О Ольга Юргорден - остров сказок и сказочных животных Спасибо Ирине за чудесную экскурсию! И взрослым, и ребенку 5ти лет было очень интересно и познавательно.

К Ксения 10 островов Стокгольма Спасибо Александру за экскурсию. У нас ьыло всего 2 часа, но мнение о Стокгольме мы успели составить и обазятельно вернемся в следующем году и более основательно изучим город. Особое спасибо за Карлсона:)

В Виктория 10 островов Стокгольма Все было очень хорошо и внимательно ко мне организовано и сама экскурсия была замечательной. Большое вам спасибо за вашу работу!

Н Наталья Юргорден - остров сказок и сказочных животных Спасибо Ирине за увлекательную экскурсию! Надеемся, что еще сможем вернуться в Швецию и пройти с Ириной по другим маршрутам!

М Мария Юргорден - остров сказок и сказочных животных читать дальше для нас билеты в музей, так как мою карту сайт отклонял. Подход к проведению экскурсии был индивидуальным в соответствии с нашими интересами и количеством времени в Стокгольме. Длительность экскурсии была больше заявленной на сайте. Волшебные выходные!! Рекомендуем!!!! Экскурсия с Ириной нам очень понравилась. Интересная подача материала, важные советы по путешествию и доброе, очень тёплое отношение. Ирина забронировала