С этнографом на Шри-Ланку: национальные парки, история и отдых на побережье
Понаблюдать за животными в естественной среде, увидеть китов и заглянуть в музей драгоценных камней
Начало: Коломбо, место по договорённости, 8:30
6 дек в 08:00
14 мар в 08:00
$1900 за человека
Жемчужины тропиков: большое путешествие по Шри-Ланке
Отправиться в сафари, увидеть множество храмов и подняться на священные вершины
Начало: Аэропорт Коломбо, 12:00
15 янв в 12:00
$2200 за человека
Один отпуск - две страны: активный отдых на Шри-Ланке и релакс на Мальдивах
Побывать на необитаемом острове, понаблюдать за слонами и научиться плетению из пальмовых листьев
Начало: Коломбо, аэропорт, с 10:00
5 дек в 10:00
2 янв в 10:00
$1990 за человека
