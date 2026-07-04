52 отзыва оставили туристы

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О Стокгольме школьникам и их родителям

Познавательная прогулка по Стокгольму, где история оживает в игровой форме. Ваш ребенок будет в восторге, а вы узнаете много нового
Представьте экскурсию, где каждый уголок Стокгольма рассказывает свою уникальную историю, а каждый фасад дома скрывает легенду.

Это не просто прогулка, это путешествие в мир истории и фантазии, где вас и ваших
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детей ждут захватывающие рассказы о Карлсоне, который живет на крыше, тайны Старого города и ответы на вопросы, о которых вы даже не подозревали.

Вас ожидает знакомство с самой узкой улочкой Стокгольма, истории о средневековых традициях и образе жизни местных жителей.

Эта экскурсия разработана так, чтобы увлечь как малышей, так и взрослых, предлагая интерактивный и познавательный опыт для всей семьи.

Подарите себе и своим детям не просто прогулку, а настоящее приключение по Стокгольму, где каждый шаг открывает что-то новое и удивительное

4.9
60 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  • 🎉 Интерактивная форма повествования
  • 🏰 Увлекательные истории о Стокгольме
  • 👨‍👩‍👧‍👦 Подходит для всей семьи
  • 🍦 Возможность попробовать местные сладости
  • 🕵️‍♂️ Исследование узких улочек и старинных зданий
  • 🧩 Разгадывание исторических загадок

Лучшее время для посещения

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Лучшее время для экскурсии в Стокгольме - это летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная, и город оживает, предлагая множество развлечений на свежем воздухе. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также можно насладиться прогулками, но стоит быть готовыми к переменчивой погоде. Зимой, несмотря на холод, экскурсия все равно может быть интересной, особенно если вы любите зимние виды спорта и атмосферу рождественских праздников.
Сейчас август — это идеальное время.
О Стокгольме школьникам и их родителям
О Стокгольме школьникам и их родителям
О Стокгольме школьникам и их родителям

Что можно увидеть

  • Старый город
  • Самая узкая улочка
  • Фасады зданий

Описание экскурсии

Путешественники с маленькими озорниками! Вы думаете, что вот опять все время пройдет на детских площадках и в поисках мороженого, и что о прогулке по городу с детьми не может быть и речи? Возможно, конечно, если с вами не будет рядом опытного гида-крышелаза, которая точно знает, где живет Карлсон, не раз бывала у него в гостях и сама не прочь немного пошалить в компании Малыша))

Мороженое, конфеты и пряные печенья — все это можно найти по дороге к тому месту, где Малыш и Карлсон пугали грабителей. А родители тем временем успеют обозреть красоты Старого города, протиснуться между стен самой узкой улочки, рассмотреть фасады зданий и узнать много интересного из жизни Стокгольма.

Мы с вашими детьми поразмышляем над вопросами:

  • Откуда берет начало Стокгольм и почему стоит искать клад в Старом городе?
  • Почему в средние века дети пили пиво вместо воды?
  • Где в Старом городе живут черти и кто смел выбрать себе профессию палача?
  • Почему в городе была крепостная стена и какими ремеслами занимались горожане?

Давайте искать ответы вместе с детьми, ведь игровая форма повествования и есть успешный рассказ, не без маленьких удовольствий для самых маленьких, конечно!

Буду рада совершить с вами и вашей семьей эту увлекательную прогулку и дам массу советов, как с пользой провести время в городе с детьми. Тур легко комбинируется с другими предложенными мной маршрутами.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Gamla Stan. Slottsbacken 2
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Валентина
Валентина — ваш гид в Стокгольм
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 1357 туристов
Я живу в Стокгольме 14 лет и работаю гидом-переводчиком на протяжении 12 лет. Сама из Санкт-Петербурга, закончила наш «Большой Университет» СПбГУ — отделение английской филологии. Имею официальную авторизацию стокгольмского гида
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для всего города и музеев и сертификат по работе с людьми на высоте для прогулок по крышам города. Помимо этого имею педагогический диплом стокгольмского университета. Буду рада встрече с вами и вашими спутниками!

