Помимо внесённой предоплаты на сайте (15%), необходимо перевести напрямую организатору ещё 30-40% от стоимости тура на бронирование отеля, трансфера, экскурсий. Остальная часть — на месте. Точную сумму и реквизиты сообщит организатор.

Проживание. Размещение в 2-местных номерах с собственными ванными комнатами. 1 ночь в Коломбо, 1 ночь в Удавалаве, 1 ночь в Элле, 1 ночь в Нувара-Элии, 2 ночи в Канди и 1 ночь в Сигирии. Отели: Ivy Lane Colombo Hotel, Romance Hills Hotel, Sigiriya Sun Shine Villa, Nature House, Marvellous Inn, Queensland Hotel 3* или аналогичные. За доплату возможно 1-местное размещение и повышение класса отеля/номера.

*Фото отелей взяты с сайтов booking.com и tripadvisor.ru

Питание. Включены завтраки в отелях и 1 обед с кулинарным мастер-классом. Остальное питание оплачивается отдельно.

Транспорт. Комфортабельный автомобиль с кондиционером. Suzuki Ertiga, Toyota KDH, Toyota Hiace High Roof (зависит от количества человек). Также будет поездка на поезде от Эллы до Нану-Ойи (1 класс, вагон с кондиционером, фиксированное место).

Дети. С любого возраста.

Виза. Оформляется бесплатно на 30 дней по прилёте.

Уровень сложности. Это индивидуальный тур, поэтому программу можно адаптировать под вашу компанию. Вас ждут лёгкие треккинги и пешие прогулки. Треккинг на Малый пик Адама по желанию (2,5 часа в одну сторону с набором высоты).