Экскурсии от вашего отеля в Хиккадуве

Найдено 5 экскурсий в категории «От вашего отеля» в Хиккадуве на русском языке, цены от $190. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Из Хиккадувы - в Канди: путешествие в центр острова
🚌 На автобусе
Мини-группа
10 часов
3 отзыва
Из Хиккадувы - в Канди: путешествие в центр острова
Групповая экскурсия вглубь острова Шри-Ланка. Погружение в культуру и природу, от слонов до священного Канди. Увлекательное путешествие для всех
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$212 за человека
Групповое путешествие в Эллу и окрестности (всё включено)
🚌 На автобусе
Мини-группа
8 часов
1 отзыв
Увлекательная групповая экскурсия по Хиккадуве
Посетите слоновий питомник, чайные плантации и пещерный храм. Насладитесь видами с Малого пика Адама и искупайтесь в горном водопаде
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$190 за человека
Горная Шри-Ланка: двухдневная экскурсия
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
3 отзыва
Горная Шри-Ланка: двухдневная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу горной Шри-Ланки: водопады, старинные мосты, ботанические сады и колониальные города ждут вас
Начало: У вашего отеля
Завтра в 03:30
3 июля в 03:30
$684 за всё до 2 чел.
Нувара-Элия и её живописные окрестности
🚌 На автобусе
Мини-группа
8 часов
Нувара-Элия и её живописные окрестности: групповая экскурсия
Путешествие в Нувара-Элию подарит вам уникальные впечатления. Посетите слоновий приют, чайные плантации и водопад Рамбода. Завтрак и обед включены
Начало: У вашего отеля
Расписание: в понедельник, вторник, четверг, пятницу и воскресенье в 08:00, в среду и субботу в 04:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$212 за человека
Дамбулла и Сигирия из Хиккадувы: групповая экскурсия
🚌 На автобусе
Групповая
13 часов
Групповая экскурсия по Сигирии и Дамбулле с речным сафари
Поднимитесь на скальное плато Сигирия, посетите древний храм Дамбулла и насладитесь речным сафари. Включены обед и транспорт с кондиционером
Начало: У вашего отеля
Расписание: в понедельник, вторник, среду, пятницу и субботу в 08:00, в четверг и воскресенье в 04:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$369 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Александра
    23 апреля 2024
    Из Хиккадувы - в Канди: путешествие в центр острова
    Однозначно могу рекомендовать и саму экскурсию, и гида Селестину! Во-первых, из моих 5 экскурсий (в самых разных компаниях заказывала) это была
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    первая с гидом, который хорошо и понятно говорил на заявленном языке (русском). До этого все гиды говорили либо на плохом русском, либо на плохом английском, поэтому каких-то рассказов по ходу экскурсии ждать не приходилось. С Селестиной общаться было очень комфортно, ненапряжно, весело и интересно. Она отлично знает и культуру Шри-Ланки, и информацию обо всех местах, которые мы посещали в рамках экскурсии. Также она прислушивалась к моим пожеланиям и корректировала наш маршрут соответственно, за что ей отдельное спасибо)) Сама экскурсия получилась очень интересной и насыщенной. Особенно впечатлил Королевский ботанический сад. Огромное пространство неимоверной красоты с интересными рассказами и об истории его создания, и о самих растениях, и о людях, которые приложили руку к его развитию! Также не могу не отметить, что в рамках экскурсии есть возможность пообщаться с животными (в частности, слонами и обезьянами) это очень интересный опыт! Также хочу сказать спасибо за то, что мы ездили только по проверенным местам, где основным желанием гидов было рассказать гостям о своем ремесле, а не продать как можно больше товаров (опять же в сравнении с другими экскурсиями это был очень приятный бонус). Огромное спасибо организаторам за чудесное завершение моего отдыха и до новых встреч в других странах)))

  • О
    Олеся
    6 марта 2024
    Горная Шри-Ланка: двухдневная экскурсия
    Экскурсия проходила на комфортабельном автомобиле, водитель очень опытный, ехать с ним было спокойно) гид у нас был Тилак, очень приятный,
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    старался обо всем рассказать, отвечал на все вопросы. Богатого русского языка конечно не стоит ожидать,(но это проблема для всей Шри-Ланки) такой скорее базовый, без распространенных предложений, надо внимательно слушать чтобы разобрать. Ночевали мы в очень хорошем отеле, даже превзошел наши ожидания! Вид из окна, номера, еда. . все на пять с плюсом. Все наши пожелания были услышаны, в целом нам все понравилось! Спасибо ☺️

