Мои заказы

Экскурсии на горячие термальные источники в Белграде

Найдено 3 экскурсии в категории «Термальные источники» в Белграде на русском языке, цены от €250. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Релакс-день в окрестностях Белграда
На машине
8 часов
7 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Релакс-день в Сремска-Митровица и Термальная Ривьера: История и Отдых
Проведите день, погружаясь в историю Сремска-Митровицы и расслабляясь в термальных бассейнах на открытом воздухе
Начало: У вашего отеля
«Мы отправимся в небольшое поселение Богатич, известное на всю страну горячими термальными источниками»
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:00
€325 за всё до 4 чел.
Путешествие из Белграда в Суботицу - с вином и спа
На машине
12 часов
2 отзыва
Индивидуальная
Путешествие из Белграда в Суботицу - с вином и спа
Откройте для себя уникальную культуру Сербии через вино и архитектуру. Винодельня, прогулка по Суботице и расслабление в спа ждут вас
Начало: У вашего отеля в Белграде или Нови-Саде
1 апр в 09:00
2 апр в 09:00
от €350 за человека
Термальные источники Аранджеловаца
На машине
12 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Термальные источники Аранджеловаца
Провести SPA-день в оздоровительном центре, погулять по парку-музею и осмотреть замок князя Милоша
Начало: Белград
«Местные термальные источники славятся еще с эпохи Римской империи, нередко именно вокруг них создавались города и будущие курорты, и до сих пор сербские комплексы привлекают внимание любителей оздоровительного отдыха»
Сегодня в 09:30
Завтра в 08:00
€250 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • К
    Ксения
    21 ноября 2025
    Путешествие из Белграда в Суботицу - с вином и спа
    Отличная экскурсия и очень замечательный и доброжелательный гид! Ольга - сомелье и знаток виноделия! Ее приятно слушать, очень грамотная речь
    читать дальше

    и отличная организация поездки. Я приятно провела время, и в конце дня- расслабляющее и целебное СПА на источниках. Я однозначно рекомендую эту экскурсию и гида Ольгу🌸🌸🌸!

    Отличная экскурсия и очень замечательный и доброжелательный гид! Ольга - сомелье и знаток виноделия! Ее приятноОтличная экскурсия и очень замечательный и доброжелательный гид! Ольга - сомелье и знаток виноделия! Ее приятноОтличная экскурсия и очень замечательный и доброжелательный гид! Ольга - сомелье и знаток виноделия! Ее приятноОтличная экскурсия и очень замечательный и доброжелательный гид! Ольга - сомелье и знаток виноделия! Ее приятноОтличная экскурсия и очень замечательный и доброжелательный гид! Ольга - сомелье и знаток виноделия! Ее приятноОтличная экскурсия и очень замечательный и доброжелательный гид! Ольга - сомелье и знаток виноделия! Ее приятноОтличная экскурсия и очень замечательный и доброжелательный гид! Ольга - сомелье и знаток виноделия! Ее приятноОтличная экскурсия и очень замечательный и доброжелательный гид! Ольга - сомелье и знаток виноделия! Ее приятно
  • Н
    Надежда
    31 августа 2025
    Путешествие из Белграда в Суботицу - с вином и спа
    Путешествие было очень приятным
    Ольга прекрасно провела экскурсию
    Узнали Сербию еще лучше
    Провести с ней время посоветовала всем друзьям
    Спасибо большое
  • E
    Elena
    8 июня 2025
    Релакс-день в окрестностях Белграда
    Очень хорошая экскурсия! Прекрасный заботливый гид! Рекомендуем!
  • Н
    Нина
    30 апреля 2025
    Релакс-день в окрестностях Белграда
    Хороший лёгкий день отдыха. Нам предложили вместо начального плана посетить 2 монастыря в районе Фрушка Гора и Спасибо отель 5*
    читать дальше

    саунами. Согласились и не пожалели. Монастыри интересные, один мужской в своём облике имеет отражение нескольких веков истории, другой женский расположен в красивейшем месте, ухожен и прекрасно отреставрирован. И там, и там встретили служителей, которые рады русским, и называют нас братьями. В наше время это очень поддерживает. Спасибо отель отличный, особенно сауны, там можно провести весь день, их много и все разные. Есть релакс помещения с водяными матрасами и музыкой. Есть два уличных бассейна с массажными струями. Наш гид Лиляна прекрасно рассказывала, была настроена позитивно, настроение было на высоте. Спасибо за отлично проведённый день!

