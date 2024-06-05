Обзорные и познавательные экскурсии Стокгольм

Найдено 12 экскурсий в категории «Обзорные» в Стокгольм на русском языке, цены от €26. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Ежедневная прогулка по Стокгольму
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
229 отзывов
Ежедневная прогулка по Стокгольму: от Королевского дворца до Тупика Дьявола
Погрузитесь в атмосферу Стокгольма, пройдя по его историческим улицам и узнав секреты, скрытые от обычных туристов
Начало: В районе Королевского драматического театра
«Наша дружеская обзорная прогулка создана для тех, кто хочет с первого дня прочувствовать атмосферу Стокгольма и начать ориентироваться в шведской столице»
Расписание: ежедневно в 15:15
Завтра в 15:15
10 июня в 15:15
30 за человека
Старый город: в гостях у Карлсона
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
15 отзывов
Старый город Стокгольма: в гостях у Карлсона - путешествие по историческим местам
Погрузитесь в мир историй и тайн Стокгольма, следуя по следам Карлсона, исследуя узкие улочки и величественные площади
Начало: По адресу Slottsbacken 2 около всадника
«Старый город — главные достопримечательности и нетуристические места»
Сегодня в 17:00
Завтра в 08:00
249 за всё до 10 чел.
Стокгольм: истории, тайны и загадки Старого Города
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
367 отзывов
Стокгольм: секреты и легенды Старого Города в увлекательной экскурсии
Откройте для себя волшебство Старого Города Стокгольма, погружаясь в истории и тайны, которые оживают на каждом шагу
Сегодня в 16:30
14 июня в 09:00
60 за человека
10 островов Стокгольма
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
31 отзыв
Индивидуальная экскурсия: 10 островов Стокгольма за 3 часа
Уникальная автомобильная экскурсия по 10 островам Стокгольма: исторические здания, музеи и панорамные виды
«Идеальный вариант начать знакомство со столицей Швеции – отправиться на обзорную автомобильную экскурсию»
Сегодня в 20:00
Завтра в 08:00
175 за всё до 8 чел.
В Стокгольм с детьми
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
29 отзывов
В Стокгольм с детьми: сказочное приключение по столице Швеции
Проведите 2 часа в захватывающем путешествии по Стокгольму, где сказки оживают и история встречается с весельем
Начало: На Slottbacken 2 в Старом городе, напротив всадник...
«Обзорно-развлекательная экскурсия рассчитана как на детей, так и на взрослых»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
195 за всё до 10 чел.
Понять Стокгольм за 3 часа
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
12 отзывов
Понять Стокгольм за 3 часа: от богемного Сёдермальма до королевского дворца
Откройте для себя красоту и историю Стокгольма через эксклюзивную экскурсию на авто. Исследуйте 7 островов и узнайте секреты шведской столицы
Начало: Slosttsbacken 2 около стеллы
«Вы посетите самую высокую точку Стокгольма – обзорную площадку на острове Сёдермальм, невероятно красивые фотографии города получаются именно здесь»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
325 за всё до 3 чел.
Старый город и музей Скансен в Стокгольме
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
Старый город и музей Скансен в Стокгольме: путешествие в прошлое
Погрузитесь в атмосферу средневековой Швеции, исследуя Старый город и музей Скансен в компании опытного гида
«После музея мы сядем на закрытый водный трамвайчик и за 7 минут доберемся в Старый город, где вас ждут все главные достопримечательности»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
260 за всё до 10 чел.
История Стокгольма без скучных фактов и дат
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
39 отзывов
История Стокгольма: познавательная прогулка без скучных дат
Забудьте о скучных экскурсиях! Вместе мы исследуем Стокгольм, погружаясь в его историю через увлекательные рассказы и легенды
Начало: Slottsbacken 2 в Старом городе
«На обзорной прогулке со мной вы получите самую полноценную картину Стокгольма — как его современной, так и исторической части»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
195 за всё до 10 чел.
Стокгольм: знакомство с городом
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
9 отзывов
Стокгольм: глубокое погружение в историю и современность города
Познакомьтесь с Стокгольмом как никогда раньше: от королевских дворцов до жизни обычных горожан
Завтра в 08:00
15 июня в 08:00
274 за всё до 5 чел.
Обзорная-квест по дворцу и Старому городу
🚶 Пешая
Квест
2 часа
6 отзывов
Интерактивная квест-экскурсия: дворец и Старый город Стокгольма
Приглашаем в увлекательное путешествие по историческим местам Стокгольма, где каждый шаг раскрывает новую тайну
Сегодня в 16:30
Завтра в 10:30
196 за всё до 20 чел.
Стокгольм со всех сторон
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
62 отзыва
«Стокгольм со всех сторон»: путешествие по ключевым достопримечательностям
Погрузитесь в атмосферу Стокгольма, открывая его с новых ракурсов. Гамла Стан, Сёдермальм и панорамные виды ждут вас
Начало: в Старом Городе
«Музейный остров, район богачей, а главное — весь Старый Город»
Расписание: ежедневно в 12:00
1 окт в 12:00
2 окт в 12:00
26 за человека
Ежедневная пешеходная экскурсия по Стокгольму
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
3 отзыва
Ежедневная пешеходная экскурсия по Стокгольму с русскоязычным гидом
Присоединяйтесь к увлекательной пешеходной экскурсии по Стокгольму и откройте город под новым углом вместе с опытным гидом
«Но несмотря на это, практически до всех основных достопримечательностей здесь можно без проблем добраться пешком»
Расписание: Ежедневно в 15:15
30 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Сигитас
    5 июня 2024
    Ежедневная прогулка по Стокгольму
    Labai naudinga užsakyti ekskursiją ir susipažinti su miestu pirmąją viešnagės dieną.
  • К
    Кристина
    4 июня 2024
    Ежедневная прогулка по Стокгольму
    Спасибо Дмитрию, интересно и достаточно по времени.
  • S
    Svetlana
    2 июня 2024
    Ежедневная прогулка по Стокгольму
    Все прекрасно! У меня все трое детей разного возраста, и всем было очень интересно и познавательно!
  • Ю
    Юрий
    21 мая 2024
    Стокгольм: истории, тайны и загадки Старого Города
    Я заказал эту экскурсию для друга, в качестве подарка. Он остался очень доволен. Надеюсь, оказавшись в Стокгольме, воспользуюсь услугами Гузель. Спасибо
  • I
    Inna
    17 мая 2024
    Стокгольм: истории, тайны и загадки Старого Города
    Замечательная экскурсия: информативно и очень интересно!
  • К
    Кристина
    26 апреля 2024
    Стокгольм: истории, тайны и загадки Старого Города
    Спасибо большое Гузель за такую прекрасную экскурсию! Гузель очень позитивный, добрый и открытый человек, после прогулки осталось впечатления, что я
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    гуляла с очень хорошим другом! Гузель старается рассказать все по максимуму, плюс показать свои любимые места в Стокгольме, которые при самостоятельной прогулке можно было бы упустить. Очень рекомендую, северный Стокгольм откроется с Гузель с совершенно теплой стороны!

