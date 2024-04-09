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время, интересно рассказать о них, всегда было предпочтительнее самостоятельного осмотра, даже с аудиогидом. Валентина - как раз такой прекрасный экскурсовод, обладающий этим ценным качеством. Как человеку давно интересующемуся историей шведской монархии, мне эта экскурсия была особенно полезна. Во время неспешной и нескучной прогулки по дворцу я получил много разнообразной познавательной информации и, конечно, узнал что-то новое. Еще раз большое спасибо! С уважением, Владимир