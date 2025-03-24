Познакомимся со слонами, полюбуемся величественной Сигирией с высоты горы Пидурангала, а потом отправимся в священный Канди, где хранится знаменитая реликвия — зуб
Описание тура
Организационные детали
На Шри-Ланке в это время смена сезонов, в центре острова иногда могут идти дожди, температура воздуха 25–32 градуса, хотя в районе Нувара-Элии температура может опускаться вечером и ночью до 15.
Берём лёгкую одежду:
майки, шорты, сарафаны, сланцы, удобную обувь для трекингов (кеды, лёгкие кроссовки),
толстовку,
лёгкую кофту,
штаны.
маленький зонтик на всякий случай,
дождевик,
солнечные очки,
крем от загара SPF 50+,
кепку или панаму,
средство от комаров (можно купить на месте).
Аптечка:
противовирусное,
жаропонижающее,
что-то от аллергии, если есть реакции,
таблетки от укачивания (по дороге есть серпантины),
спазмолитическое,
от диареи или запора,
ваши специальные лекарства, которые вы употребляете.
По маршруту предусмотрено посещение храмов, для входа в храм необходимо иметь одежду, прикрывающую плечи и колени, обувь и головные уборы перед входом в храмы необходимо снимать.
Проживание. 2-местное размещение в 4-звёздочных отелях: Sigiri Asna Nature Resort, Mount Blue Kandy, Tea Bush Ramboda (Hill Cottage), Oak Ray La Ella Breeze (Soul Ella), Tamarind Tree (Elephant Reach Hotel) или аналогичных.
Питание. В стоимость входят завтраки и ужины. Остальное питание оплачивается отдельно.
Транспорт. Будем передвигаться на микроавтобусах или минивэнах Toyota с кондиционером.
Дети. Возможно участие с детьми от 5 лет.
Виза. Оформляется по прилёте.
Уровень сложности. В программе предусмотрены треккинги, подъём на Малый пик Адама и Сигирию (по 30-45 минут в одну сторону).
Программа тура по дням
Питомник «Пиннавела», подъём на гору Пидурангала
Встретим вас в аэропорту или заберём из отеля, если вы прилетели заранее. Путешествие начинается с поездки в слоновий питомник «Пиннавела». Здесь можно понаблюдать, как слонов купают и кормят, а по желанию — прокатиться на них и сделать памятные фотографии.
Далее направляемся к знаменитой Сигирии. Вечером поднимемся на гору Пидурангала, чтобы насладиться захватывающим закатом с видом на «Львиную скалу». Ночь проведём в городе Дамбулла.
Храм Дамбулла, Королевский ботанический сад и храм Зуба Будды
После завтрака отправимся в знаменитый пещерный храм Дамбулла, возраст которого исчисляется тысячелетиями. Затем нас ждёт Канди — одна из древних столиц Шри-Ланки, наполненная историей и культурой. Посетим роскошный Королевский ботанический сад, а затем отправимся к храму Зуба Будды, где хранится одна из главных буддийских реликвий.
Ночуем в уютном отеле в Канди.
Дары Цейлона и башня Амбулувава
Позавтракав, направимся к башне Амбулувава. Смельчаки могут подняться на её вершину и полюбоваться захватывающими горными пейзажами. Затем отправимся к водопаду Рамбода и сделаем потрясающие фотографии.
Следующая остановка — чайные плантации, где познакомимся с процессом производства легендарного цейлонского чая и продегустируем свежий напиток. Ночь проведём в отеле (Рамбода) с восхитительным видом.
День в Нувара-Элии
Завтракаем в отеле и направляемся в Нувара-Элию, известную как «маленькая Англия» благодаря её прохладному климату и очарованию колониального стиля. Мы прогуляемся по уютным улочкам, полюбуемся старинными зданиями и отправим открытки со старой почты в английском стиле.
После этого отправимся в живописную поездку на поезде, чтобы насладиться захватывающими видами и сделать уникальные снимки. Ночь проведём в городке Элла.
Малый пик Адама, водопад Равана и парк «Удавалаве»
После раннего завтрака отправляемся на Малый пик Адама, откуда открываются волшебные панорамы горных ландшафтов. Пройдёмся по Девятиарочному мосту — это одно из самых фотогеничных мест на Шри-Ланке, а затем осмотрим водопад Равана.
Далее отправимся в сафари-парк «Удавалаве», где нас ждёт встреча с дикой природой острова. Вечером отправимся к океану, чтобы насладиться тёплыми пляжами и шумом прибоя. Желающие поедут в отель или аэропорт. На этом наше путешествие подошло к концу.
До новых встреч!
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|78 323 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки и ужины
- Трансфер из аэропорта
- Трансфер по маршруту
- Услуги гида
- Экскурсии и входные билеты
Что не входит в цену
- Перелёт до Коломбо и обратно
- Остальное питание
- Трансфер до аэропорта
- Страховка