Вы побываете в древней столице Анурадхапура, насладитесь сафари и понаблюдаете за тем, как просыпается солнце, на вершине горы Сигирия. Узнаете, как
Описание тура
Организационные детали
Проконсультируйтесь с организатором перед покупкой билетов.
Программа тура по дням
Встреча и заселение
Встретим вас в аэропорту Коломбо, заселимся в отель и отправимся в древний город Анурадхапура — некогда столицу Ланки (так раньше называлась Шри-Ланка). Осмотрим монастыри и старинные сооружения, проводим закат и вернёмся в отель, чтобы поужинать и познакомиться.
Переезд в Сигирию и сафари
Позавтракаем и поедем в Сигирию. Устроим сафари в национальном парке «Миннерия» и понаблюдаем за животными и дикой природой. Здесь можно увидеть множество азиатских слонов!
После заселимся в отель и поужинаем.
Рассвет на вершине и пещерный храм Дамбулла
Проснёмся, когда за окнами ещё будет темно. Нам придётся обогнать солнце и взойти на вершину горы Сигирия ещё до рассвета, чтобы полюбоваться зарождением дня с высоты 370 метров. Подниматься будем по оборудованным ступенями 1,5-2 часа.
Спустимся в отель, позавтракаем и отдохнём. Затем побываем в пещерном храме Дамбулла и осмотрим статую Золотого Будды. На очереди у нас посещение города Канди. Прогуляемся по берегу одноимённого озера, насладимся шоу с национальными танцами, заселимся в отель и поужинаем.
Храм Зуба Будды и чайные плантации
Утром посетим храм Зуба Будды. Вы узнаете, откуда взялось необычное название, а если повезёт, увидите и саму реликвию. Дальше отправимся на чайные плантации. Понаблюдаем за тем, как листья собирают, а на фабрике будем смотреть, как из него создают уже привычный нам чай. Расскажем, чем отличаются разные сорта, а некоторые даже попробуем.
Затем переедем в город Нувар-Элия. Заселимся в отель и поужинаем.
Путешествие на поезде в Эллу
После завтрака сядем в знаменитый поезд и помчим в путешествие по живописным зелёным горам и плантациям. Дорога займёт около 5-6 часов. По пути увидим Девятиарочный мост, построенный здесь британцами. Конечная точка нашего маршрута — городок Элла. Заселимся в отель и поужинаем.
Подъём на Малый пик Адама
Рассвет встретим на Малом пике Адама (1200 метров). Подъём лёгкий, займёт около 1 часа. Спустимся, позавтракаем и будем знакомиться с достопримечательностями города. Полюбуемся горами, побываем у водопадов Равана Фоллс и отправимся к океану, в городок Мирисса. Заселимся в отель и поужинаем.
Пляжный отдых
Никаких планов на сегодня не запланировано. Позавтракав, вы сможете отправиться на пляж и провести там хоть весь день, расслабляясь, загорая и купаясь.
Отъезд
После завтрака — трансфер в аэропорт в зависимости от времени вылета. Рекомендуем выбирать вечерние рейсы, чтобы провести ещё один день на пляже.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$1950
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки и ужины, кокосы, фрукты и бутилированная вода
- Трансферы по маршруту
- Трансферы из/в аэропорт
- Входные билеты на объекты экскурсий
- Посещение чайных плантаций и чайной фабрики
- Танцевальное национальное шоу
- Фото - и видеосопровождение
- Сафари в национальном парке
- Билеты на поезд
- Памятные подарки
- Сопровождение организатора по всему маршруту, а также помощь в покупке билетов и оформлении разрешения на въезд
Что не входит в цену
- Перелёт до Коломбо и обратно
- Обеды