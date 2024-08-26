Встречаем Новый Год 2025 в Коломбо

Найдено 3 тура в категории «Новогодние 2025» в Коломбо на русском языке, цены от €1 060. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2024 году
Экзотические праздники: дикие животные, чайные плантации и более 150 Будд
На машине
Джиппинг
1 отзыв
6 дней
Экзотические праздники: дикие животные, чайные плантации и более 150 Будд
Погрузиться в культуру Шри-Ланки, подняться в гости к королю и отправиться в джип-сафари
Начало: Коломбо, отель "Ramada 30 Sir Mohomad Macan Markar...
«Обеды и новогодний ужин оплачиваются дополнительно»
Завтра в 08:00
14 окт в 08:00
1 060 за человека
Новогоднее комбо: релакс у океана и активности в предгорьях Шри-Ланки
На автобусе
11 дней
Новогоднее комбо: релакс у океана и активности в предгорьях Шри-Ланки
Встретить Новый год на тропическом побережье, отправиться на сафари и подняться на Львиную скалу
Начало: Аэропорт Коломбо, точное время зависит от вашего р...
«Отправляемся на Новый год в тропический рай: встретим главный зимний праздник на побережье Индийского океана в окружении пальм и песка»
28 дек в 10:00
$1 600 за человека
Новый год на Шри-Ланке: знакомство с достопримечательностями, джип-сафари и пляжный релакс
На автобусе
Джиппинг
9 дней
Новый год на Шри-Ланке: знакомство с достопримечательностями, джип-сафари и пляжный релакс
Встретить 2025-й с видом на горы и рисовые поля, пообщаться с шаманом и отдохнуть на океане
Начало: Негомбо, 8:30
«Отправляемся встречать Новый год в зелёную Шри-Ланку»
29 дек в 08:30
$2 395 за человека

Последние отзывы на туры

  • Т
    Тамара
    26 августа 2024
    Экзотические праздники: дикие животные, чайные плантации и более 150 Будд
    Были в этом путешествии 21.08.24 - 26.08.24. Прекрасная организация: всё вовремя, все отели уютные, с бассейном, внимательным персоналом. Кухня есть
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    как местная, так и европейская (не острая). В поездку берите зубную щётку и пасту, в отелях этого нет. Шампуни, гели для душа, мыло, шапочки для волос и фены были везде. В некоторых отелях были халаты. Нам очень повезло с гидом и водителем машины. Гидом была Самурди, очень отзывчивый человек - помогала нам решать любые возникающие вопросы. Интересный рассказчик и собеседник. Было много переездов на комфортабельном, всегда чистом автомобиле. Очень аккуратный водитель. Кроме того, он быстро догадывался, когда остановить машину и открыть окно, чтобы мы могли сделать интересное фото. Программа тура насыщенна. Великолепные впечатления от посещения слонового питомника и сафари! И там, и там соны были "на расстоянии руки". Незабываемые виды с львиной скалы и уникальные впечатления от знакомства с шри-ланкийским деревенским бытом! Рекомендую всем, кто ищет яркие, запоминающиеся экскурсии.

Ответы на вопросы от путешественников по Коломбо в категории «Новогодние 2025»

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В октябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Экзотические праздники: дикие животные, чайные плантации и более 150 Будд
  2. Новогоднее комбо: релакс у океана и активности в предгорьях Шри-Ланки
  3. Новый год на Шри-Ланке: знакомство с достопримечательностями, джип-сафари и пляжный релакс
Сколько стоит тур в Коломбо в октябре 2024
Сейчас в Коломбо в категории "Новогодние 2025" можно забронировать 3 тура от 1 060 до 2 395. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
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