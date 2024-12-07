Объедем юго-западное побережье от Коломбо до Галле и свернём в горный регион
Описание тура
Организационные детали
Помимо внесённой предоплаты на сайте (15%), необходимо перевести напрямую организатору ещё 30-40% от стоимости тура на бронирование отеля, трансфера, экскурсий. Остальная часть — на месте. Точную сумму и реквизиты сообщит организатор.
Проживание. Размещение в 2-местных номерах с собственными ванными комнатами. 1 ночь в Коломбо, 1 ночь в Удавалаве, 1 ночь в Элле, 1 ночь в Нувара-Элии, 2 ночи в Канди и 1 ночь в Сигирии. Отели: Ivy Lane Colombo Hotel, Romance Hills Hotel, Sigiriya Sun Shine Villa, Nature House, Marvellous Inn, Queensland Hotel 3* или аналогичные. За доплату возможно 1-местное размещение и повышение класса отеля/номера.
*Фото отелей взяты с сайтов booking.com и tripadvisor.ru
Питание. Включены завтраки в отелях и 1 обед с кулинарным мастер-классом. Остальное питание оплачивается отдельно.
Транспорт. Комфортабельный автомобиль с кондиционером. Suzuki Ertiga, Toyota KDH, Toyota Hiace High Roof (зависит от количества человек). Также будет поездка на поезде от Эллы до Нану-Ойи (1 класс, вагон с кондиционером, фиксированное место).
Дети. С любого возраста.
Виза. Оформляется бесплатно на 30 дней по прилёте.
Уровень сложности. Это индивидуальный тур, поэтому программу можно адаптировать под вашу компанию. Вас ждут лёгкие треккинги и пешие прогулки. Треккинг на Малый пик Адама по желанию (2,5 часа в одну сторону с набором высоты).
Программа тура по дням
Экскурсия по Коломбо
Начнём путешествие с экскурсии по Коломбо — городу, который сочетает традиции, современность и многообразие религий. Вы увидите все главные достопримечательности столицы, в числе которых «Красная мечеть», деловые районы, старая голландская больница, порт, маяк Галбокка. Прогуляетесь по парку Вихарамахадеви, увидите театр и Национальный музей. Зайдёте в один из самых почитаемых буддийских храмов в Коломбо — Гангарамайя.
Вечер можем провести на набережной, любуясь закатом. Или поднимемся на смотровую ресторана, откуда будет не менее впечатляющий вид. Заселение в отель в Коломбо.
Галле, кулинарный мастер-класс и переезд в национальный парк «Удавалаве»
После завтрака переезжаем в Галле (около 2 часов в пути) — основанный португальцами город с важнейшими историческими и культурными достопримечательностями. Вы увидите форт, который является крупнейшей сохранившейся крепостью в Азии, собор Святой Марии, часовую башню, установленную в честь местного врача, и маяк. А в Национальном морском музее узнаете об истории мореплавания и торговых путях региона.
Продолжим культурное погружение на мастер-классе по приготовлению ланкийских блюд. Узнаем о кулинарных традициях и отведаем полученный результат.
Далее направляемся в национальный парк «Удавалаве». А по пути к нему остановимся посмотреть на рыбаков на ходулях.
Сафари в национальном парке, живописная Элла и Девятиарочный мост без стали
Встанем пораньше и отправимся на 4-часовое сафари по национальному парку. Здесь проживают дикие слоны, а также можно встретить буйволов, крокодилов, оленей, леопардов и разные виды птиц. Понаблюдаем за животными в естественной среде обитания из открытых джипов. После насыщенной утренней прогулки отдохнём в отеле.
Затем переезжаем в окружённую горами и чайными плантациями Эллу (в пути около 2,5 часов). Если будет достаточно времени, то сможем остановиться у водопада Равана. В Элле разместимся в отеле, а затем отправимся на прогулку к Девятиарочному мосту, который был возведён во времена британской колониальной эпохи. Самое интересное — без единого куска стали в конструкции!
На поезде в Нувара-Элию, горы, плантации и здания колониальной эпохи
С желающими сходим на рассвете на Малый пик Адама. Прогулка опциональна. Треккинг занимает около 2,5 часов в одну сторону с постепенным набором высоты. Это один из самых популярных и живописных пеших маршрутов на Шри-Ланке.
Далее нас ждёт впечатляющая поездка на поезде среди джунглей, гор и плантаций из Эллы в Нувара-Элию (3,5 часа). До посадки заедем на рынок за ланчем в дорогу.
Вечером заселимся в отель и отправимся изучать окрестности города, расположенного у подножия Пидуруталагалы на высоте около 1884 метров. Увидим охотничий клуб викторианской эпохи с элегантными интерьерами и соблюдением традиций в архитектуре — одно из престижных учреждений в Нувара-Элии. На ужин зайдём в отель, который когда-то был резиденцией британского губернатора. Желающие смогут попробовать изысканную кухню и остаться здесь на ночь (за доплату).