    Хороший лёгкий день отдыха. Нам предложили вместо начального плана посетить 2 монастыря в районе Фрушка ГораХороший лёгкий день отдыха. Нам предложили вместо начального плана посетить 2 монастыря в районе Фрушка ГораХороший лёгкий день отдыха. Нам предложили вместо начального плана посетить 2 монастыря в районе Фрушка ГораХороший лёгкий день отдыха. Нам предложили вместо начального плана посетить 2 монастыря в районе Фрушка ГораХороший лёгкий день отдыха. Нам предложили вместо начального плана посетить 2 монастыря в районе Фрушка ГораХороший лёгкий день отдыха. Нам предложили вместо начального плана посетить 2 монастыря в районе Фрушка Гора
  • М
    Мария
    6 января 2025
    Релакс-день в окрестностях Белграда
    Получилась прекрасная поездка по пригородам Белграда! Отличная компания, интересные рассказы об истории Сербии. Очень много узнали о жителях и их традициях. Хорошо передохнули в термальных источниках. Всем рекомендую.
    Получилась прекрасная поездка по пригородам Белграда! Отличная компания, интересные рассказы об истории Сербии. Очень много узналиПолучилась прекрасная поездка по пригородам Белграда! Отличная компания, интересные рассказы об истории Сербии. Очень много узналиПолучилась прекрасная поездка по пригородам Белграда! Отличная компания, интересные рассказы об истории Сербии. Очень много узналиПолучилась прекрасная поездка по пригородам Белграда! Отличная компания, интересные рассказы об истории Сербии. Очень много узнали
  • Н
    Наталья
    27 октября 2024
    Релакс-день в окрестностях Белграда
    Замечательный день в компании истинного серба. За 1,5 часа пути до комплекса узнали массу интересной информации, получили самое широкое представление о Сербии, ее истории, обычаях, трагедиях и надеждах.
    Релакс на фоне осенних пейзажей дополнил самые лучшие впечатления.
    Замечательный день в компании истинного серба. За 1,5 часа пути до комплекса узнали массу интересной информацииЗамечательный день в компании истинного серба. За 1,5 часа пути до комплекса узнали массу интересной информацииЗамечательный день в компании истинного серба. За 1,5 часа пути до комплекса узнали массу интересной информации
  • Д
    Дарья
    21 августа 2024
    Релакс-день в окрестностях Белграда
    Спасибо, всё очень понравилось
  • Д
    Дана
    22 октября 2023
    Релакс-день в окрестностях Белграда
    Спасибо организаторам, которые предложили нам несколько различных вариантов релакс-дня. Мы выбрали и остались очень довольны.
    Замечательная экскурсия по монастырям по дороге, и спа день - множество бассейнов, сауна, прекрасный горный пейзаж.
  • И
    Иван
    6 ноября 2022
    Релакс-день в окрестностях Белграда
    Небольшой, но уютный частный СПА. Здорово расслабиться после нескольких дней экскурсий:) Не забудьте плавки и сланцы, полотенца можно арендовать на месте. Если приедете к открытию в 10:00, то час будете полным владельцем всех бассейнов и джакузи ✌️

Ответы на вопросы от путешественников по Белграду в категории «Термальные источники»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Белграде
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Релакс-день в окрестностях Белграда
  2. Путешествие из Белграда в Суботицу - с вином и спа
  3. Термальные источники Аранджеловаца
Какие места ещё посмотреть в Белграде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Улица Князя Михаила
  2. Площадь Республики
  3. Самое главное
  4. Храм Святого Саввы
  5. Дворец княгини Любицы
  6. Крепость Калемегдан
  7. Церковь Святого Марка
  8. Башня Гардош
  9. Гостиница Москва
  10. Национальный музей Сербии
Сколько стоит экскурсия по Белграду в декабре 2025
Сейчас в Белграде в категории "Термальные источники" можно забронировать 3 экскурсии от 250 до 350. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
Экскурсии на русском языке в Белграде (Сербия 🇷🇸) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Термальные источники», 9 ⭐ отзывов, цены от €250. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Сербии. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль