Разнообразие Шри-Ланки: главные места, несложные восхождения и пляжный отдых

Встретить рассвет на вершине, побывать на чайной плантации и прокатиться на знаменитом поезде
Отправляемся на Шри-Ланку за впечатлениями, идеальным загаром и сочными кадрами.

Вы побываете в древней столице Анурадхапура, насладитесь сафари и понаблюдаете за тем, как просыпается солнце, на вершине горы Сигирия. Узнаете, как
читать дальше

производят цейлонский чай, и даже продегустируете несколько сортов напитка. Прокатитесь на знаменитом поезде и увидите Девятиарочный мост.

А ещё поднимемся на Малый пик Адама на рассвете, посетим шоу с национальными танцами и проведём целый день на пляже, нежась под лучами солнца.

Описание тура

Организационные детали

Проконсультируйтесь с организатором перед покупкой билетов.

Программа тура по дням

1 день

Встреча и заселение

Встретим вас в аэропорту Коломбо, заселимся в отель и отправимся в древний город Анурадхапура — некогда столицу Ланки (так раньше называлась Шри-Ланка). Осмотрим монастыри и старинные сооружения, проводим закат и вернёмся в отель, чтобы поужинать и познакомиться.

2 день

Переезд в Сигирию и сафари

Позавтракаем и поедем в Сигирию. Устроим сафари в национальном парке «Миннерия» и понаблюдаем за животными и дикой природой. Здесь можно увидеть множество азиатских слонов!

После заселимся в отель и поужинаем.

3 день

Рассвет на вершине и пещерный храм Дамбулла

Проснёмся, когда за окнами ещё будет темно. Нам придётся обогнать солнце и взойти на вершину горы Сигирия ещё до рассвета, чтобы полюбоваться зарождением дня с высоты 370 метров. Подниматься будем по оборудованным ступенями 1,5-2 часа.

Спустимся в отель, позавтракаем и отдохнём. Затем побываем в пещерном храме Дамбулла и осмотрим статую Золотого Будды. На очереди у нас посещение города Канди. Прогуляемся по берегу одноимённого озера, насладимся шоу с национальными танцами, заселимся в отель и поужинаем.

4 день

Храм Зуба Будды и чайные плантации

Утром посетим храм Зуба Будды. Вы узнаете, откуда взялось необычное название, а если повезёт, увидите и саму реликвию. Дальше отправимся на чайные плантации. Понаблюдаем за тем, как листья собирают, а на фабрике будем смотреть, как из него создают уже привычный нам чай. Расскажем, чем отличаются разные сорта, а некоторые даже попробуем.

Затем переедем в город Нувар-Элия. Заселимся в отель и поужинаем.

5 день

Путешествие на поезде в Эллу

После завтрака сядем в знаменитый поезд и помчим в путешествие по живописным зелёным горам и плантациям. Дорога займёт около 5-6 часов. По пути увидим Девятиарочный мост, построенный здесь британцами. Конечная точка нашего маршрута — городок Элла. Заселимся в отель и поужинаем.

6 день

Подъём на Малый пик Адама

Рассвет встретим на Малом пике Адама (1200 метров). Подъём лёгкий, займёт около 1 часа. Спустимся, позавтракаем и будем знакомиться с достопримечательностями города. Полюбуемся горами, побываем у водопадов Равана Фоллс и отправимся к океану, в городок Мирисса. Заселимся в отель и поужинаем.

7 день

Пляжный отдых

Никаких планов на сегодня не запланировано. Позавтракав, вы сможете отправиться на пляж и провести там хоть весь день, расслабляясь, загорая и купаясь.

8 день

Отъезд

После завтрака — трансфер в аэропорт в зависимости от времени вылета. Рекомендуем выбирать вечерние рейсы, чтобы провести ещё один день на пляже.

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$1950
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки и ужины, кокосы, фрукты и бутилированная вода
  • Трансферы по маршруту
  • Трансферы из/в аэропорт
  • Входные билеты на объекты экскурсий
  • Посещение чайных плантаций и чайной фабрики
  • Танцевальное национальное шоу
  • Фото - и видеосопровождение
  • Сафари в национальном парке
  • Билеты на поезд
  • Памятные подарки
  • Сопровождение организатора по всему маршруту, а также помощь в покупке билетов и оформлении разрешения на въезд
Что не входит в цену
  • Перелёт до Коломбо и обратно
  • Обеды
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Коломбо, время ваших рейсов, рекомендуем прибыть в первой половине дня
Завершение: Аэропорт Коломбо, время ваших рейсов
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 168 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Варвара
Варвара — ваш гид в Коломбо
Привет, я Варя, уже больше 9 лет колешу по нашей огромной планете. Побывала в 61 стране, на 5 континентах, плавала в 3 океанах, видела единственное старое чудо света и 5 новых
читать дальше

чудес света. Однажды я поняла, что хочу показывать людям мир не только через экраны смартфонов, но и в реальности, и в 2020 году начала организовывать туры в мои самые любимые места нашей необъятной планеты. Сделала чуть более счастливыми уже более 100 человек. Мои туры — это интересные программы, мини-группы, комфорт.

