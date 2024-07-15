6 дней
Более 1000 км по Шри-Ланке: активный тур с треккингами, рафтингом и сафари
Собрать цейлонский чай, встретить рассвет на горе и сделать эффектные фото из поезда
Начало: Коломбо, рано утром заберём вас из вашего отеля/ме...
22 окт в 08:00
29 окт в 08:00
$900 за человека
5 дней
По стране слонов, цейлонского чая и впечатляющей архитектуры: индивидуальный тур по Шри-Ланке
Прокатиться на поезде по живописному маршруту, покорить Малый пик Адама и отправиться в джип-сафари
Начало: Аэропорт/ваш отель в Коломбо, утро, точное время -...
21 окт в 10:00
28 окт в 10:00
$650 за человека
3 дня
Путешествие в сердце острова: своей компанией по центральным провинциям Шри-Ланки
Подняться на Львиную скалу и башню Амбулувава, погладить слонов и прокатиться на поезде
Начало: Аэропорт/ваш отель в Коломбо или любой отель от Ка...
18 окт в 10:00
25 окт в 10:00
$1 300 за всё до 2 чел.
Последние отзывы на туры
- ММарина15 июля 2024Очень рада, что выбрала именно этот тур. Я в восторге! Гид - позитивный и очень компетентный человек. Видно, что ему нравится
Ответы на вопросы от путешественников по Коломбо в категории «От вашего отеля»
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Сколько стоит тур в Коломбо в октябре 2024
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