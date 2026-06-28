8 отзывов оставили туристы

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на свете - знакомит туристов и всех любителей высоты со сказочными историями и крышами Стокгольма.



Мы, как опытные путешественники, никогда не покупаем экскурсии и не заказываем услуги гидов. Но в этот раз мы решили рискнуть - и не прогадали. Времени у нас было всего 6 дней - и надо было успеть все-все-все. Благодаря Оксане мы это сделали!



Именно Оксана показала нам, где живет Карлсон по версии самой Астрид Линдгрен (и дала адрес дома, где жила сама писательница). Рассказала нам про Юнибакен, в котором живут самые популярные сказочные герои Швеции. И отвела в то место, откуда можно увидеть сказочный Стокгольм.



Но сначала мы с Оксаной гуляли по уютным средневековым улочкам Гамла Стан. Она рассказала нам о многих тайнах Старого города, например, можно пройти мимо обычного камня, встроенного в кладку дома, и не заметить его - но ему почти 1100 лет. Или, прогуливаясь по улице Священников, не знать, какая страшная история связана с этим местом (а ведь тут история кровавая и связана с палачом и красивыми женщинами). Оксана раскрыла нам тайну маленького железного мальчика, который сидит одиноко во дворе Финской Церкви. И провела нас по самой узкой улочке Старого Стокгольма.



Мы услышали легенды Старого Города, который хранит множество тайн. Увидели, где находится самое русское место в Стокгольме, оставшееся здесь еще со времен СССР - ухо КГБ. Прогулялись по Ратуше, где заседают местные депутаты. Попали в самый пафосный банкетный зал - здесь проходит бал в честь лауреатов Нобелевской премии. Кстати, в Ратушу вас может провести только аккредитованный гид - иначе внутрь не попасть.



Оксана всюду ищет параллели, поэтому мы познакомились с местным бардом, которого почитают как у нас Высоцкого. Благодаря ей мы попали в самый необычный музей под открытым небом - Скансен, и даже нашли там избушку на курьих ножках. Мы можем продолжать про Стокгольм еще долго и взахлеб, потому что действительно влюбились в этот город, в котором сказки и легенды поджидают вас на каждом шагу. И каждый дом - это новая история, каждый переулок - это еще один миф (а был ли мальчик?).



Если вы еще не знаете тайн Старого Города и не слышали легенд, которые связаны с крышами Стокгольма, то Оксана вам их расскажет. Мы нечасто встречаем таких открытых и лучезарных людей, как она, поэтому хочется, чтобы ее сказка никогда не заканчивалась. А мы обязательно вернемся на эти крыши еще раз…



Подробнее и с фотографиями здесь http://lareina.livejournal.com/500685.html