12 отзывов оставили туристы

  1. Экскурсии

Юргорден — остров сказок и сказочных животных

Познавательная экскурсия для детей и взрослых

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 👣‍Пешеходная
  • Продолжительность 3.5 часа
  • 👥 Не более 10 человек
  • 👶Можно с детьми
  • Заказать экскурсию

108 за экскурсию

У этой экскурсии12 отзывов
4.92
Ирина
Задать вопросОбычно отвечает за 7 ч.
Ирина – Гид в Стокгольме
Увидеть чум старой лапландки и того самого северного оленя, который помогал Герде, зайти в гости у мумми троллям и отведать фирменные фрикадельки, побывать в парке Скансен и узнать всю историю 📖 Швеции.
Юргорден — остров сказок и сказочных животных
Юргорден — остров сказок и сказочных животных

Что вас ожидает

Сказочный музей Юнибаккен
Множество сказочных героев живут здесь. Этот музей и музеем то назвать сложно. Ведь здесь можно всё!

  • Вы посетите дом мумми троллей и посмотрите, как они живут, а позже попробуете фрикадельки от мумми мамы.
  • Прокатитесь в вагончике и совершите путешествие по сказкам Астрид Линдгрен, которые будут идти на русском языке. Возможно, вы откроете для себя новые произведения, которые захочется потом прочитать.
  • Зайдете в гости к самой самостоятельной девочки на свете – Пиппи. А я расскажу вам, почему в русскоговорящих странах ее называют Пеппи.
  • Узнаете, почему Карлсон издевался над фреккен Бок, и откуда у него такое странное имя.

Прогулка по королевским охотничьим угодьям
Нет-нет, охотиться на диких зверей мы не будем, разве что за красивыми фотографиями этих зверей в удивительном парке Скансен. В Скансене состредоточена вся история Швеции. Здесь собраны старые дома, мастерские, школа, кафе, почта и даже парочка заводов со всей страны! А еще тут можно увидеть экземпляры самых разных растений, которые встречаются в Швеции. Кроме того, Скансен это не просто парк со старыми постройками – в каждом домике живут люди и делают то, что они бы делали в те времена, когда был построен тот или иной дом, а гостям парка все объясняют и показывают. В парке вы увидите домашних и диких животных, привезенных со всей страны. Прихватите с собой орешки и мы покормим маленьких бельчат, которым помогал Нильс. В Скансене вы также узнаете, что раньше детям давали вместо соски и как теперь шведы отучают от них своих детей; почему раньше в хлеб добавляли опилки и много других любопытных фактов.

Юргорден — остров сказок и сказочных животных
Юргорден — остров сказок и сказочных животных
Юргорден — остров сказок и сказочных животных
Юргорден — остров сказок и сказочных животных
Юргорден — остров сказок и сказочных животных

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Ирина
Ирина
Я из Санкт-Петербурга, где работала гидом по Скандинавии и Европе. В 2007 г. переехала в Стокгольм и продолжаю работать частным гидом. В сфере туризма я считаюсь прекрасным специалистом по Швеции, Дании, Норвегии, Финляндии. У меня за плечами — 2 высших и много всяческих курсов по специальности. Приезжайте, Стокгольм ждет!
Напишите мне

