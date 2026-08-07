В рамках экскурсии вас ждут остановки у главных достопримечательностей: площадь Победы, Голь Фейс, маяк,
5 причин купить эту экскурсию
- 🚌 Удобный трансфер на комфортабельном автобусе
- 🏛 Посещение исторических и культурных достопримечательностей
- 🛍 Шопинг в лучших торговых центрах Коломбо
- 🕌 Визит в буддийские и индуистские храмы
- 💎 Экскурсия на фабрику по обработке драгоценных камней
Что можно увидеть
- Площадь Победы
- Голь Фейс
- Маяк
- Международный конференц-зал «Мемориал Бандаранаике»
- Индуистский храм Каилавасанатан
- Порт
- Отель «Гранд Ориентал»
- Буддийский храм Гангарама
- Местный рынок
- Музей-фабрика по обработке драгоценных камней
- Центр народных промыслов
- Чайный магазин
- Торговые центры "Лак Медура", "Дом моды","Одел", "Коломбо Сити Центр"
Описание экскурсии
Вас будет сопровождать англоязычный водитель, который не является гидом.
Что вас ожидает
11:30 Обзорная прогулка по городу: площадь Победы, Голь Фейс, маяк, международный конференц-зал «Мемориал Бандаранаике», индуистский храм Каилавасанатан, порт, отель «Гранд Ориентал» (А. П. Чехов побывал здесь в 1890 году)
13:00 Буддийский храм Гангарама
14:00 Местный рынок, где можно купить фрукты и многое другое
15:30 Музей-фабрика по обработке драгоценных камней и центр народных промыслов
16:00 Чайный магазин
16:30 Главные торговые центры Коломбо — «Лак Медура», «Дом моды», «Одел» и «Коломбо Сити Центр»
Организационные детали
Начало поездки. Если вы живёте не в Коломбо, то мы сможем забрать вас из следующих мест: Велигама — 06:00, Ахангама — 06:10, Коггала — 06:20, Унаватуна — 06:30, Хиккадува — 07:00, Амбалангодо — 07:10, Балапития — 07:20, Ахунгала — 07:30, Косгода — 07:40, Индурува — 07:50, Бентота — 08:00, Алютгама — 08:10, Берувела — 08:20, Паиягала — 08:30, Катукурунда — 08:40, Калютара — 08:50, Ваддува — 09:00, Панадура — 09:10, Маунт Лавиния — 09:40.
Стоимость зависит от размера вашей компании. Если вы бронируете экскурсию сразу для нескольких человек, то предусмотрены скидки:
- если вас от 6 до 20 человек, то с каждого $71
- если вас четверо, то с каждого $93
- если вас трое, то с каждого $103
- если вас двое, то с каждого $125
- если вы один/одна, то с вас $136
В стоимость входит: трансфер на комфортабельном автомобиле или микроавтобусе с кондиционером, бензин, парковки, платные дороги и вход в музей-фабрику по обработке драгоценных камней.
Дополнительно оплачивается (по желанию)
- Вход в буддийский храм Гангарама — $3
- Вход в индуистский храм — $3
- Обед
Как проходит экскурсия: вас будет сопровождать англоговорящий водитель, знающий маршрут. Водитель не является гидом.
Обратите внимание: для посещения храмов у вас должна быть одежда ниже колена, покрытые плечи, а на ногах — носки.
в понедельник, среду, пятницу, субботу и воскресенье в 08:30, во вторник и четверг в 08:00
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Стандартный билет
|$169