12 отзывов оставили туристы

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Юргорден - остров сказок и сказочных животных

Вас ждет незабываемое приключение по острову Юргорден, где сказки оживают и история Швеции раскрывается в парке Скансен
Представьте себе место, где сказки становятся реальностью, а история оживает перед вашими глазами.

Экскурсия на остров Юргорден в Стокгольме - это уникальная возможность погрузиться в мир детских сказок и узнать историю
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Швеции.

Вас ждет встреча с муми-троллями, где вы сможете увидеть, как они живут, и отведать знаменитые фрикадельки от муми-мамы. Путешествие в вагончике по сказкам Астрид Линдгрен откроет новые грани знакомых историй. А визит к Пиппи и узнавание секретов Карлсона добавят впечатлений.

Прогулка по королевским охотничьим угодьям в парке Скансен позволит вам увидеть старинные дома, мастерские и даже узнать, как жили люди в прошлом.

Домашние и дикие животные, растения со всей Швеции и множество интересных фактов о жизни шведов ждут вас.

Эта экскурсия - настоящее путешествие в прошлое и в мир сказок, которое оставит яркие воспоминания на всю жизнь

5
22 отзыва

6 причин купить эту экскурсию

  • 🦌 Увидеть северного оленя из сказки
  • 🏠 Посетить дом муми-троллей
  • 🚂 Прокатиться по сказкам Астрид Линдгрен
  • 👧 Встретиться с Пиппи Длинныйчулок
  • 📸 Сделать красивые фотографии в парке Скансен
  • 🌿 Узнать историю Швеции через старинные дома и мастерские

Лучшее время для посещения

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Лучшее время для посещения «Юргорден - остров сказок и сказочных животных» - это летние месяцы июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная, а дни длинные и солнечные, что позволяет насладиться прогулками по парку Скансен и посещением музея Юнибаккен. Весной и осенью, в мае, сентябре и октябре, также можно приятно провести время, хотя погода может быть более переменчивой. Зимой посещение возможно, но стоит учитывать холод и короткий световой день, что может ограничить время на открытом воздухе.
Сейчас август — это идеальное время.
Юргорден - остров сказок и сказочных животных
Юргорден - остров сказок и сказочных животных
Юргорден - остров сказок и сказочных животных

Что можно увидеть

  • Сказочный музей Юнибаккен
  • Парк Скансен
  • Дом муми-троллей
  • Старые дома и мастерские

Описание экскурсии

Сказочный музей Юнибаккен

Множество сказочных героев живут здесь. Этот музей и музеем то назвать сложно. Ведь здесь можно всё!

  • Вы посетите дом муми-троллей и посмотрите, как они живут, а позже попробуете фрикадельки от муми-мамы.
  • Прокатитесь в вагончике и совершите путешествие по сказкам Астрид Линдгрен, которые будут идти на русском языке. Возможно, вы откроете для себя новые произведения, которые захочется потом прочитать.
  • Зайдете в гости к самой самостоятельной девочке на свете – Пиппи. А я расскажу вам, почему в русскоговорящих странах ее называют Пеппи.
  • Узнаете, почему Карлсон издевался над Фрекен Бок, и откуда у него такое странное имя.

Прогулка по королевским охотничьим угодьям

Нет-нет, охотиться на диких зверей мы не будем, разве что за красивыми фотографиями этих зверей в удивительном парке Скансен. В Скансене состредоточена вся история Швеции. Здесь собраны старые дома, мастерские, школа, кафе, почта и даже парочка заводов со всей страны! А еще тут можно увидеть экземпляры самых разных растений, которые встречаются в Швеции. Кроме того, Скансен это не просто парк со старыми постройками – в каждом домике живут люди и делают то, что они бы делали в те времена, когда был построен тот или иной дом, а гостям парка все объясняют и показывают. В парке вы увидите домашних и диких животных, привезенных со всей страны. Прихватите с собой орешки и мы покормим маленьких бельчат, которым помогал Нильс. В Скансене вы также узнаете, что раньше детям давали вместо соски и как теперь шведы отучают от них своих детей; почему раньше в хлеб добавляли опилки и много других любопытных фактов.

