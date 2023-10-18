Приглашаю отправиться на групповую экскурсию в «маленькую Англию» — горный курорт Нувара-Элия с колониальными домами и чудесным озером. А сколько интересных мест мы посетим по пути к ней! Слоновий приют Пиннавела, фантастические чайные плантации, 109-метровый водопад Рамбода и аюрведический сад. Горная Шри-Ланка откроется вам во всей красе.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

07.30 Традиционный ланкийский завтрак

08.30 Слоновий приют Пиннавела. Вы узнаете, каким образом здесь заботятся о больных и осиротевших животных.

09.30 Аюрведический сад. Местный гид покажет вам традиционные местные травы и специи.

12.30 Чайная фабрика. Вы погуляете по чайным плантациям и продегустируете настоящий цейлонский чай.

14.00 Обед в формате шведского стола с европейской и ланкийской кухнями

15.00 Водопад Рамбода. 109-метровый водопад, в водах которого можно искупаться.

16.30 Обзорная экскурсия по Нувара-Элии. Вы погуляете по живописному колониальному городу и увидите его визитные карточки: озеро Грегори и почтовое отделение 19 века.

Организационные детали

В стоимость включены: комфортабельный транспорт с кондиционером (автомобиль или автобус), входные билеты, завтрак и обед

Дополнительные развлечения в слоновьем питомнике (кормление, питание, катание) оплачиваются на месте

Начало поездки: Велигама — 02:45, Ахангама — 03:00, Коггала — 03:15, Унаватуна — 03:30, Хиккадува — 04:00, Амбалангодо — 04:10, Балапития — 04:20, Ахунгала — 04:30, Косгода — 04:40, Индурува — 04:50, Бентота — 05:00, Алютгама — 05:00, Берувела — 05:10, Паиягала — 05:15, Катукурунда — 05:20, Калютара — 05:30, Ваддува — 05:40, Панадура — 05:50, Маунт Лавиния — 06:15.

Стоимость зависит от размера вашей компании. Если вы бронируете экскурсию сразу для трёх и более человек, то предусмотрены скидки: