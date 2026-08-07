Путешествие в Нувара-Элию подарит вам уникальные впечатления. Посетите слоновий приют, чайные плантации и водопад Рамбода. Завтрак и обед включены
Отправляйтесь на групповую экскурсию в Нувара-Элию, известную как «маленькая Англия».
По пути вас ждут остановки в слоновьем приюте Пиннавела, где вы узнаете о заботе о животных, и в аюрведическом саду, где читать дальшеуменьшить
местный гид расскажет о традиционных травах и специях.
Прогулка по чайным плантациям и дегустация цейлонского чая на фабрике добавят колорита вашему путешествию. Обед в формате шведского стола предложит блюда европейской и ланкийской кухонь.
Водопад Рамбода с возможностью купания и обзорная экскурсия по колониальному городу Нувара-Элия завершат ваш день
6 причин купить эту экскурсию
🐘 Слоновий приют Пиннавела
🌿 Аюрведический сад
🍵 Чайные плантации и дегустация
🍽️ Обед в формате шведского стола
💦 Водопад Рамбода
🏞️ Обзорная экскурсия по Нувара-Элии
Что можно увидеть
Слоновий приют Пиннавела
Аюрведический сад
Чайная фабрика
Водопад Рамбода
Озеро Грегори
Почтовое отделение 19 века
Описание экскурсии
07.30 Традиционный ланкийский завтрак 08.30 Слоновий приют Пиннавела. Вы узнаете, каким образом здесь заботятся о больных и осиротевших животных. 09.30 Аюрведический сад. Местный гид покажет вам традиционные местные травы и специи. 12.30 Чайная фабрика. Вы погуляете по чайным плантациям и продегустируете настоящий цейлонский чай. 14.00 Обед в формате шведского стола с европейской и ланкийской кухнями 15.00 Водопад Рамбода. 109-метровый водопад, в водах которого можно искупаться. 16.30 Обзорная экскурсия по Нувара-Элии. Вы погуляете по живописному колониальному городу и увидите его визитные карточки: озеро Грегори и почтовое отделение 19 века.
Организационные детали
В стоимость включены: комфортабельный транспорт с кондиционером (автомобиль или автобус), входные билеты, завтрак и обед
Дополнительные развлечения в слоновьем питомнике (кормление, питание, катание) оплачиваются на месте
Стоимость зависит от размера вашей компании. Если вы бронируете экскурсию сразу для трёх и более человек, то предусмотрены скидки:
если вас шестеро и больше, то с каждого $104
если вас пятеро, то с каждого $125
если вас четверо, то с каждого $136
если вас трое, то с каждого $147
в понедельник, вторник, четверг, пятницу и воскресенье в 08:00, в среду и субботу в 04:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Участник
$212
Для бронирования достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, четверг, пятницу и воскресенье в 08:00, в среду и субботу в 04:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 9 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дон — ваша команда гидов в Хиккадуве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 часов 40 минут
Провели экскурсии для 106 туристов
Дорогие друзья!
Меня зовут Дон Чанна. Я работаю гидом более 20 лет и являюсь директором собственной компании. Жил и учился 15 лет в России, поэтому хорошо владею русским и английским языками. читать дальшеуменьшить
Очень рад приветствовать вас на моей странице. Я расскажу вам о наших традициях, культуре и жизни на Шри-Ланке! Проведу вас по самым фантастическим местам острова. А ещё покажу вам разные секретные локации, о которых даже живущие здесь местные жители не догадываются. «Понимание, что путешествие прошло удачно приходит тогда, когда уже у себя дома вас переполняет водопад эмоций, которые тяжело переварить за один день. После чего, следует приятная усталость…, а закрепляется это всё осознанием, что ваша поездка на великолепный остров была незабываемой!» Спасибо, что доверяете мне ваш отдых!
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