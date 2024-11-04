Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Белграда

Суботица — город ярких красок, европейской атмосферы и диковинных орнаментов! Чтобы охватить всю эту красоту, мы отправимся к северной границе Сербии и прогуляемся по местным улочкам — от грандиозной ратуши до Голубого фонтана.
Вы погрузитесь в эпоху Австро-Венгрии, сделаете сотни фото на улице Корзо и пройдётесь у озера Палич.
Вы погрузитесь в эпоху Австро-Венгрии, сделаете сотни фото на улице Корзо и пройдётесь у озера Палич.
Описание экскурсии
Сербский уголок Австро-Венгрии
До Первой мировой войны Суботица входила в состав Австро-Венгрии, и эта часть биографии красноречиво отразилась в облике города. Мы полюбуемся постройками рубежа 19-20 веков — периода, когда Европа переживала небывалый расцвет архитектуры. В нашей программе:
- Ратуша — грандиозный символ Суботицы, где заседают городские власти и вступают в брак молодожены. Вы рассмотрите цветочные декоративные элементы керамики и кованого железа, а также найдете отсылки к венгерскому фольклору
- Синагога — вторая по величине в Европе. Она впечатляет ярким убранством и разноцветными витражами
- Дворец Райхла — особняк венгерского архитектора Ференца Райхла. Дом, который стал визитной карточкой Суботицы. Во дворе особняка мы расположимся в ресторане и попробуем интересные блюда региона
- Голубой фонтан из цветной керамики, работа венгерской фабрики Zsolnay. Вы сможете буквально прикоснуться к красоте и истории города руками
- Пешеходная улица Корзо — главный променад Суботицы, который соединяет Ратушу и железнодорожный вокзал. Это место — рай для любителей фотографии. На каждом шагу вы будете встречать интересные места для ярких снимков, а во внутренних двориках и пассажах отыщете небольшие магазинчики и кафе
- Национальный театр, старейший в Сербии. Также пройдем мимо библиотеки, очаровательного здания конца 19 века в необарочном стиле
- Озеро Палич — курорт в окрестностях Суботицы, куда в начале 20 века съезжалось высшее общество Европы. Вы увидите «женский пляж» и музыкальный павильон. Узнаете, как владелец венгерского завода отблагодарил местных архитекторов
Организационные детали
- Я заберу вас из вашего отеля в Белграде или Нови Саде на комфортабельном автомобиле
- Входные билеты оплачиваются дополнительно: Ратуша — 400 сербских динар, Синагога — 250 сербских динар
- Посещение Ратуши возможно только в составе организованной англоязычной группы. Подъём на смотровую площадку не рекомендую для лиц с затруднениями опорно-двигательного аппарата и сердечно-сосудистыми заболеваниями (265 ступенек без лифта)
- Не забудьте захватить удобную обувь и одежду, а также полностью зарядить аккумуляторы телефонов и фотоаппаратов — фотографий будет много!
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий — ваш гид в Белграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провёл экскурсии для 1021 туриста
Здравствуйте, я Дмитрий. Рекламщик, маркетолог, журналист, любитель интересных мест и хорошей кухни. В Сербии я с 2014 года — и за это время объездил ее вдоль и поперек. Я смотрю
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Отлично составленная экскурсия! Дмитрий в 9.00 забрал нас от дома, на комфортном авто добрались до Суботицы. Успели на экскурсию в Ратушу. Посмотрели церкви, синагогу, музей. Пообедали в прекрасном ресторане. Потом
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А
Отличная дорога от Белграда до Суботицы, очень симпатичный городок. Дмитрий все отлично организовал. Прекрасная экскурсия по городам Суботица и Палич с заездом на винодельню.
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