Уппсала, город с богатым историческим наследием, приглашает вас на уникальную экскурсию.
Ваше путешествие начнется с посещения старейшего университета Швеции, основанного в 1477 году, где вы узнаете о традициях и причинах опозданий
Ваше путешествие начнется с посещения старейшего университета Швеции, основанного в 1477 году, где вы узнаете о традициях и причинах опозданий
6 причин купить эту экскурсию
- 📚 Посещение старейшего университета Швеции
- 📖 Уникальные раритетные книги и карты
- 🕵️♂️ Мистический музей Густавианум
- 🗿 Прогулка по саду рунических камней
- ⛪ Величественный собор с мощами Святого Эрика
- 🚶♂️ Прогулка по садам Линнея
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
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май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшие месяцы для экскурсии в Уппсалу - с мая по сентябрь. В это время можно насладиться всеми достопримечательностями и природными объектами в полной мере.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Старейший университет Швеции
- Библиотека Университета
- Музей Густавианум
- Сад рунических камней
- Собор с мощами Святого Эрика
- Колонка для воды
- Сады Линнея
Описание экскурсии
Программа
- Мы посетим самый старый университет Швеции, построенный аж в 1477 г., и узнаем, почему студенты часто опаздывают на лекции. Университет вырастил в своих стенах 8 нобелевских лауреатов.
- Зайдем в библиотеку Университета и увидим большое количество раритетных книг, нот, карт и не только!
- А может, вы хотите посетить ну очень мистическое место? Тогда приглашаю в музей Густавианум, где мы с головой окунемся в мистику!
- А еще прогуляемся по саду рунических камней.
- Зайдем в собор, который строился аж 175 лет и где находится главная святыня шведов — мощи Святого Эрика и его корона (самая первая в Швеции корона).
- Увидим красивую колонку для воды и узнаем почему в ней нет воды.
- Любите природу? Пройдемся по садам Линнея.
Выбор за вами. Хотите увидеть, ощутить и узнать? Жду на своей экскурсии.
Организационные детали
Транспортные расходы в стоимость не входят.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваш гид в Стокгольм
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 1 час
Провела экскурсии для 1713 туристов
Я из Санкт-Петербурга, где работала гидом по Скандинавии и Европе. В 2007 г. переехала в Стокгольм и продолжаю работать частным гидом. В сфере туризма я считаюсь прекрасным специалистом по Швеции, Дании, Норвегии, Финляндии. У меня за плечами — 2 высших и много всяческих курсов по специальности. Приезжайте, Стокгольм ждет!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 15 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Благодарю Ирину за незабываемую экскурсию по Уппсале!
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О
2 января записались на экскурсию к Ирине по Уппсале. Не совсем была уверена, что гиду удасться справиться с нашей сложной компанией (2 семейных группы, в нашей - дети трёх, восьми
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Д
Был на экскурсии в Уппсалу 8 августа. Впечатления остались только самые положительные: Ирина - невероятный профессионал, знающий всё о Швеции и об Уппсале в частности, сам город потрясающе красив, да
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Один из лучших экскурсоводов, которых я знаю! Ездили в Упсалу - очень комфортно. Послушали и историю про город и достопримечательности, и про менталитет, культуру, истории из жизни. Всё рассказано с
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И
Экскурсия просто великолепная! Рекомендую! Отдельно хочу поблагодарить Ирину. Спасибо огромное за интересный рассказ и душевное отношение. Ирина обладает энциклопедическими знаниями, профессионализмом, любит свою работу и людей. Каждое из этих качеств в отдельности уже ценно, но редко можно встретить человека, обладающего всеми. Ирина мы вернемся в Стокгольм и к вам.
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И
Экскурсия с Ириной - это как приятная прогулка с хорошо знакомым человеком, не хочется чтобы она заканчивалась.. Я давно хотела побывать в Уппсале и встреча с Ириной была наградой за мое ожидание. Ирина грамотный экскурсовод, настоящий профессионал, чувствующий слушателя. Большое ей спасибо и Вашей фирме за то, что Вы есть!
С уважением Тоскина Ия
С уважением Тоскина Ия
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