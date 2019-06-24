8 отзывов оставили туристы

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Старый город: в гостях у Карлсона

Секреты древних улочек и сказочные персонажи

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 👣‍Пешеходная
  • Продолжительность 2 часа
  • 👥 Не более 10 человек
  • 👶Можно с детьми
  • Заказать экскурсию

170 за экскурсию

У этой экскурсии8 отзывов
5
Oksana
Задать вопросОбычно отвечает за 3 ч.
Oksana – представитель в Стокгольме
Хотели бы вы знать, где проживал в меру упитанный мужчина в самом расцвете сил — Карлсон? А увидеть самую маленькую скульптуру в Европе? А может быть, вы уже слышали о самой узкой улочке Стокгольма — улице Мортена Тротзига? Тогда вам непременно нужно прогуляться 👣 по старому городу Стокгольма.
Старый город: в гостях у Карлсона
Старый город: в гостях у Карлсона

Что вас ожидает

Давайте пройдемся по старому городу и узнаем все его истории и секреты. Мы побываем на площади, где проходила Кровавая баня и ожесточенная битва за шведский престол. Затем отправимся в собор Святого Николая, пройдем по древним улочкам и увидим место, где викинги исторически оставляли упоминание о себе в виде рунических камней.

И конечно, вы увидите и ту самую крышу озорника Карлсона, и дом Малыша; мы протиснемся в самую узкую улочку в мире и посмотрим на фигуру сказочного персонажа Нильса, который пролетел на своем верном гусе Мартине через южную часть Швеции.

Если получится, по пути мы заглянем в старинную кондитерскую с традиционными шведскими десертами. А затем пройдем к Рыцарскому острову, на панорамной площадки которого открывается чудесный вид на Королевскую Ратушу — место проведения Нобелевских банкетов.

Вы увидите, где располагается центральная часть современного Стокгольма, и узнаете, откуда появилось понятие «стокгольмский синдром». А еще полюбуетесь фасадом Королевского дворца: именно здесь обычно и происходит торжественная смена королевского караула.

﻿Маршрут включает:

  • Старый город — главные достопримечательности и нетуристические места.
  • Специальные задания и загадки для детей.
  • В праздничный период всех гостей мы угощаем традиционными шведскими сладостями и горячим глегом.

Организационные детали

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.

Старый город: в гостях у Карлсона
Старый город: в гостях у Карлсона
Старый город: в гостях у Карлсона
Старый город: в гостях у Карлсона
Старый город: в гостях у Карлсона
Старый город: в гостях у Карлсона
Старый город: в гостях у Карлсона
Старый город: в гостях у Карлсона

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Oksana
Oksana
Свой человек в Стокгольме? А если он еще и лицензированный гид, который проводит экскурсии без скучных фактов и занудных дат? Это мы! С нами можно погулять по крышам, посетить самые нетуристические уголки города, отправиться на квест и точно встретить Карлсона! Мы предложим вам не просто прогулку по замку, а настоящее приключение. И у нас всегда есть чем порадовать гостей, которые хотят узнать о гастрономических особенностях королевства викингов. Необыкновенная атмосфера и колоритная архитектура Стокгольма и пригорода настолько завораживают, что после знакомства с ними вы обязательно захотите вернуться сюда снова! На наших экскурсиях были Иван Ургант, Владимир Познер, Алла Духова, Егор Бероев, резиденты Камеди Клаб. Возможно, и вы наш следующий гость?
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8 отзывов оставили туристы

