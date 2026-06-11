12 отзывов оставили туристы

Вас ждет незабываемое приключение по острову Юргорден, где сказки оживают и история Швеции раскрывается в парке Скансен
Представьте себе место, где сказки становятся реальностью, а история оживает перед вашими глазами.
Экскурсия на остров Юргорден в Стокгольме - это уникальная возможность погрузиться в мир детских сказок и узнать историю читать дальшеуменьшить
Швеции.
Вас ждет встреча с муми-троллями, где вы сможете увидеть, как они живут, и отведать знаменитые фрикадельки от муми-мамы. Путешествие в вагончике по сказкам Астрид Линдгрен откроет новые грани знакомых историй. А визит к Пиппи и узнавание секретов Карлсона добавят впечатлений.
Прогулка по королевским охотничьим угодьям в парке Скансен позволит вам увидеть старинные дома, мастерские и даже узнать, как жили люди в прошлом.
Домашние и дикие животные, растения со всей Швеции и множество интересных фактов о жизни шведов ждут вас.
Эта экскурсия - настоящее путешествие в прошлое и в мир сказок, которое оставит яркие воспоминания на всю жизнь
🌿 Узнать историю Швеции через старинные дома и мастерские
Лучшее время для посещения
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Лучшее время для посещения «Юргорден - остров сказок и сказочных животных» - это летние месяцы июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная, а дни длинные и солнечные, что позволяет насладиться прогулками по парку Скансен и посещением музея Юнибаккен. Весной и осенью, в мае, сентябре и октябре, также можно приятно провести время, хотя погода может быть более переменчивой. Зимой посещение возможно, но стоит учитывать холод и короткий световой день, что может ограничить время на открытом воздухе.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Сказочный музей Юнибаккен
Парк Скансен
Дом муми-троллей
Старые дома и мастерские
Описание экскурсии
Сказочный музей Юнибаккен
Множество сказочных героев живут здесь. Этот музей и музеем то назвать сложно. Ведь здесь можно всё!
Вы посетите дом муми-троллей и посмотрите, как они живут, а позже попробуете фрикадельки от муми-мамы.
Прокатитесь в вагончике и совершите путешествие по сказкам Астрид Линдгрен, которые будут идти на русском языке. Возможно, вы откроете для себя новые произведения, которые захочется потом прочитать.
Зайдете в гости к самой самостоятельной девочке на свете – Пиппи. А я расскажу вам, почему в русскоговорящих странах ее называют Пеппи.
Узнаете, почему Карлсон издевался над Фрекен Бок, и откуда у него такое странное имя.
Прогулка по королевским охотничьим угодьям
Нет-нет, охотиться на диких зверей мы не будем, разве что за красивыми фотографиями этих зверей в удивительном парке Скансен. В Скансене состредоточена вся история Швеции. Здесь собраны старые дома, мастерские, школа, кафе, почта и даже парочка заводов со всей страны! А еще тут можно увидеть экземпляры самых разных растений, которые встречаются в Швеции. Кроме того, Скансен это не просто парк со старыми постройками – в каждом домике живут люди и делают то, что они бы делали в те времена, когда был построен тот или иной дом, а гостям парка все объясняют и показывают. В парке вы увидите домашних и диких животных, привезенных со всей страны. Прихватите с собой орешки и мы покормим маленьких бельчат, которым помогал Нильс. В Скансене вы также узнаете, что раньше детям давали вместо соски и как теперь шведы отучают от них своих детей; почему раньше в хлеб добавляли опилки и много других любопытных фактов.
Организационные детали
Трансфер и входные билеты в музеи в стоимость экскурсии не входят
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваш гид в Стокгольм
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 1.5 часа
Провела экскурсии для 1722 туристов
Я из Санкт-Петербурга, где работала гидом по Скандинавии и Европе. В 2007 г. переехала в Стокгольм и продолжаю работать частным гидом. В сфере туризма я считаюсь прекрасным специалистом по Швеции, Дании, Норвегии, Финляндии.
У меня за плечами — 2 высших и много всяческих курсов по специальности.
Приезжайте, Стокгольм ждет!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 22 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
21
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Е
Елена
Ирина - потрясающий гид! Помимо обширных знаний об историческом прошлом и современном мире жителей Швеции, она щедро делится советами с туристами - как провести время в Стоольме наиболее
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М
Мария
Ирина отличный экскурсовод! Потрясающая эрудиция, с ней путешествие по Скансену было в разы интереснее. Горячие рекомендации, терпение к детям безграничное! И отдельное спасибо за метряшку❤️
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Е
Елена
Ирина очень хороший гид! Встретила нас возле станции, рядом с которой мы проживали, рассказала абсолютно все! Было очень интересно, потому что про Швецию мы не знали ничего! Очень интересно рассказывала о музее Часа. Детям и нам очень понравилось! Мы не успевали по времени посетить все что хотели, Ирина предложила встретимся ещё на пару часов на следующий день. Вообще рекомендуем однозначно
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О
Олег
Замечательный гид Ирина. Действительно много знающая, а самое главное умеющая преподнести это знание в интересной форме и с юмором. Очень рекомендую!
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Максим
Сходили на экскурсию с Ириной по Юргордену с женой и 4-х летним сыном. 1) Ирина сразу понравилась нашему сыну и экскурсия проходила гораздо легче и непринужденнее; 2) само место очень читать дальшеуменьшить
разнообразно, удивительно и интересно как детям, так и взрослым (от животных и старого шведского быта до музея с путешествием по сказкам Астрид Линдгрен); 3) Ирина настоящий знаток Швеции с 20-летним опытом проживания в данной стране. Ответила на огромное количество наших вопросов и помогла посмотреть на Швецию глазами как самих шведов, так и приезжающих сюда людей. Кладезь информации и смыслов. Огромное спасибо!
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Т
ТАТЬЯНА
Остались очень довольны экскурсией и гидом! Наша поездка была запланирована для детей - возрастная группа 7 лет, 7 лет и 4 года. Это был круиз в Стокгольм на 1 день читать дальшеуменьшить
(точнее 6 часов) и мы заранее согласовали план экскурсии с учетом нашей группы. С погодой нам повезло, было сухо и тепло, поэтому парк-музей Скансен занял у нас большую часть времени. Наш маршрут был хорошо продуман и организован, включая кормление белочек и синичек (на котором мы просто "зависли"))). Экскурсия носила не только развлекательный характер, мы получили много информации об истории Швеции, её современном быте. Интересно было и детям и взрослым! Нам так же повезло с посещением музея сказок Юнибаккен - не было очереди на вагончики и в кафе. Дети поиграли в игровой зоне. Мы прогулялись по набережной, немого увидели центр города, посмотрели станции метро. Это был наш первый экскурсионный тур с детьми, и он им очень понравился. Отдельное спасибо за то, что Ирина встретила нас у паром и показала маршрут обратно. Благодаря Ирине мы смогли за ограниченное время посетить максимальное число достопримечательностей города, узнали много об истории Швеции. Обязательно вернемся в Стокгольм!
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