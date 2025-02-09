Встанем ещё до рассвета и отправимся гулять по плато Хортон. Увидим заросли папоротника и рододендрона, красивый водопад и местечко, называемое «концом света». Если повезёт, встретим живущих тут оленей, обезьян, птиц. Всего преодолеем пешком 9 км.

Вернувшись в Нувара-Элию, прокатимся по городу. Осмотрим атмосферные улочки с колониальной архитектурой, полями для гольфа и скачек, конюшнями. Заглянем в отделение старинной почты, чтобы отправить домой открытки.

Далее поедем в соседнюю Эллу. Здесь расположен знаменитый Девятиарочный мост, и мы обязательно по нему пройдёмся. Вечером разместимся в отеле и поужинаем.