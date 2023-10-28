Пик Адама: восхождение и встреча рассвета

Подняться в группе на священную вершину Шри-Ланки и полюбоваться фантастическими видами

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Пик Адама — священная гора высотой 2243 метра. Подъём на неё довольно сложный и занимает около 3-4 часов, спуск чуть меньше.

Но это того стоит! С вершины вам откроются ошеломительные панорамы холмов, озёр и буддийских святынь. А картину медленно восходящего над облаками солнца просто невозможно передать словами.
Пик Адама: восхождение и встреча рассвета
Пик Адама: восхождение и встреча рассвета
Пик Адама: восхождение и встреча рассвета
Пик Адама: восхождение и встреча рассвета
Пик Адама: восхождение и встреча рассвета
Пик Адама: восхождение и встреча рассвета
Пик Адама: восхождение и встреча рассвета
Пик Адама: восхождение и встреча рассвета
Ближайшие даты:
28
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окт
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окт
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

02.00 Подъём на Пик Адама. Восхождение занимает 3-4 часа. Первая часть пути лёгкая и пролегает мимо чайных плантаций, буддийских святилищ и пагоды Мира. После пагоды начинается самый сложный этап — вам нужно будет преодолеть 1500 каменных ступеней, после чего вы окажетесь на вершине.
06.30 Встреча рассвета на Пике Адама. Это поистине волшебное зрелище: ночная тьма сменится на предрассветный туман, над которым медленно поднимется солнце, освещая окружающие горные ландшафты.
07.00 Спуск с горы
11.00 Осмотр водопада Мохини
11.30 Прогулка по чайным плантациям и выезд в обратном направлении

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • Мы можем забрать вас из любого посёлка южного побережья
  • Комфортный автобус с кондиционером включён в стоимость. Время в пути до стартовой точки — около 4 часов. Мы будем выезжать накануне вечером.
  • Подъём непростой, но не требует специальной физической подготовки

ежедневно в 18:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 18:00
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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