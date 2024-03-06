Экскурсии по Хиккадуве на машине с гидом

Найдено 10 экскурсий в категории «На машине» в Хиккадуве на русском языке, цены от €195. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Мозаика Шри-Ланки: сафари, форт Галле и драгоценные камни
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
1 отзыв
Мозаика Шри-Ланки: сафари, форт Галле и драгоценные камни
Отправиться навстречу дикой природе, изучить средневековую крепость и побывать в шахтах
Завтра в 04:00
10 июня в 04:00
420 за всё до 2 чел.
Горная Шри-Ланка: Малый пик Адама, водопад Равана и Девятиарочный мост
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
1 отзыв
Горная Шри-Ланка: Малый пик Адама, водопад Равана и Девятиарочный мост
Исследовать самые выразительные ландшафты острова и совершить восхождение на вершину горы
10 июня в 15:00
11 июня в 05:00
$342 за всё до 2 чел.
Горная Шри-Ланка: двухдневная экскурсия
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
3 отзыва
Горная Шри-Ланка: двухдневная экскурсия
Отправиться в центр острова и увидеть все его самые интересные места с профессиональным гидом
Начало: У вашего отеля
10 июня в 03:30
11 июня в 03:30
$684 за всё до 2 чел.
Древняя Сигирия: путешествие к истокам Цейлона
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
2 отзыва
Древняя Сигирия: путешествие к истокам Цейлона
За 1 день посетить город-дворец на Львиной скале, Золотой храм Дамбулла и храм Зуба Будды в Канди
10 июня в 10:00
11 июня в 05:00
$543 за всё до 2 чел.
2 дня в самом сердце Шри-Ланки
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
1 отзыв
2 дня в самом сердце Шри-Ланки
Города Канди и Нувара Элия, необычные храмы, живописный водопад и чайные плантации
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
от 840 за всё до 10 чел.
Центральное нагорье Шри-Ланки
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
Центральное нагорье Шри-Ланки
Чайные плантации, водопады, горный курорт Нувара Элия и национальный парк Хортон Плейнс за 2 дня
10 июня в 10:00
11 июня в 05:00
730 за всё до 2 чел.
Шри-Ланка: насыщенное путешествие по югу острова
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
12 часов
Шри-Ланка: насыщенное путешествие по югу острова
Джип-сафари в парке Удавалаве, форт Галле, черепашья ферма и речная прогулка в джунглях за 1 день
10 июня в 07:00
11 июня в 07:00
от 650 за всё до 2 чел.
Один день в Канди
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
Один день в Канди
Увидеть храм Зуба Будды, побывать в Королевском ботсаду, на чайных плантациях и не только
Начало: В вашем отеле
10 июня в 07:00
11 июня в 07:00
от 268 за всё до 8 чел.
Дайвинг в мини-группе «Тайны подводного мира Хиккадувы»
🚗 На машине
Мини-группа
5 часов
Дайвинг в мини-группе «Тайны подводного мира Хиккадувы»
Полюбоваться нетронутой загадочной цивилизацией на дне моря
Начало: В вашем отеле
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
$195 за человека
Прогулка по дождевому лесу Синхараджа
🚗 На машине
Индивидуальная
4.5 часа
Прогулка по дождевому лесу Синхараджа
Оказаться среди оживших картинок из энциклопедии по биологии и увидеть растения из Красной книги
Начало: В вашем отеле
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от $320 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Олеся
    6 марта 2024
    Горная Шри-Ланка: двухдневная экскурсия
    Экскурсия проходила на комфортабельном автомобиле, водитель очень опытный, ехать с ним было спокойно) гид у нас был Тилак, очень приятный,
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    старался обо всем рассказать, отвечал на все вопросы. Богатого русского языка конечно не стоит ожидать,(но это проблема для всей Шри-Ланки) такой скорее базовый, без распространенных предложений, надо внимательно слушать чтобы разобрать. Ночевали мы в очень хорошем отеле, даже превзошел наши ожидания! Вид из окна, номера, еда. . все на пять с плюсом. Все наши пожелания были услышаны, в целом нам все понравилось! Спасибо ☺️

