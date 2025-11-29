Горы Шри-Ланки: Путешествие по чайным плантациям и водопадам Коломбо
Погрузитесь в мир экзотической природы и культурных традиций Шри-Ланки, посетив чайные плантации и водопады
Начало: Аэропорт Коломбо, 8:00
29 ноя в 08:00
30 ноя в 08:00
$550 за человека
Путешествие в сердце острова: своей компанией по центральным провинциям Шри-Ланки
Подняться на Львиную скалу и башню Амбулувава, погладить слонов и прокатиться на поезде
Начало: Аэропорт/ваш отель в Коломбо или любой отель от Ка...
29 ноя в 04:00
1 дек в 04:00
$1350 за человека
Душа Шри-Ланки: тропики, древности, слоны и сафари на джипах (индивидуальный тур)
Исследовать буддийское и колониальное наследие и вблизи рассмотреть диких животных
Начало: Аэропорт Коломбо, время встречи зависит от вашего ...
Завтра в 08:00
3 дек в 08:00
$2300 за человека
Индивидуальный тур в Шри-Ланку: по главным локациям Цейлона
Подняться на скалу Пидурангала, понаблюдать за слонами и посетить храмы, водопады и плантации
Начало: У любого отеля от Негомбо до Тангалле или в любом ...
29 ноя в 08:00
30 ноя в 08:00
$1830 за человека