12 отзывов оставили туристы

17 января 2020
Остались очень довольны экскурсией и гидом! Наша поездка была запланирована для детей - возрастная группа 7 лет, 7 лет и 4 года. Это был круиз в Стокгольм на 1 день (точнее 6 часов) и мы заранее согласовали план экскурсии с учетом нашей группы. С погодой нам повезло, было сухо и тепло, поэтому парк-музей Скансен занял у нас большую часть времени. Наш маршрут был хорошо продуман и организован, включая кормление белочек и синичек (на котором мы просто "зависли"))). Экскурсия носила не только развлекательный характер, мы получили много информации об истории Швеции, её современном быте. Интересно было и детям и взрослым! Нам так же повезло с посещением музея сказок Юнибаккен - не было очереди на вагончики и в кафе. Дети поиграли в игровой зоне. Мы прогулялись по набережной, немого увидели центр города, посмотрели станции метро. Это был наш первый экскурсионный тур с детьми, и он им очень понравился. Отдельное спасибо за то, что Ирина встретила нас у паром и показала маршрут обратно. Благодаря Ирине мы смогли за ограниченное время посетить максимальное число достопримечательностей города, узнали много об истории Швеции. Обязательно вернемся в Стокгольм!
6 ноября 2019
Экскурсия очень понравилась, несмотря на то, что было холодно и шел дождь. Особенно было интересно в музее VASSA. Мы узнали много новой информации. Да и вообще, Стокгольм поразил, странно, что этот город не так известен туристам, как он того заслуживает.
1 октября 2019
Очень благодарна Ирине за интереснейшую экскурсию, за то что смогла подстроить ее под нашу компанию и сделать так что и дети и взрослые остались в полном восторге, и за то, что благодаря ей мы очень полюбили Стокгольм. Надеюсь что обязательно вернемся и обязательно еще погуляем с Ириной по этому чудесному городу.
Екатерина
23 августа 2019
Ирина-это гид номер один в моем рейтинге гидов, с которыми мы путешествовали в Швеции и Финляндии (всего их было четверо). Наше общение началось задолго до самой экскурсии, когда я обратилась к Ирине с организационными вопросами, касающихся нашей поездки в Швецию в целом. Благодаря ей мы заселились в чудесную гостиницу, по ее рекомендации самостоятельно посетили ТРИ музея (я была с сыном-подростком 16 лет!!!!, которого очень сложно затащить музей), о посещении которых он совершенно не жалел. Устал- да, жалел- нисколько!!!!!! Если же говорить о экскурсии, то все выше всяких похвал. Ирина ОЧЕНЬ позитивный и энергичный человек, много знающий и очень хорошо рассказывающий. Время экскурсии пролетело незаметно. Благодаря информации по истории Швеции мы смогли "блеснуть" знаниями перед экскурсоводом в Турку... по сути ей нечего было нам рассказывать... мы многое уже знали. Если доберемся до Стокгольма еще раз пойдем с Ириной и дальше однозначно!!!!!
13 июня 2019
Ирина отлично все провела, для детей отличная экскурсия.
12 июня 2019
Хорошая экскурсия по Юргордену - музей Скансен и музею Васа. Ирина составила хороший маршрут для максимального охвата достопримечательностей в согласованные часы экскурсии. Подсказывала про местные особенности (парковка, булки, концерты), детям в музее Васа сразу вручила детские квесты, а после экскурсии - сувениры. В Юнибаккен мы уже пошли сами, Ирина нам вечером перезвонила и поинтересовалась, успели ли мы - начались детские каникулы и везде было много детей. Было приятно поделиться с ней впечатлениями об окончании дня.
18 апреля 2019
На самом деле огромная экскурсия почти по всему острову. Ирина не торопится закончить побыстрее, пробежав" галопом по Европам", даже пришлось сократить, устали ))). Знаний явно много, куда не коснись всё знает по истории и не только Швеции. Рекомендую очень, были с разными гидами в Стокгольме.
8 ноября 2018
Ирина лучшая, креативная, добрая, умная, решающая! Респект!!!!
10 июля 2018
Большая благодарность Ирине. Отличная экскурсия. Время пролетело мгновенно. Рекомендуем экскурсии с Ириной. Оценка 5+.
Timofeeva
3 мая 2018
Ирина, просто потрясающий гид и человек! Ирина, срамов Вам огромное! День, проведённый с Вами навсегда останется в нашей памяти. Экскурсия была заказана для нашей 4-летней дрчери. Ирина, все повествование обращалась именно к Сонечке, когда ребёнок уставал слушать, Ирина рассказывал нам с мужем и о вещах, касающихся темы экскурсии и о жизни простых шведов. Вместе с Ириной мы посетили Юнибакен - это то что должен посетить какждый турист с ребёнком. Музей построен так, что дети совершенно свободны - несколько игровых комнат, интерактивные экспонаты и паровозик. Паровозик - это чудо он везёт нас сквозь сюжеты сказок, аудиогид рассказывает суть происходящего. Некоторые сказки у нас неизвестны, но после экскурсии появилось желание познакомится с ними. Музей Васа поражает! Ирина, отельное спасибо вам за него! Этот музей совершенно не рассчитан на маленьких детей, однако даже там Ирина смогла адресовать свой рассказ Соне. Мы прошли небольшой квест, за который музей должен был подарить ребёнку подарок, однако подарки закончились и Ирина подарила Соне набоба фломастеров. Спасибо! Далее наш путь лежал в парк Скансен. Скансен поражает - это одновременно и этнодеревня и зоопарк, в котором представлены все виды животных, обитающих в Швеции. Нам удалось увидеть медведицу с медвежатами, северных оленей с новорождённым оленёнком, кабанов с маленькими поросятами, рысь, тюленей. Павлины, дикие гуси, утки, куры, кролики просто бегают по дорожкам. Мы покормили с рук белочек и синиц. Наша Софи прокатилась на пони. Ирина, рассказала нам, что в парке Скансен находится местно, куда детишки приходят избавятся от сосок 🙂 очень милая традиция. Так же у нас возникло две сложные ситуации уже, после прощания с Ириной, оба раза Ирина ответила на звонок и помогла. Ирина, спасибо Вам и низкий поклон. Вы навсегда в нашем сердце и если мы ещё соберёмся в Швецию или Финляндию экскурсии только с Вами и всем друзьям будем рекомендовать Вас.
Ещё 2 отзыва

