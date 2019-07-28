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Стокгольм: знакомство с городом

Прогуляться по главными достопримечательностями и узнать об особенностях шведской жизни

4.5
9 отзывов
Valentina
Valentina – Гид из Стокгольм
Знакомиться с городом я предлагаю, разобравшись, что скрывается за парадными фасадами и как выглядит в Стокгольме жизнь сегодня.

Начнем с королей и королевских традиций от дворца и так догуляем и до привычек обычных городских жителей.
Задать вопросОбычно отвечает за 6 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • 🏛История и архитектура
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-5 человек

  • €195 за экскурсию

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Стокгольм: знакомство с городом
Стокгольм: знакомство с городом

Что вас ожидает

Будем смотреть “радостную” и “печальную” церкви, ходить по средневековым улочкам и площадям, заглядывать в витрины винтажных лавочек и мастерских. Я буду говорить о городе, об острове 🏝️ Стадсхольмен, пройдем через единственный остров в Стокгольме, где не живет ни один человек. Почему остров в центре города стал островом-привидением? Где, в каком здании живет самое старое привидение в городе? После небольшого расследования мы отправимся к месту проведения самого торжественного банкета в Швеции – Нобелевского банкета. Я расскажу интересные подробности церемонии, и мы отправимся в город 🏙️, так называемый City.

По дороге я раскрою вам несколько секретов движения городского транспорта, которые скрыты от глаз даже весьма наблюдательных горожан и путешественников. Мы побеседуем на темы социального благополучия страны, вы узнаете много интересных фактов о жизни шведского населения в плане медицинского обслуживая, страхования, обучения и много другого.

Постояв у здания Концертного зала, где вручается Нобелевская премия, мы отправимся смотреть “Королевский огород”, а потом выйдем на самую красивую набережную города. Я расскажу вам о самом богатом районе Стокгольма Эстермальме и о жизни представителей среднего класса. Завершить наше путешествие вы сможете либо вкусным обедом, либо же дальнейшей самостоятельной прогулкой по королевским охотничьим угодьям, где на сегодняшний день находятся знаменитые музеи 🖼 Васа и Юнибакен (мир Астрид Линдгрен).

Стокгольм: знакомство с городом
Стокгольм: знакомство с городом
Стокгольм: знакомство с городом
Стокгольм: знакомство с городом
Стокгольм: знакомство с городом
Стокгольм: знакомство с городом
Стокгольм: знакомство с городом
Стокгольм: знакомство с городом
Стокгольм: знакомство с городом

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Valentina
Valentina
Я живу в Стокгольме 10 лет и работаю гидом-переводчиком на протяжении 9 лет. Сама из Санкт-Петербурга, закончила наш «Большой Университет» СПбГУ — отделение английской филологии. Имею сертификат стокгольмского гида и сертификат, подтверждаемый ежегодно авторитетной комиссией, по работе с людьми на высоте (для прогулок по крышам города). Буду рада встрече с вами и вашими спутниками!
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9 отзывов оставили туристы

28 июля 2019
Даже сильный дождь не помешал нам пройти по старому городу. Любопытные истории, внутренние дворики, исторические факты, знание современной жизни и, главное, обаяние Валентины сделали экскурсию насыщенной и интересной. Очень профессионально, коммуникативно и познавательно.
11 июля 2019
Ja ochen' dowolen!!!
9 апреля 2019
Замечательная экскурсия! Спасибо, Валентина! =)
24 января 2018
Отличная экскурсия! Валентина - замечательный гид! Маршрут составлен грамотно, она сразу поняла, что нам интересно будет, а что нет, на все вопросы отвечала, рассказывала очень интересно. Мы остались невероятно довольны, ходили бы и слушали Валентину весь день!
30 августа 2017
Крайне не рекомендую гида Валентину. Гид был абсолютно не заинтересован проводить экскурсию, такое ощущение , что экскурсия для него было мучением. С Учетом того что с утра была экскурсия, потом с нами, затем опять экскурсия, у данного гида это конвеер по зарабатыванию денег, очень пожалел что отдал 180 евро за экскурсию. Чтоб не сложилось впечатление, что это какой то заказной комментарий, скажу, что был опыт экскурсий с гидами на этом сайте и в Мюнхене, Порто и Лиссабон, все было прекрасно,, но тут это просто кошмар, под столь негативным впечатлениям наша компания не находилась давно! НЕ повторяйте моих ошибок, не обращайтесь к Валентине.
Valentina
Ответ гида:Экскурсия была проведена как всегда с отличным настроем, по времени 3 часа. В середине экскурсии мне было сказано, что мужчины должны поесть, поскольку они проголодались. Туристы были вежливо предупреждены, что, к сожалению, перекус в дополнительное время к экскурсии не входит и, соответственно, часть запланированной программы мы выполнить не успеем. На обед было потрачено около 45 минут, но это было добровольным выбором туристов. По окончании экскурсионной программы группа поблагодарила меня за хорошо проведенную экскурсию. Расстались мы в хорошем расположении духа. Написанный Алексеем отзыв вызывает недоумение. Мне непонятно обоснование столь низкой оценки. Обсуждение моего рабочего графика не тема для дискуссии. Качество экскурсий всегда на высоком уровне. В этом конкретном случае качество экскурсионного обслуживания также было высоким. Для меня это любимая работа и к каждой экскурсии я отношусь с трепетом и волнением, стараясь оставить в памяти туристов только хорошие впечатления и положительные эмоции.
17 апреля 2016
Экскурсия интересная, Валентина ответила на все вопросы. Речь гида грамотная, без слов паразитов. Именно с такой прогулки лучше всего начинать знакомство с городом.
22 июня 2015
Валентина прекрасна в своём потоке сознания о Стокгольме. И это накрывает вас с головой и греет сердце.
14 августа 2014
Валентина провела для нас два замечательных тура в Стокгольме. В первый день у нас была обзорная экскурсия, а через день очень интересный тур по крышам. Валентина прекрасно знает город, она интересный рассказчик и может посоветовать куда стоит пойти после тура. Я с удовольствием советую всем туристам в Стокгольме провести несколько часов с Валентиной, я уверена вы будете очень довольны. Женя и Яша.
Александра
13 августа 2014
Валентина - это гид, которого нужно рекомендовать и друзьям и знакомым. В своих экскурсиях ей удается сочетать академическую манеру подачи материалы с хорошо подобранными и всегда к месту анекдотами и шутками. Нам особо понравилось то, как ей удалось переместить нас на 100, 200 и 300 лет тому назад и позволить пережить, как современникам и очевидцам многие исторические моменты в контексте не только шведской или русской, но и мировой истории. Спасибо, Валентина! Удачи в работе!

Valentina проводит ещё 5 экскурсий

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