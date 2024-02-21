10 дней
По морям да по островам: большое путешествие на Шри-Ланку
Покататься на слонах, поплавать с черепахами и побывать на чайной фабрике
Начало: Аэропорт Коломбо, время зависит от времени вашего ...
23 сен в 08:00
21 окт в 08:00
$1 750 за человека
6 дней
Круиз по Шри-Ланке на бутик-катамаране: от Коломбо до Мириссы
Увидеть гигантских черепах, порыбачить с борта и отдохнуть на Джангл Бич
Начало: Аэропорт Коломбо, время зависит от времени вашего ...
23 сен в 10:00
21 окт в 10:00
$1 250 за человека
6 дней
Душа Шри-Ланки: тропики, древности, слоны и сафари на джипах (индивидуальный тур)
Исследовать буддийское и колониальное наследие и вблизи рассмотреть диких животных
Начало: Аэропорт Коломбо, время встречи зависит от вашего ...
16 сен в 10:00
23 сен в 10:00
$2 300 за всё до 2 чел.
Последние отзывы на туры
- ММарина21 февраля 2024Всем привет, кто читает этот отзыв. Случайные стечения обстоятельсв занесли меня в путешествие. Ответственно заявляю можете смело отправляться с ними в
- ЮЮлиана13 февраля 2024"Благодарю за организацию моего путешествия в Шри - Ланку! Продуманный, насыщенный впечатлениями маршрут, профессиональный подход даже к мелочам)) Отличное питание, внимательный персонал
Ответы на вопросы от путешественников по Коломбо в категории «На Рождество»
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Сколько стоит тур в Коломбо в сентябре 2024
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