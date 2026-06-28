8 отзывов оставили туристы

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Старый город: в гостях у Карлсона

Погрузитесь в мир историй и тайн Стокгольма, следуя по следам Карлсона, исследуя узкие улочки и величественные площади
Представьте себе прогулку по живописным улочкам Старого города Стокгольма, где каждый камень хранит секреты прошлого.

Эта индивидуальная экскурсия откроет вам мир легендарного Карлсона, который жил на крыше, и покажет места, о
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которых вы, возможно, никогда не слышали.

Вы узнаете о Кровавой бане, увидите собор Святого Николая и пройдете по улице Мортена Тротзига, самой узкой улочке Стокгольма.

Ваш путь пролегает мимо рунических камней викингов, крыши Карлсона и дома Малыша, а также через старинную кондитерскую с шведскими десертами. Завершится ваше путешествие на Рыцарском острове с великолепным видом на Королевскую Ратушу.

Для детей предусмотрены специальные задания и загадки, а в праздничный период всех гостей ждут традиционные шведские сладости и горячий глег. Экскурсия проводится опытным гидом, который сделает ваше путешествие по Стокгольму незабываемым

5
17 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏰 Увидите главные достопримечательности Стокгольма
  • 📜 Узнаете исторические факты и легенды
  • 👨‍👩‍👧‍👦 Подходит для семей с детьми
  • 🍰 Попробуете традиционные шведские десерты
  • 🏅 Полюбуетесь панорамными видами города

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучше всего посетить Стокгольм в июне, июле и августе, когда погода наиболее комфортная, а город оживает фестивалями и культурными событиями. В мае и сентябре также приятно гулять по старому городу, хотя может быть немного прохладнее. В остальные месяцы, особенно зимой, прогулки возможны, но стоит учитывать короткий световой день и более низкие температуры.
Сейчас август — это идеальное время.
Старый город: в гостях у Карлсона
Старый город: в гостях у Карлсона
Старый город: в гостях у Карлсона

Что можно увидеть

  • Старый город
  • Кровавая баня
  • Собор Святого Николая
  • Рунические камни
  • Крыша Карлсона
  • Дом Малыша
  • Улица Мортена Тротзига
  • Фигура Нильса
  • Рыцарский остров
  • Королевская Ратуша
  • Королевский дворец

Описание экскурсии

Давайте пройдемся по старому городу и узнаем все его истории и секреты. Мы побываем на площади, где проходила Кровавая баня и ожесточенная битва за шведский престол. Затем отправимся в собор Святого Николая, пройдем по древним улочкам и увидим место, где викинги исторически оставляли упоминание о себе в виде рунических камней.

И конечно, вы увидите и ту самую крышу озорника Карлсона, и дом Малыша; мы протиснемся в самую узкую улочку в мире и посмотрим на фигуру сказочного персонажа Нильса, который пролетел на своем верном гусе Мартине через южную часть Швеции.

Если получится, по пути мы заглянем в старинную кондитерскую с традиционными шведскими десертами. А затем пройдем к Рыцарскому острову, на панорамной площадки которого открывается чудесный вид на Королевскую Ратушу — место проведения Нобелевских банкетов.

Вы увидите, где располагается центральная часть современного Стокгольма, и узнаете, откуда появилось понятие «стокгольмский синдром». А еще полюбуетесь фасадом Королевского дворца: именно здесь обычно и происходит торжественная смена королевского караула.

Маршрут включает:

  • Старый город — главные достопримечательности и нетуристические места.
  • Специальные задания и загадки для детей.
  • В праздничный период всех гостей мы угощаем традиционными шведскими сладостями и горячим глегом.

Организационные детали

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
По адресу Slottsbacken 2 около всадника
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна
Татьяна — ваша команда гидов в Стокгольм
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 1 час
Провели экскурсии для 1440 туристов
Свой человек в Стокгольме? А если он еще и лицензированный гид, который проводит экскурсии без скучных фактов и занудных дат? Это мы! С нами можно погулять по крышам, посетить самые нетуристические
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уголки города, отправиться на квест и точно встретить Карлсона! Мы предложим вам не просто прогулку по замку, а настоящее приключение. И у нас всегда есть чем порадовать гостей, которые хотят узнать о гастрономических особенностях королевства викингов. Необыкновенная атмосфера и колоритная архитектура Стокгольма и пригорода настолько завораживают, что после знакомства с ними вы обязательно захотите вернуться сюда снова! На наших экскурсиях были Иван Ургант, Владимир Познер, Алла Духова, Егор Бероев, резиденты Камеди Клаб. Возможно, и вы наш следующий гость?

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 17 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
17
4
3
2
1
Polina
Экскурсия очень хорошая. Всем понравилась, включая четырех подростков, которые ни разу за 2.5 часа не посмотрели в свои телефоны!
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Дмитрий
Отличная экскурсия!

Татьяна - прекрасный гид, экскурсия отлично подготовлена подготовлена и проведена, много интересного узнали и о городе, и о стране, и о людях. Экскурсия понравилась и взрослым, и детям, 9
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и 18 лет. Татьяне удалось завоевать и не потерять внимание очень подвижного ребенка!