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на последних 30 из 60 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
57
4
1
3
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2
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О
Фантастическая экскурсия!!! огромное спасибо Валентине, которая показала нам город изнутри, с деталями, историей и архитектурой. И взрослые и дети в полном абсолютном восторге. Мы обязательно вернемся за продолжением. Лучший экскурсовод!!!!
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Наталья
Большое спасибо Валентине: сын (11 лет) был доволен, взрослые также получили достаточно информации. С удовольствием пойдём на другие экскурсии.
Большое спасибо Валентине: сын (11 лет) был доволен, взрослые также получили достаточно информации. С удовольствием пойдём на другие экскурсии.
Большое спасибо Валентине: сын (11 лет) был доволен, взрослые также получили достаточно информации. С удовольствием пойдём на другие экскурсии.
Большое спасибо Валентине: сын (11 лет) был доволен, взрослые также получили достаточно информации. С удовольствием пойдём на другие экскурсии.
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С
В период с 28 октября по 4 ноября на детские осенние каникулы, отдыхали в г. Стокгольме. Долго выбирали место отдыха и не пожалели, что поехали в Стокгольм. Нам очень повезло
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еще в Москве через Tripster запланировали экскурсию, и это было залогом нашего успешного путешествия. Мы по электронной почте связались с нашим гидом Валентиной, которая в первый день нашего путешествия провела прекрасную экскурсию по старому городу, и рассказала много интересного и полезного про Стокгольм и Швецию в целом. Если Вы захотите взять гида, когда решите посетить Стокгольм, не пожалеете если выберите Валентину, она пунктуальный и ответственный человек, с хорошими знаниями истории и культуры, было интересно не только нам, но и нашим детям (11 и 6 лет).

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И
Большое спасибо Валентине за содержательную прогулку. Дети (мальчики 7 и 10 лет) были в восторге, на все 1000 и один вопрос были получены исчерпывющие ответы. Даже суровая погода не смогла
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испортить впечатление о прогулке. Приятным завершением экскурсии стало посещение уютного кафе, в котором мы смогли погреться и получить бонусом много разной и интересной информации. Очень рекомендуем экскурсии с Валентиной, она знающий, внимательный и очень приятный собеседник. Дети большие непоседы, но с очень большим удовольствием и вниманием слушали рассказы Валентины. Спасибо! Надеемся встретиться еще раз!

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О
Мы с мужем, ездили с двумя нашими детьми 4 и 6 лет, в Копенгаген и Стокгольм на новогодние праздники. Помимо запланированных всевозможных детских развлечений, хотелось, все таки, хоть немного, ознакомиться
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с двумя этими городами (мы там были впервые). И я заранее договорилась об экскурсиях. Честно говоря, с учетом того, что мои дети не отличаются терпением и сильно избалованы, я заранее морально подготовилась к отравляющему экскурсию нытью, типа:"ноги болят, дальше не пойдем, лучше в Юнибакен …. и все такое:)". Тем более, что опыт уже был. Огромное спасибо Валентине - она смогла заинтересовать детей (поверьте, в моем случае, это очень не просто). И даже рассказывая о мрачном Средневековье, она делала это на удивление позитивно, что важно, когда на экскурсии присутствуют маленькие дети, на мой взгляд. В общем, благодаря Вале, наша экскурсия прошла замечательно (гораздо менее напряжено, чем я рассчитывала:) - она сразу очень правильно сориентировалась на состав и особенности нашей группы:). И еще, Валентина очень располагающий и легкий в общении человек, что делает ее экскурсию очень приятной. Еще раз, большое спасибо, Вам Валентина. Всем своим знакомым, собирающемся посетить Стокгольм, я рекомендую обратиться к Вам.

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Д
Мы были в Стокгольме 9 января 2015 года семьёй, состоящей из двух взрослых человек и детей 17 и 7 лет. Была задача заинтересовать всех, т. к. разница в возрасте на
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лицо. К тому же время у нас было ограничено. Воспользовавшись услугами гида Валентины мы побродили по старому городу, а так же успели забраться на крышу и посетить домик Карлсона. Все были в восторге!!! Валентина это человек с которым было легко и интересно. Она уравновешенный, грамотный,ответственный и профессиональный человек.
Передайте пожалуйста Валентине ещё раз огромное спасибо!!!
Наша оценка: ОТЛИЧНО!!!
Желаем всем получить такие же эмоции!!!

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