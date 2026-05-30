Ольга проводит ещё 5 экскурсий

Вы узнаете о давней истории виноделия на сербской земле, уходящий к началу нашей эры и первым древнеримским виноградникам. Поговорим о том, как, несмотря на огромные препятствия, сохранилась традиция возделывания виноградной лозы. О главных винодельческих регионах Сербии и месте виноградарства в жизни их обитателей.
Особенности сербских вин
Сербия расположена на той же широте, что и всемирно известные французские и итальянские винодельческие регионы. Но у здешнего климата и почвы есть свои особенности, благодаря которым знаменитый ризлинг, совиньон, шардоне, каберне и мерло приобретают неповторимые нотки. Также вы откроете такие аутентичные сорта, как смедеревка — разновидность местного ризлинга; кадарка и прокупац — насыщенные красные вина. Не обойдем вниманием и тамьянику — ароматное приятное вино на границе сухого-полусухого.
Прославленный бермет
Сербы предпочитают сухие или полусухие вина. Но есть одно десертное вино, которое подавалось даже на королевских дворах и было удостоено чести быть выбранным для изысканной трапезы на Титанике. На винодельнях вы продегустируете знаменитый сремско-карловацкий бермет — сладкий, но не приторный и очень ароматный, он не оставляет равнодушными даже тех, кто признает исключительно сухие вина.
Винные хозяйства в Сремских Карловцах
Вы побываете в одном из винодельческих регионов Сербии, у подножия Фрушкой Горы, где половина жителей имеет свои винные подвалы. В двух уютных частных хозяйствах вы попробуете белое, розовое и красное, а также знаменитое десертное вино бермет. И проведете время в теплой компании людей, которые радушно принимают гостей и с удовольствием рассказывают о своем жизненном увлечении.
Организационные детали
Поездка длится 5-6 часов
Трансфер входит в цену экскурсии
Дегустации оплачиваются отдельно на месте только наличными (в евро или динарах): — Первая винодельня: 7 видов вин, 3 вида меда и небольшая закуска — €8 за чел. — Вторая винодельня: 6 вин и ракия — €10 за чел., 6 вин, ракия и десерт — €15 за чел., 6 вин, ракия, холодная закуска и десерт — €20 за чел.
Выберите удобную дату из расписания
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Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваша команда гидов в Белграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провели экскурсии для 3394 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Ольга. Я родилась в стране СССР (Украина). В Сербию переехала в 1990 году, с тех пор живу и работаю здесь. Не забыла свою родину, но и Сербию читать дальшеуменьшить
полюбила так же сильно. Любовь к этой стране и привела меня к профессии гида. Благодаря большой поддержке и участию моего мужа Велько это стало не просто работой, а нашим большим жизненным увлечением. Теперь и наши дети подключились к нам с новыми идеями и положительными эмоциями. Наверное, поэтому наша команда так успешна. Мы разработали несколько маршрутов, которые помогут вам за короткое время узнать эту удивительную страну.
Здесь и богатая история, и прекрасная природа, и вкусная еда, и занимательное времяпровождение, и отличная компания — ощущение, что вы здесь долгожданные гости. А мы просто хотим помочь вам найти и прочувствовать всё это.
До встречи!:)
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 39 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Инга
Мы много путешествуем семьей и находясь в винодельческих регионах стараемся заехать в винодельню. Были в разных регионах Франции, Испании, Германии, даже Швейцарии. Но посещение Podrum PROBUS оставило пожалуй самые яркие читать дальшеуменьшить
впечатления. Нашим гидом был Марко- очень приятный, эрудированный, чувствующий клиента, с отличным чувством юмора молодой человек. Перед винодельней мы проехали по округе, посетили Новий Сад, Петровардинскую крепость,Стремские Карловицы. Марко не просто делился с нами историческими фактами. это была живая история лицах. Сербия как страна стала понятнее и ближе. Но настоящим бриллиантом экскурсии является безусловно Вера, хозяйка винодельни. Пожалуй, это не было дегустацией в привычном понимании слова. Это было похоже на прекрасный тематический вечер в кругу близких людей. Абсолютно непринужденная домашняя атмосфера и достойные вина сделали этот вечер незабываемым. и все это благодаря Вере, сгустку энергии, харизмы и обаяния. Спасибо, Вера, спасибо, Марко, мы полюбили вас всей душой ❤️
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Г
Григорий
Слова благодарности Елене! Дегустация прошла в очень позитивном ключе, душевности и доброте! Посетили 2 виноградника, вкусно поели и оценили краски сербских вин! Тонкие и насыщенные! Рекомендую!
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М
Максим
Отличная экскурсия! Всем рекомендую. Очень уютная, интересная и вкусная)
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В
Виталий
Супер организация индивидуального тура
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А
Ася
экскурсию проводил Марко и нам очень повезло встретить позитивного и ненавязчивого серба с хорошим знанием русского языка, дружеская атмосфера и максимум комфорта, а что еще нужно в новой стране?!!
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Елена
«В гости к сербским виноделам» Брали в июне индивидуальную экскурсию, экскурсовод Мариана. Она настолько структурировано, информативно, и при этом увлекательно рассказывала о Белграде, истории города и страны, современной жизни пока мы читать дальшеуменьшить
ехали в Сремски Карловцы, мы и не заметили как приехали на винодельню.) первая винодельня была Živanović почти 300-летней традицией является одной из крупнейших в Карловцах. К ней примыкает также и музей пчеловодства. вина были изумительные, необычные. В самое сердце - Бермет. Мёд был ооочень вкусный. Вторая винодельня честно, я не помню как называлась, но хозяйка там огонь, с такой харизмой,радушием нас встретила, что на втором бокале мы уже не испытывали преград в языковом барьере, а понимали друг друга с полу взгляда 😂, с полуслова. было очень душевно и весело и в тоже время познавательно! Рекомендую посетить
+1
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