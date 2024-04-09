1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Визит в Королевский дворец Стокгольма: путешествие в сердце шведской истории
Приглашаем на уникальную экскурсию по Королевскому дворцу Стокгольма, где история оживает в каждом зале
Начало: Мы встречаемся у памятника Olaus Petri по адресу S...
«Королевский дворец Стокгольма – это официальная рабочая резиденция короля Швеции Карла XVI Густава»
Завтра в 10:00
15 июня в 10:00
€155 за всё до 4 чел.
Квест
2 часа
Интерактивная квест-экскурсия: дворец и Старый город Стокгольма
Приглашаем в увлекательное путешествие по историческим местам Стокгольма, где каждый шаг раскрывает новую тайну
«Почему старый дворец сгорел и как строили новый»
Сегодня в 16:30
Завтра в 10:30
€196 за всё до 20 чел.
Индивидуальная
4 часа
Замок Грипсхольм в Стокгольме: путешествие сквозь века
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по Замку Грипсхольм, где каждый уголок хранит секреты прошлого
«Замок был построен для рыцаря Бу Йонсона Грипа, который заложил его аж в 1380 г»
Завтра в 08:00
10 июня в 12:00
€120 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- SSimon9 апреля 2024Татьяна - светлый человек и суперпрофессионал. В виде исключения согласилась провести эскурсию буквально на следующий день. Было очень интересно и нескучно, 10/10
- AAnatoly1 октября 2023Экскурсия однозначна понравилась. Скоординировали направление экскурсии в самом начале. Королевские дворцы, по-моему вообще нуждаются в сопровождении знающего экскурсовода. Необходимо обратить внимание на разные мелочи, и не только. 2 часа пролетели незаметно! Валентина, приятная собеседница! Рекомендую!
- ВВячеслав3 мая 2023Стокгольм и его необычные памятникиЭто была замечательная экскурсия с супергидом Ириной! Более 3х часов она рассказывала об истории Швеции, достопримечательностях Стокгольма, мы ходили по улицам, спускались в метро, отвечала на наши вопросы…. спасибо огромное!!
- KKsenia14 августа 2022Ваше первое знакомство со СтокгольмомОчень понравилась экскурсия. Время пролетело незаметно. Интересная подача материала, много увлекательных подробностей. Рекомендуем, скучно не будет.
- ШШумаева7 августа 2022Для меня посещение больших дворцов с экскурсоводом, умеющим среди большого количества экспонатов расставить правильные акценты и, максимально эффективно используя отведенное
- LLjudmilla7 февраля 2022Ваше первое знакомство со СтокгольмомНа экскурсии была команда синхронного фигурного катания из Эстонии (г. Таллинн). Гид Надежда провела великолепную экскурсию: познавательная, интересная, не перегружена датами, запоминающаяся. Мы с удовольствием провели 2 часа, которые незаметно пролетели. Выражаем Надежде огромную благодарность и искренне надеемся на новую встречу.
- ААртём18 июля 2019Гид хороший и экскурсии интересные.
- ЕЕлена28 декабря 2018Большое спасибо Марии за экскурсию по Королевскому дворцу. Профессионально, интересно, познавательно. Рекомендую
- ВВиктор21 ноября 2018Хорошие, экскурсии рекомендую всем.
Ответы на вопросы от путешественников по Стокгольм в категории «Дворцы, замки и особняки»
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