Нувара-Элия и её живописные окрестности

Колониальный курорт, слоновий приют, аюрведический сад, водопад и чайные плантации за 1 день

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Приглашаю отправиться на групповую экскурсию в «маленькую Англию» — горный курорт Нувара-Элия с колониальными домами и чудесным озером.

А сколько интересных мест мы посетим по пути к ней! Слоновий приют Пиннавела, фантастические чайные плантации, 109-метровый водопад Рамбода и аюрведический сад. Горная Шри-Ланка откроется вам во всей красе.
Нувара-Элия и её живописные окрестности
Нувара-Элия и её живописные окрестности
Нувара-Элия и её живописные окрестности
Нувара-Элия и её живописные окрестности
Нувара-Элия и её живописные окрестности
Нувара-Элия и её живописные окрестности
Нувара-Элия и её живописные окрестности
Нувара-Элия и её живописные окрестности
Ближайшие даты:
18
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

07.30 Традиционный ланкийский завтрак
08.30 Слоновий приют Пиннавела. Вы узнаете, каким образом здесь заботятся о больных и осиротевших животных.
09.30 Аюрведический сад. Местный гид покажет вам традиционные местные травы и специи.
12.30 Чайная фабрика. Вы погуляете по чайным плантациям и продегустируете настоящий цейлонский чай.
14.00 Обед в формате шведского стола с европейской и ланкийской кухнями
15.00 Водопад Рамбода. 109-метровый водопад, в водах которого можно искупаться.
16.30 Обзорная экскурсия по Нувара-Элии. Вы погуляете по живописному колониальному городу и увидите его визитные карточки: озеро Грегори и почтовое отделение 19 века.

Организационные детали

  • В стоимость включены: комфортабельный транспорт с кондиционером (автомобиль или автобус), входные билеты, завтрак и обед
  • Дополнительные развлечения в слоновьем питомнике (кормление, питание, катание) оплачиваются на месте

Начало поездки: Велигама — 02:45, Ахангама — 03:00, Коггала — 03:15, Унаватуна — 03:30, Хиккадува — 04:00, Амбалангодо — 04:10, Балапития — 04:20, Ахунгала — 04:30, Косгода — 04:40, Индурува — 04:50, Бентота — 05:00, Алютгама — 05:00, Берувела — 05:10, Паиягала — 05:15, Катукурунда — 05:20, Калютара — 05:30, Ваддува — 05:40, Панадура — 05:50, Маунт Лавиния — 06:15.

Стоимость зависит от размера вашей компании. Если вы бронируете экскурсию сразу для трёх и более человек, то предусмотрены скидки:

  • если вас шестеро и больше, то с каждого 95€
  • если вас пятеро, то с каждого 115€
  • если вас четверо, то с каждого 125€
  • если вас трое, то с каждого 135€

ежедневно в 04:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 04:00
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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