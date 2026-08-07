Пик Адама - священная гора высотой 2243 метра. Подъём на неё занимает около 3-4 часов, спуск чуть меньше. С вершины открываются ошеломительные панорамы холмов, озёр и буддийских святынь. Рассвет над
6 причин купить эту экскурсию
- 🌄 Восхождение на священную гору
- 🌅 Встреча рассвета на высоте 2243 метра
- 🏞 Потрясающие панорамы холмов и озёр
- 🛕 Осмотр буддийских святынь
- 🌿 Прогулка по чайным плантациям
- 🚍 Комфортный автобус с кондиционером
Что можно увидеть
- Пик Адама
- Пагода Мира
- Водопад Мохини
Описание экскурсии
02.00 Подъём на Пик Адама. Восхождение занимает 3-4 часа. Первая часть пути лёгкая и пролегает мимо чайных плантаций, буддийских святилищ и пагоды Мира. После пагоды начинается самый сложный этап — вам нужно будет преодолеть 1500 каменных ступеней, после чего вы окажетесь на вершине.
06.30 Встреча рассвета на Пике Адама. Это поистине волшебное зрелище: ночная тьма сменится на предрассветный туман, над которым медленно поднимется солнце, освещая окружающие горные ландшафты.
07.00 Спуск с горы
11.00 Осмотр водопада Мохини
11.30 Прогулка по чайным плантациям и выезд в обратном направлении
Организационные детали
- На экскурсии вас сопровождает водитель. Если вам нужен русскоговорящий гид, доплата составит 65 евро.
- Мы можем забрать вас из любого посёлка южного побережья
- Комфортный автобус с кондиционером включён в стоимость. Время в пути до стартовой точки — около 4 часов. Мы будем выезжать накануне вечером.
- Подъём непростой, но не требует специальной физической подготовки
ежедневно в 08:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|$305
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дон — ваша команда гидов в Хиккадуве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 часов 40 минут
Провели экскурсии для 106 туристов
Дорогие друзья! Меня зовут Дон Чанна. Я работаю гидом более 20 лет и являюсь директором собственной компании. Жил и учился 15 лет в России, поэтому хорошо владею русским и английским языками.
Входит в следующие категории Хиккадувы
Похожие экскурсии на «Пик Адама: восхождение и встреча рассвета»
Мини-группа
до 10 чел.
Групповое путешествие в Эллу и окрестности
Элла - знаменитый горный курорт Шри-Ланки. В этом путешествии вы увидите Девятиарочный мост, чайные плантации, пещерный храм и покормите слонят и обезьян
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
9 авг в 08:00
$190 за человека
Индивидуальная
до 2 чел.
Древняя Сигирия: путешествие к истокам Цейлона
За 1 день посетить город-дворец на Львиной скале, Золотой храм Дамбулла и храм Зуба Будды в Канди
9 авг в 13:00
10 авг в 05:00
от $500 за всё до 2 чел.
Групповая
до 20 чел.
Дамбулла и Сигирия из Хиккадувы: групповая экскурсия
Поднимитесь на скальное плато Сигирия, посетите древний храм Дамбулла и насладитесь речным сафари. Включены обед и транспорт с кондиционером
Начало: У вашего отеля
Расписание: в понедельник, вторник, среду, пятницу и субботу в 08:00, в четверг и воскресенье в 04:00
Завтра в 08:00
9 авг в 04:00
$369 за человека
Индивидуальная
до 2 чел.
Мозаика Шри-Ланки: сафари, форт Галле и драгоценные камни
Отправиться навстречу дикой природе, изучить средневековую крепость и побывать в шахтах
Завтра в 04:00
9 авг в 04:00
от $470 за всё до 2 чел.
$305 за человека