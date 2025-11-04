Мои заказы

Из Белграда - к сербским мастерам виноделия

Путешествие к истокам сербского виноделия: откройте для себя уникальные традиции и вкусы в окружении живописных пейзажей и исторических мест
Экскурсия предлагает уникальную возможность познакомиться с многовековыми традициями сербского виноделия.

Посетители отправятся в живописные Сремски Карловцы, где увидят знаменитые достопримечательности и попробуют легендарный бермет в винарии Живанович.

Обед в традиционной кафане «Стари Орах» в Врднике подарит гастрономическое удовольствие, а посещение монастыря Язак добавит духовного вдохновения. Завершит тур дегустация в винарии Деурич, где гости оценят награждённые вина
2 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🍷 Уникальные винодельческие традиции
  • 🏞 Живописные виды Фрушка-Горы
  • 🏛 Исторические достопримечательности
  • 🍽 Аутентичные сербские блюда
  • 🙏 Духовное наследие монастыря Язак
Ближайшие даты:
11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя17
ноя
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00

Что можно увидеть

  • Дом генерала Врангеля
  • Фонтан «Четыре льва»
  • Кафедральный собор Святого Николая
  • Патриарший двор
  • Карловацкая гимназия
  • Монастырь Язак

Описание экскурсии

10:00 — встреча с гидом в Белграде по вашему адресу

11:00–12:00 — пешая экскурсия по Сремски Карловцам. Этот живописный городок известен как центр Сербской православной церкви, образования и поэзии, а также как самый винный город Сербии. Вы увидите дом генерала Врангеля, фонтан «Четыре льва», кафедральный собор Святого Николая, патриарший двор и Карловацкую гимназию

12:15–13:15 — посещение винарии Живанович. В 300-летних погребах вы попробуете легендарный бермет и мёд с местной пасеки, а также узнаете тайны вековых винодельческих традиций

13:15–14:00 — дорога от Живанович до ресторана «Стари Орах»

14:00–15:30 — обед в «Стари Орах» в Врднике. В колоритной кафане вы попробуете ароматные сербские блюда на гриле и домашние копчёности

15:45–16:15 — осмотр монастыря Язак. Укромная святыня Фрушки-Горы основана в 15 веке

16:30–17:30 — посещение винарии Деурич и дегустация вин. На южных склонах
Фрушки-Горы вы увидите виноградники, спрятанные в атаре села Мала Ремета на высоте 250 метров над уровнем моря

17:30–18:30 — возвращение в Белград

В поездке вы узнаете:

  • как дом Врангеля связан с Пушкиным
  • какой важный документ, изменивший ход европейской истории, был подписан в Карловцах
  • какое вино Живанович поставлялось австрийскому и русскому дворам
  • кем был основан монастырь Язак и чьи мощи в нём хранятся
  • какие вина Деурич были удостоенны наград на международных конкурсах, например Decanter World Wine Awards в Лондоне

Организационные детали

  • Поездка пройдёт на автомобиле Ford Grand C-MAX, Toyota Avensis, Peugeot 2008 или Opel Combo Life
  • Дополнительно оплачиваются дегустация в Живанович (пять сортов вина и мёда) — €15 за чел., дегустация в Деурич (разные пакеты дегустаций) — от €8 до €20 за чел., обед по меню
  • Заберём вас в месте вашего проживания в центре города. Если ваше место размещения сильно удалено от центра, необходима доплата. Детали обсудим в переписке
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мирко
Мирко — Организатор в Белграде
Провёл экскурсии для 2331 туриста
Меня зовут Мирко. Я лицензированный гид. Родился и вырос в Белграде, поэтому как никто другой могу рассказать и показать вам родную и любимую Сербию: удивительную природу, самобытную культуру, богатое историческое наследие и вкуснейшую кухню. Работаю с компанией гидов-единомышленников. Мы всем сердцем любим Сербию и с радостью поделимся с вами лучшими местами и расскажем о них самое интересное!
Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Олег
4 ноя 2025
Поскольку экскурсия была в понедельник когда часть заведений закрыта, мы заранее договорились изменить маршрут. В итоге все прошло замечательно, масса приятных впечатлений! Зоран отличный экскурсовод!
M
Maksim
20 июл 2025
Прекрасная экскурсия! Мы (я, мама и сестра) отлично провели день. Всё было на высшем уровне: уютные винодельни, красивые виды Фрушки-Горы, вкусный обед и интересный рассказ гида. Особенно понравилось у Живанович - атмосфера, вино и мёд просто шик! Огромное спасибо за такой душевный маршрут.
