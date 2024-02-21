На Рождество – туры в Коломбо

Найдено 3 тура в категории «На Рождество» в Коломбо на русском языке, цены от $1 250. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
По морям да по островам: большое путешествие на Шри-Ланку
2 отзыва
10 дней
По морям да по островам: большое путешествие на Шри-Ланку
Покататься на слонах, поплавать с черепахами и побывать на чайной фабрике
Начало: Аэропорт Коломбо, время зависит от времени вашего ...
23 сен в 08:00
21 окт в 08:00
$1 750 за человека
Круиз по Шри-Ланке на бутик-катамаране: от Коломбо до Мириссы
6 дней
Круиз по Шри-Ланке на бутик-катамаране: от Коломбо до Мириссы
Увидеть гигантских черепах, порыбачить с борта и отдохнуть на Джангл Бич
Начало: Аэропорт Коломбо, время зависит от времени вашего ...
23 сен в 10:00
21 окт в 10:00
$1 250 за человека
Душа Шри-Ланки: тропики, древности, слоны и сафари на джипах (индивидуальный тур)
На машине
Джиппинг
6 дней
Душа Шри-Ланки: тропики, древности, слоны и сафари на джипах (индивидуальный тур)
Исследовать буддийское и колониальное наследие и вблизи рассмотреть диких животных
Начало: Аэропорт Коломбо, время встречи зависит от вашего ...
16 сен в 10:00
23 сен в 10:00
$2 300 за всё до 2 чел.

Последние отзывы на туры

  • М
    Марина
    21 февраля 2024
    По морям да по островам: большое путешествие на Шри-Ланку
    Всем привет, кто читает этот отзыв. Случайные стечения обстоятельсв занесли меня в путешествие. Ответственно заявляю можете смело отправляться с ними в
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    путешествие. Всегда были на связи, отвечали на все вопросы до путешествия, а во время путешесивмя старались сделать, так чтбы всем попутчикам было комфортно. Кто-то мечтал поплавать с акулами, а мне хотелось белоснежный песок и бюрюзовый океан, научиться кататься на сапе. Все получили желаемое. Если вы хотите классных эмоций и запоминающегося отдыха, тогда берите смело тур и отправляйтесь в путешествие. Бонусом можете получить новых друзей, как я. Еще раз огромное спасибо ребятам за то, что сделали одно из самых ярких моих путешествий. Буду с нетерпением ждать новых!

  • Ю
    Юлиана
    13 февраля 2024
    По морям да по островам: большое путешествие на Шри-Ланку
    "Благодарю за организацию моего путешествия в Шри - Ланку! Продуманный, насыщенный впечатлениями маршрут, профессиональный подход даже к мелочам)) Отличное питание, внимательный персонал
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    на яхте и в гостиницах по маршруту сделали мой отдых комфортным, а океан впечатлений- незабываемым! Большое спасибо лично Дон Чангу за отзывчивость, интересные поездки и профессиональный подход во всём)) Благодарю, буду рекомендовать Всем удачи и интересных путешествий

Ответы на вопросы от путешественников по Коломбо в категории «На Рождество»

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В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. По морям да по островам: большое путешествие на Шри-Ланку
  2. Круиз по Шри-Ланке на бутик-катамаране: от Коломбо до Мириссы
  3. Душа Шри-Ланки: тропики, древности, слоны и сафари на джипах (индивидуальный тур)
Сколько стоит тур в Коломбо в сентябре 2024
Сейчас в Коломбо в категории "На Рождество" можно забронировать 3 тура от 1 250 до 2 300. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
Туры на русском языке в Коломбо (Шри-Ланка 🇱🇰) – у нас можно купить 3 тура на 2024 год на рождество, 2 ⭐ отзыва, цены от $1250. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Шри-Ланки. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь
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