  • Л
    Любовь
    21 февраля 2024
    Групповое путешествие в Эллу и окрестности (всё включено)
    Очень понравилась экскурсия. С нами была гид Селестина. Очень отзывчивая, учитывает пожелания, помогла с решением вопросов. Интересно рассказывает. Очень грамотно выстроена программа, удалось обойтись без большого количества туристов. Отдельное спасибо водителю за комфортное вождение.
    Очень понравилась экскурсия. С нами была гид Селестина. Очень отзывчивая, учитывает пожелания, помогла с решением вопросовОчень понравилась экскурсия. С нами была гид Селестина. Очень отзывчивая, учитывает пожелания, помогла с решением вопросовОчень понравилась экскурсия. С нами была гид Селестина. Очень отзывчивая, учитывает пожелания, помогла с решением вопросовОчень понравилась экскурсия. С нами была гид Селестина. Очень отзывчивая, учитывает пожелания, помогла с решением вопросовОчень понравилась экскурсия. С нами была гид Селестина. Очень отзывчивая, учитывает пожелания, помогла с решением вопросовОчень понравилась экскурсия. С нами была гид Селестина. Очень отзывчивая, учитывает пожелания, помогла с решением вопросов
  • А
    Андрей
    12 января 2024
    Горная Шри-Ланка: двухдневная экскурсия
    Отличные два дня экскурсий! Особенно гора и храм Амбулувава. И так же особенно Гостиница, которая предлагается между этими днями!
    Отличные два дня экскурсий! Особенно гора и храм Амбулувава. И так же особенно Гостиница, которая предлагается между этими днями!Отличные два дня экскурсий! Особенно гора и храм Амбулувава. И так же особенно Гостиница, которая предлагается между этими днями!Отличные два дня экскурсий! Особенно гора и храм Амбулувава. И так же особенно Гостиница, которая предлагается между этими днями!Отличные два дня экскурсий! Особенно гора и храм Амбулувава. И так же особенно Гостиница, которая предлагается между этими днями!Отличные два дня экскурсий! Особенно гора и храм Амбулувава. И так же особенно Гостиница, которая предлагается между этими днями!Отличные два дня экскурсий! Особенно гора и храм Амбулувава. И так же особенно Гостиница, которая предлагается между этими днями!Отличные два дня экскурсий! Особенно гора и храм Амбулувава. И так же особенно Гостиница, которая предлагается между этими днями!Отличные два дня экскурсий! Особенно гора и храм Амбулувава. И так же особенно Гостиница, которая предлагается между этими днями!Отличные два дня экскурсий! Особенно гора и храм Амбулувава. И так же особенно Гостиница, которая предлагается между этими днями!Отличные два дня экскурсий! Особенно гора и храм Амбулувава. И так же особенно Гостиница, которая предлагается между этими днями!
  • К
    Ксения
    1 декабря 2023
    Горная Шри-Ланка: двухдневная экскурсия
    Ездили с мужем на этот тур 29 ноября. Гид Шамми довольно хорошо говорит по-русски,тактичный,помогает в решении всех вопросов. Сам тур
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    очень насыщенный,захватывает многие основные достопримечательности! Отель,в котором мы ночевали,был очень хороший,с бассейном,вкусным ужином и завтраком и видом на горы! Водитель очень хорошо водит автомобиль,спокойный,мы не переживали за нашу безопасность. Шамми практически всегда был на достопримечательностях с нами,фотографировал,за что ему огромное спасибо 😊 Нам тур очень понравился,запомним эти прекрасные насыщенные два дня надолго!

