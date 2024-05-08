Огромное спасибо гиду! Встретила нас в удобной для нас точке, что очень важно, если не ориентироваться в городе. Хорошая подача

материала и прекрасное чувство юмора. Время пролетело незаметно. Зная концепцию проекта и историю проектирования гораздо интереснее рассматривать станции метро, как произведение современного искусства. Всем рекомендую! Очень!

интересно рассказывала. По мимо посещения наикрасивейшего метро (идеальный вариант, для холодной погоды и жаркого палящего солнца),ты узнаешь о многих факторах связаных с историей города. Однозначно рекомендую эту экскурсию. с наилучшими пожеланиями из Латвии! Было очень приятно до встречи!

Е Екатерина

Очень увлекательная экскурсия! Время пролетело просто незаметно, было интересно даже ребёнку - дочь с удовольствием рассматривала необычные станции метро, я с удовольствием послушала разные истории из прошлого. Сочетание идеальное, с удовольствием порекомендую такое времяпровождение, если будет кому)