1 чел.
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Мини-группа
2 часа
Ежедневная прогулка по Стокгольму: от Королевского дворца до Тупика Дьявола
Погрузитесь в атмосферу Стокгольма, пройдя по его историческим улицам и узнав секреты, скрытые от обычных туристов
Начало: В районе Королевского драматического театра
«Наша дружеская обзорная прогулка создана для тех, кто хочет с первого дня прочувствовать атмосферу Стокгольма и начать ориентироваться в шведской столице»
Расписание: ежедневно в 15:15
Завтра в 15:15
10 июня в 15:15
€30 за человека
Индивидуальная
2 часа
Старый город Стокгольма: в гостях у Карлсона - путешествие по историческим местам
Погрузитесь в мир историй и тайн Стокгольма, следуя по следам Карлсона, исследуя узкие улочки и величественные площади
Начало: По адресу Slottsbacken 2 около всадника
«Старый город — главные достопримечательности и нетуристические места»
Сегодня в 17:00
Завтра в 08:00
€249 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Стокгольм: секреты и легенды Старого Города в увлекательной экскурсии
Откройте для себя волшебство Старого Города Стокгольма, погружаясь в истории и тайны, которые оживают на каждом шагу
Сегодня в 16:30
14 июня в 09:00
€60 за человека
Индивидуальная
2 часа
Индивидуальная экскурсия: 10 островов Стокгольма за 3 часа
Уникальная автомобильная экскурсия по 10 островам Стокгольма: исторические здания, музеи и панорамные виды
«Идеальный вариант начать знакомство со столицей Швеции – отправиться на обзорную автомобильную экскурсию»
Сегодня в 20:00
Завтра в 08:00
€175 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
2 часа
В Стокгольм с детьми: сказочное приключение по столице Швеции
Проведите 2 часа в захватывающем путешествии по Стокгольму, где сказки оживают и история встречается с весельем
Начало: На Slottbacken 2 в Старом городе, напротив всадник...
«Обзорно-развлекательная экскурсия рассчитана как на детей, так и на взрослых»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€195 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Понять Стокгольм за 3 часа: от богемного Сёдермальма до королевского дворца
Откройте для себя красоту и историю Стокгольма через эксклюзивную экскурсию на авто. Исследуйте 7 островов и узнайте секреты шведской столицы
Начало: Slosttsbacken 2 около стеллы
«Вы посетите самую высокую точку Стокгольма – обзорную площадку на острове Сёдермальм, невероятно красивые фотографии города получаются именно здесь»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€325 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Старый город и музей Скансен в Стокгольме: путешествие в прошлое
Погрузитесь в атмосферу средневековой Швеции, исследуя Старый город и музей Скансен в компании опытного гида
«После музея мы сядем на закрытый водный трамвайчик и за 7 минут доберемся в Старый город, где вас ждут все главные достопримечательности»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
€260 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
История Стокгольма: познавательная прогулка без скучных дат
Забудьте о скучных экскурсиях! Вместе мы исследуем Стокгольм, погружаясь в его историю через увлекательные рассказы и легенды
Начало: Slottsbacken 2 в Старом городе
«На обзорной прогулке со мной вы получите самую полноценную картину Стокгольма — как его современной, так и исторической части»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€195 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Стокгольм: глубокое погружение в историю и современность города
Познакомьтесь с Стокгольмом как никогда раньше: от королевских дворцов до жизни обычных горожан
Завтра в 08:00
15 июня в 08:00
€274 за всё до 5 чел.
Квест
2 часа
Интерактивная квест-экскурсия: дворец и Старый город Стокгольма
Приглашаем в увлекательное путешествие по историческим местам Стокгольма, где каждый шаг раскрывает новую тайну
Сегодня в 16:30
Завтра в 10:30
€196 за всё до 20 чел.
Групповая
2 часа
«Стокгольм со всех сторон»: путешествие по ключевым достопримечательностям
Погрузитесь в атмосферу Стокгольма, открывая его с новых ракурсов. Гамла Стан, Сёдермальм и панорамные виды ждут вас
Начало: в Старом Городе
«Музейный остров, район богачей, а главное — весь Старый Город»
Расписание: ежедневно в 12:00
1 окт в 12:00
2 окт в 12:00
€26 за человека
Групповая
2 часа
Ежедневная пешеходная экскурсия по Стокгольму с русскоязычным гидом
Присоединяйтесь к увлекательной пешеходной экскурсии по Стокгольму и откройте город под новым углом вместе с опытным гидом
«Но несмотря на это, практически до всех основных достопримечательностей здесь можно без проблем добраться пешком»
Расписание: Ежедневно в 15:15
€30 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ССигитас5 июня 2024Labai naudinga užsakyti ekskursiją ir susipažinti su miestu pirmąją viešnagės dieną.
- ККристина4 июня 2024Спасибо Дмитрию, интересно и достаточно по времени.
- SSvetlana2 июня 2024Все прекрасно! У меня все трое детей разного возраста, и всем было очень интересно и познавательно!
- ЮЮрий21 мая 2024Я заказал эту экскурсию для друга, в качестве подарка. Он остался очень доволен. Надеюсь, оказавшись в Стокгольме, воспользуюсь услугами Гузель. Спасибо
- IInna17 мая 2024Замечательная экскурсия: информативно и очень интересно!
- ККристина26 апреля 2024Спасибо большое Гузель за такую прекрасную экскурсию! Гузель очень позитивный, добрый и открытый человек, после прогулки осталось впечатления, что я
- SSimon9 апреля 2024Татьяна - светлый человек и суперпрофессионал. В виде исключения согласилась провести эскурсию буквально на следующий день. Было очень интересно и нескучно, 10/10
- ООлеся1 апреля 2024Нам проводила экскурсию Ирина. Все просто супер. Очень приятный человек и с большим знанием города. Показала много разных дополнительных каких
- ООльга26 марта 2024Татьяна, огромное спасибо за интересную прогулку по Стокгольму. Всем рекомендую!
- ППавел9 января 2024Приятный экскурсовод, рассказывающий легко и с юмором, при этом не поверхностно. Людмила выбрала подходящую форму и содержание экскурсии для нашей группы (родители и дети 10 и 12 лет).
Ответы на вопросы от путешественников по Стокгольм в категории «Обзорные»
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