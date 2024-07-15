На ноябрьские праздники – туры в Коломбо

Найдено 3 тура в категории «На ноябрьские праздники» в Коломбо на русском языке, цены от $850. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
По морям да по островам: большое путешествие на Шри-Ланку
2 отзыва
10 дней
По морям да по островам: большое путешествие на Шри-Ланку
Покататься на слонах, поплавать с черепахами среди коралловых рифов и побывать на фабрике чая
Начало: Аэропорт Коломбо
2 авг в 08:00
16 авг в 08:00
$1 650 за человека
Более 1000 км по Шри-Ланке: активный тур с треккингами, рафтингом и сафари
На машине
На поезде
1 отзыв
6 дней
Более 1000 км по Шри-Ланке: активный тур с треккингами, рафтингом и сафари
Собрать цейлонский чай, встретить рассвет на горе и сделать эффектные фото из поезда
Начало: Коломбо, рано утром заберём вас из вашего отеля/ме...
30 июл в 08:00
6 авг в 08:00
$850 за человека
Тур-погружение на Шри-Ланку: главные локации, секретные места и необычные приключения
На автобусе
11 дней
Тур-погружение на Шри-Ланку: главные локации, секретные места и необычные приключения
Искупать слона, собрать чай на плантации и научиться стрелять из лука в племени аборигенов
Начало: Аэропорт Коломбо, время встречи зависит от ваших р...
2 сен в 10:00
1 ноя в 10:00
$1 790 за человека

Последние отзывы на туры

  • М
    Марина
    15 июля 2024
    Более 1000 км по Шри-Ланке: активный тур с треккингами, рафтингом и сафари
    Очень рада, что выбрала именно этот тур. Я в восторге! Гид - позитивный и очень компетентный человек. Видно, что ему нравится
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    то, чем он занимается. Организация тура тоже на высоте. Чистые отели, комфортные поездки между локациями и вкусная еда. Все вопросы организационного характера решались за минуту.

    Очень рада, что выбрала именно этот тур. Я в восторге!Очень рада, что выбрала именно этот тур. Я в восторге!Очень рада, что выбрала именно этот тур. Я в восторге!
  • М
    Марина
    21 февраля 2024
    По морям да по островам: большое путешествие на Шри-Ланку
    Всем привет, кто читает этот отзыв. Случайные стечения обстоятельсв занесли меня в путешествие. Ответственно заявляю можете смело отправляться с ними в
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    путешествие. Всегда были на связи, отвечали на все вопросы до путешествия, а во время путешесивмя старались сделать, так чтбы всем попутчикам было комфортно. Кто-то мечтал поплавать с акулами, а мне хотелось белоснежный песок и бюрюзовый океан, научиться кататься на сапе. Все получили желаемое. Если вы хотите классных эмоций и запоминающегося отдыха, тогда берите смело тур и отправляйтесь в путешествие. Бонусом можете получить новых друзей, как я. Еще раз огромное спасибо ребятам за то, что сделали одно из самых ярких моих путешествий. Буду с нетерпением ждать новых!

  • Ю
    Юлиана
    13 февраля 2024
    По морям да по островам: большое путешествие на Шри-Ланку
    "Благодарю за организацию моего путешествия в Шри - Ланку! Продуманный, насыщенный впечатлениями маршрут, профессиональный подход даже к мелочам)) Отличное питание, внимательный персонал
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    на яхте и в гостиницах по маршруту сделали мой отдых комфортным, а океан впечатлений- незабываемым! Большое спасибо лично Дон Чангу за отзывчивость, интересные поездки и профессиональный подход во всём)) Благодарю, буду рекомендовать Всем удачи и интересных путешествий

Ответы на вопросы от путешественников по Коломбо в категории «На ноябрьские праздники»

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В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. По морям да по островам: большое путешествие на Шри-Ланку
  2. Более 1000 км по Шри-Ланке: активный тур с треккингами, рафтингом и сафари
  3. Тур-погружение на Шри-Ланку: главные локации, секретные места и необычные приключения
Сколько стоит тур в Коломбо в июле 2024
Сейчас в Коломбо в категории "На ноябрьские праздники" можно забронировать 3 тура от 850 до 1 790. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
Туры на русском языке в Коломбо (Шри-Ланка 🇱🇰) – у нас можно купить 3 тура на 2024 год на ноябрьские праздники, 3 ⭐ отзыва, цены от $850. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Шри-Ланки. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь
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