скидка
10%
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
История Стокгольма: познавательная прогулка без скучных дат
Забудьте о скучных экскурсиях! Вместе мы исследуем Стокгольм, погружаясь в его историю через увлекательные рассказы и легенды
Начало: Slottsbacken 2 в Старом городе
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
227€205 за всё до 10 чел.
скидка
10%
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
В Стокгольм с детьми: сказочное приключение по столице Швеции
Проведите 2 часа в захватывающем путешествии по Стокгольму, где сказки оживают и история встречается с весельем
Начало: На Slottbacken 2 в Старом городе, напротив всадник...
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:00
227€205 за всё до 10 чел.
скидка
10%
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Старый город и музей Скансен в Стокгольме: путешествие в прошлое
Погрузитесь в атмосферу средневековой Швеции, исследуя Старый город и музей Скансен в компании опытного гида
Сегодня в 12:00
Завтра в 10:00
267€241 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- LLiudmila24 ноября 2024Остались очень довольны экскурсией от Людмилы. Интересный маршрут по острову Гамла-стан по старому городу. Историю города Людмила рассказывала с нескучными
- ССергей23 сентября 2024Благодарю за замечательную и познавательную экскурсию! Спасибо!
- ААрина22 августа 2024Татьяна, прекрасный гид, умеет рассказывать интересно и увлекать и детей тоже, время в экскурсии пролетело моментом, попутно отгадывали различные ребусы, Татьяна не банальный гид и душевный человек, спасибо за супер экскурсию
- IIgors12 августа 2024В очередной раз убедился, что нужно брат гида. Да, в наше время интерната и ИИ, все можно сделать самому. Но
- ММилана9 августа 2024Мы заказали две экскурсии с Татьяной. Первая прошла великолепно. С первой минуты мы почувствовали себя очень комфортно, очень много смогли посмотреть и еще больше услышать. Завтра вторая экскурсия. Ждём с нетерпением.
- GGary22 июля 2024Отличный гид. Очень рекомендую семьям с детьми. Очень хорошее отношение к ребенку. Интересные вопросы для ребенка и попытка заинтересовать ребенка, что не мало важно когда Ребенок постоянно в телефоне.
- ННина4 марта 2018У Оксаны произошел форс-мажор. Экскурсию проводила Мария. Было очень познавательно! Хотя сильный мороз не располагал к обстоятельной прогулке))) Спасибо!
Ответы на вопросы от путешественников по Стокгольм в категории «Скидки»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Стокгольм
В январе 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Стокгольм
4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в январе:
Сколько стоит экскурсия по Стокгольм в январе 2025
Сейчас в Стокгольм в категории "Скидки" можно забронировать 3 экскурсии от 205 до 241 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 77 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Скидки в Стокгольм на экскурсии — сразу и без всяких промокодов и купонов %🔥%. Успейте забронировать до конца акции по низкой стоимости со скидкой до 10%!. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Швеции на русском языке. Сегодня можно забронировать на 📅 январь, февраль и март 2025