Экзотика на каждом шагу: горы и пляжи Шри-Ланки

Понаблюдать за слонами, собрать чай на плантации и расслабиться у океана
Это большое путешествие позволит вам познакомиться с культурой, историей и природой удивительной Шри-Ланки и вдоволь насладиться пляжным отдыхом у Индийского океана. Первая активная часть тура пройдёт в центральной части острова.
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Мы осмотрим Львиную скалу, пещерный храм Дамбулла, Девятиарочный мост и другие знаковые локации.

А также понаблюдаем за слонами во время джип-сафари, сделаем впечатляющие фотографии, свесившись из вагона поезда, пособираем зелёные листочки на чайной плантации и там же попробуем горячий ароматный напиток.

Остаток отпуска мы проведём на южном побережье: будем много отдыхать, загорать, купаться и никуда не спешить!

Экзотика на каждом шагу: горы и пляжи Шри-Ланки
Экзотика на каждом шагу: горы и пляжи Шри-Ланки
Экзотика на каждом шагу: горы и пляжи Шри-Ланки
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00

Описание тура

Организационные детали

Возраст участников — 14+

Проживание. 2-местное размещение в уютных отелях 3* и 4* с удобным расположением вблизи пляжей или достопримечательностей. Номера с кондиционером. В некоторых гостиницах есть бассейн.

*Фото отелей предоставлены организатором для примера в первом дне программы

Питание. В стоимость включены завтраки, остальное питание — за доплату.

Транспорт. Минивэн с кондиционером и тук-туки.

Дети. Возможно участие с детьми старше 14 лет.

Виза. Оформляется в аэропорту по прилёте, для граждан России она бесплатна.

Программа тура по дням

1 день

Прибытие на Шри-Ланку

Встретим вас у аэропорта Коломбо. Под каждый рейс запланирован индивидуальный трансфер, поэтому остальных участников ждать не нужно. Уже через полчаса вы будете отдыхать в уютном пляжном отеле в Негомбо. Будет время искупаться, позагорать или погулять. Вечером соберёмся всей группой, чтобы познакомиться, обсудить предстоящее путешествие и поужинать.

Прибытие на Шри-ЛанкуПрибытие на Шри-ЛанкуПрибытие на Шри-ЛанкуПрибытие на Шри-Ланку
2 день

Джип-сафари по национальному парку

Утром поедем в сторону плато Сигирия. Дорога займёт около 4 часов. Прибудем после обеда и отправимся на джип-сафари по национальному парку «Миннерия». Здесь понаблюдаем за слонами, которые живут большими стадами в естественных условиях. Также можно встретить обезьян, буйволов и других животных. Вечером заселимся в отель, поужинаем и отдохнём.

Джип-сафари по национальному паркуДжип-сафари по национальному паркуДжип-сафари по национальному паркуДжип-сафари по национальному парку
3 день

Львиная скала, храм Дамбулла

Продолжим исследовать Сигирию и покорим Львиную скалу. Это удивительной формы плато, на вершине которого когда-то располагался неприступный королевский дворец с роскошными садами, террасами, фонтанами и бассейнами.

Пообедаем и поедем в храм Дамбулла, высеченный в скалах и охраняемый ЮНЕСКО. Здесь сохранилось множество древних пещер, статуй Будды, ступ, фресок. Ночевать останемся в Канди, одной из бывших столиц острова.

Львиная скала, храм ДамбуллаЛьвиная скала, храм ДамбуллаЛьвиная скала, храм ДамбуллаЛьвиная скала, храм Дамбулла
4 день

Нувара-Элия и окрестности

Сегодня по серпантинам вдоль живописных чайных плантаций поднимемся выше в горы, где раскинулся городок Нувара-Элия. Здесь выращивают лучшие сорта цейлонского чая.

Остановимся, чтобы пообедать у водопада Рамбода. Заедем на чайную фабрику, построенную британскими колонизаторами более века назад. Здесь с нами поделятся тонкостями производства чая. Вы также сможете самостоятельно собрать зелёные листочки и попробовать горячий ароматный напиток.

Нувара-Элия и окрестностиНувара-Элия и окрестностиНувара-Элия и окрестностиНувара-Элия и окрестностиНувара-Элия и окрестности
5 день

Лёгкий хайкинг, прогулки по Нувара-Элии и Элле

Встанем ещё до рассвета и отправимся гулять по плато Хортон. Увидим заросли папоротника и рододендрона, красивый водопад и местечко, называемое «концом света». Если повезёт, встретим живущих тут оленей, обезьян, птиц. Всего преодолеем пешком 9 км.

Вернувшись в Нувара-Элию, прокатимся по городу. Осмотрим атмосферные улочки с колониальной архитектурой, полями для гольфа и скачек, конюшнями. Заглянем в отделение старинной почты, чтобы отправить домой открытки.

Далее поедем в соседнюю Эллу. Здесь расположен знаменитый Девятиарочный мост, и мы обязательно по нему пройдёмся. Вечером разместимся в отеле и поужинаем.

