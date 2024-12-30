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1 чел. По популярности На машине 10 дней Йога, пляжный отдых и экскурсии по острову: новогодний тур на Шри-Ланке Попрактиковать асаны на мягком песке, покормить слонов и познакомиться с бытом местных жителей Начало: Коломбо, аэропорт, время - по договорённости «А Новый год выйдем встречать на пляж — да здравствуют фейерверки и веселье до утра» $ 1800 за человека На автобусе 11 дней Новогоднее комбо: релакс у океана и активности в предгорьях Шри-Ланки Встретить Новый год на тропическом побережье, отправиться на сафари и подняться на Львиную скалу Начало: Аэропорт Коломбо, точное время зависит от вашего р... «Отправляемся на Новый год в тропический рай: встретим главный зимний праздник на побережье Индийского океана в окружении пальм и песка» $ 1600 за человека На автобусе Джиппинг 9 дней Новый год на Шри-Ланке: знакомство с достопримечательностями, джип-сафари и пляжный релакс Встретить 2025-й с видом на горы и рисовые поля, пообщаться с шаманом и отдохнуть на океане Начало: Негомбо, 8:30 «Отправляемся встречать Новый год в зелёную Шри-Ланку» $ 2395 за человека Все туры Коломбо

Ответы на вопросы от путешественников по Коломбо в категории «Новогодние туры 2025»

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