  • А
    Андрей
    12 января 2024
    Горная Шри-Ланка: двухдневная экскурсия
    Отличные два дня экскурсий! Особенно гора и храм Амбулувава. И так же особенно Гостиница, которая предлагается между этими днями!
    Отличные два дня экскурсий! Особенно гора и храм Амбулувава. И так же особенно Гостиница, которая предлагается между этими днями!Отличные два дня экскурсий! Особенно гора и храм Амбулувава. И так же особенно Гостиница, которая предлагается между этими днями!Отличные два дня экскурсий! Особенно гора и храм Амбулувава. И так же особенно Гостиница, которая предлагается между этими днями!Отличные два дня экскурсий! Особенно гора и храм Амбулувава. И так же особенно Гостиница, которая предлагается между этими днями!Отличные два дня экскурсий! Особенно гора и храм Амбулувава. И так же особенно Гостиница, которая предлагается между этими днями!Отличные два дня экскурсий! Особенно гора и храм Амбулувава. И так же особенно Гостиница, которая предлагается между этими днями!Отличные два дня экскурсий! Особенно гора и храм Амбулувава. И так же особенно Гостиница, которая предлагается между этими днями!Отличные два дня экскурсий! Особенно гора и храм Амбулувава. И так же особенно Гостиница, которая предлагается между этими днями!Отличные два дня экскурсий! Особенно гора и храм Амбулувава. И так же особенно Гостиница, которая предлагается между этими днями!Отличные два дня экскурсий! Особенно гора и храм Амбулувава. И так же особенно Гостиница, которая предлагается между этими днями!
  • К
    Ксения
    1 декабря 2023
    Горная Шри-Ланка: двухдневная экскурсия
    Ездили с мужем на этот тур 29 ноября. Гид Шамми довольно хорошо говорит по-русски,тактичный,помогает в решении всех вопросов. Сам тур
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    очень насыщенный,захватывает многие основные достопримечательности! Отель,в котором мы ночевали,был очень хороший,с бассейном,вкусным ужином и завтраком и видом на горы! Водитель очень хорошо водит автомобиль,спокойный,мы не переживали за нашу безопасность. Шамми практически всегда был на достопримечательностях с нами,фотографировал,за что ему огромное спасибо 😊 Нам тур очень понравился,запомним эти прекрасные насыщенные два дня надолго!

    Ездили с мужем на этот тур 29 ноября. Гид Шамми довольно хорошо говорит по-русски,тактичный,помогает в решенииЕздили с мужем на этот тур 29 ноября. Гид Шамми довольно хорошо говорит по-русски,тактичный,помогает в решенииЕздили с мужем на этот тур 29 ноября. Гид Шамми довольно хорошо говорит по-русски,тактичный,помогает в решенииЕздили с мужем на этот тур 29 ноября. Гид Шамми довольно хорошо говорит по-русски,тактичный,помогает в решенииЕздили с мужем на этот тур 29 ноября. Гид Шамми довольно хорошо говорит по-русски,тактичный,помогает в решенииЕздили с мужем на этот тур 29 ноября. Гид Шамми довольно хорошо говорит по-русски,тактичный,помогает в решенииЕздили с мужем на этот тур 29 ноября. Гид Шамми довольно хорошо говорит по-русски,тактичный,помогает в решенииЕздили с мужем на этот тур 29 ноября. Гид Шамми довольно хорошо говорит по-русски,тактичный,помогает в решенииЕздили с мужем на этот тур 29 ноября. Гид Шамми довольно хорошо говорит по-русски,тактичный,помогает в решении
  • М
    Марина
    25 марта 2023
    Древняя Сигирия: путешествие к истокам Цейлона
    Путешествовали в марте. Экскурсия включала в себя поездку в Канди, храм зуба Будды, храм Золотого Будды и как завершающий этап
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    - Сигирию. К сожалению, речь нашего гида была не всегда понятна, хотя знаниями, я думаю владел, и был очень даже приветлив и дружелюбен. Как итог - все экскурсионные пункты крутые и интересные, но информацию о них в основном прочли в интернете. Что же насчет Сигирии… Это вообще бомба. Но нашим гидом по подьему был местный бой, в речи которого вообще трудно что было уловить, и главной задачей которого было быстро обежать маршрут, а это «на минуточку» больше 1000 крутейших ступеней по невероятному солнцепеку. В итоге - два солнечных удара и никакого удовольствия. Уже потом приехав в отель прочли историю Сигирии и обалдели от крутости увиденного)). Там же была одна задача - выжить!))

