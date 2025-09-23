Мои заказы

Экскурсии из центра Стокгольм

Найдено 3 экскурсии в категории «Из центра» в Стокгольм на русском языке, цены от €396. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году
Изобретём колесо - велосипедная экскурсия по Стокгольму
На велосипеде
4 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Начало: По договоренности (в центре Стокгольма)
Расписание: по договоренности
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
€396 за всё до 5 чел.
Застолье с Викингами в Стокгольме
3 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Начало: По договоренности (в центре Стокгольма)
Расписание: по договоренности
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
€396 за всё до 5 чел.
Поэтический и Литературный Стокгольм
3 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Начало: По договоренности (в центре Стокгольма)
Расписание: по договоренности
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
€396 за всё до 5 чел.

