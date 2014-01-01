Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Белграда

До Первой мировой войны Суботица входила в состав Австро-Венгрии, и эта часть биографии красноречиво отразилась в облике города. Мы полюбуемся постройками рубежа 19-20 веков — периода, когда Европа переживала небывалый расцвет архитектуры. В нашей программе:
В окрестностях Суботицы мы посетим чудесное озеро Палич — курорт, куда в начале 20 века съезжалось высшее общество Европы. Вы увидите «женский пляж» и музыкальный павильон, а еще узнаете, как владелец венгерского завода отблагодарил местных архитекторов. Перед обратной дорогой мы пообедаем в ресторане с видом на озеро. Обязательно попробуйте местный рыбный суп в котелке: многим он милее, чем марсельский буйабес.