24 июня 2019
Спасибо большое Людмиле! Экскурсия была очень интересной и познавательной. Узнали много нового для себя. Впечатление от эксскурсии самое что ни на есть замечательное.
12 апреля 2019
С нами была приятная гид Ирина, получили массу эмоций от прогулки и рассказов о современном Стокгольме тоже!
27 августа 2018
Отличная экскурсия, проведённая профессионально и интересно Марией.
6 мая 2018
Спасибо за экскурсию, всё понравилось;) только когда предлагали встречу с гидом в нашем отеле, надо было нас предупредить, что именно тогда и начнеться отсчет двухчасовой экскурсии. Содержание, проведение и экскурсовод очень понравились
30 декабря 2016
Оксана - знающий гид и отличный рассказчик! Нам очень понравилось, хотим вернуться в Стокгольм, чтобы она нам еще что-нибудь рассказала и показала!
26 сентября 2016
Оксана, действительно, удивительная девушка - влюбившаяся однажды в остроконечные крыши Стокгольма и решившая остаться здесь во что бы то ни стало. И теперь она занимается тем, что любит больше всего на свете - знакомит туристов и всех любителей высоты со сказочными историями и крышами Стокгольма. Мы, как опытные путешественники, никогда не покупаем экскурсии и не заказываем услуги гидов. Но в этот раз мы решили рискнуть - и не прогадали. Времени у нас было всего 6 дней - и надо было успеть все-все-все. Благодаря Оксане мы это сделали! Именно Оксана показала нам, где живет Карлсон по версии самой Астрид Линдгрен (и дала адрес дома, где жила сама писательница). Рассказала нам про Юнибакен, в котором живут самые популярные сказочные герои Швеции. И отвела в то место, откуда можно увидеть сказочный Стокгольм. Но сначала мы с Оксаной гуляли по уютным средневековым улочкам Гамла Стан. Она рассказала нам о многих тайнах Старого города, например, можно пройти мимо обычного камня, встроенного в кладку дома, и не заметить его - но ему почти 1100 лет. Или, прогуливаясь по улице Священников, не знать, какая страшная история связана с этим местом (а ведь тут история кровавая и связана с палачом и красивыми женщинами). Оксана раскрыла нам тайну маленького железного мальчика, который сидит одиноко во дворе Финской Церкви. И провела нас по самой узкой улочке Старого Стокгольма. Мы услышали легенды Старого Города, который хранит множество тайн. Увидели, где находится самое русское место в Стокгольме, оставшееся здесь еще со времен СССР - ухо КГБ. Прогулялись по Ратуше, где заседают местные депутаты. Попали в самый пафосный банкетный зал - здесь проходит бал в честь лауреатов Нобелевской премии. Кстати, в Ратушу вас может провести только аккредитованный гид - иначе внутрь не попасть. Оксана всюду ищет параллели, поэтому мы познакомились с местным бардом, которого почитают как у нас Высоцкого. Благодаря ей мы попали в самый необычный музей под открытым небом - Скансен, и даже нашли там избушку на курьих ножках. Мы можем продолжать про Стокгольм еще долго и взахлеб, потому что действительно влюбились в этот город, в котором сказки и легенды поджидают вас на каждом шагу. И каждый дом - это новая история, каждый переулок - это еще один миф (а был ли мальчик?). Если вы еще не знаете тайн Старого Города и не слышали легенд, которые связаны с крышами Стокгольма, то Оксана вам их расскажет. Мы нечасто встречаем таких открытых и лучезарных людей, как она, поэтому хочется, чтобы ее сказка никогда не заканчивалась. А мы обязательно вернемся на эти крыши еще раз... Подробнее и с фотографиями здесь http://lareina. livejournal. com/500685. html
5 января 2016
Экскурсия, как и Оксана, очень понравилась: Оксана знает все об истории города и страны, а также современные реалии и положение дел во всех сферах Швеции. Рекомендую!
Sergey
23 августа 2015
Оксана искренне любит свой город и увлекательно погрузит вас в истории его улочек и их жителей. Несмотря на дождь мы отлично провели время. Также было интересно узнать про современный шведский быт и забавные традиции. Отдельное спасибо за массу практической информации - что интересного сейчас происходит в городе, где недорого и вкусно перекусить и т. д. В следующую поездку планируем обратиться к Оксане за туром по району Hammarby - город будущего в шведском исполнении.

Oksana проводит ещё 7 экскурсий

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