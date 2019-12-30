52 отзыва оставили туристы

Дети и историческая прогулка 👣 могут подружиться! На этой экскурсии 🧭 я в игровой форме расскажу об интересных фактах Стокгольма, поделюсь необыкновенными историями и покажу, где всё-таки живёт Карлсон. Маршрут построен так, чтобы не заскучали и родители: вы откроете истории 📖 фасадов домов, найдёте одну очень узкую улочку и узнаете о местном образе жизни. Добро пожаловать в город чудака, который живёт на крыше!

Что вас ожидает

Путешественники с маленькими озорниками! Вы думаете, что вот опять все время пройдет на детских площадках и в поисках мороженого, и что о прогулке по городу с детьми не может быть и речи? Возможно, конечно, если с вами не будет рядом опытного гида-крышелаза, которая точно знает, где живет Карлсон, не раз бывала у него в гостях и сама не прочь немного пошалить в компании Малыша))

Мороженое, конфеты и пряные печенья — все это можно найти по дороге к тому месту, где Малыш и Карлсон пугали грабителей. А родители тем временем успеют обозреть красоты Старого города, протиснуться между стен самой узкой улочки, рассмотреть фасады зданий и узнать много интересного из жизни Стокгольма.

Мы с вашими детьми поразмышляем над вопросами:

Откуда берет начало Стокгольм и почему стоит искать клад в Старом городе?

Почему в средние века дети пили пиво вместо воды?

Где в Старом городе живут черти и кто смел выбрать себе профессию палача?

Почему в городе была крепостная стена и какими ремеслами занимались горожане?

Давайте искать ответы вместе с детьми, ведь игровая форма повествования и есть успешный рассказ, не без маленьких удовольствий для самых маленьких, конечно!

Буду рада совершить с вами и вашей семьей эту увлекательную прогулку и дам массу советов, как с пользой провести время в городе с детьми. Тур легко комбинируется с другими предложенными мной маршрутами.