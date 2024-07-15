Туры от вашего отеля в Коломбо

Найдено 3 тура в категории «От вашего отеля» в Коломбо на русском языке, цены от $650. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2024 году
Более 1000 км по Шри-Ланке: активный тур с треккингами, рафтингом и сафари
На машине
На поезде
1 отзыв
6 дней
Более 1000 км по Шри-Ланке: активный тур с треккингами, рафтингом и сафари
Собрать цейлонский чай, встретить рассвет на горе и сделать эффектные фото из поезда
Начало: Коломбо, рано утром заберём вас из вашего отеля/ме...
22 окт в 08:00
29 окт в 08:00
$900 за человека
По стране слонов, цейлонского чая и впечатляющей архитектуры: индивидуальный тур по Шри-Ланке
На машине
Джиппинг
На поезде
5 дней
По стране слонов, цейлонского чая и впечатляющей архитектуры: индивидуальный тур по Шри-Ланке
Прокатиться на поезде по живописному маршруту, покорить Малый пик Адама и отправиться в джип-сафари
Начало: Аэропорт/ваш отель в Коломбо, утро, точное время -...
21 окт в 10:00
28 окт в 10:00
$650 за человека
Путешествие в сердце острова: своей компанией по центральным провинциям Шри-Ланки
На машине
На поезде
3 дня
Путешествие в сердце острова: своей компанией по центральным провинциям Шри-Ланки
Подняться на Львиную скалу и башню Амбулувава, погладить слонов и прокатиться на поезде
Начало: Аэропорт/ваш отель в Коломбо или любой отель от Ка...
18 окт в 10:00
25 окт в 10:00
$1 300 за всё до 2 чел.

Последние отзывы на туры

  • М
    Марина
    15 июля 2024
    Более 1000 км по Шри-Ланке: активный тур с треккингами, рафтингом и сафари
    Очень рада, что выбрала именно этот тур. Я в восторге! Гид - позитивный и очень компетентный человек. Видно, что ему нравится
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    то, чем он занимается. Организация тура тоже на высоте. Чистые отели, комфортные поездки между локациями и вкусная еда. Все вопросы организационного характера решались за минуту.

    Очень рада, что выбрала именно этот тур. Я в восторге!Очень рада, что выбрала именно этот тур. Я в восторге!Очень рада, что выбрала именно этот тур. Я в восторге!

Ответы на вопросы от путешественников по Коломбо в категории «От вашего отеля»

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  1. Более 1000 км по Шри-Ланке: активный тур с треккингами, рафтингом и сафари
  2. По стране слонов, цейлонского чая и впечатляющей архитектуры: индивидуальный тур по Шри-Ланке
  3. Путешествие в сердце острова: своей компанией по центральным провинциям Шри-Ланки
Сколько стоит тур в Коломбо в октябре 2024
Сейчас в Коломбо в категории "От вашего отеля" можно забронировать 3 тура от 650 до 1 300. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
Туры на русском языке в Коломбо (Шри-Ланка 🇱🇰) – у нас можно купить 3 тура на 2024 год по теме «От вашего отеля», 1 ⭐ отзыв, цены от $650. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Шри-Ланки. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
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