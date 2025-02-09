Описание тура
Организационные детали
Возраст участников — 14+
Проживание. 2-местное размещение в уютных отелях 3* и 4* с удобным расположением вблизи пляжей или достопримечательностей. Номера с кондиционером. В некоторых гостиницах есть бассейн.
*Фото отелей предоставлены организатором для примера в первом дне программы
Питание. В стоимость включены завтраки, остальное питание — за доплату.
Транспорт. Минивэн с кондиционером и тук-туки.
Дети. Возможно участие с детьми старше 14 лет.
Виза. Оформляется в аэропорту по прилёте, для граждан России она бесплатна.
Программа тура по дням
Прибытие на Шри-Ланку
Встретим вас у аэропорта Коломбо. Под каждый рейс запланирован индивидуальный трансфер, поэтому остальных участников ждать не нужно. Уже через полчаса вы будете отдыхать в уютном пляжном отеле в Негомбо. Будет время искупаться, позагорать или погулять. Вечером соберёмся всей группой, чтобы познакомиться, обсудить предстоящее путешествие и поужинать.
Джип-сафари по национальному парку
Утром поедем в сторону плато Сигирия. Дорога займёт около 4 часов. Прибудем после обеда и отправимся на джип-сафари по национальному парку «Миннерия». Здесь понаблюдаем за слонами, которые живут большими стадами в естественных условиях. Также можно встретить обезьян, буйволов и других животных. Вечером заселимся в отель, поужинаем и отдохнём.
Львиная скала, храм Дамбулла
Продолжим исследовать Сигирию и покорим Львиную скалу. Это удивительной формы плато, на вершине которого когда-то располагался неприступный королевский дворец с роскошными садами, террасами, фонтанами и бассейнами.
Пообедаем и поедем в храм Дамбулла, высеченный в скалах и охраняемый ЮНЕСКО. Здесь сохранилось множество древних пещер, статуй Будды, ступ, фресок. Ночевать останемся в Канди, одной из бывших столиц острова.
Нувара-Элия и окрестности
Сегодня по серпантинам вдоль живописных чайных плантаций поднимемся выше в горы, где раскинулся городок Нувара-Элия. Здесь выращивают лучшие сорта цейлонского чая.
Остановимся, чтобы пообедать у водопада Рамбода. Заедем на чайную фабрику, построенную британскими колонизаторами более века назад. Здесь с нами поделятся тонкостями производства чая. Вы также сможете самостоятельно собрать зелёные листочки и попробовать горячий ароматный напиток.
Лёгкий хайкинг, прогулки по Нувара-Элии и Элле
Встанем ещё до рассвета и отправимся гулять по плато Хортон. Увидим заросли папоротника и рододендрона, красивый водопад и местечко, называемое «концом света». Если повезёт, встретим живущих тут оленей, обезьян, птиц. Всего преодолеем пешком 9 км.
Вернувшись в Нувара-Элию, прокатимся по городу. Осмотрим атмосферные улочки с колониальной архитектурой, полями для гольфа и скачек, конюшнями. Заглянем в отделение старинной почты, чтобы отправить домой открытки.
Далее поедем в соседнюю Эллу. Здесь расположен знаменитый Девятиарочный мост, и мы обязательно по нему пройдёмся. Вечером разместимся в отеле и поужинаем.
Окрестности Эллы
Начнём день с поездки на поезде и сделаем впечатляющие фотографии, свесившись из вагона. Поднимемся к высокогорным чайным плантациям, поражающим масштабами, и смотровой площадке, откуда открываются головокружительные виды окрестностей.
Задержимся у подножия каскадного водопада Диялума. Если позволит погода, взберёмся на его вершину, посмотрим, как мощные потоки воды срываются вниз с обрыва, полюбуемся панорамами долины. Дойдём до природных бассейнов, где желающие смогут освежиться.
Переезд на побережье
Завершим знакомство с Сигирией подъёмом на Малый пик Адама, откуда открываются прекрасные виды. При желании вы можете пролететь на зиплайне над чайными плантациями (за доплату).
Попрощаемся с горной частью острова и поедем на побережье. По пути остановимся, чтобы осмотреть малоизвестный храм Будурувагала с колоссальными скульптурами и сложной наскальной резьбой. Вечером прибудем в отель в бухте Хирикетия. В оставшиеся дни нас ждёт расслабленный пляжный релакс.
Пляжный отдых
После активной части тура будем много отдыхать, загорать и купаться. Тихая подковообразная бухта Хирикетия хорошо защищена от ветров и больших волн, благодаря чему её любят сёрферы. Здесь царит атмосфера богемности, много уютных ресторанчиков.
Релакс у океана
Проведём ещё один день в Хирикетии. Желающие смогут позаниматься йогой, посетить местный храм, понаблюдать за китами и дельфинами (за доплату).
Свободный день
Очередной расслабленный день в бухте — загораем, купаемся, наслаждаемся солнцем и Индийским океаном. Также рекомендуем вам самостоятельно исследовать соседние пляжи и деревню.
Переезд в Унаватуну
Переместимся в городок Унаватуна, где пройдёт остаток нашего отпуска. Это райское местечко известно своими пляжами и коралловыми рифами, популярно у сёрферов и дайверов. По пути сюда увидим, как ланкийцы рыбачат в океане на палках.
Самостоятельный отдых
В оставшиеся дни никуда не торопимся, много загораем и купаемся. Вы можете самостоятельно отправиться на снорклинг с морскими черепахами (за доплату). Также обязательно выберем удобное время, чтобы съездить в соседний порт Галле и погулять по атмосферным улочкам.
День на пляже
Свободный день в Унаватуне. Наслаждаемся Шри-Ланкой и никуда не спешим!
Завершение пляжного отдыха
Заключительный день пляжного отдыха. Вечером соберёмся все вместе в ресторанчике на берегу, поужинаем свежайшими морепродуктами и обсудим прошедший отпуск.
Возвращение домой
Наше большое путешествие по Шри-Ланке завершено. Доставим вас к аэропорту ко времени обратного рейса и попрощаемся.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$1 750
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки
- Индивидуальные трансферы от/до аэропорта под каждый рейс
- Все трансферы по маршруту
- Сопровождение русскоговорящим гидом
- Все входные билеты, активности и экскурсии по программе
- Джип-сафари по национальному парку «Миннерия»
Что не входит в цену
- Перелёты в Коломбо и обратно в ваш город - от $700
- Обеды и ужины - $300 за всю поездку
- Медицинская страховка
- Дополнительные развлечения (йога, поездки к китам или дельфинам, зиплайн)