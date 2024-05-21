1 чел.
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Индивидуальная
2 часа
Старый город Стокгольма: в гостях у Карлсона - путешествие по историческим местам
Погрузитесь в мир историй и тайн Стокгольма, следуя по следам Карлсона, исследуя узкие улочки и величественные площади
Начало: По адресу Slottsbacken 2 около всадника
Сегодня в 17:00
Завтра в 08:00
€249 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Стокгольм: секреты и легенды Старого Города в увлекательной экскурсии
Откройте для себя волшебство Старого Города Стокгольма, погружаясь в истории и тайны, которые оживают на каждом шагу
Сегодня в 16:30
14 июня в 09:00
€60 за человека
Индивидуальная
3.5 часа
Скульптуры Стокгольма: путешествие по искусству и истории
Погрузитесь в мир уличного искусства Стокгольма, где каждая скульптура рассказывает свою уникальную историю
Сегодня в 16:30
14 июня в 09:00
€67 за человека
Индивидуальная
1.5 часа
Экскурсия по метро Стокгольма: путешествие по арт-объектам
Погрузитесь в мир искусства и истории с экскурсией по метро Стокгольма. Уникальный маршрут по самым красивым станциям ждет вас
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€80 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Индивидуальная экскурсия: 10 островов Стокгольма за 3 часа
Уникальная автомобильная экскурсия по 10 островам Стокгольма: исторические здания, музеи и панорамные виды
Сегодня в 20:00
Завтра в 08:00
€175 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
3 часа
Необычные памятники Стокгольма: путешествие по скрытым уголкам
Приглашаем на уникальное путешествие по Стокгольму, где вы увидите малоизвестные, но важные памятники и узнаете их истории
Завтра в 08:00
10 июня в 12:00
€110 за всё до 20 чел.
Индивидуальная
2 часа
Старый город Gamla Stan - путешествие в историю Стокгольма
Погрузитесь в атмосферу Стокгольма прошлых веков, исследуя узкие улочки и исторические загадки Старого города Gamla Stan
Завтра в 10:00
15 июня в 08:00
€182 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Рождественская сказка в Стокгольме: экскурсия по зимнему городу
Погрузитесь в атмосферу праздника с экскурсией по рождественскому Стокгольму. Вас ждут украшенные улицы, вкусные лакомства и теплые воспоминания
Завтра в 08:00
10 июня в 12:00
€110 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Стокгольм глазами школьника: увлекательное путешествие для всей семьи
Познавательная прогулка по Стокгольму, где история оживает в игровой форме. Ваш ребенок будет в восторге, а вы узнаете много нового
Начало: Gamla Stan. Slottsbacken 2
15 июня в 08:00
16 июня в 08:00
€143 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
История Стокгольма: познавательная прогулка без скучных дат
Забудьте о скучных экскурсиях! Вместе мы исследуем Стокгольм, погружаясь в его историю через увлекательные рассказы и легенды
Начало: Slottsbacken 2 в Старом городе
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€195 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Стокгольм: глубокое погружение в историю и современность города
Познакомьтесь с Стокгольмом как никогда раньше: от королевских дворцов до жизни обычных горожан
Завтра в 08:00
15 июня в 08:00
€274 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮрий21 мая 2024Я заказал эту экскурсию для друга, в качестве подарка. Он остался очень доволен. Надеюсь, оказавшись в Стокгольме, воспользуюсь услугами Гузель. Спасибо
- IInna17 мая 2024Замечательная экскурсия: информативно и очень интересно!
- ЕЕкатерина15 мая 2024Ирина, благодарим за отличную прогулку по метрополитену Стокгольма! Очень понравилось, поговорили об истории Швеции, об их менталитете, о строительстве метро, концепции каждой станции. Нам очень понравилось, гуляли много, интересно, познавательно. Рекомендуем Ирину на 1000%!
- ККристина26 апреля 2024Спасибо большое Ирине за такую потрясающую экскурсию! С первых секунд стало очень интересно! Рекомендую брать для посещения метро экскурсию, потому что
- ККристина26 апреля 2024Гузель - потрясающий рассказчик, очень светлый и открытый человек, и вы очень приятно проведете время, если забронируете с ней экскурсию! После прогулки у меня осталось впечатление, что я гуляла со своим хорошим другом! Спасибо!
- ККристина26 апреля 2024Спасибо большое Гузель за такую прекрасную экскурсию! Гузель очень позитивный, добрый и открытый человек, после прогулки осталось впечатления, что я
- WWal9 апреля 2024Экскурсия очень интересная! Отлично продуман маршрут, который мы прошли еще самостоятельно не один раз! Ирина компетентный и увлекательный рассказчик! Умеет совместить историю, легенды и современность! Рекомендую!
- ООлеся1 апреля 2024Нам проводила экскурсию Ирина. Все просто супер. Очень приятный человек и с большим знанием города. Показала много разных дополнительных каких
- ООльга26 марта 2024Татьяна, огромное спасибо за интересную прогулку по Стокгольму. Всем рекомендую!
- ААльберт19 января 2024Понравилось всё - предварительное обсуждение экскурсии, выбранное место для начала, план экскурсии полностью соответствовал нашим пожеланиям, ну и конечно сам
Ответы на вопросы от путешественников по Стокгольм в категории «Ночные»
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