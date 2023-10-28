Подняться в группе на священную вершину Шри-Ланки и полюбоваться фантастическими видами
Пик Адама — священная гора высотой 2243 метра. Подъём на неё довольно сложный и занимает около 3-4 часов, спуск чуть меньше.
Но это того стоит! С вершины вам откроются ошеломительные панорамы холмов, озёр и буддийских святынь. А картину медленно восходящего над облаками солнца просто невозможно передать словами.
Но это того стоит! С вершины вам откроются ошеломительные панорамы холмов, озёр и буддийских святынь. А картину медленно восходящего над облаками солнца просто невозможно передать словами.
Ближайшие даты:
28
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
02.00 Подъём на Пик Адама. Восхождение занимает 3-4 часа. Первая часть пути лёгкая и пролегает мимо чайных плантаций, буддийских святилищ и пагоды Мира. После пагоды начинается самый сложный этап — вам нужно будет преодолеть 1500 каменных ступеней, после чего вы окажетесь на вершине.
06.30 Встреча рассвета на Пике Адама. Это поистине волшебное зрелище: ночная тьма сменится на предрассветный туман, над которым медленно поднимется солнце, освещая окружающие горные ландшафты.
07.00 Спуск с горы
11.00 Осмотр водопада Мохини
11.30 Прогулка по чайным плантациям и выезд в обратном направлении
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
- Мы можем забрать вас из любого посёлка южного побережья
- Комфортный автобус с кондиционером включён в стоимость. Время в пути до стартовой точки — около 4 часов. Мы будем выезжать накануне вечером.
- Подъём непростой, но не требует специальной физической подготовки
ежедневно в 18:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у вашего отеля
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневно в 18:00Экскурсия длится около 13 часовБронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Don — ваша команда гидов в Хиккадуве
Провели экскурсии для 22 туристов
Привет, друзья! Меня зовут Дон Чанна. Я работаю гидом больше 22 лет. Жил 10 лет в России и хорошо владею русским и английским языками. Я расскажу вам о наших традициях, культуре и жизни, проведу по самым фантастическим местам острова. А ещё покажу разные секретные локации:)
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