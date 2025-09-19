Идеальное время для экскурсии по Стокгольму - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время город радует теплой погодой и длинными световыми днями, что позволяет насладиться прогулками по средневековым улочкам и набережным. Весной и осенью, в мае, сентябре и октябре, также приятно посещать Стокгольм: меньше туристов, а природа радует яркими красками. Зимой, несмотря на холод, экскурсия может быть интересной благодаря праздничной атмосфере и уютным кафе, но стоит быть готовым к более коротким дням и прохладной погоде.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Королевский дворец
Церкви
Средневековые улочки
Винтажные лавочки
Остров-привидение
Концертный зал
Королевский огород
Набережная
Эстермальм
Музеи Васа и Юнибакен
Описание экскурсии
Будем смотреть “радостную” и “печальную” церкви, ходить по средневековым улочкам и площадям, заглядывать в витрины винтажных лавочек и мастерских. Я буду говорить о городе, об острове Стадсхольмен, пройдем через единственный остров в Стокгольме, где не живет ни один человек. Почему остров в центре города стал островом-привидением? Где, в каком здании живет самое старое привидение в городе? После небольшого расследования мы отправимся к месту проведения самого торжественного банкета в Швеции – Нобелевского банкета. Я расскажу интересные подробности церемонии, и мы отправимся в город, так называемый City.
По дороге я раскрою вам несколько секретов движения городского транспорта, которые скрыты от глаз даже весьма наблюдательных горожан и путешественников. Мы побеседуем на темы социального благополучия страны, вы узнаете много интересных фактов о жизни шведского населения в плане медицинского обслуживая, страхования, обучения и много другого.
Постояв у здания Концертного зала, где вручается Нобелевская премия, мы отправимся смотреть “Королевский огород”, а потом выйдем на самую красивую набережную города. Я расскажу вам о самом богатом районе Стокгольма Эстермальме и о жизни представителей среднего класса. Завершить наше путешествие вы сможете либо вкусным обедом, либо же дальнейшей самостоятельной прогулкой по королевским охотничьим угодьям, где на сегодняшний день находятся знаменитые музеи Васа и Юнибакен (мир Астрид Линдгрен).
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Slottsbacken 2 у Кафедрального Собора
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Валентина — ваш гид в Стокгольм
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 1361 туриста
Я живу в Стокгольме 14 лет и работаю гидом-переводчиком на протяжении 12 лет. Сама из Санкт-Петербурга, закончила наш «Большой Университет» СПбГУ — отделение английской филологии. Имею официальную авторизацию стокгольмского гида читать дальшеуменьшить
для всего города и музеев и сертификат по работе с людьми на высоте для прогулок по крышам города. Помимо этого имею педагогический диплом стокгольмского университета.
Буду рада встрече с вами и вашими спутниками!
Отзывы и рейтинг
4.6
Основано на 11 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Ольга
Хотелось бы поблагодарить Валентину за прекрасную экскурсию! Это был чудесный, насыщенный день, полный эмоций и впечатлений! Экскурсия позволила узнать много интересного, увидеть много потаённых уголков о которых не пишут в путеводителях. Все прошло на одном дыхании 😊👍👍👍
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Александра
Валентина - это гид, которого нужно рекомендовать и друзьям и знакомым. В своих экскурсиях ей удается сочетать академическую манеру подачи материалы с хорошо подобранными и всегда к месту анекдотами и читать дальшеуменьшить
шутками.
Нам особо понравилось то, как ей удалось переместить нас на 100, 200 и 300 лет тому назад и позволить пережить, как современникам и очевидцам многие исторические моменты в контексте не только шведской или русской, но и мировой истории.
Спасибо, Валентина! Удачи в работе!
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G
Genia
Валентина провела для нас два замечательных тура в Стокгольме. В первый день у нас была обзорная экскурсия, а через день очень интересный тур по крышам. Валентина прекрасно знает город, она читать дальшеуменьшить
интересный рассказчик и может посоветовать куда стоит пойти после тура. Я с удовольствием советую всем туристам в Стокгольме провести несколько часов с Валентиной, я уверена вы будете очень довольны. Женя и Яша.
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Gold
Даже сильный дождь не помешал нам пройти по старому городу. Любопытные истории, внутренние дворики, исторические факты, знание современной жизни и, главное, обаяние Валентины сделали экскурсию насыщенной и интересной. Очень профессионально, коммуникативно и познавательно.
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М
Мария
Отличная экскурсия! Валентина - замечательный гид! Маршрут составлен грамотно, она сразу поняла,что нам интересно будет, а что нет, на все вопросы отвечала, рассказывала очень интересно. Мы остались невероятно довольны, ходили бы и слушали Валентину весь день!
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М
Михаил
Валентина прекрасна в своём потоке сознания о Стокгольме. И это накрывает вас с головой и греет сердце.
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