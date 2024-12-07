Шри-Ланка вдоль побережья и горно-чайный регион: индивидуальный тур

Познакомиться с культурными и природными богатствами острова и увидеть шоу на углях
Приглашаем в насыщенное путешествие по Шри-Ланке, где каждый день мы будем знакомиться с новыми местами и их главными достопримечательностями.

Объедем юго-западное побережье от Коломбо до Галле и свернём в горный регион
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— в национальный парк «Удавалаве», колониальную Нувара-Элию, богатые на историческое наследие Канди и Сигирию. Отправимся на сафари и увидим слонов. Научимся готовить местные блюда и отведаем цейлонского чая на фабрике. Рассмотрим традиционную архитектуру, посетим храмы и побываем в ланкийской Англии. Тур проводится только для вашей компании.

Шри-Ланка вдоль побережья и горно-чайный регион: индивидуальный тур
Шри-Ланка вдоль побережья и горно-чайный регион: индивидуальный тур
Шри-Ланка вдоль побережья и горно-чайный регион: индивидуальный тур
Ближайшие даты:
Время начала: 12:00

Описание тура

Организационные детали

Помимо внесённой предоплаты на сайте (15%), необходимо перевести напрямую организатору ещё 30-40% от стоимости тура на бронирование отеля, трансфера, экскурсий. Остальная часть — на месте. Точную сумму и реквизиты сообщит организатор.

Проживание. Размещение в 2-местных номерах с собственными ванными комнатами. 1 ночь в Коломбо, 1 ночь в Удавалаве, 1 ночь в Элле, 1 ночь в Нувара-Элии, 2 ночи в Канди и 1 ночь в Сигирии. Отели: Ivy Lane Colombo Hotel, Romance Hills Hotel, Sigiriya Sun Shine Villa, Nature House, Marvellous Inn, Queensland Hotel 3* или аналогичные. За доплату возможно 1-местное размещение и повышение класса отеля/номера.

*Фото отелей взяты с сайтов booking.com и tripadvisor.ru

Питание. Включены завтраки в отелях и 1 обед с кулинарным мастер-классом. Остальное питание оплачивается отдельно.

Транспорт. Комфортабельный автомобиль с кондиционером. Suzuki Ertiga, Toyota KDH, Toyota Hiace High Roof (зависит от количества человек). Также будет поездка на поезде от Эллы до Нану-Ойи (1 класс, вагон с кондиционером, фиксированное место).

Дети. С любого возраста.

Виза. Оформляется бесплатно на 30 дней по прилёте.

Уровень сложности. Это индивидуальный тур, поэтому программу можно адаптировать под вашу компанию. Вас ждут лёгкие треккинги и пешие прогулки. Треккинг на Малый пик Адама по желанию (2,5 часа в одну сторону с набором высоты).

Программа тура по дням

1 день

Экскурсия по Коломбо

Начнём путешествие с экскурсии по Коломбо — городу, который сочетает традиции, современность и многообразие религий. Вы увидите все главные достопримечательности столицы, в числе которых «Красная мечеть», деловые районы, старая голландская больница, порт, маяк Галбокка. Прогуляетесь по парку Вихарамахадеви, увидите театр и Национальный музей. Зайдёте в один из самых почитаемых буддийских храмов в Коломбо — Гангарамайя.

Вечер можем провести на набережной, любуясь закатом. Или поднимемся на смотровую ресторана, откуда будет не менее впечатляющий вид. Заселение в отель в Коломбо.

Экскурсия по КоломбоЭкскурсия по КоломбоЭкскурсия по КоломбоЭкскурсия по КоломбоЭкскурсия по КоломбоЭкскурсия по КоломбоЭкскурсия по КоломбоЭкскурсия по КоломбоЭкскурсия по КоломбоЭкскурсия по Коломбо
2 день

Галле, кулинарный мастер-класс и переезд в национальный парк «Удавалаве»

После завтрака переезжаем в Галле (около 2 часов в пути) — основанный португальцами город с важнейшими историческими и культурными достопримечательностями. Вы увидите форт, который является крупнейшей сохранившейся крепостью в Азии, собор Святой Марии, часовую башню, установленную в честь местного врача, и маяк. А в Национальном морском музее узнаете об истории мореплавания и торговых путях региона.

Продолжим культурное погружение на мастер-классе по приготовлению ланкийских блюд. Узнаем о кулинарных традициях и отведаем полученный результат.

Далее направляемся в национальный парк «Удавалаве». А по пути к нему остановимся посмотреть на рыбаков на ходулях.

