Ольга проводит ещё 5 экскурсий

Что вас ожидает

История местного виноградарства

Вы узнаете о давней истории виноделия на сербской земле, уходящий к началу нашей эры и первым древнеримским виноградникам. Поговорим о том, как, несмотря на огромные препятствия, сохранилась традиция возделывания виноградной лозы. О главных винодельческих регионах Сербии и месте виноградарства в жизни их обитателей.

Особенности сербских вин

Сербия расположена на той же широте, что и всемирно известные французские и итальянские винодельческие регионы. Но у здешнего климата и почвы есть свои особенности, благодаря которым знаменитый ризлинг, совиньон, шардоне, каберне и мерло приобретают неповторимые нотки. Также вы откроете такие аутентичные сорта, как смедеревка — разновидность местного ризлинга; кадарка и прокупац — насыщенные красные вина. Не обойдем вниманием и тамьянику — ароматное приятное вино на границе сухого-полусухого.

Прославленный бермет

Сербы предпочитают сухие или полусухие. Но есть одно десертное вино, которое подавалось даже на королевских дворах и было удостоено чести быть выбранным для изысканной трапезы на Титанике. На винодельнях вы продегустируете знаменитый сремско-карловацкий бермет — сладкий, но не приторный и очень ароматный, он не оставляет равнодушными даже тех, кто признает исключительно сухие вины.

Винные хозяйства в Сремских Карловцах

Вы побываете в одном из винодельческих регионов Сербии, у подножия Фрушкой Горы, где половина жителей имеет свои винные подвалы. В двух уютных частных хозяйствах вы попробуете белое, розовое и красное, а также знаменитое десертное вино бермет. И проведете время в теплой компании людей, которые радушно принимают гостей и с удовольствием рассказывают о своем жизненном увлечении.

Альтернативная программа в Белграде (короткая)

Вместо поездки на винодельни мы сможем организовать дегустацию в одном из винных подвалов в ресторанном комплексе недалеко от центра Белграда. Вы познакомитесь с винами, которые производят из собственного урожая, выращенного на склонах Шумадинского виногорья, или сербской Тосканы. И откроете место, где культура, традиция и новые технологии объединяются для достижения единой цели — удовольствия от создания отличных вин.