10 дней
Йога, пляжный отдых и экскурсии по острову: новогодний тур на Шри-Ланке
Попрактиковать асаны на мягком песке, покормить слонов и познакомиться с бытом местных жителей
Начало: Коломбо, аэропорт, время - по договорённости
«А Новый год выйдем встречать на пляж — да здравствуют фейерверки и веселье до утра»
30 дек в 10:00
$1800 за человека
11 дней
Новогоднее комбо: релакс у океана и активности в предгорьях Шри-Ланки
Встретить Новый год на тропическом побережье, отправиться на сафари и подняться на Львиную скалу
Начало: Аэропорт Коломбо, точное время зависит от вашего р...
«Отправляемся на Новый год в тропический рай: встретим главный зимний праздник на побережье Индийского океана в окружении пальм и песка»
28 дек в 10:00
$1600 за человека
9 дней
Новый год на Шри-Ланке: знакомство с достопримечательностями, джип-сафари и пляжный релакс
Встретить 2025-й с видом на горы и рисовые поля, пообщаться с шаманом и отдохнуть на океане
Начало: Негомбо, 8:30
«Отправляемся встречать Новый год в зелёную Шри-Ланку»
29 дек в 08:30
$2395 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Коломбо в категории «Новогодние туры 2025»
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