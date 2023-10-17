Более 1000 км по Шри-Ланке: активный тур с треккингами, рафтингом и сафари

Собрать цейлонский чай, встретить рассвет на горе и сделать эффектные фото из поезда

Описание
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О гиде
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Ответы на вопросы
Вы увидите всю Шри-Ланку — от гор с плантациями до Индийского океана.

Примерите на себя роль собирателя чая, пообщаетесь со слонами в питомнике, искупаетесь в водопаде и прокатитесь на поезде по одному из самых живописных маршрутов мира.

Мы посетим национальный парк «Яла», где отправимся на сафари — возможно увидеть даже леопардов! Встретим рассвет на горе, восхитимся панорамой с башни, осмотрим развалины и храмы, увидим реликвию и сплавимся на рафтах. Напоследок искупаемся в океане и отдохнём на пляже.
Более 1000 км по Шри-Ланке: активный тур с треккингами, рафтингом и сафари
Более 1000 км по Шри-Ланке: активный тур с треккингами, рафтингом и сафари
Более 1000 км по Шри-Ланке: активный тур с треккингами, рафтингом и сафари
Более 1000 км по Шри-Ланке: активный тур с треккингами, рафтингом и сафари
Более 1000 км по Шри-Ланке: активный тур с треккингами, рафтингом и сафари
Более 1000 км по Шри-Ланке: активный тур с треккингами, рафтингом и сафари
Более 1000 км по Шри-Ланке: активный тур с треккингами, рафтингом и сафари
Более 1000 км по Шри-Ланке: активный тур с треккингами, рафтингом и сафари
Более 1000 км по Шри-Ланке: активный тур с треккингами, рафтингом и сафари
Более 1000 км по Шри-Ланке: активный тур с треккингами, рафтингом и сафари
Более 1000 км по Шри-Ланке: активный тур с треккингами, рафтингом и сафари
Более 1000 км по Шри-Ланке: активный тур с треккингами, рафтингом и сафари
Более 1000 км по Шри-Ланке: активный тур с треккингами, рафтингом и сафари
Более 1000 км по Шри-Ланке: активный тур с треккингами, рафтингом и сафари
Более 1000 км по Шри-Ланке: активный тур с треккингами, рафтингом и сафари
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Рекомендуем взять с собой: лёгкую одежду, удобную обувь для треккингов, сланцы, толстовку, дождевик, солнечные очки, крем от загара, кепку, зонтик, средство от комаров, личную аптечку (противовирусное, жаропонижающее, от аллергии, от укачивания, спазмолитическое, для пищеварения и другие необходимые лично вам лекарства). Для входа в храмы необходимо иметь одежду, прикрывающую плечи и колени.

После бронирования и внесения предоплаты на сайте необходимо перевести гиду напрямую 15% от стоимости на бронирование жилья и трансфера.

Программа тура по дням

1 день

Слоновий питомник, пещерный храм и Сигирия

Встречаемся до 08:00 и сразу отправляемся в слоновий питомник заряжаться положительными эмоциями от общения с животными. Готовьтесь умиляться — понаблюдаем за жизнью слонов, покормим их и сделаем фотографии на память.

Затем отправимся в крепость на скальное плато Сигирия, где находятся уникальные фрески. Поднимемся на высоту 370 метров над уровнем моря, чтобы осмотреть останки древней цивилизации и полюбоваться окрестностями. По дороге сделаем остановку в пещерном храме в Дамбулле, в котором находится 153 статуи Будды.

Переночуем в отеле в Сигирии.

Слоновий питомник, пещерный храм и СигирияСлоновий питомник, пещерный храм и СигирияСлоновий питомник, пещерный храм и СигирияСлоновий питомник, пещерный храм и СигирияСлоновий питомник, пещерный храм и СигирияСлоновий питомник, пещерный храм и СигирияСлоновий питомник, пещерный храм и СигирияСлоновий питомник, пещерный храм и СигирияСлоновий питомник, пещерный храм и СигирияСлоновий питомник, пещерный храм и СигирияСлоновий питомник, пещерный храм и Сигирия
2 день

Треккинг на гору, средневековая столица, сад специй и храм Зуба Будды

Утром отправимся в треккинг на гору Пидурангала, откуда открывается потрясающий вид на Сигирию. После завтрака посетим древний город Полоннарува, средневековую столицу Шри-Ланки, где осмотрим развалины и храмы. Заедем в сад специй в Матале, чтобы узнать, что выращивают на острове. Ближе к вечеру посетим храм, хранящий зуб Будды — одно из самых почитаемых мест на Шри-Ланке. Реликвия была спасена из погребального костра Будды. Святыня находится под защитой ЮНЕСКО.

