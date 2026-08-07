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Нувара-Элия и её живописные окрестности

Путешествие в Нувара-Элию подарит вам уникальные впечатления. Посетите слоновий приют, чайные плантации и водопад Рамбода. Завтрак и обед включены
Отправляйтесь на групповую экскурсию в Нувара-Элию, известную как «маленькая Англия».

По пути вас ждут остановки в слоновьем приюте Пиннавела, где вы узнаете о заботе о животных, и в аюрведическом саду, где
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местный гид расскажет о традиционных травах и специях.

Прогулка по чайным плантациям и дегустация цейлонского чая на фабрике добавят колорита вашему путешествию. Обед в формате шведского стола предложит блюда европейской и ланкийской кухонь.

Водопад Рамбода с возможностью купания и обзорная экскурсия по колониальному городу Нувара-Элия завершат ваш день

6 причин купить эту экскурсию

  • 🐘 Слоновий приют Пиннавела
  • 🌿 Аюрведический сад
  • 🍵 Чайные плантации и дегустация
  • 🍽️ Обед в формате шведского стола
  • 💦 Водопад Рамбода
  • 🏞️ Обзорная экскурсия по Нувара-Элии
Нувара-Элия и её живописные окрестности
Нувара-Элия и её живописные окрестности
Нувара-Элия и её живописные окрестности

Что можно увидеть

  • Слоновий приют Пиннавела
  • Аюрведический сад
  • Чайная фабрика
  • Водопад Рамбода
  • Озеро Грегори
  • Почтовое отделение 19 века

Описание экскурсии

07.30 Традиционный ланкийский завтрак
08.30 Слоновий приют Пиннавела. Вы узнаете, каким образом здесь заботятся о больных и осиротевших животных.
09.30 Аюрведический сад. Местный гид покажет вам традиционные местные травы и специи.
12.30 Чайная фабрика. Вы погуляете по чайным плантациям и продегустируете настоящий цейлонский чай.
14.00 Обед в формате шведского стола с европейской и ланкийской кухнями
15.00 Водопад Рамбода. 109-метровый водопад, в водах которого можно искупаться.
16.30 Обзорная экскурсия по Нувара-Элии. Вы погуляете по живописному колониальному городу и увидите его визитные карточки: озеро Грегори и почтовое отделение 19 века.

Организационные детали

  • В стоимость включены: комфортабельный транспорт с кондиционером (автомобиль или автобус), входные билеты, завтрак и обед
  • Дополнительные развлечения в слоновьем питомнике (кормление, питание, катание) оплачиваются на месте

Начало поездки: Велигама — 02:45, Ахангама — 03:00, Коггала — 03:15, Унаватуна — 03:30, Хиккадува — 04:00, Амбалангодо — 04:10, Балапития — 04:20, Ахунгала — 04:30, Косгода — 04:40, Индурува — 04:50, Бентота — 05:00, Алютгама — 05:00, Берувела — 05:10, Паиягала — 05:15, Катукурунда — 05:20, Калютара — 05:30, Ваддува — 05:40, Панадура — 05:50, Маунт Лавиния — 06:15.

Стоимость зависит от размера вашей компании. Если вы бронируете экскурсию сразу для трёх и более человек, то предусмотрены скидки:

  • если вас шестеро и больше, то с каждого $104
  • если вас пятеро, то с каждого $125
  • если вас четверо, то с каждого $136
  • если вас трое, то с каждого $147

в понедельник, вторник, четверг, пятницу и воскресенье в 08:00, в среду и субботу в 04:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Участник$212
Для бронирования достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, четверг, пятницу и воскресенье в 08:00, в среду и субботу в 04:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 9 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дон
Дон — ваша команда гидов в Хиккадуве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 часов 40 минут
Провели экскурсии для 106 туристов
Дорогие друзья! Меня зовут Дон Чанна. Я работаю гидом более 20 лет и являюсь директором собственной компании. Жил и учился 15 лет в России, поэтому хорошо владею русским и английским языками.
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Очень рад приветствовать вас на моей странице. Я расскажу вам о наших традициях, культуре и жизни на Шри-Ланке! Проведу вас по самым фантастическим местам острова. А ещё покажу вам разные секретные локации, о которых даже живущие здесь местные жители не догадываются. «Понимание, что путешествие прошло удачно приходит тогда, когда уже у себя дома вас переполняет водопад эмоций, которые тяжело переварить за один день. После чего, следует приятная усталость…, а закрепляется это всё осознанием, что ваша поездка на великолепный остров была незабываемой!» Спасибо, что доверяете мне ваш отдых!

Входит в следующие категории Хиккадувы

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