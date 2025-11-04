Путешествие к истокам сербского виноделия: откройте для себя уникальные традиции и вкусы в окружении живописных пейзажей и исторических мест
Экскурсия предлагает уникальную возможность познакомиться с многовековыми традициями сербского виноделия.
Посетители отправятся в живописные Сремски Карловцы, где увидят знаменитые достопримечательности и попробуют легендарный бермет в винарии Живанович.
Обед в традиционной кафане «Стари Орах» в Врднике подарит гастрономическое удовольствие, а посещение монастыря Язак добавит духовного вдохновения. Завершит тур дегустация в винарии Деурич, где гости оценят награждённые вина
10:00 — встреча с гидом в Белграде по вашему адресу
11:00–12:00 — пешая экскурсия по Сремски Карловцам. Этот живописный городок известен как центр Сербской православной церкви, образования и поэзии, а также как самый винный город Сербии. Вы увидите дом генерала Врангеля, фонтан «Четыре льва», кафедральный собор Святого Николая, патриарший двор и Карловацкую гимназию
12:15–13:15 — посещение винарии Живанович. В 300-летних погребах вы попробуете легендарный бермет и мёд с местной пасеки, а также узнаете тайны вековых винодельческих традиций
13:15–14:00 — дорога от Живанович до ресторана «Стари Орах»
14:00–15:30 — обед в «Стари Орах» в Врднике. В колоритной кафане вы попробуете ароматные сербские блюда на гриле и домашние копчёности
15:45–16:15 — осмотр монастыря Язак. Укромная святыня Фрушки-Горы основана в 15 веке
16:30–17:30 — посещение винарии Деурич и дегустация вин. На южных склонах Фрушки-Горы вы увидите виноградники, спрятанные в атаре села Мала Ремета на высоте 250 метров над уровнем моря
17:30–18:30 — возвращение в Белград
В поездке вы узнаете:
как дом Врангеля связан с Пушкиным
какой важный документ, изменивший ход европейской истории, был подписан в Карловцах
какое вино Живанович поставлялось австрийскому и русскому дворам
кем был основан монастырь Язак и чьи мощи в нём хранятся
какие вина Деурич были удостоенны наград на международных конкурсах, например Decanter World Wine Awards в Лондоне
Организационные детали
Поездка пройдёт на автомобиле Ford Grand C-MAX, Toyota Avensis, Peugeot 2008 или Opel Combo Life
Дополнительно оплачиваются дегустация в Живанович (пять сортов вина и мёда) — €15 за чел., дегустация в Деурич (разные пакеты дегустаций) — от €8 до €20 за чел., обед по меню
Заберём вас в месте вашего проживания в центре города. Если ваше место размещения сильно удалено от центра, необходима доплата. Детали обсудим в переписке
Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мирко — Организатор в Белграде
Провёл экскурсии для 2331 туриста
Меня зовут Мирко. Я лицензированный гид. Родился и вырос в Белграде, поэтому как никто другой могу рассказать и показать вам родную и любимую Сербию: удивительную природу, самобытную культуру, богатое историческое наследие и вкуснейшую кухню. Работаю с компанией гидов-единомышленников. Мы всем сердцем любим Сербию и с радостью поделимся с вами лучшими местами и расскажем о них самое интересное!
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
–
3
–
2
–
1
–
О
Олег
4 ноя 2025
Поскольку экскурсия была в понедельник когда часть заведений закрыта, мы заранее договорились изменить маршрут. В итоге все прошло замечательно, масса приятных впечатлений! Зоран отличный экскурсовод!
M
Maksim
20 июл 2025
Прекрасная экскурсия! Мы (я, мама и сестра) отлично провели день. Всё было на высшем уровне: уютные винодельни, красивые виды Фрушки-Горы, вкусный обед и интересный рассказ гида. Особенно понравилось у Живанович - атмосфера, вино и мёд просто шик! Огромное спасибо за такой душевный маршрут.