Что вас ожидает

Будем смотреть “радостную” и “печальную” церкви, ходить по средневековым улочкам и площадям, заглядывать в витрины винтажных лавочек и мастерских. Я буду говорить о городе, об острове 🏝️ Стадсхольмен, пройдем через единственный остров в Стокгольме, где не живет ни один человек. Почему остров в центре города стал островом-привидением? Где, в каком здании живет самое старое привидение в городе? После небольшого расследования мы отправимся к месту проведения самого торжественного банкета в Швеции – Нобелевского банкета. Я расскажу интересные подробности церемонии, и мы отправимся в город 🏙️, так называемый City.

По дороге я раскрою вам несколько секретов движения городского транспорта, которые скрыты от глаз даже весьма наблюдательных горожан и путешественников. Мы побеседуем на темы социального благополучия страны, вы узнаете много интересных фактов о жизни шведского населения в плане медицинского обслуживая, страхования, обучения и много другого.

Постояв у здания Концертного зала, где вручается Нобелевская премия, мы отправимся смотреть “Королевский огород”, а потом выйдем на самую красивую набережную города. Я расскажу вам о самом богатом районе Стокгольма Эстермальме и о жизни представителей среднего класса. Завершить наше путешествие вы сможете либо вкусным обедом, либо же дальнейшей самостоятельной прогулкой по королевским охотничьим угодьям, где на сегодняшний день находятся знаменитые музеи 🖼 Васа и Юнибакен (мир Астрид Линдгрен).