  • S
    Simon
    9 апреля 2024
    Обзорная-квест по дворцу и Старому городу
    Татьяна - светлый человек и суперпрофессионал. В виде исключения согласилась провести эскурсию буквально на следующий день. Было очень интересно и нескучно, 10/10
  • О
    Олеся
    1 апреля 2024
    Старый город: в гостях у Карлсона
    Нам проводила экскурсию Ирина. Все просто супер. Очень приятный человек и с большим знанием города. Показала много разных дополнительных каких
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    то интересных особенностей и фишек, о которых и не прочитаешь особо нигде. Отличный формат и для детей, и взрослых. Мы остались в большом восторге!

  • О
    Ольга
    26 марта 2024
    История Стокгольма без скучных фактов и дат
    Татьяна, огромное спасибо за интересную прогулку по Стокгольму. Всем рекомендую!
  • П
    Павел
    9 января 2024
    В Стокгольм с детьми
    Приятный экскурсовод, рассказывающий легко и с юмором, при этом не поверхностно. Людмила выбрала подходящую форму и содержание экскурсии для нашей группы (родители и дети 10 и 12 лет).

Ответы на вопросы от путешественников по Стокгольм в категории «Обзорные»

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Сколько стоит экскурсия по Стокгольм в июне 2024
Сейчас в Стокгольм в категории "Обзорные" можно забронировать 12 экскурсий и билетов от 26 до 325. Туристы уже оставили гидам 803 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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