Галле, кулинарный мастер-класс и переезд в национальный парк «Удавалаве»Галле, кулинарный мастер-класс и переезд в национальный парк «Удавалаве»Галле, кулинарный мастер-класс и переезд в национальный парк «Удавалаве»Галле, кулинарный мастер-класс и переезд в национальный парк «Удавалаве»Галле, кулинарный мастер-класс и переезд в национальный парк «Удавалаве»Галле, кулинарный мастер-класс и переезд в национальный парк «Удавалаве»Галле, кулинарный мастер-класс и переезд в национальный парк «Удавалаве»Галле, кулинарный мастер-класс и переезд в национальный парк «Удавалаве»Галле, кулинарный мастер-класс и переезд в национальный парк «Удавалаве»Галле, кулинарный мастер-класс и переезд в национальный парк «Удавалаве»Галле, кулинарный мастер-класс и переезд в национальный парк «Удавалаве»
3 день

Сафари в национальном парке, живописная Элла и Девятиарочный мост без стали

Встанем пораньше и отправимся на 4-часовое сафари по национальному парку. Здесь проживают дикие слоны, а также можно встретить буйволов, крокодилов, оленей, леопардов и разные виды птиц. Понаблюдаем за животными в естественной среде обитания из открытых джипов. После насыщенной утренней прогулки отдохнём в отеле.

Затем переезжаем в окружённую горами и чайными плантациями Эллу (в пути около 2,5 часов). Если будет достаточно времени, то сможем остановиться у водопада Равана. В Элле разместимся в отеле, а затем отправимся на прогулку к Девятиарочному мосту, который был возведён во времена британской колониальной эпохи. Самое интересное — без единого куска стали в конструкции!

Сафари в национальном парке, живописная Элла и Девятиарочный мост без сталиСафари в национальном парке, живописная Элла и Девятиарочный мост без сталиСафари в национальном парке, живописная Элла и Девятиарочный мост без сталиСафари в национальном парке, живописная Элла и Девятиарочный мост без сталиСафари в национальном парке, живописная Элла и Девятиарочный мост без сталиСафари в национальном парке, живописная Элла и Девятиарочный мост без сталиСафари в национальном парке, живописная Элла и Девятиарочный мост без сталиСафари в национальном парке, живописная Элла и Девятиарочный мост без стали
4 день

На поезде в Нувара-Элию, горы, плантации и здания колониальной эпохи

С желающими сходим на рассвете на Малый пик Адама. Прогулка опциональна. Треккинг занимает около 2,5 часов в одну сторону с постепенным набором высоты. Это один из самых популярных и живописных пеших маршрутов на Шри-Ланке.

Далее нас ждёт впечатляющая поездка на поезде среди джунглей, гор и плантаций из Эллы в Нувара-Элию (3,5 часа). До посадки заедем на рынок за ланчем в дорогу.

Вечером заселимся в отель и отправимся изучать окрестности города, расположенного у подножия Пидуруталагалы на высоте около 1884 метров. Увидим охотничий клуб викторианской эпохи с элегантными интерьерами и соблюдением традиций в архитектуре — одно из престижных учреждений в Нувара-Элии. На ужин зайдём в отель, который когда-то был резиденцией британского губернатора. Желающие смогут попробовать изысканную кухню и остаться здесь на ночь (за доплату).

На поезде в Нувара-Элию, горы, плантации и здания колониальной эпохиНа поезде в Нувара-Элию, горы, плантации и здания колониальной эпохиНа поезде в Нувара-Элию, горы, плантации и здания колониальной эпохиНа поезде в Нувара-Элию, горы, плантации и здания колониальной эпохиНа поезде в Нувара-Элию, горы, плантации и здания колониальной эпохиНа поезде в Нувара-Элию, горы, плантации и здания колониальной эпохиНа поезде в Нувара-Элию, горы, плантации и здания колониальной эпохи
5 день

Англия на Шри-Ланке, центр цейлонского чая, водопад Рамбода, башня Амбулувава и Канди

Сегодня получше познакомимся с «маленькой Англией» — так называют Нувара-Элию местные и путешественники. Город основан в 1846 году британским колонизатором и исследователем Самуэлем Бейкером. Его привлекли комфортный климат и живописные вершины вокруг. Так Нувара-Элия стала популярным курортом среди колониальной элиты. Здесь пытались выращивать кофе, но лучше прижился чай — с тех пор город утопает в чайных плантациях и является главным центром производства терпкого напитка.

Мы прогуляемся по улицам Нувара-Элии, посетим парки, увидим главное отделение почты и полицейский участок, действующий с колониальных времён. Посетим чайную фабрику, понаблюдаем за выращиванием и обработкой листьев и устроим чаепитие. Полюбуемся водопадом Рамбода — одним из самых живописных на острове.

Затем едем дальше. По дороге в Канди остановимся у башни Амбулувава, высота которой достигает 48 метров. Желающие смогут подняться наверх и насладиться панорамными видами. В Канди остановимся на 2 ночи.

