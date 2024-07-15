10 дней
По морям да по островам: большое путешествие на Шри-Ланку
Покататься на слонах, поплавать с черепахами среди коралловых рифов и побывать на фабрике чая
Начало: Аэропорт Коломбо
2 авг в 08:00
16 авг в 08:00
$1 650 за человека
6 дней
Более 1000 км по Шри-Ланке: активный тур с треккингами, рафтингом и сафари
Собрать цейлонский чай, встретить рассвет на горе и сделать эффектные фото из поезда
Начало: Коломбо, рано утром заберём вас из вашего отеля/ме...
30 июл в 08:00
6 авг в 08:00
$850 за человека
11 дней
Тур-погружение на Шри-Ланку: главные локации, секретные места и необычные приключения
Искупать слона, собрать чай на плантации и научиться стрелять из лука в племени аборигенов
Начало: Аэропорт Коломбо, время встречи зависит от ваших р...
2 сен в 10:00
1 ноя в 10:00
$1 790 за человека
Последние отзывы на туры
- ММарина15 июля 2024Очень рада, что выбрала именно этот тур. Я в восторге! Гид - позитивный и очень компетентный человек. Видно, что ему нравится
- ММарина21 февраля 2024Всем привет, кто читает этот отзыв. Случайные стечения обстоятельсв занесли меня в путешествие. Ответственно заявляю можете смело отправляться с ними в
- ЮЮлиана13 февраля 2024"Благодарю за организацию моего путешествия в Шри - Ланку! Продуманный, насыщенный впечатлениями маршрут, профессиональный подход даже к мелочам)) Отличное питание, внимательный персонал
Ответы на вопросы от путешественников по Коломбо в категории «На ноябрьские праздники»
Самые популярные туры этой рубрики в Коломбо
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
Сколько стоит тур в Коломбо в июле 2024
Сейчас в Коломбо в категории "На ноябрьские праздники" можно забронировать 3 тура от 850 до 1 790. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
Туры на русском языке в Коломбо (Шри-Ланка 🇱🇰) – у нас можно купить 3 тура на 2024 год на ноябрьские праздники, 3 ⭐ отзыва, цены от $850. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Шри-Ланки. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь