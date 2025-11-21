Индивидуальная
до 4 чел.
Релакс-день в Сремска-Митровица и Термальная Ривьера: История и Отдых
Проведите день, погружаясь в историю Сремска-Митровицы и расслабляясь в термальных бассейнах на открытом воздухе
Начало: У вашего отеля
«Мы отправимся в небольшое поселение Богатич, известное на всю страну горячими термальными источниками»
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:00
€325 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
Путешествие из Белграда в Суботицу - с вином и спа
Откройте для себя уникальную культуру Сербии через вино и архитектуру. Винодельня, прогулка по Суботице и расслабление в спа ждут вас
Начало: У вашего отеля в Белграде или Нови-Саде
1 апр в 09:00
2 апр в 09:00
от €350 за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
Термальные источники Аранджеловаца
Провести SPA-день в оздоровительном центре, погулять по парку-музею и осмотреть замок князя Милоша
Начало: Белград
«Местные термальные источники славятся еще с эпохи Римской империи, нередко именно вокруг них создавались города и будущие курорты, и до сих пор сербские комплексы привлекают внимание любителей оздоровительного отдыха»
Сегодня в 09:30
Завтра в 08:00
€250 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ККсения21 ноября 2025Отличная экскурсия и очень замечательный и доброжелательный гид! Ольга - сомелье и знаток виноделия! Ее приятно слушать, очень грамотная речь
- ННадежда31 августа 2025Путешествие было очень приятным
Ольга прекрасно провела экскурсию
Узнали Сербию еще лучше
Провести с ней время посоветовала всем друзьям
Спасибо большое
- EElena8 июня 2025Очень хорошая экскурсия! Прекрасный заботливый гид! Рекомендуем!
- ННина30 апреля 2025Хороший лёгкий день отдыха. Нам предложили вместо начального плана посетить 2 монастыря в районе Фрушка Гора и Спасибо отель 5*
- ММария6 января 2025Получилась прекрасная поездка по пригородам Белграда! Отличная компания, интересные рассказы об истории Сербии. Очень много узнали о жителях и их традициях. Хорошо передохнули в термальных источниках. Всем рекомендую.
- ННаталья27 октября 2024Замечательный день в компании истинного серба. За 1,5 часа пути до комплекса узнали массу интересной информации, получили самое широкое представление о Сербии, ее истории, обычаях, трагедиях и надеждах.
Релакс на фоне осенних пейзажей дополнил самые лучшие впечатления.
- ДДарья21 августа 2024Спасибо, всё очень понравилось
- ДДана22 октября 2023Спасибо организаторам, которые предложили нам несколько различных вариантов релакс-дня. Мы выбрали и остались очень довольны.
Замечательная экскурсия по монастырям по дороге, и спа день - множество бассейнов, сауна, прекрасный горный пейзаж.
- ИИван6 ноября 2022Небольшой, но уютный частный СПА. Здорово расслабиться после нескольких дней экскурсий:) Не забудьте плавки и сланцы, полотенца можно арендовать на месте. Если приедете к открытию в 10:00, то час будете полным владельцем всех бассейнов и джакузи ✌️
Ответы на вопросы от путешественников по Белграду в категории «Термальные источники»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Белграде
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Белграде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
Сколько стоит экскурсия по Белграду в декабре 2025
Сейчас в Белграде в категории "Термальные источники" можно забронировать 3 экскурсии от 250 до 350. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
Экскурсии на русском языке в Белграде (Сербия 🇷🇸) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Термальные источники», 9 ⭐ отзывов, цены от €250. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Сербии. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль