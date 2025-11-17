читать дальше

организовала, нас встретили с табличкой в аэропорту и отвезли в отель за адекватную цену за что отдельная благодарность.

Экскурсия была великолепна. Нам очень повезло с гидом. Мистер Раджана (такое женское имя на русский слух) историк, специалист по русской литературе на Шри-Ланке великолепный знаток истории и легенд Цейлона. Отлично владеет русским. помимо мест, указанных в плане экскурсии, поднялись на смотровую площадку в районе старого маяка и увидели гигантский масштаб строительства: как Коломбо превращается в цейлонский Дубай. Побывали на площади независимости. Останавливались у всех заинтересовавших нас мест. Узнали о цейлонском цикле рассказов Бунина, который две недели пробыл на Целоне и написал цикл рассказов (а во всех путеводителях пишут только о 3-х днях Чехова). Говорили обо всем: религии, истории, обычаях, животном и растительном мире. Экскурсия длилась даже на час больше. Потрясающе провели время.

Для тех, кто будет заказывать экскурсии - в агентстве Алевтины несколько гидов, думаю, все хорошие. Иногда основываясь на отзывах, мы просим определенного гида. Как я понял в рабочие дни мистер Раджана занят, нам просто повезло, что экскурсия выпала на субботу. Алевтину и ее команду однозначно рекомендую.