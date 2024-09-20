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Упсала - город со старинной историей

Погрузитесь в атмосферу Уппсалы, где каждый уголок хранит свои тайны и истории. Вас ждет незабываемое путешествие по страницам шведской истории
Уппсала, город с богатым историческим наследием, приглашает вас на уникальную экскурсию.

Ваше путешествие начнется с посещения старейшего университета Швеции, основанного в 1477 году, где вы узнаете о традициях и причинах опозданий
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студентов. В библиотеке университета вас ждет встреча с раритетными книгами и картами.

Для любителей мистики музей Густавианум откроет свои двери, где вы сможете окунуться в атмосферу тайн и загадок. Прогулка по саду рунических камней позволит вам прикоснуться к древним символам и легендам.

В соборе, строительство которого длилось 175 лет, вы увидите мощи Святого Эрика и его корону - первую корону Швеции. Узнайте, почему в красивой колонке для воды нет воды, и насладитесь красотой садов Линнея. Эта экскурсия - идеальный выбор для тех, кто хочет увидеть, ощутить и узнать Уппсалу. Транспортные расходы в стоимость экскурсии не входят

5
15 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  • 📚 Посещение старейшего университета Швеции
  • 📖 Уникальные раритетные книги и карты
  • 🕵️‍♂️ Мистический музей Густавианум
  • 🗿 Прогулка по саду рунических камней
  • ⛪ Величественный собор с мощами Святого Эрика
  • 🚶‍♂️ Прогулка по садам Линнея

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшие месяцы для экскурсии в Уппсалу - с мая по сентябрь. В это время можно насладиться всеми достопримечательностями и природными объектами в полной мере.
Сейчас август — это идеальное время.
Упсала - город со старинной историей
Упсала - город со старинной историей
Упсала - город со старинной историей

Что можно увидеть

  • Старейший университет Швеции
  • Библиотека Университета
  • Музей Густавианум
  • Сад рунических камней
  • Собор с мощами Святого Эрика
  • Колонка для воды
  • Сады Линнея

Описание экскурсии

Программа

  • Мы посетим самый старый университет Швеции, построенный аж в 1477 г., и узнаем, почему студенты часто опаздывают на лекции. Университет вырастил в своих стенах 8 нобелевских лауреатов.
  • Зайдем в библиотеку Университета и увидим большое количество раритетных книг, нот, карт и не только!
  • А может, вы хотите посетить ну очень мистическое место? Тогда приглашаю в музей Густавианум, где мы с головой окунемся в мистику!
  • А еще прогуляемся по саду рунических камней.
  • Зайдем в собор, который строился аж 175 лет и где находится главная святыня шведов — мощи Святого Эрика и его корона (самая первая в Швеции корона).
  • Увидим красивую колонку для воды и узнаем почему в ней нет воды.
  • Любите природу? Пройдемся по садам Линнея.

Выбор за вами. Хотите увидеть, ощутить и узнать? Жду на своей экскурсии.

Организационные детали

Транспортные расходы в стоимость не входят.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина
Ирина — ваш гид в Стокгольм
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 1 час
Провела экскурсии для 1713 туристов
Я из Санкт-Петербурга, где работала гидом по Скандинавии и Европе. В 2007 г. переехала в Стокгольм и продолжаю работать частным гидом. В сфере туризма я считаюсь прекрасным специалистом по Швеции, Дании, Норвегии, Финляндии. У меня за плечами — 2 высших и много всяческих курсов по специальности. Приезжайте, Стокгольм ждет!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 15 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Сергей
Благодарю Ирину за незабываемую экскурсию по Уппсале!
Благодарю Ирину за незабываемую экскурсию по Уппсале!
Благодарю Ирину за незабываемую экскурсию по Уппсале!
Благодарю Ирину за незабываемую экскурсию по Уппсале!
Вам был полезен этот отзыв?
О
2 января записались на экскурсию к Ирине по Уппсале. Не совсем была уверена, что гиду удасться справиться с нашей сложной компанией (2 семейных группы, в нашей - дети трёх, восьми
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и четырнадцати лет). Однако Ирина не только смогла объединить нас в одну компанию, но и заинтересовала всех участников темой экскурсии, сделала ее интересной, в особенности детям. По крайней мере, самый трудный в плане поведения экскурсант-наш восьмилетний сын, попал под очарование Ирины и слушал ее на максимуме своего внимания. К тому же всех подкупили небольшие новогодние угощения, припасённые Ириной.
Несмотря на пронизывающий ветер и морозную погоду, мы смогли осмотреть город, а греться ходили в храмы, университет, музей и библиотеку. Перекусили в кафе. Наслушались и наговорились вдоволь!
Огромное спасибо также за разговоры в дороге о нравах шведов, их привычках и особенностях. Мы посмотрели на Швецию в другой стороны, сняли пелену восторга с глаз и поняли, что рядом с достоинствами жизни в этой стране соседствуют недостатки, с которыми нам, русским людям, было бы непросто смириться. С радостью возвращались в родной дом, к нашим гостеприимным родственникам и друзьям, с более привычными взглядами на жизнь и не таким большим личным пространством.
Очень рекомендую Ирину как интересного, доброжелательного, знающего проводника-помощника в Швеции.

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Д
Был на экскурсии в Уппсалу 8 августа. Впечатления остались только самые положительные: Ирина - невероятный профессионал, знающий всё о Швеции и об Уппсале в частности, сам город потрясающе красив, да
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ещё мне и с погодой повезло)

Ирина очень позитивный и энергичный человек и, самое главное, профессионал в своей области. Она отвечала на все возникающие вопросы из самых разных сфер и делала всё возможное, чтобы экскурсия прошла максимально комфортно и интересно.

Рекомендую с удовольствием!

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Елизавета
Один из лучших экскурсоводов, которых я знаю! Ездили в Упсалу - очень комфортно. Послушали и историю про город и достопримечательности, и про менталитет, культуру, истории из жизни. Всё рассказано с
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юмором, что немало важно. Экскурсовод умеет делать правильные акценты, паузы - даже моей бабушке было очень комфортно, хотя экскурсия заняла 5 часов и ходили не мало. Очень эрудированный специалист, было приятно с ней общаться:)

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И
Экскурсия просто великолепная! Рекомендую! Отдельно хочу поблагодарить Ирину. Спасибо огромное за интересный рассказ и душевное отношение. Ирина обладает энциклопедическими знаниями, профессионализмом, любит свою работу и людей. Каждое из этих качеств в отдельности уже ценно, но редко можно встретить человека, обладающего всеми. Ирина мы вернемся в Стокгольм и к вам.
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И
Экскурсия с Ириной - это как приятная прогулка с хорошо знакомым человеком, не хочется чтобы она заканчивалась.. Я давно хотела побывать в Уппсале и встреча с Ириной была наградой за мое ожидание. Ирина грамотный экскурсовод, настоящий профессионал, чувствующий слушателя. Большое ей спасибо и Вашей фирме за то, что Вы есть!
С уважением Тоскина Ия
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