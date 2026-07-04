52 отзыва оставили туристы

Лучшее время для экскурсии в Стокгольме - это летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная, и город оживает, предлагая множество развлечений на свежем воздухе. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также можно насладиться прогулками, но стоит быть готовыми к переменчивой погоде. Зимой, несмотря на холод, экскурсия все равно может быть интересной, особенно если вы любите зимние виды спорта и атмосферу рождественских праздников.

Представьте экскурсию, где каждый уголок Стокгольма рассказывает свою уникальную историю, а каждый фасад дома скрывает легенду.Это не просто прогулка, это путешествие в мир истории и фантазии, где вас и ваших

детей ждут захватывающие рассказы о Карлсоне, который живет на крыше, тайны Старого города и ответы на вопросы, о которых вы даже не подозревали. Вас ожидает знакомство с самой узкой улочкой Стокгольма, истории о средневековых традициях и образе жизни местных жителей. Эта экскурсия разработана так, чтобы увлечь как малышей, так и взрослых, предлагая интерактивный и познавательный опыт для всей семьи. Подарите себе и своим детям не просто прогулку, а настоящее приключение по Стокгольму, где каждый шаг открывает что-то новое и удивительное

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Путешественники с маленькими озорниками! Вы думаете, что вот опять все время пройдет на детских площадках и в поисках мороженого, и что о прогулке по городу с детьми не может быть и речи? Возможно, конечно, если с вами не будет рядом опытного гида-крышелаза, которая точно знает, где живет Карлсон, не раз бывала у него в гостях и сама не прочь немного пошалить в компании Малыша))

Мороженое, конфеты и пряные печенья — все это можно найти по дороге к тому месту, где Малыш и Карлсон пугали грабителей. А родители тем временем успеют обозреть красоты Старого города, протиснуться между стен самой узкой улочки, рассмотреть фасады зданий и узнать много интересного из жизни Стокгольма.

Мы с вашими детьми поразмышляем над вопросами:

Откуда берет начало Стокгольм и почему стоит искать клад в Старом городе?

Почему в средние века дети пили пиво вместо воды?

Где в Старом городе живут черти и кто смел выбрать себе профессию палача?

Почему в городе была крепостная стена и какими ремеслами занимались горожане?

Давайте искать ответы вместе с детьми, ведь игровая форма повествования и есть успешный рассказ, не без маленьких удовольствий для самых маленьких, конечно!

Буду рада совершить с вами и вашей семьей эту увлекательную прогулку и дам массу советов, как с пользой провести время в городе с детьми. Тур легко комбинируется с другими предложенными мной маршрутами.