10 отзывов оставили туристы

У Шведов также есть «Шведское всё»! Свои титаны поэззии, литературы, живописи и музыки.

Мы погрузимся в эту атмосферу, а начнём с ресторана, в котором богема Стокгольма оттачивала свои свежие идеи уже на рубеже веков.

Опера и драма — в Стокгольме Вас приятно удивят своим комфортабельным модернизмом и яркостью находок.

Густав III и Екатерина Великая — были в постоянной творческой переписке, не забывая при этом злословить и воевать как в поэззии так и на море 🌊 кафе будут в промежутках наших творческих изысканий и конечно же мы погрузимся в творчество шведского «Высотского» — Корнелиса Ресвика!

Словом, Вы проснётесь освеженными и захотите вернуться в этот творческий сон Скандинавской культуры