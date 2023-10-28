Пик Адама — священная гора высотой 2243 метра. Подъём на неё довольно сложный и занимает около 3-4 часов, спуск чуть меньше. Но это того стоит! С вершины вам откроются ошеломительные панорамы холмов, озёр и буддийских святынь. А картину медленно восходящего над облаками солнца просто невозможно передать словами.

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Описание

Что вас ожидает

02.00 Подъём на Пик Адама. Восхождение занимает 3-4 часа. Первая часть пути лёгкая и пролегает мимо чайных плантаций, буддийских святилищ и пагоды Мира. После пагоды начинается самый сложный этап — вам нужно будет преодолеть 1500 каменных ступеней, после чего вы окажетесь на вершине.

06.30 Встреча рассвета на Пике Адама. Это поистине волшебное зрелище: ночная тьма сменится на предрассветный туман, над которым медленно поднимется солнце, освещая окружающие горные ландшафты.

07.00 Спуск с горы

11.00 Осмотр водопада Мохини

11.30 Прогулка по чайным плантациям и выезд в обратном направлении

Организационные детали