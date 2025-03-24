Наше небольшое путешествие покажет вам самые интересные уголки Шри-Ланки.Познакомимся со слонами, полюбуемся величественной Сигирией с высоты горы Пидурангала, а потом отправимся в священный Канди, где хранится знаменитая реликвия — зуб

Будды. Мы исследуем зелёные чайные плантации Нувара-Элии, узнаем секреты выращивания цейлонского чая и проедем по живописной железной дороге до Эллы. В завершение нас ждут незабываемые пейзажи на Малом пике Адама, водопад Равана и сафари в «Удавалаве».

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Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене заказа за 48 часов до начала мероприятия мы вернем всю предоплату внесённую через наш сайт. При отмене организатором — мы вернём 100% предоплаты.

Описание тура

Организационные детали

На Шри-Ланке в это время смена сезонов, в центре острова иногда могут идти дожди, температура воздуха 25–32 градуса, хотя в районе Нувара-Элии температура может опускаться вечером и ночью до 15.

Берём лёгкую одежду:

майки, шорты, сарафаны, сланцы, удобную обувь для трекингов (кеды, лёгкие кроссовки),

толстовку,

лёгкую кофту,

штаны.

маленький зонтик на всякий случай,

дождевик,

солнечные очки,

крем от загара SPF 50+,

кепку или панаму,

средство от комаров (можно купить на месте).

Аптечка:

противовирусное,

жаропонижающее,

что-то от аллергии, если есть реакции,

таблетки от укачивания (по дороге есть серпантины),

спазмолитическое,

от диареи или запора,

ваши специальные лекарства, которые вы употребляете.

По маршруту предусмотрено посещение храмов, для входа в храм необходимо иметь одежду, прикрывающую плечи и колени, обувь и головные уборы перед входом в храмы необходимо снимать.