12 отзывов оставили туристы

Лучшее время для посещения «Юргорден - остров сказок и сказочных животных» - это летние месяцы июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная, а дни длинные и солнечные, что позволяет насладиться прогулками по парку Скансен и посещением музея Юнибаккен. Весной и осенью, в мае, сентябре и октябре, также можно приятно провести время, хотя погода может быть более переменчивой. Зимой посещение возможно, но стоит учитывать холод и короткий световой день, что может ограничить время на открытом воздухе.

Представьте себе место, где сказки становятся реальностью, а история оживает перед вашими глазами.Экскурсия на остров Юргорден в Стокгольме - это уникальная возможность погрузиться в мир детских сказок и узнать историю

Швеции. Вас ждет встреча с муми-троллями, где вы сможете увидеть, как они живут, и отведать знаменитые фрикадельки от муми-мамы. Путешествие в вагончике по сказкам Астрид Линдгрен откроет новые грани знакомых историй. А визит к Пиппи и узнавание секретов Карлсона добавят впечатлений. Прогулка по королевским охотничьим угодьям в парке Скансен позволит вам увидеть старинные дома, мастерские и даже узнать, как жили люди в прошлом. Домашние и дикие животные, растения со всей Швеции и множество интересных фактов о жизни шведов ждут вас. Эта экскурсия - настоящее путешествие в прошлое и в мир сказок, которое оставит яркие воспоминания на всю жизнь

Описание экскурсии

Сказочный музей Юнибаккен

Множество сказочных героев живут здесь. Этот музей и музеем то назвать сложно. Ведь здесь можно всё!

Вы посетите дом муми-троллей и посмотрите, как они живут, а позже попробуете фрикадельки от муми-мамы.

Прокатитесь в вагончике и совершите путешествие по сказкам Астрид Линдгрен, которые будут идти на русском языке. Возможно, вы откроете для себя новые произведения, которые захочется потом прочитать.

Зайдете в гости к самой самостоятельной девочке на свете – Пиппи. А я расскажу вам, почему в русскоговорящих странах ее называют Пеппи.

Узнаете, почему Карлсон издевался над Фрекен Бок, и откуда у него такое странное имя.

Прогулка по королевским охотничьим угодьям

Нет-нет, охотиться на диких зверей мы не будем, разве что за красивыми фотографиями этих зверей в удивительном парке Скансен. В Скансене состредоточена вся история Швеции. Здесь собраны старые дома, мастерские, школа, кафе, почта и даже парочка заводов со всей страны! А еще тут можно увидеть экземпляры самых разных растений, которые встречаются в Швеции. Кроме того, Скансен это не просто парк со старыми постройками – в каждом домике живут люди и делают то, что они бы делали в те времена, когда был построен тот или иной дом, а гостям парка все объясняют и показывают. В парке вы увидите домашних и диких животных, привезенных со всей страны. Прихватите с собой орешки и мы покормим маленьких бельчат, которым помогал Нильс. В Скансене вы также узнаете, что раньше детям давали вместо соски и как теперь шведы отучают от них своих детей; почему раньше в хлеб добавляли опилки и много других любопытных фактов.

Организационные детали

Трансфер и входные билеты в музеи в стоимость экскурсии не входят