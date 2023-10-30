1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Индивидуальная экскурсия: 10 островов Стокгольма за 3 часа
Уникальная автомобильная экскурсия по 10 островам Стокгольма: исторические здания, музеи и панорамные виды
«Звериный остров -самые популярные в Швеции музеи находятся именно здесь: Скансен, Васа, Скандинавский музей, Юнибакен и парк аттракционов»
Сегодня в 20:00
Завтра в 08:00
€175 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Юргорден: встреча с муми-троллями и история Швеции в одной экскурсии
Вас ждет незабываемое приключение по острову Юргорден, где сказки оживают и история Швеции раскрывается в парке Скансен
«Нет-нет, охотиться на диких зверей мы не будем, разве что за красивыми фотографиями этих зверей в удивительном парке Скансен»
Завтра в 09:00
14 июня в 09:00
€108 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Старый город и музей Скансен в Стокгольме: путешествие в прошлое
Погрузитесь в атмосферу средневековой Швеции, исследуя Старый город и музей Скансен в компании опытного гида
«Прогулка особенно понравится семьям с детьми, поскольку на территории Скансена есть не только заповедник с самыми разнообразными животными, но и огромный детский парк»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
€260 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Скульптурные шедевры Карла Миллеса: эксклюзивное путешествие в Стокгольме
Приглашаем вас в уникальное путешествие по саду Миллеса, где скульптура и природа сливаются в единое целое, создавая неповторимую атмосферу
15 июня в 10:00
16 июня в 10:00
€156 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга30 октября 2023Спасибо Ирине за чудесную экскурсию! И взрослым, и ребенку 5ти лет было очень интересно и познавательно.
- ККсения7 сентября 2023Спасибо Александру за экскурсию. У нас ьыло всего 2 часа, но мнение о Стокгольме мы успели составить и обазятельно вернемся в следующем году и более основательно изучим город. Особое спасибо за Карлсона:)
- ВВиктория1 июля 2023Все было очень хорошо и внимательно ко мне организовано и сама экскурсия была замечательной. Большое вам спасибо за вашу работу!
- ННаталья24 июня 2023Спасибо Ирине за увлекательную экскурсию! Надеемся, что еще сможем вернуться в Швецию и пройти с Ириной по другим маршрутам!
- ММария19 декабря 2022Экскурсия с Ириной нам очень понравилась. Интересная подача материала, важные советы по путешествию и доброе, очень тёплое отношение. Ирина забронировала
- ННина4 марта 2018У Оксаны произошел форс-мажор. Экскурсию проводила Мария. Было очень познавательно! Хотя сильный мороз не располагал к обстоятельной прогулке))) Спасибо!
Ответы на вопросы от путешественников по Стокгольм в категории «Парки»
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