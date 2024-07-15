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путешествие. Всегда были на связи, отвечали на все вопросы до путешествия, а во время путешесивмя старались сделать, так чтбы всем попутчикам было комфортно. Кто-то мечтал поплавать с акулами, а мне хотелось белоснежный песок и бюрюзовый океан, научиться кататься на сапе. Все получили желаемое. Если вы хотите классных эмоций и запоминающегося отдыха, тогда берите смело тур и отправляйтесь в путешествие. Бонусом можете получить новых друзей, как я. Еще раз огромное спасибо ребятам за то, что сделали одно из самых ярких моих путешествий. Буду с нетерпением ждать новых!