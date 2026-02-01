Более 1000 км по Шри-Ланке: активный тур с треккингами, рафтингом и сафари
Собрать цейлонский чай, встретить рассвет на горе и сделать эффектные фото из поезда
Начало: Коломбо, рано утром заберём вас из вашего отеля/ме...
16 фев в 08:00
23 фев в 08:00
$990 за человека
Экскурсии и пляжный отдых на Шри-Ланке: индивидуальный тур
Прокатиться на джипах по нацпарку, посмотреть на слонов и увидеть Сигирию и древний Канди
Начало: Коломбо, аэропорт, утро (точное время - по договор...
Завтра в 08:00
15 фев в 08:00
€1700 за всё до 2 чел.
Все краски Цейлона: индивидуальный гранд-тур по Шри-Ланке с треккингом, сафари и мастер-классом
Прогуляться по плато Хортон, приготовить ланкийские блюда и увидеть обитателей национальных парков
Начало: Аэропорт Коломбо, время зависит от времени вашего ...
21 фев в 08:00
1 мар в 08:00
$1590 за человека
Шри-Ланка вдоль побережья и горно-чайный регион: индивидуальный тур
Познакомиться с культурными и природными богатствами острова и увидеть шоу на углях
Начало: Г. Коломбо, место по договорённости, 12:00
23 мар в 08:00
$1100 за человека
Богатства Цейлона: джип-сафари, слоновий питомник и тропическая природа
Продегустировать чай, увидеть диких животных и прокатиться на поезде мимо плантаций и джунглей
Начало: Коломбо 03:00, Ваддува 04:00, Бентота 05:00, Хикка...
15 фев в 08:00
16 фев в 08:00
€775 за человека
Буддийская, чайная и дикая Шри-Ланка
Посетить пещерные храмы, погулять по плантациям и отправиться на джип-сафари
Начало: Коломбо 03:00, Ваддува 4:00, Бентота 5:00, Хиккаду...
15 фев в 08:00
16 фев в 08:00
€820 за человека
Индивидуальный тур в Шри-Ланку: по главным локациям Цейлона
Подняться на скалу Пидурангала, понаблюдать за слонами и посетить храмы, водопады и плантации
Начало: У любого отеля от Негомбо до Тангалле или в любом ...
16 фев в 08:00
17 фев в 08:00
$1830 за всё до 2 чел.
Палитра Цейлона: путешествие по знаковым локациям с отдыхом у океана и активностями
Исследовать фауну парка «Яла», собрать чай и сплавиться по горной реке
Начало: Аэропорт Коломбо, время зависит от времени вашего ...
19 фев в 08:00
5 мар в 08:00
145 000 ₽ за человека
Экспресс-погружение в культурное наследие Шри-Ланки: древние храмы и уникальная природа
Окунуться в атмосферу «маленькой Англии», покормить слонов и посетить храм Зуба Будды
Начало: Аэропорт Коломбо, время зависит от времени вашего ...
23 фев в 08:00
2 мар в 08:00
78 323 ₽ за человека
Цейлонское индивидуальное мини-путешествие с комфортом: Канди, Нувара-Элия и Амбулувава
Попробовать разные сорта чая и погулять по ботаническим садам
Начало: Коломбо или любой другой город острова (трансфер и...
10 мар в 08:00
$1350 за человека
Обзорный тур по Шри-Ланке: подъём на Сигирию, древняя столица Цейлона и загадочные руины и храмы
Покорить Львиную скалу, погулять по Королевскому ботаническому саду и увидеть храм Зуба Будды
Начало: Аэропорт Бандаранаике, время по договорённости
15 фев в 08:00
16 фев в 08:00
$975 за человека
Многогранная Шри-Ланка: знаковые локации, джип-сафари, сёрфинг и отдых у океана
Подняться на Малый пик Адама, прокатиться на высокогорном поезде и посетить центр Неллигала
Начало: Аэропорт Коломбо, 14:00
6 мар в 08:00
27 мар в 08:00
$1730 за человека
Приключения на Шри-Ланке: экскурсии и треккинги, уроки йоги и сёрфинга, гастрономия
Подняться на Сигирию, выполнить практики на берегу океана, погулять по джунглям и чайным плантациям
Начало: Аэропорт Коломбо, 10:30, возможно любое время встр...
8 мар в 10:30
€1600 за человека
Большое путешествие по городам Шри-Ланки с отдыхом у океана
Поплавать с черепахами, поучиться сёрфингу, осмотреть буддийские храмы и узнать всё о цейлонском чае
Начало: Коломбо, аэропорт, 12:00 (возможна встреча в друго...
18 мар в 12:00
146 000 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Коломбо в категории «С детьми»
Самые популярные туры этой рубрики в Коломбо
В феврале 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 14:
Какие места ещё посмотреть в Коломбо
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в феврале:
Сколько стоит тур в Коломбо в феврале 2026
Сейчас в Коломбо в категории "С детьми" можно забронировать 14 авторских туров от 775 до 146 000. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
Туры на русском языке в Коломбо (Шри-Ланка 🇱🇰) – у нас можно купить 14 туров на 2026 год по теме «С детьми», 6 ⭐ отзывов, цены от $775. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Шри-Ланки. Сегодня можно забронировать на 📅 февраль, март и апрель