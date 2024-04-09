Замки, дворцы и особняки Стокгольм

Найдено 3 экскурсии в категории «Дворцы, замки и особняки» в Стокгольм на русском языке, цены от €120. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Визит в Королевский дворец Стокгольма
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
10 отзывов
Визит в Королевский дворец Стокгольма: путешествие в сердце шведской истории
Приглашаем на уникальную экскурсию по Королевскому дворцу Стокгольма, где история оживает в каждом зале
Начало: Мы встречаемся у памятника Olaus Petri по адресу S...
«Королевский дворец Стокгольма – это официальная рабочая резиденция короля Швеции Карла XVI Густава»
Завтра в 10:00
15 июня в 10:00
155 за всё до 4 чел.
Обзорная-квест по дворцу и Старому городу
🚶 Пешая
Квест
2 часа
6 отзывов
Интерактивная квест-экскурсия: дворец и Старый город Стокгольма
Приглашаем в увлекательное путешествие по историческим местам Стокгольма, где каждый шаг раскрывает новую тайну
«Почему старый дворец сгорел и как строили новый»
Сегодня в 16:30
Завтра в 10:30
196 за всё до 20 чел.
Замок Грипсхольм - таинственный и мистический
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
Замок Грипсхольм в Стокгольме: путешествие сквозь века
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по Замку Грипсхольм, где каждый уголок хранит секреты прошлого
«Замок был построен для рыцаря Бу Йонсона Грипа, который заложил его аж в 1380 г»
Завтра в 08:00
10 июня в 12:00
120 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • S
    Simon
    9 апреля 2024
    Обзорная-квест по дворцу и Старому городу
    Татьяна - светлый человек и суперпрофессионал. В виде исключения согласилась провести эскурсию буквально на следующий день. Было очень интересно и нескучно, 10/10
  • A
    Anatoly
    1 октября 2023
    Визит в Королевский дворец Стокгольма
    Экскурсия однозначна понравилась. Скоординировали направление экскурсии в самом начале. Королевские дворцы, по-моему вообще нуждаются в сопровождении знающего экскурсовода. Необходимо обратить внимание на разные мелочи, и не только. 2 часа пролетели незаметно! Валентина, приятная собеседница! Рекомендую!
  • В
    Вячеслав
    3 мая 2023
    Стокгольм и его необычные памятники
    Это была замечательная экскурсия с супергидом Ириной! Более 3х часов она рассказывала об истории Швеции, достопримечательностях Стокгольма, мы ходили по улицам, спускались в метро, отвечала на наши вопросы…. спасибо огромное!!
  • K
    Ksenia
    14 августа 2022
    Ваше первое знакомство со Стокгольмом
    Очень понравилась экскурсия. Время пролетело незаметно. Интересная подача материала, много увлекательных подробностей. Рекомендуем, скучно не будет.
  • Ш
    Шумаева
    7 августа 2022
    Визит в Королевский дворец Стокгольма
    Для меня посещение больших дворцов с экскурсоводом, умеющим среди большого количества экспонатов расставить правильные акценты и, максимально эффективно используя отведенное
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    время, интересно рассказать о них, всегда было предпочтительнее самостоятельного осмотра, даже с аудиогидом. Валентина - как раз такой прекрасный экскурсовод, обладающий этим ценным качеством. Как человеку давно интересующемуся историей шведской монархии, мне эта экскурсия была особенно полезна. Во время неспешной и нескучной прогулки по дворцу я получил много разнообразной познавательной информации и, конечно, узнал что-то новое. Еще раз большое спасибо! С уважением, Владимир

  • L
    Ljudmilla
    7 февраля 2022
    Ваше первое знакомство со Стокгольмом
    На экскурсии была команда синхронного фигурного катания из Эстонии (г. Таллинн). Гид Надежда провела великолепную экскурсию: познавательная, интересная, не перегружена датами, запоминающаяся. Мы с удовольствием провели 2 часа, которые незаметно пролетели. Выражаем Надежде огромную благодарность и искренне надеемся на новую встречу.
  • А
    Артём
    18 июля 2019
    Визит в Королевский дворец Стокгольма
    Гид хороший и экскурсии интересные.
  • Е
    Елена
    28 декабря 2018
    Обзорная-квест по дворцу и Старому городу
    Большое спасибо Марии за экскурсию по Королевскому дворцу. Профессионально, интересно, познавательно. Рекомендую
  • В
    Виктор
    21 ноября 2018
    Обзорная-квест по дворцу и Старому городу
    Хорошие, экскурсии рекомендую всем.

Ответы на вопросы от путешественников по Стокгольм в категории «Дворцы, замки и особняки»

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Сколько стоит экскурсия по Стокгольм в июне 2024
Сейчас в Стокгольм в категории "Дворцы, замки и особняки" можно забронировать 3 экскурсии от 120 до 196. Туристы уже оставили гидам 16 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
Экскурсии на русском языке в Стокгольм (Швеция 🇸🇪) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «Дворцы, замки и особняки», 16 ⭐ отзывов, цены от €120. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Швеции. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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