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и четырнадцати лет). Однако Ирина не только смогла объединить нас в одну компанию, но и заинтересовала всех участников темой экскурсии, сделала ее интересной, в особенности детям. По крайней мере, самый трудный в плане поведения экскурсант-наш восьмилетний сын, попал под очарование Ирины и слушал ее на максимуме своего внимания. К тому же всех подкупили небольшие новогодние угощения, припасённые Ириной.

Несмотря на пронизывающий ветер и морозную погоду, мы смогли осмотреть город, а греться ходили в храмы, университет, музей и библиотеку. Перекусили в кафе. Наслушались и наговорились вдоволь!

Огромное спасибо также за разговоры в дороге о нравах шведов, их привычках и особенностях. Мы посмотрели на Швецию в другой стороны, сняли пелену восторга с глаз и поняли, что рядом с достоинствами жизни в этой стране соседствуют недостатки, с которыми нам, русским людям, было бы непросто смириться. С радостью возвращались в родной дом, к нашим гостеприимным родственникам и друзьям, с более привычными взглядами на жизнь и не таким большим личным пространством.

Очень рекомендую Ирину как интересного, доброжелательного, знающего проводника-помощника в Швеции.