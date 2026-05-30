Ольга проводит ещё 5 экскурсий

В Сербии существуют многовековые традиции виноградарства, но местные вина малоизвестны, так как объемы производства скромные, и все достается дорогим гостям. На винодельнях, в душевной компании хозяев вы продегустируете белые, розовые, красные вина, а также знаменитый бермет, который подавали на Титанике. На здоровье! Или, как говорят сербы, живели!

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

История местного виноградарства

Вы узнаете о давней истории виноделия на сербской земле, уходящий к началу нашей эры и первым древнеримским виноградникам. Поговорим о том, как, несмотря на огромные препятствия, сохранилась традиция возделывания виноградной лозы. О главных винодельческих регионах Сербии и месте виноградарства в жизни их обитателей.

Особенности сербских вин

Сербия расположена на той же широте, что и всемирно известные французские и итальянские винодельческие регионы. Но у здешнего климата и почвы есть свои особенности, благодаря которым знаменитый ризлинг, совиньон, шардоне, каберне и мерло приобретают неповторимые нотки. Также вы откроете такие аутентичные сорта, как смедеревка — разновидность местного ризлинга; кадарка и прокупац — насыщенные красные вина. Не обойдем вниманием и тамьянику — ароматное приятное вино на границе сухого-полусухого.

Прославленный бермет

Сербы предпочитают сухие или полусухие вина. Но есть одно десертное вино, которое подавалось даже на королевских дворах и было удостоено чести быть выбранным для изысканной трапезы на Титанике. На винодельнях вы продегустируете знаменитый сремско-карловацкий бермет — сладкий, но не приторный и очень ароматный, он не оставляет равнодушными даже тех, кто признает исключительно сухие вина.

Винные хозяйства в Сремских Карловцах

Вы побываете в одном из винодельческих регионов Сербии, у подножия Фрушкой Горы, где половина жителей имеет свои винные подвалы. В двух уютных частных хозяйствах вы попробуете белое, розовое и красное, а также знаменитое десертное вино бермет. И проведете время в теплой компании людей, которые радушно принимают гостей и с удовольствием рассказывают о своем жизненном увлечении.

Организационные детали