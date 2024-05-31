1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Стокгольм: секреты и легенды Старого Города в увлекательной экскурсии
Откройте для себя волшебство Старого Города Стокгольма, погружаясь в истории и тайны, которые оживают на каждом шагу
Сегодня в 16:30
14 июня в 09:00
€60 за человека
Индивидуальная
3 часа
Необычные памятники Стокгольма: путешествие по скрытым уголкам
Приглашаем на уникальное путешествие по Стокгольму, где вы увидите малоизвестные, но важные памятники и узнаете их истории
Завтра в 08:00
10 июня в 12:00
€110 за всё до 20 чел.
Индивидуальная
5 часов
Индивидуальная велоэкскурсия по островам Стокгольма: История и природа
Стокгольм на 14 островах, связанных 57 мостами, предлагает уникальную велопрогулку. Узнайте историю, архитектуру и природные ландшафты города
Начало: На парковке велосипедов у здания Национального Муз...
Сегодня в 16:30
14 июня в 10:00
€80 за человека
Индивидуальная
2 часа
Старый город Gamla Stan - путешествие в историю Стокгольма
Погрузитесь в атмосферу Стокгольма прошлых веков, исследуя узкие улочки и исторические загадки Старого города Gamla Stan
Завтра в 10:00
15 июня в 08:00
€182 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Визит в Королевский дворец Стокгольма: путешествие в сердце шведской истории
Приглашаем на уникальную экскурсию по Королевскому дворцу Стокгольма, где история оживает в каждом зале
Начало: Мы встречаемся у памятника Olaus Petri по адресу S...
Завтра в 10:00
15 июня в 10:00
€155 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Старый город и музей Скансен в Стокгольме: путешествие в прошлое
Погрузитесь в атмосферу средневековой Швеции, исследуя Старый город и музей Скансен в компании опытного гида
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
€260 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Стокгольм: глубокое погружение в историю и современность города
Познакомьтесь с Стокгольмом как никогда раньше: от королевских дворцов до жизни обычных горожан
Завтра в 08:00
15 июня в 08:00
€274 за всё до 5 чел.
Квест
2 часа
Интерактивная квест-экскурсия: дворец и Старый город Стокгольма
Приглашаем в увлекательное путешествие по историческим местам Стокгольма, где каждый шаг раскрывает новую тайну
Сегодня в 16:30
Завтра в 10:30
€196 за всё до 20 чел.
Индивидуальная
1 час
Нобелевский Стокгольм: история, Ратуша и панорамные виды
Погрузитесь в мир Нобелевских премий, посетив знаменитую Ратушу Стокгольма и взглянув на город с высоты
Сегодня в 16:30
Завтра в 08:30
€105 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Блеск Нобелевского банкета: история и сумасшедшая логистика
Погрузитесь в мир Нобелевского банкета в Стокгольме! Узнайте о традициях, истории и логистике этого грандиозного события
Завтра в 08:00
15 июня в 08:00
€105 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Стокгольмская Ратуша: экскурсия по символу города и месту Нобелевского банкета
Погрузитесь в мир истории и архитектуры, посетив знаменитую Стокгольмскую Ратушу. Уникальный шанс увидеть место вручения Нобелевской премии
Завтра в 10:00
15 июня в 08:00
€105 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААня31 мая 2024Брала экскурсию по центру стокгольма на велосипеде. Гузель очень интересно все рассказывает, маршрут не сложный, все основные места по центру
- ЮЮрий21 мая 2024Я заказал эту экскурсию для друга, в качестве подарка. Он остался очень доволен. Надеюсь, оказавшись в Стокгольме, воспользуюсь услугами Гузель. Спасибо
- IInna17 мая 2024Замечательная экскурсия: информативно и очень интересно!
- ККристина26 апреля 2024Спасибо большое Гузель за такую прекрасную экскурсию! Гузель очень позитивный, добрый и открытый человек, после прогулки осталось впечатления, что я
- WWal9 апреля 2024Экскурсия очень интересная! Отлично продуман маршрут, который мы прошли еще самостоятельно не один раз! Ирина компетентный и увлекательный рассказчик! Умеет совместить историю, легенды и современность! Рекомендую!
- SSimon9 апреля 2024Татьяна - светлый человек и суперпрофессионал. В виде исключения согласилась провести эскурсию буквально на следующий день. Было очень интересно и нескучно, 10/10
- KKristina24 октября 2023Огромная благодарность за гибкость и индивидуальный подход. У меня была всего одна ночь на знакомство с городом и мы провели
- VViktors23 октября 2023Лучший способ узнать город это велотур. Особенно такой город, как Стокгольм, с отличной велоинфраструктурой. Гульнара истинный кладезь информации про Стокгольм, исторические факты в перемешку с современным устройством жизни шведов.
- ИИрина12 октября 2023Спасибо Ирине за интересную экскурсию и теплую встречу 🥰)) узнала много интересных фактов про Швецию, в целом, и про шведов)) А еще посидели даже в уютной кафешке и попили вкусный кофе)
- AAnatoly1 октября 2023Экскурсия однозначна понравилась. Скоординировали направление экскурсии в самом начале. Королевские дворцы, по-моему вообще нуждаются в сопровождении знающего экскурсовода. Необходимо обратить внимание на разные мелочи, и не только. 2 часа пролетели незаметно! Валентина, приятная собеседница! Рекомендую!
Ответы на вопросы от путешественников по Стокгольм в категории «История и архитектура»
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