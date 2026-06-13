В северной части Сербии есть автономный край Воеводина. Эти земли веками находились под властью Австро-Венгрии, что подарило им особую архитектуру, культуру и ритм жизни. В программе нашей поездки — Фрушка Гора, известная как «сербский Афон», город-музей Сремски-Карловци и культурная столица Европы Нови-Сад.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

*Фрушка Гора — один из пяти национальных парков в Сербии.

Кроме озер, виноградников, живописных лесных троп тут находится и много древних монастырей.

Мы посетим один из них. Вы увидите архитектуру, в которой переплелись византийские и балканские традиции. И узнаете, почему Фрушку Гору сравнивают с Афоном.

Сремски-Карловци — город митрополитов и виноделов

Спустившись с горы, мы окажемся в местечке Сремски-Карловци. Прогулка по тихим улочкам — будто путешествие в 18 век. Кажется, ещё немного — и из-за угла покажется старинный фаэтон, или митрополит со свитой не спеша проследует по площади. Мы прогуляемся по центру и заглянем на винодельню. Вы попробуете местные вина и узнаете секрет бермета — напитка, который подавали к императорскому столу.

Петроварадинская крепость — страж на Дунае

Следующая остановка — грандиозная цитадель, которую австрийцы строили почти сто лет. Это одна из самых больших сохранившихся военных фортификаций в Европе. Вы узнаете, почему крепость называют Гибралтаром на Дунае, сколько подземных ходов скрыто под ней и какие легенды хранят её казематы.

Нови-Сад — культурная столица Сербии

Завершим путешествие в центре второго по величине города Сербии. Пройдёмся по пешеходным улицам, почувствуем пульс города, который недавно был культурной столицей Европы. И почувствуем австрийский шарм — аккуратные фасады, уютные площади, кофейни — но с тёплым сербским акцентом.

Примерный тайминг

Дорога до Фрушки Горы из Белграда — 1,5 ч

Фрушка Гора (монастырь) — 1 ч

Переезд в Сремски-Карловци — 20 мин

Сремски Карловци: прогулка и дегустация — 2 ч

Обед — 1 час

Переезд в Петроварадин — 15 мин

Петроварадинская крепость — 1,5 ч

Прогулка по Нови-Саду — 1,5 ч

Возвращение в Белград — 1,5 ч

Организационные детали