Коломбо - это город-порт и экономическое сердце Шри-Ланки. Здесь удивительно сочетаются старый город и современный деловой центр.В рамках экскурсии вас ждут остановки у главных достопримечательностей: площадь Победы, Голь Фейс, маяк,

международный конференц-зал "Мемориал Бандаранаике", индуистский храм Каилавасанатан, порт и отель "Гранд Ориентал". Также вы посетите буддийский храм Гангарама, местный рынок, музей-фабрику по обработке драгоценных камней и центр народных промыслов. Завершите день шопингом в лучших торговых центрах Коломбо

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Описание экскурсии

Вас будет сопровождать англоязычный водитель, который не является гидом.

Что вас ожидает

11:30 Обзорная прогулка по городу: площадь Победы, Голь Фейс, маяк, международный конференц-зал «Мемориал Бандаранаике», индуистский храм Каилавасанатан, порт, отель «Гранд Ориентал» (А. П. Чехов побывал здесь в 1890 году)

13:00 Буддийский храм Гангарама

14:00 Местный рынок, где можно купить фрукты и многое другое

15:30 Музей-фабрика по обработке драгоценных камней и центр народных промыслов

16:00 Чайный магазин

16:30 Главные торговые центры Коломбо — «Лак Медура», «Дом моды», «Одел» и «Коломбо Сити Центр»

Организационные детали

Начало поездки. Если вы живёте не в Коломбо, то мы сможем забрать вас из следующих мест: Велигама — 06:00, Ахангама — 06:10, Коггала — 06:20, Унаватуна — 06:30, Хиккадува — 07:00, Амбалангодо — 07:10, Балапития — 07:20, Ахунгала — 07:30, Косгода — 07:40, Индурува — 07:50, Бентота — 08:00, Алютгама — 08:10, Берувела — 08:20, Паиягала — 08:30, Катукурунда — 08:40, Калютара — 08:50, Ваддува — 09:00, Панадура — 09:10, Маунт Лавиния — 09:40.

Стоимость зависит от размера вашей компании. Если вы бронируете экскурсию сразу для нескольких человек, то предусмотрены скидки:

если вас от 6 до 20 человек, то с каждого $71

если вас четверо, то с каждого $93

если вас трое, то с каждого $103

если вас двое, то с каждого $125

если вы один/одна, то с вас $136

В стоимость входит: трансфер на комфортабельном автомобиле или микроавтобусе с кондиционером, бензин, парковки, платные дороги и вход в музей-фабрику по обработке драгоценных камней.

Дополнительно оплачивается (по желанию)

Вход в буддийский храм Гангарама — $3

Вход в индуистский храм — $3

Обед

Как проходит экскурсия: вас будет сопровождать англоговорящий водитель, знающий маршрут. Водитель не является гидом.

Обратите внимание: для посещения храмов у вас должна быть одежда ниже колена, покрытые плечи, а на ногах — носки.