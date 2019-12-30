52 отзыва оставили туристы

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О Стокгольме школьникам и их родителям

Нескучная прогулка, которая поможет ребёнку узнать и запомнить город

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 👣‍Пешеходная
  • Продолжительность 1.5 часа
  • 👥 Не более 5 человек
  • 👶Можно с детьми
  • 🚩Встреча Gamla Stan. Slottsbacken 2
  • Заказать экскурсию

105 за экскурсию

У этой экскурсии52 отзыва
4.96
Valentina
Задать вопросОбычно отвечает за 6 ч.
Valentina – Гид в Стокгольме
Дети и историческая прогулка 👣 могут подружиться! На этой экскурсии 🧭 я в игровой форме расскажу об интересных фактах Стокгольма, поделюсь необыкновенными историями и покажу, где всё-таки живёт Карлсон.

Маршрут построен так, чтобы не заскучали и родители: вы откроете истории 📖 фасадов домов, найдёте одну очень узкую улочку и узнаете о местном образе жизни.

Добро пожаловать в город чудака, который живёт на крыше!
О Стокгольме школьникам и их родителям
О Стокгольме школьникам и их родителям

Что вас ожидает

Путешественники с маленькими озорниками! Вы думаете, что вот опять все время пройдет на детских площадках и в поисках мороженого, и что о прогулке по городу с детьми не может быть и речи? Возможно, конечно, если с вами не будет рядом опытного гида-крышелаза, которая точно знает, где живет Карлсон, не раз бывала у него в гостях и сама не прочь немного пошалить в компании Малыша))

Мороженое, конфеты и пряные печенья — все это можно найти по дороге к тому месту, где Малыш и Карлсон пугали грабителей. А родители тем временем успеют обозреть красоты Старого города, протиснуться между стен самой узкой улочки, рассмотреть фасады зданий и узнать много интересного из жизни Стокгольма.

Мы с вашими детьми поразмышляем над вопросами:

  • Откуда берет начало Стокгольм и почему стоит искать клад в Старом городе?
  • Почему в средние века дети пили пиво вместо воды?
  • Где в Старом городе живут черти и кто смел выбрать себе профессию палача?
  • Почему в городе была крепостная стена и какими ремеслами занимались горожане?

Давайте искать ответы вместе с детьми, ведь игровая форма повествования и есть успешный рассказ, не без маленьких удовольствий для самых маленьких, конечно!

Буду рада совершить с вами и вашей семьей эту увлекательную прогулку и дам массу советов, как с пользой провести время в городе с детьми. Тур легко комбинируется с другими предложенными мной маршрутами.

О Стокгольме школьникам и их родителям
О Стокгольме школьникам и их родителям
О Стокгольме школьникам и их родителям
О Стокгольме школьникам и их родителям
О Стокгольме школьникам и их родителям
О Стокгольме школьникам и их родителям
О Стокгольме школьникам и их родителям
О Стокгольме школьникам и их родителям
О Стокгольме школьникам и их родителям
О Стокгольме школьникам и их родителям

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Место встречи для начала Gamla Stan. Slottsbacken 2.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Valentina
Valentina
Я живу в Стокгольме 10 лет и работаю гидом-переводчиком на протяжении 9 лет. Сама из Санкт-Петербурга, закончила наш «Большой Университет» СПбГУ — отделение английской филологии. Имею сертификат стокгольмского гида и сертификат, подтверждаемый ежегодно авторитетной комиссией, по работе с людьми на высоте (для прогулок по крышам города). Буду рада встрече с вами и вашими спутниками!
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52 отзыва оставили туристы

30 декабря 2019
Мы с внучкой 6 с половиной лет были в Стокгольме на кануне рождества. Валентина провела нам экскурсию по старому городу. Информация была подобрана на возраст дошкольницы, с интересными для ребенка фактами. Валентина рассказала нам не только историю города и страны, но и про знаменитых детских писателях Дании, но и про их персонажей. Даже показала, где жил Карлсон. Время экскурсии пролетело не заметно, мы остались очень довольны. Огромное спасибо Валентине.
23 ноября 2019
Замечательная экскурсия. Дети : младший школьник и средний и старший - все остались довольны, много запомнили и весь вечер делились впечатлениями. Валентина - прекрасный гид, прекрасно знает тему, ориентируется в городе и в материале, а кроме того чувствует детскую аудиторию! Спасибо. !надеемся ещё приехать и посетить другие экскурсию, но в более тёплое время года :)
23 ноября 2019
Огромное спасибо Валентине за прекрасную экскурсию. Понравилось все, несмотря на проливной дождь и разновозрастную группу (от 5 до 50) всем было интересно.
12 ноября 2019
Детям из экскурсии было посвящено наверно минут 10. В целом экскурсия очень скудная была и включала в себя всего пару улиц. Скучно.
21 августа 2019
Путешествовали с дочкой (12 лет) по Скандинавии. Интересная экскурсия, Валентина замечательный рассказчик. Ребенку очень понравилось.
15 июля 2019
Валентина структурировать материал таким образом, чтобы дети смогли запомнить важные детали. Экскурсовод подстраивалась под наш темп и возраст деток (6, 7лет).
29 июня 2019
Очень доступное для детей изложение материала. Надеюсь, запомнят о Стокгольме некоторые яркие факты. Спасибо
8 июня 2019
Валентина - отличный рассказчик, специалист по творчеству Астрид Линдгрен, умеет увлечь детей интересным рассказом и видно, что знает гораздо больше, чем вмещается в рамки экскурсии.
2 июня 2019
Спасибо за приятно проведённое время. Было интересно.
19 мая 2019
Цель - развлечь ребёнка достигнута)
Ещё 42 отзыва

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