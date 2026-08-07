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Коломбо и его контрасты

Добро пожаловать в Коломбо - город, где сочетаются прошлое и настоящее. Путешествуйте на автобусе и откройте для себя все его грани
Коломбо - это город-порт и экономическое сердце Шри-Ланки. Здесь удивительно сочетаются старый город и современный деловой центр.

В рамках экскурсии вас ждут остановки у главных достопримечательностей: площадь Победы, Голь Фейс, маяк,
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международный конференц-зал "Мемориал Бандаранаике", индуистский храм Каилавасанатан, порт и отель "Гранд Ориентал".

Также вы посетите буддийский храм Гангарама, местный рынок, музей-фабрику по обработке драгоценных камней и центр народных промыслов. Завершите день шопингом в лучших торговых центрах Коломбо

5 причин купить эту экскурсию

  • 🚌 Удобный трансфер на комфортабельном автобусе
  • 🏛 Посещение исторических и культурных достопримечательностей
  • 🛍 Шопинг в лучших торговых центрах Коломбо
  • 🕌 Визит в буддийские и индуистские храмы
  • 💎 Экскурсия на фабрику по обработке драгоценных камней
Коломбо и его контрасты
Коломбо и его контрасты
Коломбо и его контрасты

Что можно увидеть

  • Площадь Победы
  • Голь Фейс
  • Маяк
  • Международный конференц-зал «Мемориал Бандаранаике»
  • Индуистский храм Каилавасанатан
  • Порт
  • Отель «Гранд Ориентал»
  • Буддийский храм Гангарама
  • Местный рынок
  • Музей-фабрика по обработке драгоценных камней
  • Центр народных промыслов
  • Чайный магазин
  • Торговые центры "Лак Медура", "Дом моды","Одел", "Коломбо Сити Центр"

Описание экскурсии

Вас будет сопровождать англоязычный водитель, который не является гидом.

Что вас ожидает

11:30 Обзорная прогулка по городу: площадь Победы, Голь Фейс, маяк, международный конференц-зал «Мемориал Бандаранаике», индуистский храм Каилавасанатан, порт, отель «Гранд Ориентал» (А. П. Чехов побывал здесь в 1890 году)
13:00 Буддийский храм Гангарама
14:00 Местный рынок, где можно купить фрукты и многое другое
15:30 Музей-фабрика по обработке драгоценных камней и центр народных промыслов
16:00 Чайный магазин
16:30 Главные торговые центры Коломбо — «Лак Медура», «Дом моды», «Одел» и «Коломбо Сити Центр»

Организационные детали

Начало поездки. Если вы живёте не в Коломбо, то мы сможем забрать вас из следующих мест: Велигама — 06:00, Ахангама — 06:10, Коггала — 06:20, Унаватуна — 06:30, Хиккадува — 07:00, Амбалангодо — 07:10, Балапития — 07:20, Ахунгала — 07:30, Косгода — 07:40, Индурува — 07:50, Бентота — 08:00, Алютгама — 08:10, Берувела — 08:20, Паиягала — 08:30, Катукурунда — 08:40, Калютара — 08:50, Ваддува — 09:00, Панадура — 09:10, Маунт Лавиния — 09:40.

Стоимость зависит от размера вашей компании. Если вы бронируете экскурсию сразу для нескольких человек, то предусмотрены скидки:

  • если вас от 6 до 20 человек, то с каждого $71
  • если вас четверо, то с каждого $93
  • если вас трое, то с каждого $103
  • если вас двое, то с каждого $125
  • если вы один/одна, то с вас $136

В стоимость входит: трансфер на комфортабельном автомобиле или микроавтобусе с кондиционером, бензин, парковки, платные дороги и вход в музей-фабрику по обработке драгоценных камней.

Дополнительно оплачивается (по желанию)

  • Вход в буддийский храм Гангарама — $3
  • Вход в индуистский храм — $3
  • Обед

Как проходит экскурсия: вас будет сопровождать англоговорящий водитель, знающий маршрут. Водитель не является гидом.

Обратите внимание: для посещения храмов у вас должна быть одежда ниже колена, покрытые плечи, а на ногах — носки.

в понедельник, среду, пятницу, субботу и воскресенье в 08:30, во вторник и четверг в 08:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Стандартный билет$169
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, среду, пятницу, субботу и воскресенье в 08:30, во вторник и четверг в 08:00
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дон
Дон — ваша команда гидов в Коломбо
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 часов 40 минут
Провели экскурсии для 106 туристов
Дорогие друзья! Меня зовут Дон Чанна. Я работаю гидом более 20 лет и являюсь директором собственной компании. Жил и учился 15 лет в России, поэтому хорошо владею русским и английским языками.
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Очень рад приветствовать вас на моей странице. Я расскажу вам о наших традициях, культуре и жизни на Шри-Ланке! Проведу вас по самым фантастическим местам острова. А ещё покажу вам разные секретные локации, о которых даже живущие здесь местные жители не догадываются. «Понимание, что путешествие прошло удачно приходит тогда, когда уже у себя дома вас переполняет водопад эмоций, которые тяжело переварить за один день. После чего, следует приятная усталость…, а закрепляется это всё осознанием, что ваша поездка на великолепный остров была незабываемой!» Спасибо, что доверяете мне ваш отдых!

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