Организационные детали

Трансфер и входные билеты в музеи в стоимость экскурсии не входят

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина
Ирина — ваш гид в Стокгольм
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 1.5 часа
Провела экскурсии для 1722 туристов
Я из Санкт-Петербурга, где работала гидом по Скандинавии и Европе. В 2007 г. переехала в Стокгольм и продолжаю работать частным гидом. В сфере туризма я считаюсь прекрасным специалистом по Швеции, Дании, Норвегии, Финляндии. У меня за плечами — 2 высших и много всяческих курсов по специальности. Приезжайте, Стокгольм ждет!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 22 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
21
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3
2
1
Е
Ирина - потрясающий гид! Помимо обширных знаний об историческом прошлом и современном мире жителей Швеции, она щедро делится советами с туристами - как провести время в Стоольме наиболее
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М
Ирина отличный экскурсовод! Потрясающая эрудиция, с ней путешествие по Скансену было в разы интереснее. Горячие рекомендации, терпение к детям безграничное! И отдельное спасибо за метряшку❤️
Ирина отличный экскурсовод! Потрясающая эрудиция, с ней путешествие по Скансену было в разы интереснее. Горячие рекомендации,
Ирина отличный экскурсовод! Потрясающая эрудиция, с ней путешествие по Скансену было в разы интереснее. Горячие рекомендации,
Ирина отличный экскурсовод! Потрясающая эрудиция, с ней путешествие по Скансену было в разы интереснее. Горячие рекомендации,
Ирина отличный экскурсовод! Потрясающая эрудиция, с ней путешествие по Скансену было в разы интереснее. Горячие рекомендации,
Ирина отличный экскурсовод! Потрясающая эрудиция, с ней путешествие по Скансену было в разы интереснее. Горячие рекомендации,
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Е
Ирина очень хороший гид! Встретила нас возле станции, рядом с которой мы проживали, рассказала абсолютно все! Было очень интересно, потому что про Швецию мы не знали ничего! Очень интересно рассказывала о музее Часа. Детям и нам очень понравилось! Мы не успевали по времени посетить все что хотели, Ирина предложила встретимся ещё на пару часов на следующий день. Вообще рекомендуем однозначно
Ирина очень хороший гид! Встретила нас возле станции, рядом с которой мы проживали, рассказала абсолютно все!
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О
Замечательный гид Ирина.
Действительно много знающая, а самое главное умеющая преподнести это знание в интересной форме и с юмором.
Очень рекомендую!
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Максим
Сходили на экскурсию с Ириной по Юргордену с женой и 4-х летним сыном. 1) Ирина сразу понравилась нашему сыну и экскурсия проходила гораздо легче и непринужденнее; 2) само место очень
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разнообразно, удивительно и интересно как детям, так и взрослым (от животных и старого шведского быта до музея с путешествием по сказкам Астрид Линдгрен); 3) Ирина настоящий знаток Швеции с 20-летним опытом проживания в данной стране. Ответила на огромное количество наших вопросов и помогла посмотреть на Швецию глазами как самих шведов, так и приезжающих сюда людей. Кладезь информации и смыслов. Огромное спасибо!

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Т
Остались очень довольны экскурсией и гидом! Наша поездка была запланирована для детей - возрастная группа 7 лет, 7 лет и 4 года. Это был круиз в Стокгольм на 1 день
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(точнее 6 часов) и мы заранее согласовали план экскурсии с учетом нашей группы. С погодой нам повезло, было сухо и тепло, поэтому парк-музей Скансен занял у нас большую часть времени. Наш маршрут был хорошо продуман и организован, включая кормление белочек и синичек (на котором мы просто "зависли"))). Экскурсия носила не только развлекательный характер, мы получили много информации об истории Швеции, её современном быте. Интересно было и детям и взрослым! Нам так же повезло с посещением музея сказок Юнибаккен - не было очереди на вагончики и в кафе. Дети поиграли в игровой зоне. Мы прогулялись по набережной, немого увидели центр города, посмотрели станции метро. Это был наш первый экскурсионный тур с детьми, и он им очень понравился. Отдельное спасибо за то, что Ирина встретила нас у паром и показала маршрут обратно. Благодаря Ирине мы смогли за ограниченное время посетить максимальное число достопримечательностей города, узнали много об истории Швеции. Обязательно вернемся в Стокгольм!

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