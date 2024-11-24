Экскурсии со скидкой в Стокгольм до 10%

Найдено 3 экскурсии в категории «Скидки» в Стокгольм на русском языке, цены от €205, скидки до 10%. Расписание для бронирования на январь, февраль и март в 2025 году
История Стокгольма без скучных фактов и дат
Пешая
скидка
10%
43 отзыва
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
История Стокгольма: познавательная прогулка без скучных дат
Забудьте о скучных экскурсиях! Вместе мы исследуем Стокгольм, погружаясь в его историю через увлекательные рассказы и легенды
Начало: Slottsbacken 2 в Старом городе
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
227205 за всё до 10 чел.
В Стокгольм с детьми
Пешая
скидка
10%
33 отзыва
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
В Стокгольм с детьми: сказочное приключение по столице Швеции
Проведите 2 часа в захватывающем путешествии по Стокгольму, где сказки оживают и история встречается с весельем
Начало: На Slottbacken 2 в Старом городе, напротив всадник...
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:00
227205 за всё до 10 чел.
Старый город и музей корабля Васа в Стокгольме
Пешая
скидка
10%
1 отзыв
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Старый город и музей Скансен в Стокгольме: путешествие в прошлое
Погрузитесь в атмосферу средневековой Швеции, исследуя Старый город и музей Скансен в компании опытного гида
Сегодня в 12:00
Завтра в 10:00
267241 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • L
    Liudmila
    24 ноября 2024
    В Стокгольм с детьми
    Остались очень довольны экскурсией от Людмилы. Интересный маршрут по острову Гамла-стан по старому городу. Историю города Людмила рассказывала с нескучными
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    фактами и шутливыми моментами. В конце экскурсии нас ждало еще и приятный сюрприз в виде национального угощения- горячий glögg и печенье.

  • С
    Сергей
    23 сентября 2024
    История Стокгольма без скучных фактов и дат
    Благодарю за замечательную и познавательную экскурсию! Спасибо!
  • А
    Арина
    22 августа 2024
    История Стокгольма без скучных фактов и дат
    Татьяна, прекрасный гид, умеет рассказывать интересно и увлекать и детей тоже, время в экскурсии пролетело моментом, попутно отгадывали различные ребусы, Татьяна не банальный гид и душевный человек, спасибо за супер экскурсию
  • I
    Igors
    12 августа 2024
    В Стокгольм с детьми
    В очередной раз убедился, что нужно брат гида. Да, в наше время интерната и ИИ, все можно сделать самому. Но
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    гида надо брать, так как ты отпускаешь, снимаешь с себя ответственность, начинаешь отдыхать и смотреть по сторонам. С Людмилой провели замечательных 2 часа, дети умотались (4, 7, 8 и 15), но все были довольны.

  • М
    Милана
    9 августа 2024
    История Стокгольма без скучных фактов и дат
    Мы заказали две экскурсии с Татьяной. Первая прошла великолепно. С первой минуты мы почувствовали себя очень комфортно, очень много смогли посмотреть и еще больше услышать. Завтра вторая экскурсия. Ждём с нетерпением.
  • G
    Gary
    22 июля 2024
    В Стокгольм с детьми
    Отличный гид. Очень рекомендую семьям с детьми. Очень хорошее отношение к ребенку. Интересные вопросы для ребенка и попытка заинтересовать ребенка, что не мало важно когда Ребенок постоянно в телефоне.
  • Н
    Нина
    4 марта 2018
    Старый город и музей корабля Васа в Стокгольме
    У Оксаны произошел форс-мажор. Экскурсию проводила Мария. Было очень познавательно! Хотя сильный мороз не располагал к обстоятельной прогулке))) Спасибо!

Ответы на вопросы от путешественников по Стокгольм в категории «Скидки»

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