подземные туннели и колодец были важны для защиты местности

12:45 — Нови-Сад. Один из самых элегантных городов страны. Здесь вас ждёт прогулка по историческому центру и свободное время для обеда и отдыха. Мы обсудим историю района, австро-венгерскую архитектуру и современную жизнь города

16:00–17:30 — возвращение в Белград

