L Liudmila В Стокгольм с детьми читать дальше фактами и шутливыми моментами. В конце экскурсии нас ждало еще и приятный сюрприз в виде национального угощения- горячий glögg и печенье. Остались очень довольны экскурсией от Людмилы. Интересный маршрут по острову Гамла-стан по старому городу. Историю города Людмила рассказывала с нескучными

С Сергей История Стокгольма без скучных фактов и дат Благодарю за замечательную и познавательную экскурсию! Спасибо!

А Арина История Стокгольма без скучных фактов и дат Татьяна, прекрасный гид, умеет рассказывать интересно и увлекать и детей тоже, время в экскурсии пролетело моментом, попутно отгадывали различные ребусы, Татьяна не банальный гид и душевный человек, спасибо за супер экскурсию

I Igors В Стокгольм с детьми читать дальше гида надо брать, так как ты отпускаешь, снимаешь с себя ответственность, начинаешь отдыхать и смотреть по сторонам. С Людмилой провели замечательных 2 часа, дети умотались (4, 7, 8 и 15), но все были довольны. В очередной раз убедился, что нужно брат гида. Да, в наше время интерната и ИИ, все можно сделать самому. Но

М Милана История Стокгольма без скучных фактов и дат Мы заказали две экскурсии с Татьяной. Первая прошла великолепно. С первой минуты мы почувствовали себя очень комфортно, очень много смогли посмотреть и еще больше услышать. Завтра вторая экскурсия. Ждём с нетерпением.

G Gary В Стокгольм с детьми Отличный гид. Очень рекомендую семьям с детьми. Очень хорошее отношение к ребенку. Интересные вопросы для ребенка и попытка заинтересовать ребенка, что не мало важно когда Ребенок постоянно в телефоне.