3 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Понять Стокгольм за 3 часа: от богемного Сёдермальма до королевского дворца
Откройте для себя красоту и историю Стокгольма через эксклюзивную экскурсию на авто. Исследуйте 7 островов и узнайте секреты шведской столицы
Начало: Slosttsbacken 2 около стеллы
Сегодня в 15:00
Завтра в 08:00
€361 за всё до 3 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
Индивидуальная экскурсия: 10 островов Стокгольма за 3 часа
Уникальная автомобильная экскурсия по 10 островам Стокгольма: исторические здания, музеи и панорамные виды
Завтра в 08:00
7 сен в 08:00
€175 за всё до 8 чел.
2.5 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Самое-самое в Стокгольме: прогулка по историческому центру
Исследовать главные достопримечательности и понять «загадочную шведскую душу»
Начало: На площади Густава Адольфа
9 сен в 11:00
10 сен в 11:00
€120 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- TTatyana26 августа 2024Замечательно
- ЛЛариса3 августа 2024Очень интересная экскурсия
- ННаталья30 июля 2024Замечательная экскурсия, благодарю гида!
- AArkadiy13 июля 2024Очень хороший тур Это была продолжительная но не утомительная экскурсия так как Александр встретил нас в порту и возил нас ко
- IIrina12 июня 2024Нам понравилась экскурсия в сопровождении Александра. Мы смогли увидеть много новых и интересных мест. К сожалению, нам помешал марафон, хотя было интересно наблюдать за ним.
- ООльга23 февраля 2022Мы в восторге от гида! Людмила очень эрудированный и интересный рассказ щик. Мы были два года назад на этой же экскурсии группой. Небо и земля. Вывод. Лучше нанять частного экскурсию.
Ответы на вопросы от путешественников по Стокгольм в категории «Самое главное»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Стокгольм
В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Стокгольм
4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в сентябре:
Сколько стоит экскурсия по Стокгольм в сентябре 2024
Сейчас в Стокгольм в категории "Самое главное" можно забронировать 3 экскурсии от 120 до 361. Туристы уже оставили гидам 48 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Экскурсии на русском языке в Стокгольм (Швеция 🇸🇪) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «Самое главное», 48 ⭐ отзывов, цены от €120. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Швеции. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь