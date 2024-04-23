1 чел.
По популярности
Мини-группа
10 часов
Из Хиккадувы - в Канди: путешествие в центр острова
Групповая экскурсия вглубь острова Шри-Ланка. Погружение в культуру и природу, от слонов до священного Канди. Увлекательное путешествие для всех
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$212 за человека
Мини-группа
8 часов
Увлекательная групповая экскурсия по Хиккадуве
Посетите слоновий питомник, чайные плантации и пещерный храм. Насладитесь видами с Малого пика Адама и искупайтесь в горном водопаде
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$190 за человека
Индивидуальная
13 часов
Горная Шри-Ланка: двухдневная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу горной Шри-Ланки: водопады, старинные мосты, ботанические сады и колониальные города ждут вас
Начало: У вашего отеля
Завтра в 03:30
3 июля в 03:30
$684 за всё до 2 чел.
Мини-группа
8 часов
Нувара-Элия и её живописные окрестности: групповая экскурсия
Путешествие в Нувара-Элию подарит вам уникальные впечатления. Посетите слоновий приют, чайные плантации и водопад Рамбода. Завтрак и обед включены
Начало: У вашего отеля
Расписание: в понедельник, вторник, четверг, пятницу и воскресенье в 08:00, в среду и субботу в 04:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$212 за человека
Групповая
13 часов
Групповая экскурсия по Сигирии и Дамбулле с речным сафари
Поднимитесь на скальное плато Сигирия, посетите древний храм Дамбулла и насладитесь речным сафари. Включены обед и транспорт с кондиционером
Начало: У вашего отеля
Расписание: в понедельник, вторник, среду, пятницу и субботу в 08:00, в четверг и воскресенье в 04:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$369 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААлександра23 апреля 2024Однозначно могу рекомендовать и саму экскурсию, и гида Селестину! Во-первых, из моих 5 экскурсий (в самых разных компаниях заказывала) это была
- ООлеся6 марта 2024Экскурсия проходила на комфортабельном автомобиле, водитель очень опытный, ехать с ним было спокойно) гид у нас был Тилак, очень приятный,
- ЛЛюбовь21 февраля 2024Очень понравилась экскурсия. С нами была гид Селестина. Очень отзывчивая, учитывает пожелания, помогла с решением вопросов. Интересно рассказывает. Очень грамотно выстроена программа, удалось обойтись без большого количества туристов. Отдельное спасибо водителю за комфортное вождение.
- ААндрей12 января 2024Отличные два дня экскурсий! Особенно гора и храм Амбулувава. И так же особенно Гостиница, которая предлагается между этими днями!
- ККсения1 декабря 2023Ездили с мужем на этот тур 29 ноября. Гид Шамми довольно хорошо говорит по-русски,тактичный,помогает в решении всех вопросов. Сам тур
- ААнастасия13 июля 2023Экскурсия выше всяких похвал! Гид - чудо! Везде успели, но при этом никуда не торопились. Дон прекрасно говорит по русски,
- ААнастасия22 апреля 2023Очень понравилась данная экскурсия и экскурсовод. Сразу виден многолетний опыт и огромный пласт знаний. Так получилось, что экскурсия попала на
Ответы на вопросы от путешественников по Хиккадуве в категории «От вашего отеля»
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Сколько стоит экскурсия по Хиккадуве в июле 2024
Сейчас в Хиккадуве в категории "От вашего отеля" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 190 до 684. Туристы уже оставили гидам 7 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.57 из 5
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