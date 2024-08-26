читать дальше всем пунктам экскурсии. Мы получили иного информации о Стокгольме и его истории. Тем кто планирует побывать в Стокгольме очень рекомендуем обратиться к Александру

Очень хороший тур Это была продолжительная но не утомительная экскурсия так как Александр встретил нас в порту и возил нас ко