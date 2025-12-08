Что вас ожидает

Прогулка по Нови-саду

Посмотрим на городскую ратушу — здесь с конца 19 века проходят выборы мэра. Пройдём по старым пассажам и посмотрим Епископский дворец с его характерными бифорами и трифорами.

В Дунайском парке увидим пирамидальный дуб, платаны и хвойный таксодиум, сбрасывающий иголки. Прогуляемся вдоль искусственного озера.

Отправимся на улицу Лазе Телечкова — самую известную в городе, с уютными пабами и кафе.

Зайдём в католический собор имени Марии, чтобы увидеть красивые витражи.

Посетим крепость Петроварадин. Она занимает второе место в Европе по площади и считается шедевром военной архитектуры. Вы узнаете, что такое хорнверк и равелины, и увидите место, где сегодня работает крупнейшая колония современных художников.

Палич и дегустации

Прогуляемся вдоль озера Палич. Здесь когда-то неофициально возрождались Олимпийские игры. Мы увидим женский пляж начала 20 века, Большую террасу — место общения городской элиты и Столетний парк с одним из старейших теннисных клубов Европы.

По дороге заглянем в кондитерскую за конфетами «Негро», а в завершение — в Винный дворец, где можно продегустировать вина редких европейских сортов и оценить вкус венгерской кухни.

Встреча с Суботицей

Мы увидим Соколиный двор, символ славянской идентичности, и Палату Рейхеля — здание, признанное самым красивым объектом Сербии.

Пройдём по прогулочной улице Корзо и полюбуемся архитектурой венгерского модерна.

Увидим городскую ратушу с самым красивым залом заседаний — работу архитекторов Якаба и Комора.

Заглянем к знаменитым Гелегунам — визитной карточке Суботицы, и в синагогу, где сочетаются витражи и восточные мотивы.

Примерный тайминг

Переезд Белград–Нови-Сад — 1 ч 15 мин.

Экскурсия по центру Нови-Сада — 45 мин.

Петроварадинская крепость — 45 мин + 10 мин дороги от центра.

Переезд Нови-Сад–Палич — 1 ч.

Дегустация — 1 ч.

Обед — 1 ч.

Экскурсия по Паличу — 30 мин.

Переезд Палич–Суботица — 15 мин.

Экскурсия по Суботице — 1 ч.

Переезд Суботица–Белград — 2 ч.

Организационные детали