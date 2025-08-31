Эта индивидуальная экскурсия из Белграда в Суботицу предлагает насыщенный день с дегустацией вин на винодельне, знакомством с архитектурой в стиле ар-нуво и расслаблением в спа-центре. Гости смогут насладиться шестью сортами вина, узнать о фудперинге и посетить знаменитые достопримечательности Суботицы, такие как ратуша и синагога. Завершение дня в спа с термальной водой и панорамной сауной оставит незабываемые впечатления

Описание экскурсии

Винная дегустация

Вы посетите винодельню, погуляете по производству и винному погребу, услышите истории о вине и продегустируете шесть сортов. Вы разберётесь, что такое фудперинг, научитесь с лёгкостью выбирать вина и сможете поддержать разговор с сомелье на равных.

Экскурсия по Суботице

Я познакомлю вас с архитектурой очаровательной Суботицы, построенной в стиле австрийского ар-нуво — сецессион. И покажу:

Ратушу

Синагогу

Дворец Ференца Райхла

Кафедральный собор

Синий фонтан

Озеро Палич

Спа-центр

Заедем в красивый спа-центр с термальной водой и панорамной сауной на крыше. Вы откроете для себя целебные свойства источников Сербии и отлично расслабитесь.

Примерный тайминг

9:00 — выезд из Белграда (по запросу — из Нови-Сада)

11:00 — дегустация на винодельне

13:00–14:30 — экскурсия по Суботице

14:30–15:30 — обед (по желанию)

16:30 — посещение спа

21:00–22:00 — возвращение в Белград (по запросу — в Нови-Сад)

Организационные детали