Лёгкий хайкинг, прогулки по Нувара-Элии и ЭллеЛёгкий хайкинг, прогулки по Нувара-Элии и ЭллеЛёгкий хайкинг, прогулки по Нувара-Элии и ЭллеЛёгкий хайкинг, прогулки по Нувара-Элии и ЭллеЛёгкий хайкинг, прогулки по Нувара-Элии и ЭллеЛёгкий хайкинг, прогулки по Нувара-Элии и Элле
6 день

Окрестности Эллы

Начнём день с поездки на поезде и сделаем впечатляющие фотографии, свесившись из вагона. Поднимемся к высокогорным чайным плантациям, поражающим масштабами, и смотровой площадке, откуда открываются головокружительные виды окрестностей.

Задержимся у подножия каскадного водопада Диялума. Если позволит погода, взберёмся на его вершину, посмотрим, как мощные потоки воды срываются вниз с обрыва, полюбуемся панорамами долины. Дойдём до природных бассейнов, где желающие смогут освежиться.

Окрестности ЭллыОкрестности ЭллыОкрестности ЭллыОкрестности Эллы
7 день

Переезд на побережье

Завершим знакомство с Сигирией подъёмом на Малый пик Адама, откуда открываются прекрасные виды. При желании вы можете пролететь на зиплайне над чайными плантациями (за доплату).

Попрощаемся с горной частью острова и поедем на побережье. По пути остановимся, чтобы осмотреть малоизвестный храм Будурувагала с колоссальными скульптурами и сложной наскальной резьбой. Вечером прибудем в отель в бухте Хирикетия. В оставшиеся дни нас ждёт расслабленный пляжный релакс.

Переезд на побережьеПереезд на побережьеПереезд на побережьеПереезд на побережье
8 день

Пляжный отдых

После активной части тура будем много отдыхать, загорать и купаться. Тихая подковообразная бухта Хирикетия хорошо защищена от ветров и больших волн, благодаря чему её любят сёрферы. Здесь царит атмосфера богемности, много уютных ресторанчиков.

Пляжный отдыхПляжный отдыхПляжный отдыхПляжный отдых
9 день

Релакс у океана

Проведём ещё один день в Хирикетии. Желающие смогут позаниматься йогой, посетить местный храм, понаблюдать за китами и дельфинами (за доплату).

Релакс у океанаРелакс у океанаРелакс у океанаРелакс у океана
10 день

Свободный день

Очередной расслабленный день в бухте — загораем, купаемся, наслаждаемся солнцем и Индийским океаном. Также рекомендуем вам самостоятельно исследовать соседние пляжи и деревню.

Свободный деньСвободный деньСвободный деньСвободный день
11 день

Переезд в Унаватуну

Переместимся в городок Унаватуна, где пройдёт остаток нашего отпуска. Это райское местечко известно своими пляжами и коралловыми рифами, популярно у сёрферов и дайверов. По пути сюда увидим, как ланкийцы рыбачат в океане на палках.

Переезд в УнаватунуПереезд в УнаватунуПереезд в УнаватунуПереезд в Унаватуну
12 день

Самостоятельный отдых

В оставшиеся дни никуда не торопимся, много загораем и купаемся. Вы можете самостоятельно отправиться на снорклинг с морскими черепахами (за доплату). Также обязательно выберем удобное время, чтобы съездить в соседний порт Галле и погулять по атмосферным улочкам.

Самостоятельный отдыхСамостоятельный отдыхСамостоятельный отдыхСамостоятельный отдых
13 день

День на пляже

Свободный день в Унаватуне. Наслаждаемся Шри-Ланкой и никуда не спешим!

День на пляжеДень на пляжеДень на пляжеДень на пляже
14 день

Завершение пляжного отдыха

Заключительный день пляжного отдыха. Вечером соберёмся все вместе в ресторанчике на берегу, поужинаем свежайшими морепродуктами и обсудим прошедший отпуск.

Завершение пляжного отдыхаЗавершение пляжного отдыхаЗавершение пляжного отдыхаЗавершение пляжного отдыха
15 день

Возвращение домой

Наше большое путешествие по Шри-Ланке завершено. Доставим вас к аэропорту ко времени обратного рейса и попрощаемся.

Выберите удобную дату из расписания

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$1 750
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки
  • Индивидуальные трансферы от/до аэропорта под каждый рейс
  • Все трансферы по маршруту
  • Сопровождение русскоговорящим гидом
  • Все входные билеты, активности и экскурсии по программе
  • Джип-сафари по национальному парку «Миннерия»
Что не входит в цену
  • Перелёты в Коломбо и обратно в ваш город - от $700
  • Обеды и ужины - $300 за всю поездку
  • Медицинская страховка
  • Дополнительные развлечения (йога, поездки к китам или дельфинам, зиплайн)
Место начала и завершения?
Аэропорт Коломбо, точное время зависит от вашего рейса
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 15 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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