читать дальше то, чем он занимается. Организация тура тоже на высоте. Чистые отели, комфортные поездки между локациями и вкусная еда. Все вопросы организационного характера решались за минуту.

Очень рада, что выбрала именно этот тур. Я в восторге! Гид - позитивный и очень компетентный человек. Видно, что ему нравится