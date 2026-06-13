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Из Белграда - к жемчужинам северной Сербии

Древние монастыри, барочные городки, грандиозная крепость и культурная столица Европы
В северной части Сербии есть автономный край Воеводина.

Эти земли веками находились под властью Австро-Венгрии, что подарило им особую архитектуру, культуру и ритм жизни.

В программе нашей поездки — Фрушка Гора, известная как «сербский Афон», город-музей Сремски-Карловци и культурная столица Европы Нови-Сад.
5
4 отзыва
Из Белграда - к жемчужинам северной Сербии
Из Белграда - к жемчужинам северной Сербии
Из Белграда - к жемчужинам северной Сербии

Описание экскурсии

*Фрушка Гора — один из пяти национальных парков в Сербии.
Кроме озер, виноградников, живописных лесных троп тут находится и много древних монастырей.
Мы посетим один из них. Вы увидите архитектуру, в которой переплелись византийские и балканские традиции. И узнаете, почему Фрушку Гору сравнивают с Афоном.

Сремски-Карловци — город митрополитов и виноделов

Спустившись с горы, мы окажемся в местечке Сремски-Карловци. Прогулка по тихим улочкам — будто путешествие в 18 век. Кажется, ещё немного — и из-за угла покажется старинный фаэтон, или митрополит со свитой не спеша проследует по площади. Мы прогуляемся по центру и заглянем на винодельню. Вы попробуете местные вина и узнаете секрет бермета — напитка, который подавали к императорскому столу.

Петроварадинская крепость — страж на Дунае

Следующая остановка — грандиозная цитадель, которую австрийцы строили почти сто лет. Это одна из самых больших сохранившихся военных фортификаций в Европе. Вы узнаете, почему крепость называют Гибралтаром на Дунае, сколько подземных ходов скрыто под ней и какие легенды хранят её казематы.

Нови-Сад — культурная столица Сербии

Завершим путешествие в центре второго по величине города Сербии. Пройдёмся по пешеходным улицам, почувствуем пульс города, который недавно был культурной столицей Европы. И почувствуем австрийский шарм — аккуратные фасады, уютные площади, кофейни — но с тёплым сербским акцентом.

Примерный тайминг

  • Дорога до Фрушки Горы из Белграда — 1,5 ч
  • Фрушка Гора (монастырь) — 1 ч
  • Переезд в Сремски-Карловци — 20 мин
  • Сремски Карловци: прогулка и дегустация — 2 ч
  • Обед — 1 час
  • Переезд в Петроварадин — 15 мин
  • Петроварадинская крепость — 1,5 ч
  • Прогулка по Нови-Саду — 1,5 ч
  • Возвращение в Белград — 1,5 ч

Организационные детали

  • Поедем на комфортабельном легковом автомобиле, гид за рулём
  • Если необходимо детское кресло, напишите нам заранее
  • Дополнительно оплачивается дегустация: €8–20 евро за чел. в зависимости от выбранного меню
  • По вашему желанию можем сделать остановку на перекус / обед. Расходы на питание и напитки в цену не включены
  • С вами будет один из гидов нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга
Ольга — ваша команда гидов в Белграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Провели экскурсии для 3302 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Ольга. Я родилась в стране СССР (Украина). В Сербию переехала в 1990 году, с тех пор живу и работаю здесь. Не забыла свою родину, но и Сербию
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полюбила так же сильно. Любовь к этой стране и привела меня к профессии гида. Благодаря большой поддержке и участию моего мужа Велько это стало не просто работой, а нашим большим жизненным увлечением. Теперь и наши дети подключились к нам с новыми идеями и положительными эмоциями. Наверное, поэтому наша команда так успешна. Мы разработали несколько маршрутов, которые помогут вам за короткое время узнать эту удивительную страну. Здесь и богатая история, и прекрасная природа, и вкусная еда, и занимательное времяпровождение, и отличная компания — ощущение, что вы здесь долгожданные гости. А мы просто хотим помочь вам найти и прочувствовать всё это. До встречи!:)

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
3
2
1
Екатерина
Большое спасибо Ольге за чудесную экскурсию! Отдельного внимания заслуживает Петро-Варданская крепость - огромная, вписанная в город, красивая. Ольга знает много интересных фактов, мест, отвечает на все вопросы и внимательно относится к запросам. Нам очень понравилось.
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Н
Очень понравилось путешествие - насыщенное впечатлениями, но при этом не перегруженное Фрушка Гора - красота природы и спокойная атмосфера монастыря с удивительными фресками Сремские Карловцы - очень уютный городок, в
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нем хочется задержаться и погулять по маленьким удочкам, разглядеть каждый дом.
Сильное впечатление производит Петроварадинская крепость - такой масштаб и продуманность деталей!!!
С городом Новый Сад тоже было интересно познакомиться - ухоженный центр, колоритные внутренние дворики, смешение стилей.
Время пролетело незаметно, весь маршрут сопровождали познавательные рассказы об истории и современности Сербии.
Ольга и Велько, большое спасибо!
Буду рада встретиться вновь!!!

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Д
Велько интересно и подробно все описал, рассказал. Интересная подача материала. Спасибо!
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И
.
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