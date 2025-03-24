Экспресс-погружение в культурное наследие Шри-Ланки: древние храмы и уникальная природа

Окунуться в атмосферу «маленькой Англии», покормить слонов и посетить храм Зуба Будды
Наше небольшое путешествие покажет вам самые интересные уголки Шри-Ланки.

Познакомимся со слонами, полюбуемся величественной Сигирией с высоты горы Пидурангала, а потом отправимся в священный Канди, где хранится знаменитая реликвия — зуб
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Будды.

Мы исследуем зелёные чайные плантации Нувара-Элии, узнаем секреты выращивания цейлонского чая и проедем по живописной железной дороге до Эллы.

В завершение нас ждут незабываемые пейзажи на Малом пике Адама, водопад Равана и сафари в «Удавалаве».

Экспресс-погружение в культурное наследие Шри-Ланки: древние храмы и уникальная природа
Экспресс-погружение в культурное наследие Шри-Ланки: древние храмы и уникальная природа
Экспресс-погружение в культурное наследие Шри-Ланки: древние храмы и уникальная природа
Ближайшие даты:
24
мар31
мар7
апр14
апр21
апр28
апр5
мая
Время начала: 10:00

Описание тура

Организационные детали

На Шри-Ланке в это время смена сезонов, в центре острова иногда могут идти дожди, температура воздуха 25–32 градуса, хотя в районе Нувара-Элии температура может опускаться вечером и ночью до 15.

Берём лёгкую одежду:
майки, шорты, сарафаны, сланцы, удобную обувь для трекингов (кеды, лёгкие кроссовки),
толстовку,
лёгкую кофту,
штаны.
маленький зонтик на всякий случай,
дождевик,
солнечные очки,
крем от загара SPF 50+,
кепку или панаму,
средство от комаров (можно купить на месте).

Аптечка:
противовирусное,
жаропонижающее,
что-то от аллергии, если есть реакции,
таблетки от укачивания (по дороге есть серпантины),
спазмолитическое,
от диареи или запора,
ваши специальные лекарства, которые вы употребляете.

По маршруту предусмотрено посещение храмов, для входа в храм необходимо иметь одежду, прикрывающую плечи и колени, обувь и головные уборы перед входом в храмы необходимо снимать.

Проживание. 2-местное размещение в 4-звёздочных отелях: Sigiri Asna Nature Resort, Mount Blue Kandy, Tea Bush Ramboda (Hill Cottage), Oak Ray La Ella Breeze (Soul Ella), Tamarind Tree (Elephant Reach Hotel) или аналогичных.

Питание. В стоимость входят завтраки и ужины. Остальное питание оплачивается отдельно.

Транспорт. Будем передвигаться на микроавтобусах или минивэнах Toyota с кондиционером.

Дети. Возможно участие с детьми от 5 лет.

Виза. Оформляется по прилёте.

Уровень сложности. В программе предусмотрены треккинги, подъём на Малый пик Адама и Сигирию (по 30-45 минут в одну сторону).

Программа тура по дням

1 день

Питомник «Пиннавела», подъём на гору Пидурангала

Встретим вас в аэропорту или заберём из отеля, если вы прилетели заранее. Путешествие начинается с поездки в слоновий питомник «Пиннавела». Здесь можно понаблюдать, как слонов купают и кормят, а по желанию — прокатиться на них и сделать памятные фотографии.

Далее направляемся к знаменитой Сигирии. Вечером поднимемся на гору Пидурангала, чтобы насладиться захватывающим закатом с видом на «Львиную скалу». Ночь проведём в городе Дамбулла.

Питомник «Пиннавела», подъём на гору ПидурангалаПитомник «Пиннавела», подъём на гору ПидурангалаПитомник «Пиннавела», подъём на гору ПидурангалаПитомник «Пиннавела», подъём на гору Пидурангала
2 день

Храм Дамбулла, Королевский ботанический сад и храм Зуба Будды

После завтрака отправимся в знаменитый пещерный храм Дамбулла, возраст которого исчисляется тысячелетиями. Затем нас ждёт Канди — одна из древних столиц Шри-Ланки, наполненная историей и культурой. Посетим роскошный Королевский ботанический сад, а затем отправимся к храму Зуба Будды, где хранится одна из главных буддийских реликвий.

Ночуем в уютном отеле в Канди.

Храм Дамбулла, Королевский ботанический сад и храм Зуба БуддыХрам Дамбулла, Королевский ботанический сад и храм Зуба БуддыХрам Дамбулла, Королевский ботанический сад и храм Зуба БуддыХрам Дамбулла, Королевский ботанический сад и храм Зуба БуддыХрам Дамбулла, Королевский ботанический сад и храм Зуба Будды
3 день

Дары Цейлона и башня Амбулувава

Позавтракав, направимся к башне Амбулувава. Смельчаки могут подняться на её вершину и полюбоваться захватывающими горными пейзажами. Затем отправимся к водопаду Рамбода и сделаем потрясающие фотографии.

Следующая остановка — чайные плантации, где познакомимся с процессом производства легендарного цейлонского чая и продегустируем свежий напиток. Ночь проведём в отеле (Рамбода) с восхитительным видом.

Дары Цейлона и башня АмбулуваваДары Цейлона и башня АмбулуваваДары Цейлона и башня АмбулуваваДары Цейлона и башня Амбулувава
4 день

День в Нувара-Элии

Завтракаем в отеле и направляемся в Нувара-Элию, известную как «маленькая Англия» благодаря её прохладному климату и очарованию колониального стиля. Мы прогуляемся по уютным улочкам, полюбуемся старинными зданиями и отправим открытки со старой почты в английском стиле.

После этого отправимся в живописную поездку на поезде, чтобы насладиться захватывающими видами и сделать уникальные снимки. Ночь проведём в городке Элла.

День в Нувара-ЭлииДень в Нувара-ЭлииДень в Нувара-ЭлииДень в Нувара-ЭлииДень в Нувара-Элии
5 день

Малый пик Адама, водопад Равана и парк «Удавалаве»

После раннего завтрака отправляемся на Малый пик Адама, откуда открываются волшебные панорамы горных ландшафтов. Пройдёмся по Девятиарочному мосту — это одно из самых фотогеничных мест на Шри-Ланке, а затем осмотрим водопад Равана.

Далее отправимся в сафари-парк «Удавалаве», где нас ждёт встреча с дикой природой острова. Вечером отправимся к океану, чтобы насладиться тёплыми пляжами и шумом прибоя. Желающие поедут в отель или аэропорт. На этом наше путешествие подошло к концу.

До новых встреч!

Малый пик Адама, водопад Равана и парк «Удавалаве»Малый пик Адама, водопад Равана и парк «Удавалаве»Малый пик Адама, водопад Равана и парк «Удавалаве»Малый пик Адама, водопад Равана и парк «Удавалаве»

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет78 323 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки и ужины
  • Трансфер из аэропорта
  • Трансфер по маршруту
  • Услуги гида
  • Экскурсии и входные билеты
Что не входит в цену
  • Перелёт до Коломбо и обратно
  • Остальное питание
  • Трансфер до аэропорта
  • Страховка
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Коломбо, время зависит от времени вашего прибытия. Также возможна встреча у вашего отеля, если вы прилетели ранее
Завершение: Аэропорт Коломбо, время зависит от времени вашего обратного рейса. Сможем доставить вас в отель, где вы продолжите отдых
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 72 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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