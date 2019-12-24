Самый старый университет Швеции, мистический музей, сад рунических камней и многое другое
- 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
- 👣Пешеходная
- ⏱Продолжительность 5 часов
- 👥 Не более 10 человек
- 👶Можно с детьми
- Заказать экскурсию
€156 за экскурсию
Задать вопросОбычно отвечает за 7 ч.
Ирина – Гид в Стокгольме
Уппсала.
Так и хочется сказать "как много в этом слове для сердца шведского слилось..." В этом городе — ну, уж очень много интересных мест — со всеми, как и с историей 📖 города, вы познакомитесь во время этой экскурсии 🧭.
Так и хочется сказать "как много в этом слове для сердца шведского слилось..." В этом городе — ну, уж очень много интересных мест — со всеми, как и с историей 📖 города, вы познакомитесь во время этой экскурсии 🧭.
Программа
- Мы посетим самый старый университет Швеции, построенный аж в 1477 г., и узнаем, почему студенты часто опаздывают на лекции. Университет вырастил в своих стенах 8 нобелевских лауреатов.
- Зайдем в библиотеку Университета и увидим большое количество раритетных книг, нот, карт и не только!
- А может, вы хотите посетить ну очень мистическое место? Тогда приглашаю в музей Густавианум, где мы с головой окунемся в мистику!
- А еще прогуляемся по саду рунических камней.
- Зайдем в собор, который строился аж 175 лет и где находится главная святыня шведов — мощи Святого Эрика и его корона (самая первая в Швеции корона).
- Увидим красивую колонку для воды и узнаем почему в ней нет воды.
- Любите природу? Пройдемся по садам Линнея.
Выбор за вами. Хотите увидеть, ощутить и узнать? Жду на своей экскурсии.
Организационные детали
Транспортные расходы в стоимость не входят.
Выберите дату для вашей экскурсии
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
- Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
- Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
- Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Ирина
Я из Санкт-Петербурга, где работала гидом по Скандинавии и Европе. В 2007 г. переехала в Стокгольм и продолжаю работать частным гидом. В сфере туризма я считаюсь прекрасным специалистом по Швеции, Дании, Норвегии, Финляндии. У меня за плечами — 2 высших и много всяческих курсов по специальности. Приезжайте, Стокгольм ждет!Напишите мне
9 отзывов оставили туристы
Людмила
24 декабря 2019
Город Уппсала с интересной историей и интересными об’ектами. Очень впечатлил Кафедральный собор, особенно, если учесть, год его постройки. На осмотр ушло 4 часа. Спасибо Ирине: интересно и легко подаёт материал. 23 дек. 2019г. Людмила.
Станислав
13 мая 2019
Ирина показала себя профессионалом с большой буквы, ее экскурсия была очень интересна, разнообразна с точки зрения поднимаемых тем и познавательна. Она не только отлично знает предмет экскурсии, историю страны и города, но и является замечательным собеседником, готовым объяснить особенности шведского менталитета и стиля жизни шведов.