    Ездили с мужем на этот тур 29 ноября. Гид Шамми довольно хорошо говорит по-русски,тактичный,помогает в решенииЕздили с мужем на этот тур 29 ноября. Гид Шамми довольно хорошо говорит по-русски,тактичный,помогает в решенииЕздили с мужем на этот тур 29 ноября. Гид Шамми довольно хорошо говорит по-русски,тактичный,помогает в решенииЕздили с мужем на этот тур 29 ноября. Гид Шамми довольно хорошо говорит по-русски,тактичный,помогает в решенииЕздили с мужем на этот тур 29 ноября. Гид Шамми довольно хорошо говорит по-русски,тактичный,помогает в решенииЕздили с мужем на этот тур 29 ноября. Гид Шамми довольно хорошо говорит по-русски,тактичный,помогает в решенииЕздили с мужем на этот тур 29 ноября. Гид Шамми довольно хорошо говорит по-русски,тактичный,помогает в решенииЕздили с мужем на этот тур 29 ноября. Гид Шамми довольно хорошо говорит по-русски,тактичный,помогает в решенииЕздили с мужем на этот тур 29 ноября. Гид Шамми довольно хорошо говорит по-русски,тактичный,помогает в решении
  • А
    Анастасия
    13 июля 2023
    Из Хиккадувы - в Канди: путешествие в центр острова
    Экскурсия выше всяких похвал! Гид - чудо! Везде успели, но при этом никуда не торопились. Дон прекрасно говорит по русски,
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    рассказывал интересные истории. Отвёз нас в места, где можно подешевле купить сувениры. Все заранее продумал и нам вообще ни о чем не нужно было беспокоиться. В конце дня была приятная лёгкая усталость. У нас это был самый насыщенный и интересный день на Шри Ланке.

  • А
    Анастасия
    22 апреля 2023
    Из Хиккадувы - в Канди: путешествие в центр острова
    Очень понравилась данная экскурсия и экскурсовод. Сразу виден многолетний опыт и огромный пласт знаний. Так получилось, что экскурсия попала на
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    день празднования Нового года, Дон корректировал маршрут по мере необходимости очень оперативно и незаметно для нас. В итоге мы смогли насладится красотами Шри-Ланки и узнать её историю и обычаи. Большое спасибо)

    Очень понравилась данная экскурсия и экскурсовод. Сразу виден многолетний опыт и огромный пласт знаний. Так получилосьОчень понравилась данная экскурсия и экскурсовод. Сразу виден многолетний опыт и огромный пласт знаний. Так получилосьОчень понравилась данная экскурсия и экскурсовод. Сразу виден многолетний опыт и огромный пласт знаний. Так получилосьОчень понравилась данная экскурсия и экскурсовод. Сразу виден многолетний опыт и огромный пласт знаний. Так получилосьОчень понравилась данная экскурсия и экскурсовод. Сразу виден многолетний опыт и огромный пласт знаний. Так получилосьОчень понравилась данная экскурсия и экскурсовод. Сразу виден многолетний опыт и огромный пласт знаний. Так получилосьОчень понравилась данная экскурсия и экскурсовод. Сразу виден многолетний опыт и огромный пласт знаний. Так получилосьОчень понравилась данная экскурсия и экскурсовод. Сразу виден многолетний опыт и огромный пласт знаний. Так получилосьОчень понравилась данная экскурсия и экскурсовод. Сразу виден многолетний опыт и огромный пласт знаний. Так получилосьОчень понравилась данная экскурсия и экскурсовод. Сразу виден многолетний опыт и огромный пласт знаний. Так получилось

Ответы на вопросы от путешественников по Хиккадуве в категории «От вашего отеля»

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  1. Из Хиккадувы - в Канди: путешествие в центр острова
  2. Групповое путешествие в Эллу и окрестности (всё включено)
  3. Горная Шри-Ланка: двухдневная экскурсия
  4. Нувара-Элия и её живописные окрестности
  5. Дамбулла и Сигирия из Хиккадувы: групповая экскурсия
Сколько стоит экскурсия по Хиккадуве в июле 2024
Сейчас в Хиккадуве в категории "От вашего отеля" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 190 до 684. Туристы уже оставили гидам 7 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.57 из 5
Экскурсии на русском языке в Хиккадуве (Шри-Ланка 🇱🇰) – у нас можно купить 5 экскурсий на 2024 год по теме «От вашего отеля», 7 ⭐ отзывов, цены от $190. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Шри-Ланки. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь
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