8 отзывов оставили туристы

Эта индивидуальная экскурсия откроет вам мир легендарного Карлсона, который жил на крыше, и покажет места, о
5 причин купить эту экскурсию
- 🏰 Увидите главные достопримечательности Стокгольма
- 📜 Узнаете исторические факты и легенды
- 👨👩👧👦 Подходит для семей с детьми
- 🍰 Попробуете традиционные шведские десерты
- 🏅 Полюбуетесь панорамными видами города
Лучшее время для посещения
Что можно увидеть
- Старый город
- Кровавая баня
- Собор Святого Николая
- Рунические камни
- Крыша Карлсона
- Дом Малыша
- Улица Мортена Тротзига
- Фигура Нильса
- Рыцарский остров
- Королевская Ратуша
- Королевский дворец
Описание экскурсии
Давайте пройдемся по старому городу и узнаем все его истории и секреты. Мы побываем на площади, где проходила Кровавая баня и ожесточенная битва за шведский престол. Затем отправимся в собор Святого Николая, пройдем по древним улочкам и увидим место, где викинги исторически оставляли упоминание о себе в виде рунических камней.
И конечно, вы увидите и ту самую крышу озорника Карлсона, и дом Малыша; мы протиснемся в самую узкую улочку в мире и посмотрим на фигуру сказочного персонажа Нильса, который пролетел на своем верном гусе Мартине через южную часть Швеции.
Если получится, по пути мы заглянем в старинную кондитерскую с традиционными шведскими десертами. А затем пройдем к Рыцарскому острову, на панорамной площадки которого открывается чудесный вид на Королевскую Ратушу — место проведения Нобелевских банкетов.
Вы увидите, где располагается центральная часть современного Стокгольма, и узнаете, откуда появилось понятие «стокгольмский синдром». А еще полюбуетесь фасадом Королевского дворца: именно здесь обычно и происходит торжественная смена королевского караула.
Маршрут включает:
- Старый город — главные достопримечательности и нетуристические места.
- Специальные задания и загадки для детей.
- В праздничный период всех гостей мы угощаем традиционными шведскими сладостями и горячим глегом.
Организационные детали
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
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Ответы на вопросы
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Отзывы и рейтинг
Татьяна - прекрасный гид, экскурсия отлично подготовлена подготовлена и проведена, много интересного узнали и о городе, и о стране, и о людях. Экскурсия понравилась и взрослым, и детям, 9