Ольга проводит ещё 5 экскурсий

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В гости к сербским виноделам

Посетить уютные семейные хозяйства и открыть существование прекрасных сербских вин

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 🚗На автомобиле
  • Продолжительность 5 часов
  • 👥 Не более 4 человек
  • Заказать экскурсию

188 за экскурсию

Ольга
Задать вопросОбычно отвечает за 33 мин.
Ольга – Гид в Белграде
В Сербии существуют многовековые традиции виноградарства, но местные вина малоизвестны, так как объемы производства скромные, и все достается дорогим гостям.

На винодельнях, в душевной компании хозяев вы продегустируете белые, розовые, красные вина, а также знаменитый бермет, который подавали на Титанике.

На здоровье! Или, как говорят сербы, живели!
В гости к сербским виноделам
В гости к сербским виноделам

Что вас ожидает

История местного виноградарства
Вы узнаете о давней истории виноделия на сербской земле, уходящий к началу нашей эры и первым древнеримским виноградникам. Поговорим о том, как, несмотря на огромные препятствия, сохранилась традиция возделывания виноградной лозы. О главных винодельческих регионах Сербии и месте виноградарства в жизни их обитателей.

Особенности сербских вин
Сербия расположена на той же широте, что и всемирно известные французские и итальянские винодельческие регионы. Но у здешнего климата и почвы есть свои особенности, благодаря которым знаменитый ризлинг, совиньон, шардоне, каберне и мерло приобретают неповторимые нотки. Также вы откроете такие аутентичные сорта, как смедеревка — разновидность местного ризлинга; кадарка и прокупац — насыщенные красные вина. Не обойдем вниманием и тамьянику — ароматное приятное вино на границе сухого-полусухого.

Прославленный бермет
Сербы предпочитают сухие или полусухие. Но есть одно десертное вино, которое подавалось даже на королевских дворах и было удостоено чести быть выбранным для изысканной трапезы на Титанике. На винодельнях вы продегустируете знаменитый сремско-карловацкий бермет — сладкий, но не приторный и очень ароматный, он не оставляет равнодушными даже тех, кто признает исключительно сухие вины.

Винные хозяйства в Сремских Карловцах
Вы побываете в одном из винодельческих регионов Сербии, у подножия Фрушкой Горы, где половина жителей имеет свои винные подвалы. В двух уютных частных хозяйствах вы попробуете белое, розовое и красное, а также знаменитое десертное вино бермет. И проведете время в теплой компании людей, которые радушно принимают гостей и с удовольствием рассказывают о своем жизненном увлечении.

Альтернативная программа в Белграде (короткая)
Вместо поездки на винодельни мы сможем организовать дегустацию в одном из винных подвалов в ресторанном комплексе недалеко от центра Белграда. Вы познакомитесь с винами, которые производят из собственного урожая, выращенного на склонах Шумадинского виногорья, или сербской Тосканы. И откроете место, где культура, традиция и новые технологии объединяются для достижения единой цели — удовольствия от создания отличных вин.

Организационные детали

Продолжительность и стоимость программ

  • Поездка в Сремские Карловцы длится 5 часов и стоит 188 евро
  • Альтернативная программа в Белграде длится 2,5 часа и стоит 120 евро

Что включено в стоимость, а что — нет

  • Трансфер входит в цену экскурсии
  • Дегустации оплачиваются отдельно на месте:
    — в двух винных хозяйствах в Сремских Карловцах около 15 евро/человека
    — в ресторане Белграда: пять вин и традиционная сербская закуска 20 евро/человека, с коньяком и ракией 25 евро/человека. В этой дегустации отсутствует десертное вино бермет, так как оно характерно для производителей Фрушки Горы.
В гости к сербским виноделам
В гости к сербским виноделам
В гости к сербским виноделам
В гости к сербским виноделам
В гости к сербским виноделам
В гости к сербским виноделам
В гости к сербским виноделам
В гости к сербским виноделам
В гости к сербским виноделам

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Ольга
Ольга
Здравствуйте! Меня зовут Ольга. Я родилась в стране СССР (Украина). В Сербию переехала в 1990 году, с тех пор живу и работаю здесь. Не забыла свою родину, но и Сербию полюбила так же сильно. Любовь к этой стране и привела меня к профессии гида. Благодаря большой поддержке и участию моего мужа Велько это стало не просто работой, а нашим большим жизненным увлечением. Теперь и наши дети подключились к нам с новыми идеями и положительными эмоциями. Наверное, поэтому наша команда так успешна. Мы разработали несколько маршрутов, которые помогут вам за короткое время узнать эту удивительную страну. Здесь и богатая история, и прекрасная природа, вкусная еда, занимательное времяпровождение, отличная компания — ощущение, что вы здесь долгожданные гости. А мы просто хотим помочь вам найти и прочувствовать все это. До встречи! :)
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