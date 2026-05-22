Погулять по духовному центру Сербии и увидеть один из её самых элегантных городов
Почему Сремские Карловицы называют сербской Тосканой? Какие тайны скрывает колодец Петроварадинской крепости? Ответы вы получите на барочных улицах двух городов, в аромате автохтонного Бермета и в подземных туннелях.
Я расскажу, как австро-венгерская архитектура сформировала облик Нови-Сада и почему Сремски-Карловцы стал духовным и винным сердцем Сербии.
10:00 — Сремски-Карловцы. Духовный центр сербов 18–19 веков. Мы прогуляемся по барочной площади и увидим фонтан «Четыре льва». Посетим кафедральный собор святого Николая, дворец Патриарха, ратушу, старую аптеку и Карловацкую гимназию
10:30 — дегустация автохтонных сортов вина (не входит в стоимость). Вы заглянете в местную винодельню, чтобы попробовать знаменитый Бермет. Я расскажу, как местные традиции превращают Сремски-Карловцы в сербскую Тоскану
11:45 — Петроварадинская крепость. Символ военной мощи на Дунае. Вы узнаете об истории сооружения, а при желании посетите музей и увидите знаменитый колодец 18 века. Вы узнаете, как жили солдаты и почему подземные туннели и колодец были важны для защиты местности
12:45 — Нови-Сад. Один из самых элегантных городов страны. Здесь вас ждёт прогулка по историческому центру и свободное время для обеда и отдыха. Мы обсудим историю района, австро-венгерскую архитектуру и современную жизнь города
16:00–17:30 — возвращение в Белград
Организационные детали
В стоимость включено: трансфер на автомобиле Citroën C3, Volkswagen Caddy, Renault Trafic или Mercedes Benz Vito, вода и печенье Plazma, Wi-Fi в дороге
Дополнительно по желанию оплачивается: дегустация вина — €9, билет в музей Петроварадинской крепости — €3, обед
Стоимость экскурсии
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Место начала и завершения?
В центре города
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Милан — ваш гид в Белграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 65 туристов
Я лицензированный гид, член Ассоциации туристических гидов Сербии. Работаю на сербском, английском и русском языках.
Много лет с гордостью вожу путешественников по самым красивым уголкам Сербии. Каждую экскурсию провожу с любовью,
ведь когда человек действительно любит своё дело, это сразу чувствуется.
Будь то ваше первое знакомство с Сербией, или вы желаете увидеть её с новой стороны — я здесь, чтобы подарить вам незабываемое путешествие, полное интересных историй, фактов и хорошего настроения!
Сергей
Всё понятно и доходчиво. Немного утомительный переезд. Было достаточно свободного времени, что бы перекусить и насладиться окрестностями.
З
Зверева
Милан был очень доброжелательным, информацию подавал доступно, поездка с ним была очень комфортной, рекомендую Милана и его экскурсии.
