Это путешествие познакомит вас с сокровищами северной Сербии — Нови-Садом и Суботицей.
Вы увидите вторую по величине крепость Европы, архитектуру венгерского модерна и узнаете, как сербы, венгры и хорваты создавали общий культурный язык.
Добавим сюда прогулку вдоль озера Палич, вкус конфет «Негро», бокал местного вина — и день пройдёт не только насыщенно, но и вкусно!
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Прогулка по Нови-саду
Посмотрим на городскую ратушу — здесь с конца 19 века проходят выборы мэра. Пройдём по старым пассажам и посмотрим Епископский дворец с его характерными бифорами и трифорами.
В Дунайском парке увидим пирамидальный дуб, платаны и хвойный таксодиум, сбрасывающий иголки. Прогуляемся вдоль искусственного озера.
Отправимся на улицу Лазе Телечкова — самую известную в городе, с уютными пабами и кафе.
Зайдём в католический собор имени Марии, чтобы увидеть красивые витражи.
Посетим крепость Петроварадин. Она занимает второе место в Европе по площади и считается шедевром военной архитектуры. Вы узнаете, что такое хорнверк и равелины, и увидите место, где сегодня работает крупнейшая колония современных художников.
Палич и дегустации
Прогуляемся вдоль озера Палич. Здесь когда-то неофициально возрождались Олимпийские игры. Мы увидим женский пляж начала 20 века, Большую террасу — место общения городской элиты и Столетний парк с одним из старейших теннисных клубов Европы.
По дороге заглянем в кондитерскую за конфетами «Негро», а в завершение — в Винный дворец, где можно продегустировать вина редких европейских сортов и оценить вкус венгерской кухни.
Встреча с Суботицей
Мы увидим Соколиный двор, символ славянской идентичности, и Палату Рейхеля — здание, признанное самым красивым объектом Сербии.
Пройдём по прогулочной улице Корзо и полюбуемся архитектурой венгерского модерна.
Увидим городскую ратушу с самым красивым залом заседаний — работу архитекторов Якаба и Комора.
Заглянем к знаменитым Гелегунам — визитной карточке Суботицы, и в синагогу, где сочетаются витражи и восточные мотивы.
Примерный тайминг
- Переезд Белград–Нови-Сад — 1 ч 15 мин.
- Экскурсия по центру Нови-Сада — 45 мин.
- Петроварадинская крепость — 45 мин + 10 мин дороги от центра.
- Переезд Нови-Сад–Палич — 1 ч.
- Дегустация — 1 ч.
- Обед — 1 ч.
- Экскурсия по Паличу — 30 мин.
- Переезд Палич–Суботица — 15 мин.
- Экскурсия по Суботице — 1 ч.
- Переезд Суботица–Белград — 2 ч.
Организационные детали
- Едем на комфортабельном авто Opel Combo Life. Детское кресло — по запросу.
- Оплачиваются дополнительно: билеты в Синагогу — €2 за чел., обед, винная дегустация — €10 за чел.
- По желанию можно добавить в программу дегустацию вина в местной винодельне, а также пообедать в ресторане сербско-венгерской кухни — цены и детали уточняйте в переписке.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Петар — ваш гид в Белграде
Здравствуйте! Меня зовут Петар, и я коренной житель Белграда. Я очень рад всем, кто интересуется моим родным городом и его историей. В 2011 году я получил лицензию и посвятил себя профессии гида. Буду ждать вас на своих экскурсиях.