Англия на Шри-Ланке, центр цейлонского чая, водопад Рамбода, башня Амбулувава и КандиАнглия на Шри-Ланке, центр цейлонского чая, водопад Рамбода, башня Амбулувава и КандиАнглия на Шри-Ланке, центр цейлонского чая, водопад Рамбода, башня Амбулувава и КандиАнглия на Шри-Ланке, центр цейлонского чая, водопад Рамбода, башня Амбулувава и КандиАнглия на Шри-Ланке, центр цейлонского чая, водопад Рамбода, башня Амбулувава и КандиАнглия на Шри-Ланке, центр цейлонского чая, водопад Рамбода, башня Амбулувава и КандиАнглия на Шри-Ланке, центр цейлонского чая, водопад Рамбода, башня Амбулувава и КандиАнглия на Шри-Ланке, центр цейлонского чая, водопад Рамбода, башня Амбулувава и КандиАнглия на Шри-Ланке, центр цейлонского чая, водопад Рамбода, башня Амбулувава и Канди
6 день

Достопримечательности культурной столицы острова и шоу на углях

Канди считается культурной столицей Шри-Ланки. Здесь находится храм Зуба Будды — одно из важнейших мест на всём острове. Посетим комплекс, на территории которого также есть церковь, музей Шри Далада и ещё один музей, посвящённый слону. Во время экскурсии вы узнаете о реликвии и истории Шри-Ланки.

Зайдём погулять и в Королевский ботанический сад — крупнейший на острове. Здесь полюбуемся орхидеями и другими экзотическими растениями, пройдёмся по пальмовым аллеям. Проведём на территории сада около 3 часов, чтобы вдоволь насладиться красотой и спокойствием места.

Вечером увидим шоу танцев на углях. Это древний ритуал, часть культурного наследия островного государства.

Достопримечательности культурной столицы острова и шоу на угляхДостопримечательности культурной столицы острова и шоу на угляхДостопримечательности культурной столицы острова и шоу на угляхДостопримечательности культурной столицы острова и шоу на углях
7 день

Мастерская, храмы Дамбуллы и Пидурангала

Для большего погружения в культуру сегодня посетим мастерскую по изготовлению украшений. Затем — пещерный буддийский храм, построенный в 1 веке до нашей эры. Он высечен прямо в скале и состоит из нескольких пещер. Рассмотрим древние фрески и многочисленные статуи Будды.

Далее переезжаем в Сигирию, где находится крепость на скале. Сюда мы пойдём завтра встречать рассвет. А сегодня полюбуемся закатным небом с соседней горы — Пидурангалы. Заселение в отель в Сигирии.

Мастерская, храмы Дамбуллы и ПидурангалаМастерская, храмы Дамбуллы и ПидурангалаМастерская, храмы Дамбуллы и ПидурангалаМастерская, храмы Дамбуллы и ПидурангалаМастерская, храмы Дамбуллы и ПидурангалаМастерская, храмы Дамбуллы и ПидурангалаМастерская, храмы Дамбуллы и ПидурангалаМастерская, храмы Дамбуллы и ПидурангалаМастерская, храмы Дамбуллы и Пидурангала
8 день

Сигирия и возвращение в Коломбо

Последний день путешествия начнём с рассвета на Львиной скале. Набор высоты — 200 м. 1270 ступеней до цели. Поход по желанию, но очень рекомендуем не упускать возможность посетить одно из значимых мест острова и полюбоваться впечатляющими пейзажами. Сейчас на вершине можно увидеть остатки от королевской резиденции, каменных статуй львов, древнего сада, фресок.

После обеда отправимся обратно в Коломбо.

Сигирия и возвращение в КоломбоСигирия и возвращение в КоломбоСигирия и возвращение в КоломбоСигирия и возвращение в КоломбоСигирия и возвращение в Коломбо

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Группа 5-7 человек (цена за 1)$1 100
Группа 3-4 человека (цена за 1)$1 350
Группа из 2 человек (цена за 1)$1 850
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки и 1 обед с мастер-классом
  • Все переезды по программе
  • Билеты на поезд от Эллы до Нану-Ойи (1 класс, вагон с кондиционером, фиксированное место)
  • Входные билеты на объекты по программе
  • Сафари в национальном парке
  • Культурное шоу в Канди
  • Сопровождение русскоязычным гидом-водителем
Что не входит в цену
  • Билеты до Коломбо и обратно в ваш город
  • 1-местное размещение - доплата $140 за тур
  • 7 обедов и 8 ужинов - от $250 за весь тур (за человека)
  • Ночь в отеле The Grand Hotel Nuwara Eliya 5* в Нувара-Элии - $300 за 2-местный номер
  • Страховка
  • Чаевые (на Шри-Ланке очень приветствуется и желательно) - 10% от суммы чека в ресторане, около $1 за уборку номера в день, около $2 водителю, от $5 до $10 местным гидам за экскурсию, 10% от суммы в спа
  • Тур проводится индивидуально только для вашей компании. Организовать путешествие возможно в любые удобные вам даты. Стоимость зависит от количества человек:
  • $1100 за одного в группе из 5-7 человек
  • $1350 за одного в группе из 3-4 человек
  • $1850 за одного в группе из 2 человек
  • Помимо внесённой предоплаты на сайте (15%), необходимо перевести напрямую организатору ещё 30-40% от стоимости тура на бронирование отеля, трансфера, экскурсий. Остальная часть - на месте
Где начинаем и завершаем?
Начало: Г. Коломбо, место по договорённости, 12:00
Завершение: Г. Коломбо, место по договорённости, вечером
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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