52 отзыва оставили туристы

Путешественники с маленькими озорниками! Вы думаете, что вот опять все время пройдет на детских площадках и в поисках мороженого, и что о прогулке по городу с детьми не может быть и речи? Возможно, конечно, если с вами не будет рядом опытного гида-крышелаза, которая точно знает, где живет Карлсон, не раз бывала у него в гостях и сама не прочь немного пошалить в компании Малыша))
Мороженое, конфеты и пряные печенья — все это можно найти по дороге к тому месту, где Малыш и Карлсон пугали грабителей. А родители тем временем успеют обозреть красоты Старого города, протиснуться между стен самой узкой улочки, рассмотреть фасады зданий и узнать много интересного из жизни Стокгольма.
Мы с вашими детьми поразмышляем над вопросами:
Давайте искать ответы вместе с детьми, ведь игровая форма повествования и есть успешный рассказ, не без маленьких удовольствий для самых маленьких, конечно!
Буду рада совершить с вами и вашей семьей эту увлекательную прогулку и дам массу советов, как с пользой провести время в городе с детьми. Тур легко комбинируется с другими предложенными мной маршрутами.