Англия на Шри-Ланке, центр цейлонского чая, водопад Рамбода, башня Амбулувава и Канди
Сегодня получше познакомимся с «маленькой Англией» — так называют Нувара-Элию местные и путешественники. Город основан в 1846 году британским колонизатором и исследователем Самуэлем Бейкером. Его привлекли комфортный климат и живописные вершины вокруг. Так Нувара-Элия стала популярным курортом среди колониальной элиты. Здесь пытались выращивать кофе, но лучше прижился чай — с тех пор город утопает в чайных плантациях и является главным центром производства терпкого напитка.
Мы прогуляемся по улицам Нувара-Элии, посетим парки, увидим главное отделение почты и полицейский участок, действующий с колониальных времён. Посетим чайную фабрику, понаблюдаем за выращиванием и обработкой листьев и устроим чаепитие. Полюбуемся водопадом Рамбода — одним из самых живописных на острове.
Затем едем дальше. По дороге в Канди остановимся у башни Амбулувава, высота которой достигает 48 метров. Желающие смогут подняться наверх и насладиться панорамными видами. В Канди остановимся на 2 ночи.
Достопримечательности культурной столицы острова и шоу на углях
Канди считается культурной столицей Шри-Ланки. Здесь находится храм Зуба Будды — одно из важнейших мест на всём острове. Посетим комплекс, на территории которого также есть церковь, музей Шри Далада и ещё один музей, посвящённый слону. Во время экскурсии вы узнаете о реликвии и истории Шри-Ланки.
Зайдём погулять и в Королевский ботанический сад — крупнейший на острове. Здесь полюбуемся орхидеями и другими экзотическими растениями, пройдёмся по пальмовым аллеям. Проведём на территории сада около 3 часов, чтобы вдоволь насладиться красотой и спокойствием места.
Вечером увидим шоу танцев на углях. Это древний ритуал, часть культурного наследия островного государства.
Мастерская, храмы Дамбуллы и Пидурангала
Для большего погружения в культуру сегодня посетим мастерскую по изготовлению украшений. Затем — пещерный буддийский храм, построенный в 1 веке до нашей эры. Он высечен прямо в скале и состоит из нескольких пещер. Рассмотрим древние фрески и многочисленные статуи Будды.
Далее переезжаем в Сигирию, где находится крепость на скале. Сюда мы пойдём завтра встречать рассвет. А сегодня полюбуемся закатным небом с соседней горы — Пидурангалы. Заселение в отель в Сигирии.
Сигирия и возвращение в Коломбо
Последний день путешествия начнём с рассвета на Львиной скале. Набор высоты — 200 м. 1270 ступеней до цели. Поход по желанию, но очень рекомендуем не упускать возможность посетить одно из значимых мест острова и полюбоваться впечатляющими пейзажами. Сейчас на вершине можно увидеть остатки от королевской резиденции, каменных статуй львов, древнего сада, фресок.
После обеда отправимся обратно в Коломбо.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Группа 5-7 человек (цена за 1)
|$1 100
|Группа 3-4 человека (цена за 1)
|$1 350
|Группа из 2 человек (цена за 1)
|$1 850
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки и 1 обед с мастер-классом
- Все переезды по программе
- Билеты на поезд от Эллы до Нану-Ойи (1 класс, вагон с кондиционером, фиксированное место)
- Входные билеты на объекты по программе
- Сафари в национальном парке
- Культурное шоу в Канди
- Сопровождение русскоязычным гидом-водителем
Что не входит в цену
- Билеты до Коломбо и обратно в ваш город
- 1-местное размещение - доплата $140 за тур
- 7 обедов и 8 ужинов - от $250 за весь тур (за человека)
- Ночь в отеле The Grand Hotel Nuwara Eliya 5* в Нувара-Элии - $300 за 2-местный номер
- Страховка
- Чаевые (на Шри-Ланке очень приветствуется и желательно) - 10% от суммы чека в ресторане, около $1 за уборку номера в день, около $2 водителю, от $5 до $10 местным гидам за экскурсию, 10% от суммы в спа
- Тур проводится индивидуально только для вашей компании. Организовать путешествие возможно в любые удобные вам даты. Стоимость зависит от количества человек:
- $1100 за одного в группе из 5-7 человек
- $1350 за одного в группе из 3-4 человек
- $1850 за одного в группе из 2 человек
- Помимо внесённой предоплаты на сайте (15%), необходимо перевести напрямую организатору ещё 30-40% от стоимости тура на бронирование отеля, трансфера, экскурсий. Остальная часть - на месте