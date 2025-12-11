Мои заказы

Для иностранцев – экскурсии в Белграде

Найдено 6 экскурсий в категории «Для иностранцев» в Белграде на русском языке, цены от €149. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Узнай Белград, брате
Пешая
3 часа
16 отзывов
Индивидуальная
Узнай Белград, брате: индивидуальная экскурсия
Прогулка по Белграду с посещением главных достопримечательностей и скрытых уголков. Узнайте историю и культуру столицы Сербии за 3 часа
13 дек в 09:30
14 дек в 09:30
от €149 за всё до 40 чел.
По северу Сербии на авто: архитектура, винодельня и крепость
На машине
7 часов
24 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
По северу Сербии на авто: от архитектуры до винодельни и крепости
Путешествие на авто по Северу Сербии: от вековой архитектуры Сремски-Карловци до крепости Петроварадин. Вкусите историю и культуру в одной поездке
Начало: От вашего отеля
Сегодня в 12:00
13 дек в 10:00
€300 за всё до 4 чел.
Районы Белграда: гуляем по историческому центру и Земуну
На машине
4 часа
6 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
Районы Белграда: исторический центр и Земун
Увлекательное путешествие по Белграду: от центра до Земуна, раскрывающее историю и культуру столицы Сербии. Идеально для любителей фотографий
15 дек в 13:00
25 дек в 15:00
€150 за всё до 7 чел.
Воеводина: всё самое интересное за 1 день! (Из Белграда)
На машине
8 часов
38 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Воеводина: всё самое интересное за 1 день! (Из Белграда)
Погрузитесь в атмосферу Нови-Сада и узнайте его тайны на индивидуальной экскурсии из Белграда
15 дек в 09:00
16 дек в 09:00
€385 за всё до 4 чел.
Вршац: старинные винарии, история и культура
На машине
8 часов
11 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Индивидуальная экскурсия по Белграду: Вршац, винодельни и монастыри
Погрузитесь в атмосферу Вршаца: архитектура, соборы, винодельни и монастыри. Панорамные виды и обед в одном из лучших ресторанов Сербии ждут вас
Начало: На Площади Республики
Завтра в 10:00
13 дек в 10:00
от €395 за всё до 8 чел.
Белград - всё и сразу
Пешая
3 часа
34 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Белград - всё и сразу: от истории до современных вкусов
Погрузитесь в атмосферу Белграда: от древних римских камней до современных кафе. Ваш путеводитель по самым ярким местам и вкусам города
15 дек в 09:00
16 дек в 09:00
от €257 за всё до 4 чел.

Сколько стоит экскурсия по Белграду в декабре 2025
Сейчас в Белграде в категории "Для иностранцев" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 149 до 395. Туристы уже оставили гидам 129 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
