1 час
Индивидуальная
до 10 чел.
Нобелевский Стокгольм: история, Ратуша и панорамные виды
Погрузитесь в мир Нобелевских премий, посетив знаменитую Ратушу Стокгольма и взглянув на город с высоты
11 авг в 08:30
12 авг в 08:30
€105 за всё до 10 чел.
1.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Стокгольмское метро: путешествие по подземной галерее искусства
Погрузитесь в мир искусства и истории, путешествуя по самым необычным станциям Стокгольмского метро
Завтра в 17:00
11 авг в 09:00
€105 за всё до 4 чел.
1.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Скульптурные шедевры Карла Миллеса: эксклюзивное путешествие в Стокгольме
Приглашаем вас в уникальное путешествие по саду Миллеса, где скульптура и природа сливаются в единое целое, создавая неповторимую атмосферу
17 авг в 10:00
18 авг в 10:00
€156 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮлия8 мая 2024Огромное спасибо гиду! Встретила нас в удобной для нас точке, что очень важно, если не ориентироваться в городе. Хорошая подача
- ЛЛюдмила12 марта 2024Выражаем огромную признательность за проведенную экскурсию, от нашей большой компании. За столь интересную экскурсию. Валентина замечательная, предприимчивая. Настолько легко и
- ЕЕкатерина22 октября 2023Очень увлекательная экскурсия! Время пролетело просто незаметно, было интересно даже ребёнку - дочь с удовольствием рассматривала необычные станции метро, я с удовольствием послушала разные истории из прошлого. Сочетание идеальное, с удовольствием порекомендую такое времяпровождение, если будет кому)
- ААндрей1 апреля 2023Отличный экскурсовод. Не часто встретишь экскурсовода, рассказывающего так увлеченно и интересно.
- ААлександр5 января 2020Отличная экскурсия. Узнали много интересных фактов. Яркое событие.
- ААлександр15 сентября 2015Замечательная экскурсия. Оксана очень приятная девушка, которая даже в час времени смогла вложить огромное количество всего. Выше всяких похвал!
Ответы на вопросы от путешественников по Стокгольм в категории «Нескучные экскурсии»
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