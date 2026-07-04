52 отзыва оставили туристы

Это не просто прогулка, это путешествие в мир истории и фантазии, где вас и ваших
6 причин купить эту экскурсию
- 🎉 Интерактивная форма повествования
- 🏰 Увлекательные истории о Стокгольме
- 👨👩👧👦 Подходит для всей семьи
- 🍦 Возможность попробовать местные сладости
- 🕵️♂️ Исследование узких улочек и старинных зданий
- 🧩 Разгадывание исторических загадок
Лучшее время для посещения
Что можно увидеть
- Старый город
- Самая узкая улочка
- Фасады зданий
Описание экскурсии
Путешественники с маленькими озорниками! Вы думаете, что вот опять все время пройдет на детских площадках и в поисках мороженого, и что о прогулке по городу с детьми не может быть и речи? Возможно, конечно, если с вами не будет рядом опытного гида-крышелаза, которая точно знает, где живет Карлсон, не раз бывала у него в гостях и сама не прочь немного пошалить в компании Малыша))
Мороженое, конфеты и пряные печенья — все это можно найти по дороге к тому месту, где Малыш и Карлсон пугали грабителей. А родители тем временем успеют обозреть красоты Старого города, протиснуться между стен самой узкой улочки, рассмотреть фасады зданий и узнать много интересного из жизни Стокгольма.
Мы с вашими детьми поразмышляем над вопросами:
- Откуда берет начало Стокгольм и почему стоит искать клад в Старом городе?
- Почему в средние века дети пили пиво вместо воды?
- Где в Старом городе живут черти и кто смел выбрать себе профессию палача?
- Почему в городе была крепостная стена и какими ремеслами занимались горожане?
Давайте искать ответы вместе с детьми, ведь игровая форма повествования и есть успешный рассказ, не без маленьких удовольствий для самых маленьких, конечно!
Буду рада совершить с вами и вашей семьей эту увлекательную прогулку и дам массу советов, как с пользой провести время в городе с детьми. Тур легко комбинируется с другими предложенными мной маршрутами.