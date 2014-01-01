Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Белграда

Суботица — архитектурная сокровищница Сербии

Путешествие из Белграда в сербский город с венгерским колоритом и шедеврами сецессиона

Суботица — город ярких красок, европейской атмосферы и диковинных орнаментов! Чтобы охватить всю эту красоту, мы отправимся к северной границе Сербии и прогуляемся по местным улочкам — от грандиозной ратуши до Голубого фонтана.

Вы погрузитесь в эпоху Австро-Венгрии, сделаете сотни фото на улице Корзо и попробуете отменный суп в кафе у озера Палич.
Суботица — архитектурная сокровищница Сербии
Суботица — архитектурная сокровищница Сербии
Суботица — архитектурная сокровищница Сербии
Суботица — архитектурная сокровищница Сербии
Суботица — архитектурная сокровищница Сербии
Суботица — архитектурная сокровищница Сербии
Суботица — архитектурная сокровищница Сербии
Суботица — архитектурная сокровищница Сербии
Суботица — архитектурная сокровищница Сербии
Суботица — архитектурная сокровищница Сербии
Суботица — архитектурная сокровищница Сербии
Суботица — архитектурная сокровищница Сербии

Что вас ожидает

Сербский уголок Австро-Венгрии

До Первой мировой войны Суботица входила в состав Австро-Венгрии, и эта часть биографии красноречиво отразилась в облике города. Мы полюбуемся постройками рубежа 19-20 веков — периода, когда Европа переживала небывалый расцвет архитектуры. В нашей программе:

  • Ратуша — грандиозный символ Суботицы, где заседают городские власти и вступают в брак молодожены. Вы рассмотрите цветочные декоративные элементы керамики и кованого железа, а также найдете отсылки к венгерскому фольклору.
  • Особняк Рейхеля — творение венгерского архитектора Ференца Райхля. Мы пройдем по комнатам этого дома, который не менее интересен, чем шедевры Гауди. А во дворе заглянем в уютное кафе, где можно попробовать традиционные десерты региона.
  • Голубой фонтан из цветной керамики, работа венгерской фабрики Zsolnay. Вы сможете буквально прикоснуться к красоте и истории города руками.
  • Пешеходная улица Корзо — главный променад Суботицы, который соединяет Ратушу и железнодорожный вокзал. Это место — рай для любителей фотографии. На каждом шагу вы будете встречать интересные места для ярких снимков, а во внутренних двориках и пассажах отыщете небольшие магазинчики и кафе.
  • Национальный театр, старейший в Сербии. Также пройдем мимо библиотеки, очаровательного здания конца 19 века в необарочном стиле.

Обед у живописного Паличского озера

В окрестностях Суботицы мы посетим чудесное озеро Палич — курорт, куда в начале 20 века съезжалось высшее общество Европы. Вы увидите «женский пляж» и музыкальный павильон, а еще узнаете, как владелец венгерского завода отблагодарил местных архитекторов. Перед обратной дорогой мы пообедаем в ресторане с видом на озеро. Обязательно попробуйте местный рыбный суп в котелке: многим он милее, чем марсельский буйабес.

Организационные детали

  • Дополнительных расходов, кроме обеда в кафе, не предвидится
  • Я заберу вас из вашего отеля в Белграде или Нови Саде на комфортабельном автомобиле
  • Не забудьте захватить удобную обувь и одежду, а также полностью зарядить аккумуляторы телефонов и фотоаппаратов — фотографий будет много.
Выберите дату для вашей экскурсии
  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Дмитрий
Дмитрий
Здравствуйте, я Дмитрий. Рекламщик, маркетолог, журналист, любитель интересных мест и хорошей кухни. В Сербии я с 2014 года — и за это время объездил ее вдоль и поперек. Я смотрю на Сербию и глазами иностранца, подмечающего самое интересное, что отличает ее от других стран, и глазами местного, знающего нужные места и нужных людей. Мой подход — это коктейль из уникальных достопримечательностей, живописных видов и вкусных мест. Я выбираю то, что производит сильные впечатления и яркие эмоции. Я постараюсь, чтобы после моей экскурсии вы влюбились в Сербию и захотели вернуться сюда снова.
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Дмитрий проводит ещё 7 экскурсий

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