  • О
    Ольга
    20 марта 2023
    Древняя Сигирия: путешествие к истокам Цейлона
    Экскурсия очень понравилась … но хочу отметить гида, очень образованный и знает не только по теме но и легко ориентируется
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    в целом по разным темам и направления, в то же время не перегружает информацией. Русский на оч. Хорошем уровне. Мы много путешествуем и далеко не всегда это можно увидеть. . с гидом просто повезло. У нас была индивидуалка, автомобиль и водитель тоже хорошо. Так же у меня была возможность творческой паузы.

    Экскурсия очень понравилась … но хочу отметить гида, очень образованный и знает не только по теме
  • К
    Ксения
    3 февраля 2023
    Горная Шри-Ланка: Малый пик Адама, водопад Равана и Девятиарочный мост
    Программа экскурсии очень понравилась. Единственное я вам настоятельно рекомендую скорректировать описание экскурсии. У вас написано, что это легкий трекинг, который
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    не занимает много времени и под силу практически всем. На деле это не совсем так. Такое несоответствие может в дальнейшем привезти к затруднению проведения мероприятия (люди могут быть в неподходящей одежде или вообще (в силе возраста или каких-либо физических ограничений), люди попросту могут отказаться и в итоге написать плохой отзыв. Гид и водитель произвели хорошее впечатление. Единственное в моменте вскорабкивания на горы в местах, где даже троп нету, хотелось бы, чтобы гид был всегда рядом, а не убегал самостоятельно далеко вперед)) (видели, что в других аналогичных группах гиды всячески помогали преодолевать маршруты). Но, повторюсь, если смотреть на экскурсию в целом, то впечатления остались хорошими.

  • Н
    Наталья
    30 марта 2022
    Мозаика Шри-Ланки: сафари, форт Галле и драгоценные камни
    Все было супер!
  • А
    Анастасия
    4 января 2022
    2 дня в самом сердце Шри-Ланки
    Мы провели 2 дня в центре острова компанией из 14 человек. Остались очень довольны поездкой!!! Из недостатков: были шероховатости с
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    организацией и реальным временем, которое тратилось на активность…. в первый день первый приём пищи был в 5 вечера при подъёме в 5 утра. Во второй день мы договорились о поездке на поезде… ожидали, что это будет не больше часа, т. к. анонсировалось 3 остановки…. В итоге мы потратили на поезд 4 часа 🤷🏼‍♀️. Из сопровождающего приходилось всю информацию о маршруте и времени вытаскивать дополнительными вопросами. Позитивная часть: все места, кроме водопадов (они совсем скромные) нашей большой компании очень понравились! Очень обрадовало то, что даже в случае косяка в части организации, нам шли навстречу и пытались скорректировать или адаптировать маршрут под наш запрос. В итоге мы успели реализовать все свои хотелки. В момент, когда в ресторане нас пытались обмануть с неправильной калькуляцией чека, сопровождающий нас местный вступился и потребовал правильный счет. Спасибо!!! Организаторам рекомендую давать туристам чуть больше инфы заранее, по деталям маршрута, необходимым с собой вещам и т. д.

Ответы на вопросы от путешественников по Хиккадуве в категории «На машине»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 10
  1. Мозаика Шри-Ланки: сафари, форт Галле и драгоценные камни
  2. Горная Шри-Ланка: Малый пик Адама, водопад Равана и Девятиарочный мост
  3. Горная Шри-Ланка: двухдневная экскурсия
  4. Древняя Сигирия: путешествие к истокам Цейлона
  5. 2 дня в самом сердце Шри-Ланки
Сколько стоит экскурсия по Хиккадуве в июне 2024
Сейчас в Хиккадуве в категории "На машине" можно забронировать 10 экскурсий и билетов от 195 до 840. Туристы уже оставили гидам 8 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.57 из 5
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