Елизавета
11 марта 2019
Один из лучших экскурсоводов, которых я знаю! Ездили в Упсалу - очень комфортно. Послушали и историю про город и достопримечательности, и про менталитет, культуру, истории из жизни. Всё рассказано с юмором, что немало важно. Экскурсовод умеет делать правильные акценты, паузы - даже моей бабушке было очень комфортно, хотя экскурсия заняла 5 часов и ходили не мало. Очень эрудированный специалист, было приятно с ней общаться :)
Ия
24 февраля 2019
Экскурсия с Ириной - это как приятная прогулка с хорошо знакомым человеком, не хочется чтобы она заканчивалась. . Я давно хотела побывать в Уппсале и встреча с Ириной была наградой за мое ожидание. Ирина грамотный экскурсовод, настоящий профессионал, чувствующий слушателя. Большое ей спасибо и Вашей фирме за то, что Вы есть! С уважением Тоскина Ия
Оксана
23 января 2019
2 января записались на экскурсию к Ирине по Уппсале. Не совсем была уверена, что гиду удасться справиться с нашей сложной компанией (2 семейных группы, в нашей - дети трёх, восьми и четырнадцати лет). Однако Ирина не только смогла объединить нас в одну компанию, но и заинтересовала всех участников темой экскурсии, сделала ее интересной, в особенности детям. По крайней мере, самый трудный в плане поведения экскурсант-наш восьмилетний сын, попал под очарование Ирины и слушал ее на максимуме своего внимания. К тому же всех подкупили небольшие новогодние угощения, припасённые Ириной. Несмотря на пронизывающий ветер и морозную погоду, мы смогли осмотреть город, а греться ходили в храмы, университет, музей и библиотеку. Перекусили в кафе. Наслушались и наговорились вдоволь! Огромное спасибо также за разговоры в дороге о нравах шведов, их привычках и особенностях. Мы посмотрели на Швецию в другой стороны, сняли пелену восторга с глаз и поняли, что рядом с достоинствами жизни в этой стране соседствуют недостатки, с которыми нам, русским людям, было бы непросто смириться. С радостью возвращались в родной дом, к нашим гостеприимным родственникам и друзьям, с более привычными взглядами на жизнь и не таким большим личным пространством. Очень рекомендую Ирину как интересного, доброжелательного, знающего проводника-помощника в Швеции.
Ирина
3 января 2019
Экскурсия просто великолепная! Рекомендую! Отдельно хочу поблагодарить Ирину. Спасибо огромное за интересный рассказ и душевное отношение. Ирина обладает энциклопедическими знаниями, профессионализмом, любит свою работу и людей. Каждое из этих качеств в отдельности уже ценно, но редко можно встретить человека, обладающего всеми. Ирина мы вернемся в Стокгольм и к вам.
Инесса
5 января 2017
Было крайне интересно. Упсала красивый город, с богатой историей. Посетили музей, храмы. Очень довольна, спасибо гиду Ирине :)
Дмитрий
11 января 2016
Хотим поблагодарить Ирину за проведенную экскурсию! Нам очень понравился маленький уютный город Упсала, мы хорошо провели время! Спасибо.
Александр
6 октября 2015
Всё было организовано прекрасно. Экскурсия очень познавательная и интересная.
Ирина проводит ещё 4 экскурсии
Метро Стокгольма
Не просто подземка, а самая длинная художественная галерея под землей
Для того, чтобы описать метро Стокгольма, слов всегда будет маловато. Его нужно увидеть собственными глазами! Вместе мы пройдем по самым интересным и красивым станциям, погрузимся в их атмосферу, я расскажу их историю и покажу интересные детали.
Юргорден — остров сказок и сказочных животных
Познавательная экскурсия для детей и взрослых
Увидеть чум старой лапландки и того самого северного оленя, который помогал Герде, зайти в гости у мумми троллям и отведать фирменные фрикадельки, побывать в парке Скансен и узнать всю историю Швеции.
Замок Грипсхольм — таинственный и мистический
Путешествие в замок вдовствующих королев с первозданными интерьерами и интригующими историями
Вас ждет путешествие в замок совершенно уникальный как своими первозданными интерьерами и раритетами, так и своими интригующими историями.
Стокгольм и его необычные памятники
Прогулка по четырем островам города в поиске самых удивительных мемориалов
Приглашаю вас на необычную экскурсию, в процессе которой вы не только познакомитесь со Стокгольмом, но и увидите множество действительно необычных памятников.
Экскурсии по пригородам Стокгольма
Старый город и музей Скансен в Стокгольме
Увидеть Швецию в миниатюре и главные достопримечательности ее столицы
На этой экскурсии, идеальной для семей и дружеских компаний, вас ждут самый посещаемый музей Скандинавии, Скансен, и прогулка по улочкам Старого города. Скансен — это самая настоящая Швеция в миниатюре. Не нужно путешествовать по всей стране, чтобы увидеть, как жили разные народности на территории Швеции, достаточно попасть сюда, в крупнейший музей-заповедник в Европе! На прогулке я нескучным языком расскажу об истории Швеции, о средневековом быте и о том, как начинался Стокгольм.