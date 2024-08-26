Увидеть самое главное в Стокгольм

Найдено 3 экскурсии в категории «Самое главное» в Стокгольм на русском языке, цены от €120. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Понять Стокгольм за 3 часа
На машине
14 отзывов
3 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Понять Стокгольм за 3 часа: от богемного Сёдермальма до королевского дворца
Откройте для себя красоту и историю Стокгольма через эксклюзивную экскурсию на авто. Исследуйте 7 островов и узнайте секреты шведской столицы
Начало: Slosttsbacken 2 около стеллы
Сегодня в 15:00
Завтра в 08:00
361 за всё до 3 чел.
10 островов Стокгольма
На машине
34 отзыва
2 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
Индивидуальная экскурсия: 10 островов Стокгольма за 3 часа
Уникальная автомобильная экскурсия по 10 островам Стокгольма: исторические здания, музеи и панорамные виды
Завтра в 08:00
7 сен в 08:00
175 за всё до 8 чел.
Самое-самое в Стокгольме: прогулка по историческому центру
Пешая
2.5 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Самое-самое в Стокгольме: прогулка по историческому центру
Исследовать главные достопримечательности и понять «загадочную шведскую душу»
Начало: На площади Густава Адольфа
9 сен в 11:00
10 сен в 11:00
120 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • T
    Tatyana
    26 августа 2024
    10 островов Стокгольма
    Замечательно
    ЗамечательноЗамечательноЗамечательно
  • Л
    Лариса
    3 августа 2024
    Понять Стокгольм за 3 часа
    Очень интересная экскурсия
  • Н
    Наталья
    30 июля 2024
    Понять Стокгольм за 3 часа
    Замечательная экскурсия, благодарю гида!
  • A
    Arkadiy
    13 июля 2024
    10 островов Стокгольма
    Очень хороший тур Это была продолжительная но не утомительная экскурсия так как Александр встретил нас в порту и возил нас ко
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    всем пунктам экскурсии. Мы получили иного информации о Стокгольме и его истории. Тем кто планирует побывать в Стокгольме очень рекомендуем обратиться к Александру

  • I
    Irina
    12 июня 2024
    10 островов Стокгольма
    Нам понравилась экскурсия в сопровождении Александра. Мы смогли увидеть много новых и интересных мест. К сожалению, нам помешал марафон, хотя было интересно наблюдать за ним.
  • О
    Ольга
    23 февраля 2022
    Понять Стокгольм за 3 часа
    Мы в восторге от гида! Людмила очень эрудированный и интересный рассказ щик. Мы были два года назад на этой же экскурсии группой. Небо и земля. Вывод. Лучше нанять частного экскурсию.
    Мы в восторге от гида! Людмила очень эрудированный и интересный рассказ щик. Мы были два года

Ответы на вопросы от путешественников по Стокгольм в категории «Самое главное»

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Сколько стоит экскурсия по Стокгольм в сентябре 2024
Сейчас в Стокгольм в категории "Самое главное" можно забронировать 3 экскурсии от 120 до 361. Туристы уже оставили гидам 48 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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