Мы благодарим нашего замечательного гида за экскурсию и за идею - какой ресторан посетить на ужин, было вкусно и очень необычно.

Рекомендуем эту экскурсию, мы провели великолепные 2 часа, гуляя по городу в обществе профессионального гида и прекрасного человека.

Отличная экскурсия!
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Е
Нам очень было интересно ходить с Татьяной по старому городу Стокгольма. Экскурсия была с элементами квеста. Столько семейных фотографий сделано Татьяной. Спасибо большое за познавательную экскурсию!
Нам очень было интересно ходить с Татьяной по старому городу Стокгольма. Экскурсия была с элементами квеста.
Нам очень было интересно ходить с Татьяной по старому городу Стокгольма. Экскурсия была с элементами квеста.
Нам очень было интересно ходить с Татьяной по старому городу Стокгольма. Экскурсия была с элементами квеста.
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А
Мы получили огромное удовольствие от экскурсии. Экскурсия очень насыщенная, со множеством историй и для больших, и для маленьких, красивых мест и полезных советов. Татьяна - чудесный гид, знающий, увлеченный и
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умеющий увлекать других. К тому же, Татьяна прекрасно общается с самыми разными людьми. У нас, взрослых, было множество вопросов и тем для разговоров. Для детей она приготовила несколько заданий, чтобы удержать интерес и закрепить знания. А в конце детей ожидал клад.
После экскурсии, пользуясь советами Татьяны, мы продолжили гулять по старому городу и поели традиционных фрикаделек в знаковом месте.

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Ф
Оксана, действительно, удивительная девушка - влюбившаяся однажды в остроконечные крыши Стокгольма и решившая остаться здесь во что бы то ни стало. И теперь она занимается тем, что любит больше всего
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на свете - знакомит туристов и всех любителей высоты со сказочными историями и крышами Стокгольма.

Мы, как опытные путешественники, никогда не покупаем экскурсии и не заказываем услуги гидов. Но в этот раз мы решили рискнуть - и не прогадали. Времени у нас было всего 6 дней - и надо было успеть все-все-все. Благодаря Оксане мы это сделали!

Именно Оксана показала нам, где живет Карлсон по версии самой Астрид Линдгрен (и дала адрес дома, где жила сама писательница). Рассказала нам про Юнибакен, в котором живут самые популярные сказочные герои Швеции. И отвела в то место, откуда можно увидеть сказочный Стокгольм.

Но сначала мы с Оксаной гуляли по уютным средневековым улочкам Гамла Стан. Она рассказала нам о многих тайнах Старого города, например, можно пройти мимо обычного камня, встроенного в кладку дома, и не заметить его - но ему почти 1100 лет. Или, прогуливаясь по улице Священников, не знать, какая страшная история связана с этим местом (а ведь тут история кровавая и связана с палачом и красивыми женщинами). Оксана раскрыла нам тайну маленького железного мальчика, который сидит одиноко во дворе Финской Церкви. И провела нас по самой узкой улочке Старого Стокгольма.

Мы услышали легенды Старого Города, который хранит множество тайн. Увидели, где находится самое русское место в Стокгольме, оставшееся здесь еще со времен СССР - ухо КГБ. Прогулялись по Ратуше, где заседают местные депутаты. Попали в самый пафосный банкетный зал - здесь проходит бал в честь лауреатов Нобелевской премии. Кстати, в Ратушу вас может провести только аккредитованный гид - иначе внутрь не попасть.

Оксана всюду ищет параллели, поэтому мы познакомились с местным бардом, которого почитают как у нас Высоцкого. Благодаря ей мы попали в самый необычный музей под открытым небом - Скансен, и даже нашли там избушку на курьих ножках. Мы можем продолжать про Стокгольм еще долго и взахлеб, потому что действительно влюбились в этот город, в котором сказки и легенды поджидают вас на каждом шагу. И каждый дом - это новая история, каждый переулок - это еще один миф (а был ли мальчик?).

Если вы еще не знаете тайн Старого Города и не слышали легенд, которые связаны с крышами Стокгольма, то Оксана вам их расскажет. Мы нечасто встречаем таких открытых и лучезарных людей, как она, поэтому хочется, чтобы ее сказка никогда не заканчивалась. А мы обязательно вернемся на эти крыши еще раз…

Подробнее и с фотографиями здесь http://lareina.livejournal.com/500685.html

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Sergey
Оксана искренне любит свой город и увлекательно погрузит вас в истории его улочек и их жителей. Несмотря на дождь мы отлично провели время. Также было интересно узнать про современный шведский
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быт и забавные традиции.
Отдельное спасибо за массу практической информации - что интересного сейчас происходит в городе, где недорого и вкусно перекусить и т. д. В следующую поездку планируем обратиться к Оксане за туром по району Hammarby - город будущего в шведском исполнении.

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Входит в следующие категории Стокгольм

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