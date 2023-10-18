Колониальный курорт, слоновий приют, аюрведический сад, водопад и чайные плантации за 1 день
А сколько интересных мест мы посетим по пути к ней! Слоновий приют Пиннавела, фантастические чайные плантации, 109-метровый водопад Рамбода и аюрведический сад. Горная Шри-Ланка откроется вам во всей красе.
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даты
Описание
Что вас ожидает
07.30 Традиционный ланкийский завтрак
08.30 Слоновий приют Пиннавела. Вы узнаете, каким образом здесь заботятся о больных и осиротевших животных.
09.30 Аюрведический сад. Местный гид покажет вам традиционные местные травы и специи.
12.30 Чайная фабрика. Вы погуляете по чайным плантациям и продегустируете настоящий цейлонский чай.
14.00 Обед в формате шведского стола с европейской и ланкийской кухнями
15.00 Водопад Рамбода. 109-метровый водопад, в водах которого можно искупаться.
16.30 Обзорная экскурсия по Нувара-Элии. Вы погуляете по живописному колониальному городу и увидите его визитные карточки: озеро Грегори и почтовое отделение 19 века.
Организационные детали
- В стоимость включены: комфортабельный транспорт с кондиционером (автомобиль или автобус), входные билеты, завтрак и обед
- Дополнительные развлечения в слоновьем питомнике (кормление, питание, катание) оплачиваются на месте
Начало поездки: Велигама — 02:45, Ахангама — 03:00, Коггала — 03:15, Унаватуна — 03:30, Хиккадува — 04:00, Амбалангодо — 04:10, Балапития — 04:20, Ахунгала — 04:30, Косгода — 04:40, Индурува — 04:50, Бентота — 05:00, Алютгама — 05:00, Берувела — 05:10, Паиягала — 05:15, Катукурунда — 05:20, Калютара — 05:30, Ваддува — 05:40, Панадура — 05:50, Маунт Лавиния — 06:15.
Стоимость зависит от размера вашей компании. Если вы бронируете экскурсию сразу для трёх и более человек, то предусмотрены скидки:
- если вас шестеро и больше, то с каждого 95€
- если вас пятеро, то с каждого 115€
- если вас четверо, то с каждого 125€
- если вас трое, то с каждого 135€
ежедневно в 04:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у вашего отеля
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневно в 04:00Экскурсия длится около 13 часовБронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.