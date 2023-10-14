Побывать в разных уголках крупнейшего города Шри-Ланки на групповой автопешеходной экскурсии
Здесь удивительным образом сочетаются прошлое и настоящее — старый город и деловой центр, полный лимузинов и моторикш.
Западные веяния в виде современных ТЦ и аутентичные восточные храмы… Коломбо огромен: поэтому мы провезём вас по нему на автобусе с остановками у достопримечательностей.
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даты
Описание
Вас будет сопровождать англоязычный водитель, который не является гидом.
Что вас ожидает
11:30 Обзорная прогулка по городу: площадь Победы, Голь Фейс, маяк, международный конференц-зал «Мемориал Бандаранаике», индуистский храм Каилавасанатан, порт, отель «Гранд Ориентал» (А. П. Чехов побывал здесь в 1890 году)
13:00 Буддийский храм Гангарама
14:00 Местный рынок, где можно купить фрукты и многое другое
15:30 Музей-фабрика по обработке драгоценных камней и центр народных промыслов
16:00 Чайный магазин
16:30 Главные торговые центры Коломбо — «Лак Медура», «Дом моды», «Одел» и «Коломбо Сити Центр»
Организационные детали
Начало поездки. Если вы живёте не в Коломбо, то мы сможем забрать вас из следующих мест: Велигама — 06:00, Ахангама — 06:10, Коггала — 06:20, Унаватуна — 06:30, Хиккадува — 07:00, Амбалангодо — 07:10, Балапития — 07:20, Ахунгала — 07:30, Косгода — 07:40, Индурува — 07:50, Бентота — 08:00, Алютгама — 08:10, Берувела — 08:20, Паиягала — 08:30, Катукурунда — 08:40, Калютара — 08:50, Ваддува — 09:00, Панадура — 09:10, Маунт Лавиния — 09:40.
Стоимость зависит от размера вашей компании. Если вы бронируете экскурсию сразу для нескольких человек, то предусмотрены скидки:
- если вас от 6 до 20 человек, то с каждого 65€
- если вас четверо, то с каждого 85€
- если вас трое, то с каждого 95€
- если вас двое, то с каждого 115€
- если вы один/одна, то с вас 125€
В стоимость входит: трансфер на комфортабельном автомобиле или микроавтобусе с кондиционером, бензин, парковки, платные дороги и вход в музей-фабрику по обработке драгоценных камней.
Дополнительно оплачивается (по желанию)
- Вход в буддийский храм Гангарама — 2€
- Вход в индуистский храм — 2€
- Обед
Как проходит экскурсия: вас будет сопровождать англоговорящий водитель, знающий маршрут. Водитель не является гидом.
Обратите внимание: для посещения храмов у вас должна быть одежда ниже колена, покрытые плечи, а на ногах — носки.
ежедневно в 08:30
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у вашего отеля
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневно в 08:30Экскурсия длится около 10 часовБронировать нужно заранее, минимум за 0.5 undefined до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.