Эта индивидуальная экскурсия из Белграда в Суботицу предлагает насыщенный день с дегустацией вин на винодельне, знакомством с архитектурой в стиле ар-нуво и расслаблением в спа-центре.
Гости смогут насладиться шестью сортами вина, узнать о фудперинге и посетить знаменитые достопримечательности Суботицы, такие как ратуша и синагога. Завершение дня в спа с термальной водой и панорамной сауной оставит незабываемые впечатления
5 причин купить эту экскурсию
- 🍷 Дегустация шести сортов вина
- 🏛 Архитектура в стиле ар-нуво
- 🛀 Расслабление в спа-центре
- 🚗 Комфортный трансфер
- 🌿 Природные термальные источники
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00
Что можно увидеть
Описание экскурсии
Винная дегустация
Вы посетите винодельню, погуляете по производству и винному погребу, услышите истории о вине и продегустируете шесть сортов. Вы разберётесь, что такое фудперинг, научитесь с лёгкостью выбирать вина и сможете поддержать разговор с сомелье на равных.
Экскурсия по Суботице
Я познакомлю вас с архитектурой очаровательной Суботицы, построенной в стиле австрийского ар-нуво — сецессион. И покажу:
Спа-центр
Заедем в красивый спа-центр с термальной водой и панорамной сауной на крыше. Вы откроете для себя целебные свойства источников Сербии и отлично расслабитесь.
Примерный тайминг
- 9:00 — выезд из Белграда (по запросу — из Нови-Сада)
- 11:00 — дегустация на винодельне
- 13:00–14:30 — экскурсия по Суботице
- 14:30–15:30 — обед (по желанию)
- 16:30 — посещение спа
- 21:00–22:00 — возвращение в Белград (по запросу — в Нови-Сад)
Организационные детали
- Едем на автомобиле Mitsubishi Outlander
- В стоимость включено: трансфер, дегустация вина, посещение спа
- Дополнительные расходы: обед — по желанию
- Экскурсию можно провести для большего количества человек — до 18. Детали уточняйте в переписке
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля в Белграде или Нови-Саде
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваш гид в Белграде
Меня зовут Ольга, и я сомелье с 2008 года. Мое сердце бьется в ритме виноградников и винных погребов. Сербские вина — это моя страсть.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Надежда
31 авг 2025
Путешествие было очень приятным
Ольга прекрасно провела экскурсию
Узнали Сербию еще лучше
Провести с ней время посоветовала всем друзьям
Спасибо большое
