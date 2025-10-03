Максимум впечатлений на Шри-Ланке: активное путешествие с сафари, подъёмом в горы и пляжным отдыхом
Прокатиться на знаменитом поезде, посмотреть на слонов и покормить оленей, посетить буддийские храмы
Начало: Аэропорт Коломбо, время по договорённости
3 окт в 10:00
2 ноя в 10:00
$1750 за человека
Назад в лето: трип по городам Шри-Ланки с треккингами в горы и пляжным отдыхом
Побывать в семи городах острова, прокатиться на знаменитом поезде и искупаться в океане
Начало: Коломбо, аэропорт, утро
25 янв в 08:00
8 фев в 08:00
$1700 за человека
Разнообразие Шри-Ланки: главные места, несложные восхождения и пляжный отдых
Встретить рассвет на вершине, побывать на чайной плантации и прокатиться на знаменитом поезде
Начало: Аэропорт Коломбо, время ваших рейсов, рекомендуем ...
20 дек в 08:00
$1950 за человека