Ирина проводит ещё 4 экскурсии

Метро СтокгольмаМетро СтокгольмаМетро Стокгольма
70 за экскурсию
1.5 часа
46 отзывов
Не просто подземка, а самая длинная художественная галерея под землей
Для того, чтобы описать метро Стокгольма, слов всегда будет маловато. Его нужно увидеть собственными глазами! Вместе мы пройдем по самым интересным и красивым станциям, погрузимся в их атмосферу, я расскажу их историю и покажу интересные детали.
Замок Грипсхольм — таинственный и мистическийЗамок Грипсхольм — таинственный и мистический
120 за экскурсию
4 часа
Путешествие в замок вдовствующих королев с первозданными интерьерами и интригующими историями
Вас ждет путешествие в замок совершенно уникальный как своими первозданными интерьерами и раритетами, так и своими интригующими историями.
Упсала — город со старинной историейУпсала — город со старинной историейУпсала — город со старинной историей
156 за экскурсию
5 часов
9 отзывов
Самый старый университет Швеции, мистический музей, сад рунических камней и многое другое
Уппсала. Так и хочется сказать "как много в этом слове для сердца шведского слилось..." В этом городе — ну, уж очень много интересных мест — со всеми, как и с историей города, вы познакомитесь во время этой экскурсии.
Стокгольм и его необычные памятники
110 за экскурсию
3 часа
23 отзыва
Прогулка по четырем островам города в поиске самых удивительных мемориалов
Приглашаю вас на необычную экскурсию, в процессе которой вы не только познакомитесь со Стокгольмом, но и увидите множество действительно необычных памятников.

Экскурсии для детей в Стокгольме

О Стокгольме школьникам и их родителямО Стокгольме школьникам и их родителямО Стокгольме школьникам и их родителям
105 за экскурсию
1.5 часа
52 отзыва
Нескучная прогулка, которая поможет ребёнку узнать и запомнить город
Дети и историческая прогулка могут подружиться! На этой экскурсии я в игровой форме расскажу об интересных фактах Стокгольма, поделюсь необыкновенными историями и покажу, где всё-таки живёт Карлсон. Маршрут построен так, чтобы не заскучали и родители: вы откроете истории фасадов домов, найдёте одну очень узкую улочку и узнаете о местном образе жизни. Добро пожаловать в город чудака, который живёт на крыше!
В Стокгольм с детьмиВ Стокгольм с детьмиВ Стокгольм с детьми
169 за экскурсию
2 часа
21 отзыв
Интерактивная прогулка по Старому городу и центру Стокгольма
Спокойствие, только спокойствие! Обзорно-развлекательная экскурсия рассчитана как на детей, так и на взрослых. Интересно будет всем. Вы отправитесь в увлекательное путешествие по городу и в веселой и игровой форме узнаете о самых важных достопримечательностях города, а также услышите множество историй о принцах и принцессах, драконах и других сказочных персонажах.

Выбирайте и другие экскурсии в Стокгольме

История и архитектураНеобычные маршрутыИндивидуальныеКрыши и панорамыОбзорныеНа автомобилеЗа городомПешкомМузеи и искусствоГрупповыеДля детейВсеНа велосипеде
108 за экскурсию
Заказать экскурсию