Прогулка по Белграду — это путешествие сквозь века и стиль, от римских стен до богемных улиц.
Вы побываете в крепости Калемегдан, увидите площадь Республики, храм Святого Саввы и атмосферные улочки Дорчола.
Описание экскурсии
За 3 часа вы пройдёте через века — от римских бастионов до шумных баров Скадарлии. Это неспешная и содержательная прогулка по знаковым местам сербской столицы, где каждое здание, улица и памятник — часть сложной, но захватывающей истории. Что входит в маршрут:
Площадь Республики — центральная точка города и популярное место встреч • Пешеходная улица Князя Михаила — живая летопись градостроительства • Крепость Калемегдан — символ военного прошлого Белграда со времён Римской империи • Дорчол — старейший и самый престижный район города • Скадарлия — атмосферная улочка с легендарными ресторанами и винными погребами • Гостиница «Москва» — знаковая достопримечательность • Здание парламента — Народная скупщина с непростой историей • Храм Святого Саввы — величественный собор, связанный с чудесами и национальной гордостью Вы услышите истории о бароне Врангеле и Николае II, разберётесь в сербской ментальности, научитесь понимать местный фольклор и узнаете, где на Скадарлии ели, пили и пели эмигранты из России. Белград станет ближе — без спешки, с уважением к его сложной, живой душе. Дополнительно по запросу:.
Маршрут можно сократить или удлинить — подстроим под ваш ритм • Возможна организация трансфера из/в аэропорт • Экскурсия подходит как для индивидуальных гостей, так и для больших групп (до 40 человек) • Формат может быть комбинированным — часть пешком, часть на автомобиле • Есть вариант проведения на английском языке (доплата €55) Все детали — в личной переписке, с радостью всё уточню и подстрою под вас. Важная информация:.
Наденьте удобную обувь — маршрут пешеходный и довольно продолжительный • Летом в Белграде бывает очень жарко, не забудьте воду, головной убор и солнцезащитный крем • Экскурсию проведу я лично или один из проверенных гидов моей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
Что включено
- Авторская пешеходная экскурсия по Белграду (около 3 часов)
- Услуги гида: рассказ о городе, истории, культуре и знаковых местах
- Возможность адаптировать маршрут по ходу прогулки (по договорённости)
Что не входит в цену
- Расходы на личные нужды (напитки, еда, входные билеты - если потребуются)
- Автомобильное сопровождение - по договорённости
Место начала и завершения?
Главный вхов отель «Москва» по адресу Балканска 1
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Белграда
