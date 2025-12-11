Мои заказы

Для иностранцев – экскурсии в Стокгольм

Найдено 4 экскурсии в категории «Для иностранцев» в Стокгольм на русском языке, цены от €67. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Стокгольмское метро - волшебная подземная пещера
1.5 часа
11 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Стокгольмское метро: путешествие по подземной галерее искусства
Погрузитесь в мир искусства и истории, путешествуя по самым необычным станциям Стокгольмского метро
Завтра в 09:00
13 дек в 09:00
€160 за всё до 4 чел.
Скульптуры Стокгольма
Пешая
3.5 часа
31 отзыв
Индивидуальная
Скульптуры Стокгольма: путешествие по искусству и истории
Погрузитесь в мир уличного искусства Стокгольма, где каждая скульптура рассказывает свою уникальную историю
Сегодня в 13:30
Завтра в 09:30
€74 за человека
Старый город Gamla Stan - дела давно минувших дней
Пешая
2 часа
25 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Старый город Gamla Stan - путешествие в историю Стокгольма
Погрузитесь в атмосферу Стокгольма прошлых веков, исследуя узкие улочки и исторические загадки Старого города Gamla Stan
Сегодня в 14:00
Завтра в 08:00
€195 за всё до 5 чел.
За рождественской сказкой в Стокгольм
Пешая
3 часа
11 отзывов
Индивидуальная
За рождественской сказкой в Стокгольм
Индивидуальная экскурсия по рождественскому Стокгольму: Старый город, базары, каток и уникальная иллюминация. Подарите себе сказку
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
€67 за человека

Сколько стоит экскурсия по Стокгольм в декабре 2025
Сейчас в Стокгольм в категории "Для иностранцев" можно забронировать 4 экскурсии от 67 до 195. Туристы уже оставили гидам 78 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
