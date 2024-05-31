Экскурсии Стокгольм об истории и архитектуре

Найдено 11 экскурсий в категории «История и архитектура» в Стокгольм на русском языке, цены от €60. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Стокгольм: истории, тайны и загадки Старого Города
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
367 отзывов
Стокгольм: секреты и легенды Старого Города в увлекательной экскурсии
Откройте для себя волшебство Старого Города Стокгольма, погружаясь в истории и тайны, которые оживают на каждом шагу
Сегодня в 16:30
14 июня в 09:00
60 за человека
Стокгольм и его необычные памятники
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
35 отзывов
Необычные памятники Стокгольма: путешествие по скрытым уголкам
Приглашаем на уникальное путешествие по Стокгольму, где вы увидите малоизвестные, но важные памятники и узнаете их истории
Завтра в 08:00
10 июня в 12:00
110 за всё до 20 чел.
Велопрогулка по островам Стокгольма. Почувствовать себя местным
🚲 На велосипеде
Индивидуальная
5 часов
77 отзывов
Индивидуальная велоэкскурсия по островам Стокгольма: История и природа
Стокгольм на 14 островах, связанных 57 мостами, предлагает уникальную велопрогулку. Узнайте историю, архитектуру и природные ландшафты города
Начало: На парковке велосипедов у здания Национального Муз...
Сегодня в 16:30
14 июня в 10:00
80 за человека
Старый город Gamla Stan - дела давно минувших дней
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
21 отзыв
Старый город Gamla Stan - путешествие в историю Стокгольма
Погрузитесь в атмосферу Стокгольма прошлых веков, исследуя узкие улочки и исторические загадки Старого города Gamla Stan
Завтра в 10:00
15 июня в 08:00
182 за всё до 5 чел.
Визит в Королевский дворец Стокгольма
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
10 отзывов
Визит в Королевский дворец Стокгольма: путешествие в сердце шведской истории
Приглашаем на уникальную экскурсию по Королевскому дворцу Стокгольма, где история оживает в каждом зале
Начало: Мы встречаемся у памятника Olaus Petri по адресу S...
Завтра в 10:00
15 июня в 10:00
155 за всё до 4 чел.
Старый город и музей Скансен в Стокгольме
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
Старый город и музей Скансен в Стокгольме: путешествие в прошлое
Погрузитесь в атмосферу средневековой Швеции, исследуя Старый город и музей Скансен в компании опытного гида
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
260 за всё до 10 чел.
Стокгольм: знакомство с городом
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
9 отзывов
Стокгольм: глубокое погружение в историю и современность города
Познакомьтесь с Стокгольмом как никогда раньше: от королевских дворцов до жизни обычных горожан
Завтра в 08:00
15 июня в 08:00
274 за всё до 5 чел.
Обзорная-квест по дворцу и Старому городу
🚶 Пешая
Квест
2 часа
6 отзывов
Интерактивная квест-экскурсия: дворец и Старый город Стокгольма
Приглашаем в увлекательное путешествие по историческим местам Стокгольма, где каждый шаг раскрывает новую тайну
Сегодня в 16:30
Завтра в 10:30
196 за всё до 20 чел.
Нобелевский Стокгольм
🚶 Пешая
Индивидуальная
1 час
3 отзыва
Нобелевский Стокгольм: история, Ратуша и панорамные виды
Погрузитесь в мир Нобелевских премий, посетив знаменитую Ратушу Стокгольма и взглянув на город с высоты
Сегодня в 16:30
Завтра в 08:30
105 за всё до 10 чел.
Блеск Нобелевского банкета: история и сумасшедшая логистика
Индивидуальная
1.5 часа
11 отзывов
Блеск Нобелевского банкета: история и сумасшедшая логистика
Погрузитесь в мир Нобелевского банкета в Стокгольме! Узнайте о традициях, истории и логистике этого грандиозного события
Завтра в 08:00
15 июня в 08:00
105 за всё до 4 чел.
Стокгольмская Ратуша - лебедь, плывущий по воде
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
2 отзыва
Стокгольмская Ратуша: экскурсия по символу города и месту Нобелевского банкета
Погрузитесь в мир истории и архитектуры, посетив знаменитую Стокгольмскую Ратушу. Уникальный шанс увидеть место вручения Нобелевской премии
Завтра в 10:00
15 июня в 08:00
105 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Аня
    31 мая 2024
    Велопрогулка по островам Стокгольма. Почувствовать себя местным
    Брала экскурсию по центру стокгольма на велосипеде. Гузель очень интересно все рассказывает, маршрут не сложный, все основные места по центру
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    мы посмотрели. Было здорово провести в приятной компании 5 часов, которые пролетели совершенно незаментно, Гузкль прекрасный экскурсовод, влюбленный в Стокгольм. Очень рекомендую!