Треккинг на гору, средневековая столица, сад специй и храм Зуба БуддыТреккинг на гору, средневековая столица, сад специй и храм Зуба БуддыТреккинг на гору, средневековая столица, сад специй и храм Зуба БуддыТреккинг на гору, средневековая столица, сад специй и храм Зуба БуддыТреккинг на гору, средневековая столица, сад специй и храм Зуба БуддыТреккинг на гору, средневековая столица, сад специй и храм Зуба БуддыТреккинг на гору, средневековая столица, сад специй и храм Зуба БуддыТреккинг на гору, средневековая столица, сад специй и храм Зуба БуддыТреккинг на гору, средневековая столица, сад специй и храм Зуба БуддыТреккинг на гору, средневековая столица, сад специй и храм Зуба БуддыТреккинг на гору, средневековая столица, сад специй и храм Зуба Будды
3 день

Перадения, башня Амбулувава и рафтинг

Сегодня прогуляемся по Королевскому ботаническому саду Перадения в Канди и отыщем деревья, посаженные знаменитыми людьми планеты, в том числе Юрием Гагариным и Николаем Вторым. Желающие смогут забраться на башню Амбулувава, виды с которой захватывают дух.

Во второй половине дня отправимся за ещё одной порцией адреналина — на рафтинг. Переночуем в отеле в Рамбоде недалеко от водопада.

Перадения, башня Амбулувава и рафтингПерадения, башня Амбулувава и рафтингПерадения, башня Амбулувава и рафтингПерадения, башня Амбулувава и рафтингПерадения, башня Амбулувава и рафтингПерадения, башня Амбулувава и рафтингПерадения, башня Амбулувава и рафтингПерадения, башня Амбулувава и рафтингПерадения, башня Амбулувава и рафтинг
4 день

Чайная плантация, дегустация и поездка на поезде

Невозможно представить путешествие по Шри-Ланке без посещения чайных плантаций. Мы отправимся в места с идеальными условиями для выращивания чая — в окрестности Нувара-Элии. Не только увидим, как собирают листья, но и сами примем участие в процессе! Затем окажемся на чайной церемонии, продегустируем цейлонский чай и восхитимся видами гор и долин.

На этом впечатления не заканчиваются — прокатимся на поезде до Эллы по одному из самых живописных маршрутов мира.

Чайная плантация, дегустация и поездка на поездеЧайная плантация, дегустация и поездка на поездеЧайная плантация, дегустация и поездка на поездеЧайная плантация, дегустация и поездка на поездеЧайная плантация, дегустация и поездка на поездеЧайная плантация, дегустация и поездка на поездеЧайная плантация, дегустация и поездка на поездеЧайная плантация, дегустация и поездка на поездеЧайная плантация, дегустация и поездка на поездеЧайная плантация, дегустация и поездка на поездеЧайная плантация, дегустация и поездка на поездеЧайная плантация, дегустация и поездка на поездеЧайная плантация, дегустация и поездка на поездеЧайная плантация, дегустация и поездка на поездеЧайная плантация, дегустация и поездка на поезде
5 день

Рассвет на горе, девятиарочный мост и купание в водопаде

Встретим рассвет на Малом пике Адама. Для этого встанем пораньше, наденем обувь поудобнее и поднимемся на высоту 1400 метров. С вершины открывается вид на плантации, водопады, поля с рисовыми колосьями и горные ландшафты. Треккинг доступен для людей с минимальной физической подготовкой.

Позавтракав, отправимся к девятиарочному мосту — знаменитой достопримечательности Шри-Ланки. Сделаем эффектные фотографии, нагуляемся и искупаемся в бассейнах водопада Диялума. Затем переедем на юг острова к национальному парку «Яла», который посетим завтра.

Рассвет на горе, девятиарочный мост и купание в водопадеРассвет на горе, девятиарочный мост и купание в водопадеРассвет на горе, девятиарочный мост и купание в водопадеРассвет на горе, девятиарочный мост и купание в водопадеРассвет на горе, девятиарочный мост и купание в водопадеРассвет на горе, девятиарочный мост и купание в водопадеРассвет на горе, девятиарочный мост и купание в водопадеРассвет на горе, девятиарочный мост и купание в водопадеРассвет на горе, девятиарочный мост и купание в водопадеРассвет на горе, девятиарочный мост и купание в водопаде
6 день

Сафари и океан

Национальный парк «Яла» — идеальное место для сафари. Вы увидите слонов, некоторым из которых более 100 лет, крокодилов, обезьян, мангустов, павлинов, оленей, буйволов, варанов, цапель. Если повезёт, то и больших хищников — медведей и леопардов. Полюбуемся километрами песчаных дюн, дикой природой и тропическими зарослями.

После обеда отправимся на побережье, чтобы искупаться в океане и понежиться на пляже. Наше путешествие завершится в Галле, где и рекомендуем задержаться на Шри-Ланке.

Сафари и океанСафари и океанСафари и океанСафари и океанСафари и океанСафари и океанСафари и океанСафари и океанСафари и океанСафари и океанСафари и океанСафари и океанСафари и океанСафари и океанСафари и океан

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Коломбо, рано утром заберём вас из вашего отеля / места проживания (необходимо прилетать заранее либо с прилётом до 07:00), встреча до 08:00
Завершение: Галле, трансфер до вашего отеля / места проживания, 15:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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