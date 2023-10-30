Экскурсии по паркам Стокгольм

Найдено 4 экскурсии в категории «Парки» в Стокгольм на русском языке, цены от €108. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
10 островов Стокгольма
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
31 отзыв
Индивидуальная экскурсия: 10 островов Стокгольма за 3 часа
Уникальная автомобильная экскурсия по 10 островам Стокгольма: исторические здания, музеи и панорамные виды
«Звериный остров -самые популярные в Швеции музеи находятся именно здесь: Скансен, Васа, Скандинавский музей, Юнибакен и парк аттракционов»
Сегодня в 20:00
Завтра в 08:00
175 за всё до 8 чел.
Юргорден - остров сказок и сказочных животных
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
17 отзывов
Юргорден: встреча с муми-троллями и история Швеции в одной экскурсии
Вас ждет незабываемое приключение по острову Юргорден, где сказки оживают и история Швеции раскрывается в парке Скансен
«Нет-нет, охотиться на диких зверей мы не будем, разве что за красивыми фотографиями этих зверей в удивительном парке Скансен»
Завтра в 09:00
14 июня в 09:00
108 за всё до 10 чел.
Старый город и музей Скансен в Стокгольме
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
Старый город и музей Скансен в Стокгольме: путешествие в прошлое
Погрузитесь в атмосферу средневековой Швеции, исследуя Старый город и музей Скансен в компании опытного гида
«Прогулка особенно понравится семьям с детьми, поскольку на территории Скансена есть не только заповедник с самыми разнообразными животными, но и огромный детский парк»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
260 за всё до 10 чел.
Скульптурные шедевры в саду Карла Миллеса
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
Скульптурные шедевры Карла Миллеса: эксклюзивное путешествие в Стокгольме
Приглашаем вас в уникальное путешествие по саду Миллеса, где скульптура и природа сливаются в единое целое, создавая неповторимую атмосферу
15 июня в 10:00
16 июня в 10:00
156 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    30 октября 2023
    Юргорден - остров сказок и сказочных животных
    Спасибо Ирине за чудесную экскурсию! И взрослым, и ребенку 5ти лет было очень интересно и познавательно.
  • К
    Ксения
    7 сентября 2023
    10 островов Стокгольма
    Спасибо Александру за экскурсию. У нас ьыло всего 2 часа, но мнение о Стокгольме мы успели составить и обазятельно вернемся в следующем году и более основательно изучим город. Особое спасибо за Карлсона:)
  • В
    Виктория
    1 июля 2023
    10 островов Стокгольма
    Все было очень хорошо и внимательно ко мне организовано и сама экскурсия была замечательной. Большое вам спасибо за вашу работу!
  • Н
    Наталья
    24 июня 2023
    Юргорден - остров сказок и сказочных животных
    Спасибо Ирине за увлекательную экскурсию! Надеемся, что еще сможем вернуться в Швецию и пройти с Ириной по другим маршрутам!
  • М
    Мария
    19 декабря 2022
    Юргорден - остров сказок и сказочных животных
    Экскурсия с Ириной нам очень понравилась. Интересная подача материала, важные советы по путешествию и доброе, очень тёплое отношение. Ирина забронировала
    читать дальше

    для нас билеты в музей, так как мою карту сайт отклонял. Подход к проведению экскурсии был индивидуальным в соответствии с нашими интересами и количеством времени в Стокгольме. Длительность экскурсии была больше заявленной на сайте. Волшебные выходные!! Рекомендуем!!!!

  • Н
    Нина
    4 марта 2018
    Старый город и музей Скансен в Стокгольме
    У Оксаны произошел форс-мажор. Экскурсию проводила Мария. Было очень познавательно! Хотя сильный мороз не располагал к обстоятельной прогулке))) Спасибо!

Ответы на вопросы от путешественников по Стокгольм в категории «Парки»

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  4. Скульптурные шедевры в саду Карла Миллеса
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Сколько стоит экскурсия по Стокгольм в июне 2024
Сейчас в Стокгольм в категории "Парки" можно забронировать 4 экскурсии от 108 до 260. Туристы уже оставили гидам 49 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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