  • Ю
    Юрий
    21 мая 2024
    Стокгольм: истории, тайны и загадки Старого Города
    Я заказал эту экскурсию для друга, в качестве подарка. Он остался очень доволен. Надеюсь, оказавшись в Стокгольме, воспользуюсь услугами Гузель. Спасибо
  • I
    Inna
    17 мая 2024
    Стокгольм: истории, тайны и загадки Старого Города
    Замечательная экскурсия: информативно и очень интересно!
  • К
    Кристина
    26 апреля 2024
    Стокгольм: истории, тайны и загадки Старого Города
    Спасибо большое Гузель за такую прекрасную экскурсию! Гузель очень позитивный, добрый и открытый человек, после прогулки осталось впечатления, что я
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    гуляла с очень хорошим другом! Гузель старается рассказать все по максимуму, плюс показать свои любимые места в Стокгольме, которые при самостоятельной прогулке можно было бы упустить. Очень рекомендую, северный Стокгольм откроется с Гузель с совершенно теплой стороны!

  • W
    Wal
    9 апреля 2024
    Стокгольм и его необычные памятники
    Экскурсия очень интересная! Отлично продуман маршрут, который мы прошли еще самостоятельно не один раз! Ирина компетентный и увлекательный рассказчик! Умеет совместить историю, легенды и современность! Рекомендую!
  • S
    Simon
    9 апреля 2024
    Обзорная-квест по дворцу и Старому городу
    Татьяна - светлый человек и суперпрофессионал. В виде исключения согласилась провести эскурсию буквально на следующий день. Было очень интересно и нескучно, 10/10
  • K
    Kristina
    24 октября 2023
    Стокгольм и его необычные памятники
    Огромная благодарность за гибкость и индивидуальный подход. У меня была всего одна ночь на знакомство с городом и мы провели
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    прекрасный поздний вечер на тихих и свободных от туристов улочках! Познакомились с городом, его архитектурой, историей, памятниками, интересными местами. Было также интересно узнать об особенностях шведов, их предпочтениях и традициях.

  • V
    Viktors
    23 октября 2023
    Велопрогулка по островам Стокгольма. Почувствовать себя местным
    Лучший способ узнать город это велотур. Особенно такой город, как Стокгольм, с отличной велоинфраструктурой. Гульнара истинный кладезь информации про Стокгольм, исторические факты в перемешку с современным устройством жизни шведов.
    Лучший способ узнать город это велотур. Особенно такой город, как Стокгольм, с отличной велоинфраструктурой. Гульнара истинный
  • И
    Ирина
    12 октября 2023
    Стокгольм и его необычные памятники
    Спасибо Ирине за интересную экскурсию и теплую встречу 🥰)) узнала много интересных фактов про Швецию, в целом, и про шведов)) А еще посидели даже в уютной кафешке и попили вкусный кофе)
    Спасибо Ирине за интересную экскурсию и теплую встречу 🥰)) узнала много интересных фактов про Швецию, в целом, и про шведов))Спасибо Ирине за интересную экскурсию и теплую встречу 🥰)) узнала много интересных фактов про Швецию, в целом, и про шведов))Спасибо Ирине за интересную экскурсию и теплую встречу 🥰)) узнала много интересных фактов про Швецию, в целом, и про шведов))Спасибо Ирине за интересную экскурсию и теплую встречу 🥰)) узнала много интересных фактов про Швецию, в целом, и про шведов))Спасибо Ирине за интересную экскурсию и теплую встречу 🥰)) узнала много интересных фактов про Швецию, в целом, и про шведов))Спасибо Ирине за интересную экскурсию и теплую встречу 🥰)) узнала много интересных фактов про Швецию, в целом, и про шведов))
  • A
    Anatoly
    1 октября 2023
    Визит в Королевский дворец Стокгольма
    Экскурсия однозначна понравилась. Скоординировали направление экскурсии в самом начале. Королевские дворцы, по-моему вообще нуждаются в сопровождении знающего экскурсовода. Необходимо обратить внимание на разные мелочи, и не только. 2 часа пролетели незаметно! Валентина, приятная собеседница! Рекомендую!

Ответы на вопросы от путешественников по Стокгольм в категории «История и архитектура»

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  3. Велопрогулка по островам Стокгольма. Почувствовать себя местным
  4. Старый город Gamla Stan - дела давно минувших дней
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Сейчас в Стокгольм в категории "История и архитектура" можно забронировать 11 экскурсий и билетов от 60 до 274. Туристы уже оставили гидам 542 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
Экскурсии на русском языке в Стокгольм (Швеция 🇸🇪) – у нас можно купить 11 экскурсий на 2024 год по теме «История и архитектура», 542 ⭐ отзыва, цены от €60. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Швеции. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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