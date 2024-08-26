6 дней
Экзотические праздники: дикие животные, чайные плантации и более 150 Будд
Погрузиться в культуру Шри-Ланки, подняться в гости к королю и отправиться в джип-сафари
Начало: Коломбо, отель "Ramada 30 Sir Mohomad Macan Markar...
«Обеды и новогодний ужин оплачиваются дополнительно»
Завтра в 08:00
14 окт в 08:00
€1 060 за человека
11 дней
Новогоднее комбо: релакс у океана и активности в предгорьях Шри-Ланки
Встретить Новый год на тропическом побережье, отправиться на сафари и подняться на Львиную скалу
Начало: Аэропорт Коломбо, точное время зависит от вашего р...
«Отправляемся на Новый год в тропический рай: встретим главный зимний праздник на побережье Индийского океана в окружении пальм и песка»
28 дек в 10:00
$1 600 за человека
9 дней
Новый год на Шри-Ланке: знакомство с достопримечательностями, джип-сафари и пляжный релакс
Встретить 2025-й с видом на горы и рисовые поля, пообщаться с шаманом и отдохнуть на океане
Начало: Негомбо, 8:30
«Отправляемся встречать Новый год в зелёную Шри-Ланку»
29 дек в 08:30
$2 395 за человека
Последние отзывы на туры
- ТТамара26 августа 2024Были в этом путешествии 21.08.24 - 26.08.24. Прекрасная организация: всё вовремя, все отели уютные, с бассейном, внимательным персоналом. Кухня есть
Ответы на вопросы от путешественников по Коломбо в категории «Новогодние 2025»
Самые популярные туры этой рубрики в Коломбо
В октябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
Сколько стоит тур в Коломбо в октябре 2024
Сейчас в Коломбо в категории "Новогодние 2025" можно забронировать 3 тура от 1 060 до 2 395. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
Ищете где отпраздновать Новый год в Коломбо? У нас есть туры и туры на новогодние праздники Коломбо, но бронировать нужно заранее, так как времени осталось немного и билетов на всех может не хватить. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Шри-Ланки на русском языке. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь 2024