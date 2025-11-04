Экскурсия предлагает уникальную возможность познакомиться с многовековыми традициями сербского виноделия. Посетители отправятся в живописные Сремски Карловцы, где увидят знаменитые достопримечательности и попробуют легендарный бермет в винарии Живанович. Обед в традиционной кафане «Стари Орах» в Врднике подарит гастрономическое удовольствие, а посещение монастыря Язак добавит духовного вдохновения. Завершит тур дегустация в винарии Деурич, где гости оценят награждённые вина

Описание экскурсии

10:00 — встреча с гидом в Белграде по вашему адресу

11:00–12:00 — пешая экскурсия по Сремски Карловцам. Этот живописный городок известен как центр Сербской православной церкви, образования и поэзии, а также как самый винный город Сербии. Вы увидите дом генерала Врангеля, фонтан «Четыре льва», кафедральный собор Святого Николая, патриарший двор и Карловацкую гимназию

12:15–13:15 — посещение винарии Живанович. В 300-летних погребах вы попробуете легендарный бермет и мёд с местной пасеки, а также узнаете тайны вековых винодельческих традиций

13:15–14:00 — дорога от Живанович до ресторана «Стари Орах»

14:00–15:30 — обед в «Стари Орах» в Врднике. В колоритной кафане вы попробуете ароматные сербские блюда на гриле и домашние копчёности

15:45–16:15 — осмотр монастыря Язак. Укромная святыня Фрушки-Горы основана в 15 веке

16:30–17:30 — посещение винарии Деурич и дегустация вин. На южных склонах

Фрушки-Горы вы увидите виноградники, спрятанные в атаре села Мала Ремета на высоте 250 метров над уровнем моря

17:30–18:30 — возвращение в Белград

В поездке вы узнаете:

как дом Врангеля связан с Пушкиным

какой важный документ, изменивший ход европейской истории, был подписан в Карловцах

какое вино Живанович поставлялось австрийскому и русскому дворам

кем был основан монастырь Язак и чьи мощи в нём хранятся

какие вина Деурич были удостоенны наград на международных конкурсах, например Decanter World Wine Awards в Лондоне

Организационные детали